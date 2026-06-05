ETV Bharat / state

विश्व पर्यावरण दिवस: दिल्ली में लगाए गए हजारों पौधे, सीएम रेखा ने की 'एक पेड़ मां के नाम' अभियान से जुड़ने की अपील

विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर दिल्ली में विभिन्न स्थानों पर वृक्षारोपण कार्यक्रमों का आयोजन हुआ और लोगों से पौधे लगाने की अपील की गई.

World Environment Day
विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर पौधारोपण के दौरान दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष हर्ष मल्होत्रा (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Delhi Team

Published : June 5, 2026 at 6:47 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

नई दिल्‍ली: विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर राजधानी दिल्ली में विभिन्न स्थानों पर वृक्षारोपण कार्यक्रमों का आयोजन किया गया. पर्यावरण संरक्षण और हरित विकास के संदेश के साथ जनप्रतिनिधियों, सामाजिक संगठनों और पर्यावरण प्रेमियों ने लोगों से अधिक से अधिक पौधे लगाने तथा उनकी देखभाल करने की अपील की.

इस मौके पर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सभी दिल्लीवासियों से आग्रह किया कि 'एक पेड़ मां के नाम' अभियान से जुड़ें और एक पौधा अवश्य लगाएं.

पूर्वी दिल्ली में आयोजित एक वृक्षारोपण अभियान में केंद्रीय राज्य मंत्री एवं दिल्ली भाजपा अध्यक्ष हर्ष मल्होत्रा ने भाग लिया. इस दौरान उन्होंने कहा कि पर्यावरण संरक्षण समय की सबसे बड़ी आवश्यकता है और इसके लिए समाज के हर वर्ग को आगे आना होगा.उन्होंने कहा कि बढ़ते प्रदूषण और जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों से निपटने के लिए वृक्षारोपण सबसे प्रभावी उपायों में से एक है.उन्होंने लोगों से केवल पौधे लगाने ही नहीं, बल्कि उन्हें संरक्षित करने का भी आग्रह किया.

हर्ष मल्होत्रा, दिल्ली भाजपा अध्यक्ष (ETV Bharat)

इस अवसर पर पर्यावरण प्रेमी ऋतु जैन ने भी लोगों को जागरूक करने के लिए विशेष अभियान चलाया. उन्होंने बताया कि वह राजधानी के 187 से अधिक पार्कों में मोरिंगा के पौधे लगाने का लक्ष्य लेकर निकली हैं. ऋतु जैन ने कहा कि पर्यावरण संरक्षण केवल एक दिन का अभियान नहीं, बल्कि निरंतर चलने वाली जिम्मेदारी है.उन्होंने बताया कि पिछले तीन वर्षों से वह वृक्षारोपण और पर्यावरण जागरूकता के क्षेत्र में कार्य कर रही हैं तथा लोगों को अधिक से अधिक पौधे लगाने के लिए प्रेरित कर रही हैं.

'एक पेड़ मां के नाम'

विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है आज पूरे देश भर में विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर जगह-जगह पेड़ लगाए जा रहे हैं इसी क्रम में दिल्ली के एंड्रयूज गंज स्थित सिल्वर ऑक पार्क के निकट एक नए पार्क की शुरुआत पेड़ लगाकर की गई. भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव अरुण सिंह ने भी नए पार्क में एक पेड़ मां के नाम लगाते हुए कहा कि पेड़ हमारे जीवन के लिए बहुत जरूरी है क्योंकि पेड़ से ही हमें ऑक्सीजन प्राप्त होता है और पर्यावरण को स्वच्छ रखने का कार्य पेड़ ही करते हैं इसलिए इनका ख्याल रखना और इन्हें लगाना हमारा कर्तव्य है.

इस मौके पर अरुण सिंह ने कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर्यावरण दिवस के अवसर पर देशवासियों से निवेदन किया है कि सभी लोग आज के दिन एक पेड़ अपने मां के नाम पर लगाए. विश्व पर्यावरण दिवस का उद्देश्य पर्यावरणीय समस्याओं के प्रति जागरूकता बढ़ाना और प्रकृति संरक्षण के लिए सामूहिक प्रयासों को प्रोत्साहित करना है.विशेषज्ञों का मानना है कि बढ़ते प्रदूषण, जल संकट और जलवायु परिवर्तन जैसी चुनौतियों के बीच वृक्षारोपण और हरित क्षेत्र का विस्तार अत्यंत आवश्यक हो गया है.ऐसे आयोजनों से लोगों में पर्यावरण के प्रति जिम्मेदारी की भावना विकसित होती है और हरित भविष्य की दिशा में सकारात्मक संदेश जाता है.

वहीं जब उनसे सवाल किया गया कि तमिलनाडु के पूर्व भाजपा प्रदेश अध्यक्ष के. अन्नामलाई ने पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व के साथ मतभेदों के चलते प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है. इस पर अरुण सिंह ने कहा उनका इस्तीफा भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीति नवीन जी ने स्वीकार कर लिया है वहीं पांच पन्नों के इस्तीफा पर उन्होंने चुप्पी साध ली और कुछ भी नहीं कहा.

ये भी पढ़ें-

TAGGED:

GREENERY IN DELHI
WORLD ENVIRONMENT DAY
ENVIRONMENTALIST PLANTATION
विश्व पर्यावरण दिवस दिल्ली
WORLD ENVIRONMENT DAY

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.