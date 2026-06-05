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विश्व पर्यावरण दिवस; वाराणसी के हरेंद्र की अनोखी धुन; पर्यावरण बचाने को गमलों में उगाए तीन तरह के "वन"

वाराणसी में हरियाली की मुहिम. ( Photo Credit : ETV Bharat )