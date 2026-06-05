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विश्व पर्यावरण दिवस; वाराणसी के हरेंद्र की अनोखी धुन; पर्यावरण बचाने को गमलों में उगाए तीन तरह के "वन"

वाराणसी सुदामापुर के रहने वाले हरेंद्र उपाध्याय ने लगभग 300 से ज्यादा गमलों में विभिन्न प्रकार के पौधे उगाए हैं.

वाराणसी में हरियाली की मुहिम.
वाराणसी में हरियाली की मुहिम. (Photo Credit : ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : June 5, 2026 at 12:33 PM IST

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वाराणसी/लखनऊ : विश्व पर्यावरण दिवस पर हरियाली और पर्यावरण बचाने के संकल्प लेने का दिन है. सरकारी मुहिम के अलावा कुछ जागरूक लोग निजी स्तर पर हरियाली और पर्यावरण को लेकर काफी संजीदा रहते हैं. ऐसे ही लोगों में वाराणसी के सुदामापुर के रहने वाले हरेंद्र उपाध्याय का नाम भी शुमार है. हरेंद्र उपाध्यय ने अपने घर को ही पर्यावरण संरक्षण का अद्भुत उदाहरण बना रखा है. हरेंद्र ने अपने घर में लगभग 300 से ज्यादा गमले में विभिन्न प्रकार के पौधे लगा रखे हैं. ये पौधे वातावरण में बढ़ते वायु प्रदूषण को कम करने के साथ घर के माहौल को भी खुशनुमा बनाए हुए हैं. पेश है एक रिपोर्ट...

सफाई अभियान का शुभारंभ करतीं लखनऊ की महापौर सुषमा खर्कवाल.
सफाई अभियान का शुभारंभ करतीं लखनऊ की महापौर सुषमा खर्कवाल. (Photo Credit : ETV Bharat)


अक्सर हम देखते हैं कि सड़क किनारे पीपल, पकड़ और बरगद जैसे पौधे खुद ही उग आते हैं. ऐसे ही पौधों को हरेंद्र अपने घर लाते हैं और उन्हें गमलों में लगाकर बड़ा करते हैं. इसके बाद इन पौधों को शहर के जरूरत वाले स्थानों पर लगाते हैं. ऐसे करके उन्होंने अब तक 200 से ज्यादा पौधों को बिहार, उत्तर प्रदेश के विभिन्न स्थानों पर लगाए हैं. हरेंद्र लोगों के बीच जाकर पौधों और प्रकृति के बीच समन्वय की जानकारी भी साझा करते हैं.

सफाई करतीं लखनऊ की महापौर सुषमा खर्कवाल.
सफाई करतीं लखनऊ की महापौर सुषमा खर्कवाल. (Photo Credit : ETV Bharat)


घर को वन श्रेणी में रखा है विभाजित : हरेंद्र ने अपने घर को तीन खास क्षेत्रों चरित्र वन, आनंद वन और सदाबहार वन में बांट रखा है. घर के निचले हिस्से में चरित्र वन, उसके ऊपर आनंद वन है और टेरिस पर सदाबहार वन श्रेणी है. धूप और बारिश के दौरान पौधों का नेचर के हिसाब से स्थाना परिवर्तन करना पड़ता है. हरेंद्र रोजाना सुबह-शाम लगभग 2 घंटे इन पौधों के बीच बिताते हैं. हरेंद्र के गमलों में औषधीय पौधों के रूप में तुलसी, आंवला, चिड़चिड़ा अपामार्ग, एलोवेरा, मीठी नीम, अश्वगंधा, शतावर, परिजात के पौधे हैं. वहीं धार्मिक मान्यता वाले शमी, पीपल, पाकड़, बरगद, नीम, रुद्राक्ष, आंवला आदि के पौधे भी हैं.

हरेंद्र उपाध्याय ने बताया कि कोरोना-2019 के बाद से इस कार्य के प्रति संकल्प लिया. पहले सड़क किनारे अनचाहे उगने पीपल, पाकड़, नीम, बरगद छोटे पौधे घर पर लाकर गमलों में बड़े किए. पौधों के आकार लेने के बाद उन्हें उचित स्थान पर लगा दिए. फिलवक्त घर को ही तीन वनों क्षेत्रों आनंद वन, चरित्र वन और सदाबहार वन के रूप में बांट रखा है. वर्तमान समय में हमारे पास लगभग 200 से 300 गमलों में पौधे हैं.

लखनऊ में मेयर ने उठाई झाड़ू, 110 वार्डों में चला विशेष सफाई अभियान

विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर लखनऊ में शहरव्यापी मेगा स्वच्छता अभियान का शुभारंभ किया गया. अभियान की शुरुआत हजरतगंज चौराहे स्थित महात्मा गांधी और लौह पुरुष सरदार वल्लभभाई पटेल प्रतिमा से महापौर सुषमा खर्कवाल और नगर आयुक्त ने की. इसके बाद नगर निगम की ओर से शहर के सभी 110 वार्डों में विशेष सफाई अभियान चलाया गया. त्रिलोकी नाथ मार्ग स्थित भाजपा मुख्यालय में विशेष सफाई अभियान का शुभारंभ करते हुए श्रमदान किया गया.

महापौर ने कहा कि स्वच्छ पर्यावरण और स्वच्छ शहर के निर्माण में जनभागीदारी की महत्वपूर्ण भूमिका है. विश्व पर्यावरण दिवस केवल एक दिवस का आयोजन नहीं, बल्कि प्रकृति संरक्षण और स्वच्छता के प्रति हमारी सामूहिक जिम्मेदारी का स्मरण कराता है. इस अवसर पर नगर आयुक्त गौरव कुमार, अपर नगर आयुक्त अभिनव रंजन श्रीवास्तव, जोनल अधिकारी जोन-1 ओ.पी. सिंह सहित नगर निगम के अन्य अधिकारी एवं कर्मचारीगण उपस्थित रहे. इसके अलावा अभियान के तहत वार्डों में पार्षदों के नेतृत्व में सड़क, नाली, सार्वजनिक स्थलों एवं प्रमुख चौराहों की साफ-सफाई कर स्वच्छता के प्रति जनजागरूकता का संदेश दिया गया.

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