आज से बक्सर में पंचकोशी परिक्रमा की शुरुआत, ताड़का वध के बाद खुद भगवान श्रीराम ने की थी यह यात्रा
Panchkoshi Parikrama Mela: बक्सर में आज से विश्व प्रसिद्ध पंचकोशी परिक्रमा यात्रा की शुरुआत हो रही है. ये मेला पांच दिनों तक चलेगा. रिपोर्ट-उमेश पांडे
Published : November 29, 2026 at 7:39 AM IST|
Updated : November 29, 2026 at 8:23 AM IST
बक्सर: बिहार के बक्सर में विश्व प्रसिद्ध पंचकोशी परिक्रमा यात्रा की आज शुरुआत हो रही है. इस परिक्रमा यात्रा में देश के विभिन्न हिस्सों से भारी संख्या में श्रद्धालु पहुंचने की उम्मीद है. उत्तरायणी गंगा के तट पर बसा बक्सर प्राचीन काल से ही धार्मिक और अध्यात्मिक नगरी के रूप में जाना जाता है. ऐसे में यहां लगने वाला पंचकोशी परिक्रमा मेला बक्सर की उस सांस्कृतिक विरासत को समझने का अवसर है, जिसका उल्लेख रामायण की कथाओं और लोक परंपराओं में मिलता है.
श्री राम को अस्त्र-शस्त्रों की मिली थी शिक्षा
रामायण की परंपरा में बक्सर का संबंध महर्षि विश्वामित्र के सिद्धाश्रम से जोड़ा जाता है. कथा के अनुसार, जब महर्षि विश्वामित्र अपने यज्ञ की रक्षा के लिए अयोध्या पहुंचे, तब राजा दशरथ से राम और लक्ष्मण को अपने साथ ले जाने का आग्रह किया. इसके बाद राम-लक्ष्मण महर्षि के साथ इस क्षेत्र में पहुंचे. यहीं राम को दिव्य अस्त्र-शस्त्रों का ज्ञान मिला और यज्ञ की रक्षा के दौरान ताड़का का वध हुआ.
त्रेतायुग से चली आ रही परंपरा: मान्यता है कि जब भगवान श्री राम, महर्षि विश्वामित्र के साथ ताड़िका वध के लिए बक्सर आये थे. उसी समय ताड़का, सुबाहु और मारीच आदि राक्षसों का वध करने के बाद, नारी हत्या दोष से मुक्ति पाने के लिए उन्होंने पांच कोस की परिक्रमा की थी, जिसे पंचकोशी परिक्रमा कहते हैं. तब से लेकर अब तक यह परंपरा चली आ रही है.
पांच पड़ाव, पांच ऋषियों की स्मृतियां
गंगा आरती के पुजारी कपिलमुनि पांडेय ने बताया कि अहिरौली को अहिल्या का उद्धार स्थल, नदावं को नारद मुनि का आश्रम, भभुअर को भार्गव ऋषि का आश्रम, नुआंव को उद्दालक ऋषि का आश्रम और चरित्रवन को धार्मिक परंपराओं से जोड़कर देखा जाता है. बक्सर के इन पड़ावों की अपनी-अपनी धार्मिक पहचान और लोकमान्यताएं हैं.
''पहले पड़ाव पर लोग पुआ-पकवान, दूसरे पड़ाव पर खिचड़ी-चोखा, तीसरे पड़ाव पर दही-चूड़ा, चौथे पड़ाव पर सत्तू-मूली और पांचवें पड़ाव पर लिट्टी-चोखा का प्रसाद लगातं है. लिट्टी चोखा के प्रसाद के साथ ही इस यात्रा का समापन होता है''. - कपिलमुनि पांडेय, पुजारी
खानपान और संस्कृति की मिलती है झलक
श्रद्धालु इन पांच स्थानों की यात्रा कर धार्मिक अनुष्ठान करते हैं. इस दौरान लोकजीवन, परंपरागत खानपान और ग्रामीण संस्कृति की झलक भी देखने को मिलती है. यह आयोजन बक्सर की धार्मिक पहचान को पीढ़ी-दर-पीढ़ी जीवित रखने का माध्यम बना हुआ है.
पहले पड़ाव में भगवान राम पहुचे थे अहिरौली: भगवान राम महर्षि विश्वामित्र और अपने छोटे भाई लक्ष्मण के साथ महर्षि गौतम के आश्रम पहुंचे थे, जहां पर उन्होंने शापित अहिल्या का अपने चरण छू आकर उनका उद्धार किया था. उस रात्रि उसी अहिरौली गांव में विश्राम कर पुआ पकवान खाये थे. अगले दिन भगवान राम नारद मुन्नी के आश्रम नदावं में पहुंचे. जहां रात्रि में उन्होंने खिचड़ी का भोग लगाया.
भगवान राम ने खाया था लिट्टी चोखा
अपनी यात्रा के तीसरे पड़ाव में भार्गव मुनि का आश्रम भभुअर पहुँचकर उन्होंने दही चूड़ा का भोग लगाया. फिर चौथे पड़ाव में उद्दालक ऋषि के आश्रम उन्नवास में पहुंचकर उन्होंने सत्तु मूली का भोग लगाया. अंत में भगवान राम चरित्रवन गये, जहां खुद महर्षि विश्वामित्र का आश्रम था. भगवान राम ने यहां लिट्टी चोखा खाकर यहां से महर्षि विश्वामित्र और छोटे भाई लक्ष्मण के साथ जनकपुर प्रस्थान किया था.
''जब हम अयोध्या जाते हैं तो राम की जन्मस्थली के अनुपम दृश्य देखकर मन गदगद हो जाता है. वहां पर्यटकों के ठहरने के लिए हर घर में व्यवस्था है, लेकिन बक्सर का दुर्भाग्य देखिए कि यहां के धार्मिक धर्मशालाओं और मंदिरों तक लोगों ने कब्जा कर रखा है. वहां अपने प्रतिष्ठान और व्यवसाय चलाए जा रहे हैं. इसके कारण पर्यटकों को सड़कों पर ही रात गुजारनी पड़ती है''. -डॉ. एसएन सिंह, वरीय चिकित्सक
नकारात्मक छवि लेकर लौटते हैं पर्यटक
नेपाल या अन्य देशों से साइकिल चलाकर जब पर्यटक बक्सर पहुंचते हैं तो यहां से नकारात्मक छवि लेकर लौटते हैं. जिस बक्सर का अपना गौरवशाली इतिहास रहा है, उसकी ऐसी दुर्दशा देखकर मन विचलित हो जाता है.
क्या कहती हैं नगर परिषद चेयरमैन?
वहीं, नगर परिषद चेयरमैन पति सह प्रतिनिधि नेमतुल्ला फरीदी ने कहा कि नगर परिषद क्षेत्र में पंचकोशी यात्रा से जुड़े सभी स्थलों की साफ-सफाई और बेहतर व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए लगातार काम किया जा रहा है. आने वाले समय में दिल्ली-मुंबई जैसा तो नहीं, लेकिन पर्यटकों को एक बेहतर बक्सर जरूर देखने को मिलेगा.
बदहाल हालत में पांचों पड़ाव
बक्सर की कहानी का एक दूसरा पहलू भी है. जिस धरती की धार्मिक और ऐतिहासिक पहचान देश की सांस्कृतिक विरासत का हिस्सा हो सकती है, वहां आज भी बुनियादी सुविधाओं का सवाल पीछा नहीं छोड़ रहा. पांचों पड़ावों तक पहुंचने वाले रास्ते, गड्ढे, जलजमाव, अतिक्रमण, साफ-सफाई, पेयजल और श्रद्धालुओं के लिए जरूरी सुविधाएं और विकास के दावों की पोल खोल रहे हैं.
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