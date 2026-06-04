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विश्व पर्यावरण दिवस पर राज्यपाल रामेन डेका की अपील, कहा पेड़ है तो पानी है, पानी है तो पेड़

राज्यपाल रामेन डेका ने विश्व में गहराते जल संकट और वृक्षों के कटाई पर गहरी चिंता जाहिर की है.

DEEP CONCERN OVER WATER CRISIS
विश्व पर्यावरण दिवस पर राज्यपाल रामेन डेका की अपील (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : June 4, 2026 at 7:22 PM IST

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रायपुर : विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर राज्यपाल रमेन डेका ने प्रदेशवासियों से पर्यावरण संरक्षण और जल संरक्षण को जन आंदोलन बनाने की अपील की है. उन्होंने बढ़ते पर्यावरणीय संकट और भविष्य में संभावित जल संकट को देखते हुए प्रत्येक नागरिक को प्रकृति के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभाने को कहा है.राज्यपाल ने कहा कि जल और जंगल एक-दूसरे के पूरक हैं. यदि पानी रहेगा तो पेड़-पौधे सुरक्षित रहेंगे और यदि पेड़ रहेंगे तो जल स्रोतों का संरक्षण संभव होगा.

एक पेड़ मां के नाम लगाने का आग्रह

राज्यपाल ने नागरिकों से आग्रह किया है कि वे ‘एक पेड़ मां के नाम‘ अभियान से जुड़कर अधिक से अधिक वृक्षारोपण करें. उन्होंने कहा कि एक पौधा लगाना केवल पर्यावरण संरक्षण का कार्य नहीं, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के सुरक्षित भविष्य में योगदान है.वृक्ष पृथ्वी के प्राकृतिक संतुलन को बनाए रखने, वर्षा चक्र को मजबूत करने और भूजल स्तर को संरक्षित रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं.

देश और दुनिया के अनेक क्षेत्रों में जल स्रोत लगातार घट रहे हैं.भविष्य में जल संकट और गंभीर हो सकता है.वर्षा जल संचयन, जल का विवेकपूर्ण उपयोग, तालाबों और जल स्रोतों का संरक्षण तथा वृक्षारोपण जैसे प्रयास सामूहिक रूप से किए जाएं तो आने वाले वर्षों में जल संकट की चुनौतियों का प्रभावी ढंग से सामना किया जा सकता है- रामेन डेका,राज्यपाल

लोक भवन परिसर में किया वृक्षारोपण और मेडिटेशन

विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर राज्यपाल रमेन डेका लोक भवन तथा नया रायपुर स्थित निर्माणाधीन लोक भवन परिसर में वृक्षारोपण किया. उन्होंने कहा कि पर्यावरण संरक्षण केवल सरकारी कार्यक्रमों तक सीमित नहीं रहना चाहिए, बल्कि इसे जनभागीदारी के माध्यम से एक व्यापक सामाजिक अभियान का स्वरूप दिया. इस दौरान उन्होंने मेडिटेशन (ध्यान) को जीवनशैली का हिस्सा बनाने पर जोर दिया.राज्यपाल ने कहा कि तनावपूर्ण और व्यस्त जीवन में ध्यान मानसिक शांति, एकाग्रता और कार्यकुशलता बढ़ाने का प्रभावी माध्यम है.

राज्यपाल ने कहा कि वर्तमान समय में बढ़ती प्रतिस्पर्धा और कार्यभार के कारण तनाव एक सामान्य समस्या बन गया है. ऐसे में ध्यान व्यक्ति को मानसिक संतुलन बनाए रखने, तनाव कम करने और सकारात्मक ऊर्जा के साथ कार्य करने में सहायता करता है. राज्यपाल ने अधिकारियों और कर्मचारियों से प्रतिदिन कुछ समय ध्यान के लिए निकालने का आग्रह किया.

आपको बता दें कि लोक भवन में अधिकारियों एवं कर्मचारियों के लिए आयोजित तीन दिवसीय ध्यान शिविर के दूसरे दिन राज्यपाल रामेन डेका भी उपस्थित रहे. इस दौरान हार्टफुलनेस संस्था, अमलेश्वर से आए प्रशिक्षकों ने अधिकारियों और कर्मचारियों को ध्यान की अलग-अलग विधियों की जानकारी देने के साथ उनका व्यावहारिक अभ्यास भी कराया.

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