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विश्व पर्यावरण दिवस: दिल्ली में लगाए गए हजारों पौधे, सीएम रेखा ने की 'एक पेड़ मां के नाम' अभियान से जुड़ने की अपील

विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर पौधारोपण के दौरान दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष हर्ष मल्होत्रा ( ETV Bharat )