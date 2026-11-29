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आज से बक्सर में पंचकोशी परिक्रमा की शुरुआत, ताड़का वध के बाद खुद भगवान श्रीराम ने की थी यह यात्रा

बक्सर में पंचकोशी परिक्रमा ( ETV Bharat )

बक्सर: बिहार के बक्सर में विश्व प्रसिद्ध पंचकोशी परिक्रमा यात्रा की आज शुरुआत हो रही है. इस परिक्रमा यात्रा में देश के विभिन्न हिस्सों से भारी संख्या में श्रद्धालु पहुंचने की उम्मीद है. उत्तरायणी गंगा के तट पर बसा बक्सर प्राचीन काल से ही धार्मिक और अध्यात्मिक नगरी के रूप में जाना जाता है. ऐसे में यहां लगने वाला पंचकोशी परिक्रमा मेला बक्सर की उस सांस्कृतिक विरासत को समझने का अवसर है, जिसका उल्लेख रामायण की कथाओं और लोक परंपराओं में मिलता है.

श्री राम को अस्त्र-शस्त्रों की मिली थी शिक्षा