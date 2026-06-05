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विश्व पर्यावरण दिवस: बस्तर में ग्राम सभाओं ने लिया जंगल के संरक्षण का संकल्प, MCB जिले में अग्नि सुरक्षा का लाइव प्रदर्शन

बस्तर में गूंजा जल जंगल जमीन बचाने का संदेश, 9 ग्राम सभाएं सम्मानित, मनेंद्रगढ़ में अग्निशमन एवं आपदा बचाव दल ने लाइव डेमो दिखाया.

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विश्व पर्यावरण दिवस: बस्तर जिले के गुमलवाड़ा गांव में जिला स्तरीय कार्यक्रम (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : June 5, 2026 at 8:40 PM IST

4 Min Read
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जगदलपुर/MCB: विश्व पर्यावरण दिवस पर छत्तीसगढ़ के कई जिलों में कार्यक्रम हुए. बस्तर जिले के गुमलवाड़ा गांव में जिला स्तरीय कार्यक्रम हुआ. जिसमें पर्यावरण संरक्षण, जलवायु परिवर्तन और ग्राम सभाओं के सशक्तिकरण का संदेश पूरे क्षेत्र में गूंजा. वहीं MCB जिले में 18वीं बटालियन छत्तीसगढ़ सशस्त्र बल ने चैनपुर परिसर में पर्यावरण संरक्षण, आपदा प्रबंधन और अग्नि सुरक्षा जागरूकता को लेकर कार्यक्रम किया.

विश्व पर्यावरण दिवस: बस्तर में गूंजा जल जंगल जमीन बचाने का संदेश (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

ग्राम सभाओं ने लिया संरक्षण का संकल्प

ग्राम सभा गुमलवाड़ा और जिला ग्राम सभा संघ के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित इस कार्यक्रम में जिले की 20 ग्राम सभाओं के प्रतिनिधियों ने भाग लिया. जंगलों की रक्षा और प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण का सामूहिक संकल्प लिया गया. आम्चो जंगल आम्चो अधिकार अभियान के तहत आयोजित कार्यक्रम का उद्देश्य ग्राम सभाओं को पर्यावरण संरक्षण, जलवायु परिवर्तन और वन प्रबंधन के प्रति जागरूक करने के साथ-साथ उनके संवैधानिक अधिकारों की जानकारी देना था.

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बस्तर में गूंजा जल जंगल जमीन बचाने का संदेश (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर 20 ग्राम सभाओं के लोग उपस्थित हुए. इस कार्यक्रम में ग्राम सभा सशक्तिकरण के तहत सम्मानित भी किया गया. संकल्प लिया गया कि बस्तर के जंगलों का संरक्षण करना और स्थानीय रोजगार को तलाशने के साथ ही जंगल बढ़ाना है.- अनुभव शोरी, FRA कोर्डिनेटर

बस्तर के मूल निवासी हमेशा यह नारा लगाते हैं कि जल जंगल जमीन को बचाना है. लेकिन अब केवल नारा ही नहीं लगाना है बल्कि उसके लिए आगे आकर काम करने की भी आवश्यकता है. प्लास्टिक बैन पर कार्य किया गया है और खाने के लिए दोना, पत्तल जैसे प्राकृतिक बर्तनों का इस्तेमाल किया गया.- आदिवासी समाज के सदस्य संतु मौर्य

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विश्व पर्यावरण दिवस: 9 ग्राम सभाएं सम्मानित (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

पर्यावरण संरक्षण, सामुदायिक नेतृत्व और ग्राम सभा सशक्तिकरण के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करने वाली 9 ग्राम सभाओं को विशेष सम्मान प्रदान किया गया. सम्मानित ग्राम सभाओं में तिरिया, तीतरी, मुंडापाल, घाटकवाली, बामनरास, कामदेव कुरुषपाल, गुमलवाड़ा, कोंडालुर और कांदानार शामिल हैं.

MCB जिले में भी आयोजन

मनेंद्रगढ़ में CAF के कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में कलेक्टर संतन देवी जांगड़े शामिल हुईं. इस अवसर पर वृक्षारोपण अभियान, पर्यावरण संरक्षण शपथ, अग्निशमन एवं आपदा बचाव के लाइव प्रदर्शन के माध्यम से लोगों को जागरूक किया गया. कलेक्टर ने कहा कि वर्तमान समय में जलवायु परिवर्तन और पर्यावरणीय चुनौतियां पूरी दुनिया के लिए चिंता का विषय हैं. ऐसे में वृक्षारोपण केवल औपचारिकता नहीं बल्कि आने वाली पीढ़ियों को सुरक्षित और स्वच्छ वातावरण देने की जिम्मेदारी है.

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मनेंद्रगढ़ में अग्निशमन एवं आपदा बचाव दल ने लाइव डेमो दिखाया (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

आग लगने पर बचाव के उपाय

कार्यक्रम में अग्निशमन एवं आपदा बचाव दल ने लाइव डेमोंस्ट्रेशन पेश किया. इस दौरान जवानों ने घरेलू गैस सिलेंडर में आग लगने की स्थिति में त्वरित नियंत्रण, विद्युत शॉर्ट सर्किट से लगी आग को बुझाने की तकनीक, बहुमंजिला और आवासीय भवनों में आग लगने पर राहत एवं बचाव कार्य कैसे करें ये दिखाया. अग्निशमन दल के विशेषज्ञों ने बताया कि आगजनी की घटनाओं में घबराने के बजाय तुरंत सूचना देना, प्राथमिक अग्निशमन यंत्रों का सही उपयोग करना और सुरक्षित निकासी की प्रक्रिया अपनाना बेहद आवश्यक है.

पर्यावरण संरक्षण और आपदा सुरक्षा केवल सरकारी दायित्व नहीं बल्कि समाज की साझा जिम्मेदारी है. वृक्ष जीवन, जल और जैव विविधता के आधार हैं, वहीं आपदा एवं अग्नि सुरक्षा की जानकारी संकट के समय अमूल्य साबित होती है.- सेनानी संजय शर्मा

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MCB जिले में अग्नि सुरक्षा का लाइव प्रदर्शन (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

कार्यक्रम के समापन पर सभी अधिकारियों, जवानों एवं नागरिकों ने पर्यावरण संरक्षण, अग्नि सुरक्षा और आपदा प्रबंधन के प्रति जागरूक रहने और समाज में जनजागरूकता फैलाने का संकल्प लिया.

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