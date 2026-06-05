EXPLAINER : पर्यावरण का दिन और सूखती नदी, गिरता जल स्तर जलते जंगल, सब फूंक दिया हमने अब राख उठानी है, राजनीति और समाधान पर सवाल
विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर छत्तीसगढ़ में पर्यावरण सुरक्षा की स्थिति क्या है.देखिए भूपेंद्र दुबे की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : June 5, 2026 at 7:26 PM IST
रायपुर- छत्तीसगढ़ जो अपनी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत, घने वनों और खनिज संपदा के लिए जाना जाता है, अपनी पहचान बनाए रखने के लिए संघर्ष कर रहा है. जंगल जिस राज्य की शान है उसके पेड़ कट रहे हैं. नदियां जिस राज्य का जीवन है वह सूख रही है. गीत हम भले ही जय हो जय हो छत्तीसगढ़ मईया का गाते हैं लेकिन एक पेड़ मां के नाम का अभियान अपने पूरे मन के साथ नहीं हुआ. ये बातें आज होनी जरुरी हैं कम से कम एक दिन इसकी चर्चा इसलिए भी कर लिया जाए क्योंकि तारीख विश्व पर्यावरण दिवस की है. वादा और दावा राज्य और राज्य के लोगों को बहुत बेहतर व्यवस्था देने की है लेकिन जिस तरह के पर्यावरणीय हालात रिपोर्ट में सामने आते हैं उससे एक बात तो साफ है कि बातें होती हैं,पैसा भी खर्च होता है बस योजना जमीन पर नहीं उतर पाती है. जलवायु परिवर्तन से पर्यावरण की हालत बन रही है, उसमें मानसून की देर से दस्तक, गर्मी और बढ़ता तापमान, भूजल का गिरता स्तर, वायु की खराब हो रही गुणवत्ता जीवन के लिए सबसे ज्यादा हानिकारक है. सबसे बड़ी बात यह भी है कि इसके जिम्मेदार भी हम लोग हैं.
पर्यावरण की पहली कहानी, राजधानी का उतर गया पानी
पर्यावरण संरक्षण के लिए सभी लोगों ने संकल्प लिया है. सबसे अपील भी की गई है कि एक पेड़ मां के नाम पर लगाना है. अपील अपने पर्यावरण के बचाने के लिए है. ऐसा नहीं है कि बचाने के लिए काम होते नहीं है. रायपुर को देश के किसी बेहतर शहर से बेहतर बनाने के लिए भ्रमणकारी टीम जाती है. वहां से सीख कर आती है. बस उसके बाद होता कुछ नहीं है. रायपुर नगर निगम वाटर हार्वेस्टिंग को लेकर सतर्क है. भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद से नगर निगम हो या फिर नगर निकाय सभी जगहों पर इस व्यवस्था को मजबूत करने के लिए काम करने की बात हो रही है बस काम नहीं हो पा रहे हैं. दूरदराज के जिलों की बात तो दूर है. जहां से पानी के बचाने और पर्यावरण को मजबूत करने के बड़े बड़े दावे होते हैं उस राजधानी का हाल ये है कि 2010 में रायपुर का जो जल स्तर था 11 सालों में अनियंत्रित जल दोहन ने सभी जगहों पर भूगर्भ जल स्तर को दोगुना नीचे कर दिया है. साल दर साल रायपुर का जल स्तर नीचे जा रहा है और सरकार के तरफ से इसे बचाने के दावे किए जा रहे हैं.
रायपुर शहर के भूजल स्तर में गिरावट (फीट में)
|क्षेत्र
|2010
|2015
|2026
|सिविल लाइन
|500
|600
|700
|मोवा
|500
|600
|900
|कचना
|400
|500
|900
|वीआईपी रोड
|400
|600
|900
|अनुपम नगर
|500
|650
|900
|डूंडा
|300
|500
|900
|सेजबहार
|400
|600
|900
|सड्डू
|400
|600
|1000
|भनपुरी
|400
|600
|1000
|उरला
|400
|600
|1200
|सिलतरा
|500
|800
|1500
नोट: यह डेटा रायपुर में अनियंत्रित जल दोहन और घटते भूगर्भ जल स्तर की गंभीर स्थिति को दर्शाता है.
सरकारी बात- जल संरक्षण और भूजल संवर्धन के प्रयास- छत्तीसगढ़ के नगर विकास सह उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा कि सड़क निर्माण के साथ-साथ जल संरक्षण और भूजल संवर्धन पर भी विशेष जोर दिया जा रहा है, ताकि ग्रामीण क्षेत्रों में जल स्तर सुधर सके. छत्तीसगढ़ के राजमार्गों के आस-पास के ग्रामीण अंचलों सहित देशभर में राष्ट्रीय राजमार्गों के किनारे 13 अमृत सरोवरों का जीर्णोद्धार और निर्माण किया गया है.
वर्षा जल संचयन को गति देने के लिए वाटर हार्वेस्टिंग पिट्स की संख्या को वर्ष 2024-25 में 14 से बढ़ाकर अगले ही वर्ष 105 कर दिया गया. निर्माण कार्यों और पौधों की सिंचाई में पीने योग्य साफ पानी की बर्बादी रोकने के लिए सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट (STP) से प्राप्त 323 किलोलीटर शोधित जल का उपयोग किया गया, जो जल प्रबंधन का एक उत्कृष्ट उदाहरण है- अरुण साव, डिप्टी सीएम
मेयर ने कहा कड़े होंगे नियम- रायपुर नगर निगम की मेयर मीनल चौबे ने कहा है कि रायपुर शहर में बनने वाले सभी घरों में वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम के लगाना है. इसके लिए नियम बनाए गए हैं. निगम लगातार इसकी निगरानी कर रहा है और जल्द ही इसे और कड़ाई के साथ लागू किया जाएगा. रायपुर में नीचे जाता जलस्तर चिंता का विषय है और इसे हर हाल में संरक्षित करने का काम किया जाएगा.
लगी आग,जंगल खाक- छत्तीसगढ़ के सरकारी अभिलेख के अनुसार राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 44 प्रतिशत क्षेत्र, वनक्षेत्र में है.भारतीय वन सर्वेक्षण संस्थान ने दिसंबर 2024 में छत्तीसगढ़ राज्य द्वारा वन एवं वृक्ष आवरण में सकल वृद्धि लगभग 683 वर्ग किलोमीटर की दर्ज की गई. छत्तीसगढ़ में सघन वनों Very Dense Forest ऐसे वन जिसका छत्र घनत्व 70% प्रतिशत से अधिक है. लगभग 348 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि दर्ज की गई है. हरित छत्तीसगढ़ में एक पेड़ मां के नाम 2.0 योजना के तहत राज्य सरकार ने वनों के संरक्षण के साथ-साथ विस्तार को लेकर पौधों का रोपण एवं वितरण किया है. हालांकि इसमें से कितने पेड़ जिंदा बचे हैं इसका कोई आंकड़ा सरकार के पास नहीं है. ये सरकारी काम है जो सरकार ने अपनी उपलब्धि में जोड़ा है. लेकिन जंगल में आग लगने की घटना से खत्म हुए जंगल को देखने वाला कोई नहीं है. जितनी आग जंगल में लगी है उसमें जितने पेड़ लगाए गए उससे ज्यादा पेड़ खत्म हो गए.
छत्तीसगढ़ में वृक्षारोपण के आंकड़े
वर्ष वृक्षारोपण किस मद के तहत हुआ काम
2020-21 3.10 करोड़ लगभग कैम्पा मद के तहत वनों के अंदर सघन रोपण
2021-22 3.68 करोड़ लगभग 'किसान वृक्ष मित्र' व नदी तट वृक्षारोपण
2022-23 4.20 करोड़ लगभग फलदार पौधों का वितरण, गौठानों में चारागाह विकास
2023-24 3.85 करोड़ लगभग व्यावसायिक वृक्षारोपण (कृषकों की भूमि पर)
2024-25 7.00 करोड़ लगभग एक पेड़ मां के नाम महाअभियान (विशेष लक्ष्य)
कुल पौधे 48 से 50 करोड़ लगभग
जंगलों में आग की घटना पर एक नजर
2019 - 17,835 आग की घटना हुई
2020- 4,713 आग की घटना हुई
2021-- 22,191 आग की घटना हुई
2022- 18,447 आग की घटना हुई
2023- 13,096 आग की घटना हुई
2024- 14,776 आग की घटना हुई
2025- 19,063 आग की घटना हुई
2026- 13,106 (अब तक)
टॉप टेन डिवीजन जहां घटना ज्यादा हुई
बीजापुर- 2013
इंद्रावती टाइगर रिजर्व- 1951
सुकमा- 668
उदंती-सीतानदी टाइगर रिजर्व- 550
बलरामपुर- 478
नारायणपुर- 468
दंतेवाड़ा-441
जशपुर 403
गुरु घासीदास टाइगर रिजर्व- 364
बस्तर- 360
न पानी, न माली कैसे दिखे हरियाली- भूजल वैज्ञानिक और पर्यवारणविद डॉक्टर विपिन दुबे ने ईटीवी भारत से बात करते हुए कहा कि जंगल बचाने की मुहिम बातों में होती है लेकिन धरातल पर काम कितना होता है यह सबसे महत्वपूर्ण है. उन्होंने कहा कि रायपुर राजधानी है और जो हालात रायपुर के हैं वो चिंताजनक नहीं भयावह है. डॉक्टर विपिन दुबे ने कहा कि रायपुर शहर की हालत ये है कि यहां पानी 1500 फीट तक नीचे चला गया है. जो आंकड़ें हैं उसके अनुसार एक स्थान ऐसा है जहां पानी का स्तर 700 फीट पर है बाकी पूरे शहर में पानी 1 हजार फीट से नीचे चला गया है. डॉक्टर विपिन दुबे ने कहा कि यह अचानक नहीं हुआ है. लेकिन इसे लेकर कोई ध्यान नहीं दिया गया.
'जितने पेड़ काटे गए,उतने लगाए नहीं'
भूजल वैज्ञानिक और पर्यावरणविद् डॉक्टर विपिन दुबे ने कहा कि सड़क निर्माण के नाम पर बड़े पैमाने पर पेड़ काटे जा रहे हैं. लेकिन लगाने का काम नहीं हो रहा है. जो पेड़ लगाने का दावा किया जा रहा है उसकी हकीकत क्या है. लगे हुए पेड़ें के लिए न तो समय से देने के लिए पानी है और न ही उसकी सही देखभाल के लिए माली हैं.
सरकार पेड़ लगाने का दावा कर रही है लेकिन हकीकत यही है कि इसे लेकर गंभीरता नहीं है. बयान है बस काम नहीं हो रहा है. उन्होने कहा कि सरकार आज से तैयार हो पर्यावरण के लिए तो यह नियम तैयार करें कि सड़क निर्माण के लिए जितने पेड़ काटे जा रहे हैं उतने पेड़ आज ही लगा दें, ताकि सड़क तैयार होते होते हमारे पेड़ भी तैयार हो जाएं. उन्होने कहा कि सरकार के तरफ लगातार जंगल को बढ़ाने के दिशा में काम करने की बात कही जाती है-डॉ विपिन दुबे,पर्यावरणविद्
छत्तीसगढ़ में हो रहे कार्य
1. 2 वर्षों में 523.971 हेक्टेयर क्षेत्र से अवैध अतिक्रमण को हटाया गया
2. हरित आवरण विस्तार के उद्देश्य से निगम द्वारा व्यापक स्तर पर वृक्षारोपण
3. विगत दो वर्षों में 2,367 हेक्टेयर में लगभग 59.28 लाख सागौन पौधों का रोपण
4. खदान एवं औद्योगिक क्षेत्रों में 1203 हेक्टेयर में लगभग 30.34 लाख पौधे लगाए गए
5. वर्षा आधारित नीलगिरी रोपण योजना के अंतर्गत 308 हेक्टेयर में 7.70 लाख पौधे रोपित
6. मियावाकी पद्धति से वर्ष 2024 में 6.95 हेक्टेयर क्षेत्र में लगभग 70,000 पौधों का रोपण
7. वर्ष 2026 में 13 हजार 300 नर्सरी बेड़ में 20 लाख 55 हजार मिश्रित पौधा एवं 79.80 लाख सागौन रूटशूट पौधा की तैयारी
8. हाइड्रोपोनिक्स पद्धति के माध्यम से शो प्लांट तैयारी का कार्य
9. 09 क्षेत्रीय कार्यालयों में ई-ऑफिस का शत्-प्रतिशत संचालन
10. काष्ठीय वनोपज का विक्रय ई-ऑक्शन के माध्यम से प्रांरभ
(नोट- आंकड़े वन विकास निगम के वार्षिक पुस्तिका से लिए गए है)
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सरकारी दावा है- छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल ने रायपुर क्षेत्र में प्रदूषण फैलाने वाले उद्योगों के खिलाफ अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई की है. जनवरी 2025 से मई 2026 तक 16 महीने में 82 उद्योगों का उत्पादन बंद कराया गया और 2.4 करोड़ रुपये से ज्यादा की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति वसूली गई.क्षेत्रीय कार्यालय रायपुर के अंतर्गत रायपुर, बलौदाबाजार-भाटापारा, धमतरी, महासमुंद और गरियाबंद जिलों अभियान चलाकर कार्य किया गया है. वायु प्रदूषण को लेकर भी सरकार का बड़ा दावा है.
वायु प्रदूषण रोकने के लिए क्या किया ?
1. 94 प्रदूषणकारी उद्योगों को नोटिस जारी
2. 82 उद्योगों के विरुद्ध उत्पादन बंद करने या बिजली काटने के निर्देश
3. 96 उद्योगों पर 2 करोड़ 40 लाख 65 हजार 125 रुपए की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति
4. 136 उद्योगों पर बिना तारपोलिन ढके कच्चा माल ढोने के लिए 51 लाख 2 हजार 323 रुपये का जुर्माना
5. फ्लाई-ऐश की अवैध डंपिंग पर 2 उद्योगों से 12 लाख रुपये वसूले गए
6. सिंगल- यूज प्लास्टिक पर भी चला चाबुक
7. "Plastic Waste Management Amendment Rules, 2021" और "छत्तीसगढ़ प्लास्टिक नियम, 2023" के तहत कार्रवाई
8. 1 उद्योग का उत्पादन बंद कर 87 हजार 500 रुपये जुर्माना, कोर्ट में परिवाद दायर
9. दूसरे उद्योग पर उत्पादन बंदी के साथ 6 लाख 25 हजार रुपये की क्षतिपूर्ति
10. दो अन्य प्लास्टिक उद्योगों का प्रोडक्शन भी बंद कराया गया, रायपुर की हवा हुई साफ, AQI में 4% सुधार
11. रायपुर शहर में 4 Continuous Ambient Air Quality Monitoring Stations और 6 NAMP स्टेशन से निगरानी हो रही
12. 2024 में औसत AQI: 65.38 2025 में औसत AQI: 62.86 सुधार: लगभग 4% यह स्तर संतोषजनक श्रेणी में आता है.
शहर जरा ऊंचा सुनता है
नगर निगम रायपुर की बात करें तो रोज सुबह एक गाना सुनाई देता है. "मोर रायपुर, स्वच्छ रायपुर" यह केवल रायपुर की बात नहीं है राज्य के सभी नगर निगम इसी तरह का गीत बजाते हैं. साफ शहर की बात होती है लेकिन गंदगी के लेकर सवाल उठता है. जबाव इसलिए नहीं मिलता है कि जिस मिजाज में हमारा शहर जा चुका है वह थोड़ा ऊंचा सुनता है. रायपुर राजधानी की बात हो या फिर शहरी आबादी के क्षेत्र कोई ऐसी जगह नहीं है जहां निर्धारित मानक से ज्यादा तेज आवाज न आती हो. पर्यावरण संतुलन की बात होती है तो ध्वनि प्रदूषण ने पूरे छत्तीसगढ़ को हाई वॉल्यूम ऑडियो का किला बना दिया है.
ध्वनि प्रदूषण को लेकर नियंत्रण नहीं
सामान्य तौर पर रायपुर शहर के हर क्षेत्र में आवाज 110 से लेकर 140 डेसिबल के बीच है जबकि अधिकतम आवाज 60 डेसिबल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए. शहर के सभी जोन, चहे वह इंटस्ट्रियल जोन हो, कामर्शियल जोन हो, रेसिडेंसियल जोन हो या फिर साइलेंस जोन हो सभी जगह आवाज इतनी ज्यादा है इस शहर को ऊंचा सुनने की आदत हो गई है. ध्वनि प्रदूषण के लिए जो मानक तय किए गए हैं उसके अनुसार सभी जोन में सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक और रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक के लिए अधिकतम आवाज के मानक तय हैं लेकिन सभी मानक रायपुर में फेल हैं.
जोन सुबह 6 बजे से रात 10 बजे रात 10 बजे से सुबह 6 बजे रायपुर की हालत
(डेसिबल) (डेसिबल) (डेसिबल)
इंटस्ट्रियल जोन 75 70 150 से 170
कामर्शियल जोन 65 55 120
रेसिडेंसियल जोन 55 45 जोन निर्धारित नहीं है
साइलेंस जोन शून्य से 40 जोन निर्धारित नहीं है
आम हो रहा ऊंचा सुनना- इसे लेकर ईटीवी भारत से बात करते हुए, ENT विशेषज्ञ डॉ. राकेश गुप्ता ने कहा कि कि ट्रैफिक वाले क्षेत्रों में शोर 110 डेसीबल या उससे ज्यादा तक पहुंच जाता है. शुरुआत में मरीज को पता नहीं चलता, लेकिन शांत जगह पर कानों में सीटी या सनसनाहट महसूस होने लगती है. धीरे-धीरे व्यक्ति को हाई फ्रीक्वेंसी साउंड सुनाई देना कम हो जाता है. कई बार लोग आवाज तो सुनते हैं, पर शब्दों को समझ नहीं पाते और गलत उच्चारण करने लगते हैं.
लोग शहर में इतना ज्यादा हॉर्न बजाते हैं उससे बहुत शोर होता है. पर्यावरण जागरुकता के लिए सभी लोगों के हर समय कोई न कोई जानकारी आज मिल जाती है.इतने माध्यम हो गए हैं लेकिन उसके बाद भी कोई सुधार नहीं है. शहर में सामान्य गली मोहल्ले में 100 डेसीबल से ज्यादा की आवाज अब रायपुर शहर की आम बात हो गई है- डॉ राकेश गुप्ता,ENT विशेषज्ञ
राज्यपाल की पहल
राज्यपाल रमेन डेका ने लोगों से पर्यावरण संरक्षण और जल संरक्षण को जन आंदोलन बनाने की अपील की है. उन्होंने कहा कि बढ़ते पर्यावरणीय संकट और भविष्य में संभावित जल संकट को देखते हुए प्रत्येक नागरिक को प्रकृति के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभानी होगी.राज्यपाल ने कहा कि जल और जंगल एक-दूसरे के पूरक हैं. यदि पानी रहेगा तो पेड़-पौधे सुरक्षित रहेंगे और यदि पेड़ रहेंगे तो जल स्रोतों का संरक्षण संभव होगा. राज्यपाल ने नागरिकों से आग्रह किया है कि वे ‘एक पेड़ मां के नाम‘ अभियान से जुड़कर अधिक से अधिक वृक्षारोपण करें.
एक पेड़ मां के नाम
छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि सभी को मैं पर्यावरण दिवस की शुभकामनाएं देता हूं. मैं सभी लोगों से निवेदन करना चाहता हूं सभी लोग एक पेड़ अपनी मां के नाम पर जरुर लगाएं.
आज विश्व पर्यावरण दिवस है. समस्त छत्तीसगढ़वासियों को विश्व पर्यावरण दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं. मैं आप सभी से आग्रह करना चाहूंगा कि अपनी मां के नाम पर एक पेड़ अवश्य लगाएं और पर्यावरण संरक्षण के इस अभियान में सहभागी बनें- विष्णु देव साय मुख्यमंत्री, छत्तीसगढ़ शासन
मंत्री ओपी चौधरी की अपील- आवास एवं पर्यावरण मंत्री ओपी चौधरी ने कहा कि स्वच्छ, सुरक्षित और संतुलित पर्यावरण मानव जीवन तथा सतत विकास की आधारशिला है. पर्यावरण संरक्षण केवल सरकार की जिम्मेदारी नहीं, बल्कि प्रत्येक नागरिक का नैतिक दायित्व भी है. उन्होंने कहा कि प्रकृति और पर्यावरण के संरक्षण के लिए हमें जल, जंगल और जमीन के संरक्षण के साथ-साथ वृक्षारोपण, जल संरक्षण, ऊर्जा बचत तथा प्रदूषण नियंत्रण जैसे उपायों को अपने दैनिक जीवन का हिस्सा बनाना होगा.
आने वाली पीढ़ियों को स्वच्छ और हरित वातावरण उपलब्ध कराने के लिए हमें आज से ही सामूहिक प्रयास करने होंगे.जनभागीदारी और जागरूकता के माध्यम से छत्तीसगढ़ को पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में एक आदर्श राज्य बनाया जा सकता है.विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर सभी नागरिकों से अपील है कि कम से कम एक पौधा लगाएं और उसका संरक्षण करें- ओपी चौधरी,कैबिनेट मंत्री
पर्यावरण दिवस पर बातें तो राजनेताओं ने की है और पर्यावरण के लिए काम कर रहे लोगों ने भी. लेकिन पर्यावरण के बचाने के लिए सिर्फ चर्चा तक सीमित नहीं रहना होगा. इसके लिए सभी छत्तीसगढ़ के लोगों के पहल करनी होगी. जमीन पर जाकर जमीन को बचाने का काम करना होगा. पहल सुधार की करनी होगी. पर्यावरण और विरासत को बचाना होगा तभी ये कहा जाएगा कि छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया.
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