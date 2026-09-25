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Pitru Paksha Mela 2026: सीएम सम्राट चौधरी ने किया उद्घाटन, फल्गु तट पर लेजर शो होगा मुख्य आकर्षण

सीएम सम्राट चौधरी ने विश्व प्रसिद्ध पितृपक्ष मेले का उद्घाटन किया. इस दौरान विष्णुपद मंदिर में पूजा-अचना की.

Pitru Paksha Mela 2026
पितृपक्ष मेले का उद्घाटन कार्यक्रम में सीएम सम्राट चौधरी व अन्य (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : September 25, 2026 at 5:39 PM IST

3 Min Read
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गया: बिहार के विश्व प्रसिद्ध पितृपक्ष मेले की शुरुआत शुक्रवार को हो गई है. गया के गांधी मैदान में पितृपक्ष मेला महासंगम-2026 का विधिवत उद्घाटन सीएम सम्राट चौधरी ने किया. इस दौरान स्वास्थ्य मंत्री निशांत भी मौजूद रहे. सीएम और स्वास्थ्य मंत्री ने उद्घाटन कार्यक्रम से पूर्व विष्णुपद मंदिर में पूजा-अर्चना की.

व्यवस्थाओं का जायजा

गर्भगृह में भगवान विष्णु के चरणचिह्न के दर्शन किए. इसके बाद मुख्यमंत्री फल्गु स्थित देवघाट पहुंचे और निरीक्षण किया. पितृपक्ष में गयाजी आने वाले तीर्थ यात्रियों को लेकर की गई व्यवस्थाओं को देखा. उद्घाटन के मौके पर सूबे के कई मंत्री और विधायक भी मौजूद थे.

Pitru Paksha Mela 2026
पूजा करते सीएम व अन्य (ETV Bharat)

लेजर शो आकर्षण का केंद्र

इस बार गयाजी में फल्गु देवघाट तट पर लेजर शो आकर्षण का केंद्र होगा. इसके माध्यम से गयाजी की धार्मिक और पिंडदान की कथा दिखाई जाएगी. गुरुवार की शाम ही लेजर शो का उद्घाटन मगध प्रमंडल आयुक्त डॉ. सफीना एएन और मगध रेंज आईजी विकास वैभव, मेयर वीरेंद्र कुमार उर्फ गणेश पासवान, नगर आयुक्त गगन कुमार, पूर्व डिप्टी मेयर मोहन श्रीवास्तव के द्वारा संयुक्त रूप से किया गया.

Pitru Paksha Mela 2026
लेजर शो का उद्घाटन करते आयुक्त डॉ. सफीना एएन, आईजी वकास वैभव (ETV Bharat)

25 सितंबर-10 अक्टूबर तक पितृपक्ष मेला

कार्यक्रम के दौरान मगध आईजी विकास वैभव ने कहा कि चप्पे-चप्पे पर सुरक्षा व्यवस्था है. किसी भी तीर्थ यात्री को किसी तरह की भी समस्या हो, तो वह जारी किए गए हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क साध सकता है. मगध आईजी ने कहा कि पितृपक्ष मेले का प्रारंभ 25 सितंबर से 10 अक्टूबर तक है.

गयाजी धाम में लेजर शो (ETV Bharat)

"जिला प्रशासन के द्वारा तैयारी पूरी कर ली गई है. पुलिस तत्पर है. सुरक्षा के दृष्टिकोण से हर कदम उठाए गए हैं. पूरे मेला क्षेत्र को सीसीटीवी से लैस किया गया है. किसी प्रकार की सूचना हो, तो जिला प्रशासन या जारी किए गए हेल्पलाइन नंबर पर तुरंत दे सकते हैं." -विकास वैभव, आईजी मगध रेंज

'दुनिया तक पहुंचेगी परंपरा और संस्कृति'

गयाजी के मेयर वीरेंद्र कुमार उर्फ गणेश पासवान ने बताया कि, पितृपक्ष मेले को लेकर तमाम व्यवस्थाएं की गई हैं. पितृपक्ष मेला केवल पिंडदान और तर्पण का आयोजन नहीं, बल्कि गयाजी की प्राचीन धार्मिक परंपरा और संस्कृति को देश-दुनिया तक पहुंचाने का भी अवसर है.

"फल्गु देवघाट पर लेजर शो लाइट इसी दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है. लेजर शो लाइट देखकर तीर्थ यात्री काफी आकर्षित होंगे और गयाजी के लिए एक बेहतर मैसेज लेकर जाएंगे." -वीरेंद्र कुमार, मेयर, गयाजी

मेले को लेकर में उत्साह

गयाजी में पितृपक्ष मेले को लेकर में उत्साह का माहौल है. प्रशासन का प्रयास है कि श्रद्धालुओं को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने के साथ पूरे आयोजन को सुरक्षित और व्यवस्थित तरीके से संपन्न करायी जाए. जदयू के मुख्यालय प्रभारी चंदन कुमार सिंह ने बताया कि मुख्यमंत्री बनने के बाद पहली बार सम्राट चौधरी विश्व प्रसिद्ध पितृपक्ष मेला का उद्घाटन किये. उनके साथ बिहार सरकार के कई मंत्री गण मौजूद रहे.

"पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जो बिहार के विकास का विजन तैयार किया था, उसे मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी आगे बढ़ाने ने का कार्य कर रहे हैं. बिहार के साथ-साथ पर्यटन का भी लगातार विकास किया जा रहा है." -चंदन कुमार सिंह, मुख्यालय प्रभारी, जदयू

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