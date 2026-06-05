ETV Bharat / state

World Environment Day : जो ड्राई वेस्ट था चुनौती, वो उद्योगों के लिए बन रहा कच्चा माल...ऐसे मिल रही इकोनॉमी को मजबूती

जयपुर में कभी चुनौती था हजारों किलो सूखा कचरा, अब बन रहा रिसोर्स. अंकुर जाकड़ की रिपोर्ट...

World Environment Day Special
पर्यावरण संरक्षण और रीसाइक्लिंग का लक्ष्य हो रहा साकार... (ETV Bharat GFX)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : June 5, 2026 at 1:46 PM IST

5 Min Read
Choose ETV Bharat

जयपुर: राजधानी जयपुर के बड़े होटलों, अस्पतालों और मॉल्स से हर दिन निकलने वाला हजारों किलो सूखा कचरा लंबे समय तक नगर निगम के लिए बड़ी चुनौती बना रहा है. ये कचरा न केवल लैंडफिल साइट्स पर दबाव बढ़ाता है, बल्कि पर्यावरण के लिए भी खतरा बनता जा रहा है, लेकिन अब यही कचरा 'वेस्ट टू वंडर' के कॉन्सेप्ट को साकार कर रहा है.

विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर ईटीवी भारत की टीम ने लांगड़ियावास स्थित मटेरियल रिकवरी फैसिलिटी (एमआरएफ) प्लांट का दौरा किया, जहां ड्राई वेस्ट को रिसाइकिल कर दोबारा उपयोगी मटेरियल में बदला जा रहा है. ये प्लांट न केवल कचरे का वैज्ञानिक निस्तारण कर रहा है, बल्कि सर्कुलर इकोनॉमी और ट्रिपल आर (रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकिल) मॉडल को भी जमीन पर उतार रहा है.

'वेस्ट टू वंडर' के कॉन्सेप्ट, सुनिए किसने क्या कहा... (ETV Bharat Jaipur)

कभी चुनौती था ड्राई वेस्ट, अब बन रहा रिसोर्स : जयपुर में मौजूद बल्क वेस्ट जनरेटरों से निकलने वाले सूखे कचरे का साइंटिफिक डिस्पोजल नगर निगम के लिए बड़ी चुनौती था. इसी समस्या के समाधान के लिए नगर निगम ने 300 मीट्रिक टन क्षमता वाले मटेरियल रिकवरी फैसिलिटी प्लांट के लिए टेंडर जारी किया.

पढ़ें : विश्व पर्यावरण दिवस : ऐसा 'जुनून' कि 12 साल से नहीं ली एक भी छुट्टी, जयपुर की यह 'ट्री एंबुलेंस' बचा रही है दम तोड़ते पेड़ों की जान

प्रोजेक्ट एईएन घनश्याम दास ने बताया कि इसके तहत नई दिल्ली की ट्रेशनोमी प्राइवेट लिमिटेड को कार्यादेश दिया गया. करीब डेढ़ वर्ष में प्लांट का निर्माण पूरा हुआ, पर्यावरणीय स्वीकृतियां प्राप्त की गईं और अक्टूबर 2025 से इसका संचालन शुरू कर दिया गया. आज ये प्लांट शहर के कचरा प्रबंधन मॉडल में एक महत्वपूर्ण कड़ी बन चुका है, जो पर्यावरण संरक्षण और रीसाइक्लिंग दोनों लक्ष्यों को एक साथ साध रहा है.

Material Recovery Facility Plant
एमआरएफ प्लांट की मशीनरी (ETV Bharat Jaipur)

कचरा प्लांट तक पहुंचने की प्रक्रिया : वर्तमान में लगभग 45 से 50 बल्क वेस्ट जनरेटरों से हर दिन सूखा कचरा एकत्र किया जा रहा है. इनमें बड़े होटल, अस्पताल और शॉपिंग मॉल शामिल हैं. जीपीएस लगे वाहनों के माध्यम से ये कचरा सीधे लांगड़ियावास स्थित एमआरएफ प्लांट तक पहुंचाया जाता है. नगर निगम की योजना है कि भविष्य में हाईराइज सोसायटियों और अन्य बड़े संस्थानों को भी इस प्रोसेस से जोड़ा जाएगा, ताकि शहर का ज्यादातर सूखा कचरा लैंडफिल में जाने के बजाय रीसाइकलिंग प्रोसेस में शामिल हो सके.

पढ़ें : विश्व पर्यावरण दिवस: अकेले के दम पर बदली तस्वीर, सुरेंद्र सेन ने बिना सरकारी मदद के लगाए एक लाख से ज्यादा पौधे

गार्बेज बैग से उद्योगों के कच्चे माल तक : प्लांट के ऑपरेशनल हेड अक्षय गुप्ता ने ईटीवी भारत को बताते हैं कि बल्क वेस्ट जनरेटरों से आने वाला कचरा 15 से 20 किलो क्षमता वाले गार्बेज बैग्स में आता है. सबसे पहले इसे मैन्युअल रूप से कन्वेयर बेल्ट पर खाली किया जाता है.

Material Recovery Facility Plant
सूखे कचरे की प्रोसेसिंग करते कर्मचारी (ETV Bharat Jaipur)

इन मशीनों से गुजरता है कचरा :

  • ट्रोमिल मशीन
  • इनर्ट सेपरेशन एरिया
  • बैलेस्टिक सेपरेटर
  • कन्वेयर बेल्ट सिस्टम
  • बेलिंग मशीन
  • प्लास्टिक रिसाइक्लिंग यूनिट

ट्रोमिल मशीन : सिलेंडरनुमा ट्रोमिल मशीन एक बड़ी छलनी की तरह काम करती है. यहां मिट्टी, राख, कंकड़ और अन्य बारीक पदार्थ अलग हो जाते हैं.

बैलेस्टिक सेपरेटर : इसके बाद कचरा बैलेस्टिक सेपरेटर में पहुंचता है. ये मशीन एयर प्रेशर के जरिए हल्के और भारी पदार्थों को अलग करती है. आपस में चिपके हुए पदार्थ भी अलग हो जाते हैं.

कन्वेयर बेल्ट और मैन्युअल सेग्रीगेशन : अलग हुए पदार्थ कन्वेयर बेल्ट के जरिए कर्मचारियों तक पहुंचते हैं.

मैन्युअल सेग्रीगेशन : प्रशिक्षित कर्मचारी प्लास्टिक, कागज, कार्डबोर्ड, मेटल और अन्य पदार्थों को अलग-अलग श्रेणियों में विभाजित करते हैं.

  • प्लास्टिक पीईटी बोतलें
  • मिश्रित प्लास्टिक
  • कागज
  • कार्डबोर्ड
  • एल्युमिनियम और अन्य धातु

बेलिंग मशीन : इन पदार्थों को बेलिंग मशीन के जरिए कंप्रेस कर आगे की प्रोसेसिंग या परिवहन के लिए तैयार किया जाता है.

प्लास्टिक से बन रहा उद्योगों का रॉ मटेरियल : एमआरएफ प्लांट की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता इसकी प्लास्टिक रीसाइक्लिंग यूनिट है. यहां प्लास्टिक को प्रोसेस कर ग्रेन्यूल्स यानी प्लास्टिक दाने तैयार किए जाते हैं, जिन्हें विभिन्न उद्योगों को कच्चे माल के रूप में भेजा जाता है.

सफेद प्लास्टिक से तैयार ग्रेन्यूल : पॉलिएस्टर फाइबर, फुटवियर और कपड़ा उद्योग में किया जा रहा है.

रंगीन प्लास्टिक से तैयार काले दाने : कुर्सियां, बाल्टियां, टब और अन्य घरेलू उत्पाद बनाने में हो रहा है.

कागज और कार्डबोर्ड के लिए भी बनेगी यूनिट : प्लांट ऑपरेशनल हेड अक्षय गुप्ता के अनुसार वर्तमान में प्लास्टिक का पुनर्चक्रण प्लांट परिसर में ही किया जा रहा है, जबकि कार्डबोर्ड, कागज और अन्य रीसायकल योग्य मटेरियल को संबंधित उद्योगों तक भेजा जाता है. भविष्य में नगर निगम का सहयोग मिलने पर कागज और कार्डबोर्ड रीसाइक्लिंग यूनिट भी स्थापित की जाएगी, क्योंकि इन पदार्थों की मात्रा लगातार बढ़ रही है.

पढ़ें : World Environment Day: बढ़ता तापमान बना वैश्विक चिंता, जागरूकता ही समाधान: डॉ बीएल जागेटिया

सर्कुलर इकोनॉमी की दिशा में बड़ा कदम : विशेषज्ञ सुरेंद्र सिंह चौहान के अनुसार पारंपरिक वेस्ट मैनेजमेंट मॉडल में अधिकांश कचरा लैंडफिल तक पहुंच जाता है. जबकि सर्कुलर इकोनॉमी मॉडल में कचरे को रिसोर्स मानते हुए दोबारा प्रोडक्शन साइकिल में शामिल किया जाता है. लांगड़ियावास का एमआरएफ प्लांट इसी सोच को मूर्त रूप दे रहा है. यहां आने वाला प्लास्टिक, मैटल और कागज फिर से उद्योगों में उपयोग हो रहा है, जिससे नेचुरल रिसोर्सेस पर दबाव कम हो रहा है और कार्बन उत्सर्जन में भी कमी आ रही है.

बहरहाल, विश्व पर्यावरण दिवस केवल पौधे लगाने तक सीमित नहीं है, बल्कि रिसोर्सेस के सदुपयोग और कचरे के साइंटिफिक मैनेजमेंट का भी संदेश देता है. जयपुर का लांगड़ियावास एमआरएफ प्लांट इस सोच का एक जीवंत उदाहरण है, जहां कचरे को बोझ नहीं बल्कि रिसोर्स माना जा रहा है.

TAGGED:

TRIPLE R CONCEPT
REDUCE REUSE AND RECYCLE
MATERIAL RECOVERY FACILITY
हजारों किलो सूखा कचरा
ENVIRONMENT DAY 2026

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.