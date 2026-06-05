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हाड़ौती के 'मिनी गोवा' में ग्रामीणों की जिद से आई हरियाली, भूमाफियाओं से बचाकर ऐसे खड़ी कर दी 'लव कुश वाटिका'

बूंदी के बरधा डैम क्षेत्र में ग्रामीणों ने वन विभाग के सहयोग से 'लव कुश वाटिका' को एक शानदार ईको-टूरिज्म हब बना दिया है.

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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : June 5, 2026 at 2:54 PM IST

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बूंदी : जिले के तालेड़ा उपखंड का बरधा डैम क्षेत्र आज सिर्फ एक जल संरचना नहीं रह गया है. बल्कि यह पर्यावरण संरक्षण की एक अनूठी और जीवंत मिसाल बन चुका है. विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर देव डूंगरी गांव में विकसित हो रही 'लव कुश वाटिका' की चर्चा चारों तरफ है. यह जगह अब केवल एक आम पर्यटन स्थल नहीं है, बल्कि ग्रामीण संघर्ष, प्रकृति के प्रति अगाध प्रेम और सरकारी योजनाओं के बेहतरीन तालमेल की एक बेहद प्रेरक कहानी है. यह वही खूबसूरत इलाका है, जिसे स्थानीय लोग और सैलानी बड़े चाव से “हाड़ौती का मिनी गोवा” भी कहते हैं.

ग्रामीणों की जिद से शुरू हुआ हरियाली का आंदोलन : इस परिवर्तन की असली कहानी किसी सरकारी योजना से नहीं, बल्कि स्थानीय ग्रामीणों की जागरूकता और संघर्ष से शुरू होती है. पर्यावरण प्रेमी रामकरण धगाल बताते हैं बरधा डैम और देव डूंगरी क्षेत्र की सैकड़ों बीघा भूमि पर वर्षों तक भूमाफियाओं की नजर रही. कई बार अतिक्रमण की कोशिशें हुईं, लेकिन ग्रामीणों ने एकजुट होकर हर बार इस भूमि को बचाया. पर्यावरण प्रेमी धगाल बताते हैं कि वर्ष 2007, 2014 और 2018 में अतिक्रमण के गंभीर प्रयास हुए, लेकिन ग्रामीणों की सामूहिक ताकत ने हर बार इन्हें विफल कर दिया. यह सिर्फ जमीन बचाने की लड़ाई नहीं थी, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रकृति को सुरक्षित रखने का संकल्प था. इसी संकल्प ने आगे चलकर एक बड़े वृक्षारोपण आंदोलन का रूप लिया, जिसने बंजर भूमि को धीरे-धीरे हरियाली में बदलना शुरू किया.

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ग्रामीणों और वन विभाग की जुगलबंदी से बदली बंजर जमीन की तस्वीर (वीडियो ईटीवी भारत बूंदी)

लव कुश वाटिका ईको-टूरिज्म की नई प्रयोगशाला : सहायक वन संरक्षक नितिन सैनी ने बताया कि मुख्यमंत्री की बजट घोषणा के तहत जिले में दो लव कुश वाटिकाएं विकसित करने का निर्णय लिया गया था. इसी क्रम में बरधा डैम क्षेत्र को उसकी प्राकृतिक जैव विविधता और प्रवासी पक्षियों की मौजूदगी के कारण चुना गया. लव कुश वाटिका का विकास अब चरणबद्ध तरीके से किया जा रहा है. सहायक वन संरक्षक नितिन सैनी के अनुसार यह परियोजना जल्द ही पक्षी प्रेमियों, पर्यटकों और शोधकर्ताओं के लिए एक बड़ा केंद्र बनने जा रही है. सैनी ने बताया कि यहां सर्दियों में सैकड़ों प्रजातियों के हजारों प्रवासी पक्षी पहुंचते हैं, जो इस क्षेत्र को प्राकृतिक बर्ड सेंचुरी जैसा अनुभव प्रदान करते हैं. इसी को देखते हुए इसे ईको-टूरिज्म हब के रूप में विकसित किया जा रहा है.

पर्यावरण संरक्षण बूंदी
पर्यावरण संरक्षण बूंदी (फोटो ईटीवी भारत बूंदी)

हरियाली का विस्तार- 4500 पौधों से बदलती तस्वीर : सहायक वन संरक्षक नितिन सैनी ने बताया कि वाटिका का विकास केवल निर्माण तक सीमित नहीं रहा, बल्कि यह एक सघन हरित अभियान बन चुका है. वर्ष 2023-24 में 15 हेक्टेयर भूमि की फेंसिंग कर सुरक्षा सुनिश्चित की गई. इसके बाद वॉच टावर, जल व्यवस्था और संरचनात्मक सुविधाओं का निर्माण किया गया. वर्ष 2024-25 में यह क्षेत्र और विकसित हुआ जिसमें मुख्य द्वार, सोलर लाइट्स, शौचालय, बोरिंग और चौकी जैसी सुविधाएं जोड़ी गईं. पर्यटकों के लिए गज़ेबो हट, चाइनीज हट, पुल और बच्चों के लिए चिल्ड्रन पार्क बनाया गया. सैनी ने बताया कि इसी दौरान जिला स्तरीय वन महोत्सव में 4500 पौधे रोपे गए, जिनमें करंज, अर्जुन, नीम, गुलमोहर, चंपा, कचनार, आम, शीशम और चंदन जैसी प्रजातियां शामिल हैं.

वर्षों से बंजर भूमि में विभिन्न प्रकार के पौधे रोप गए हैं
वर्षों से बंजर भूमि में विभिन्न प्रकार के पौधे रोप गए हैं (फोटो ईटीवी भारत बूंदी)

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ईको-टूरिज्म राजस्थान
ईको-टूरिज्म राजस्थान (फोटो ईटीवी भारत बूंदी)

वन विभाग की पहल से बदल रही तस्वीर : इस पूरी परियोजना की सबसे खास बात यह है कि यह केवल सरकारी प्रयास नहीं है. ग्रामीण और पर्यावरण प्रेमी इसे अपनी विरासत मानकर आगे बढ़ा रहे हैं. जिन्होंने कभी इस भूमि को अतिक्रमण से बचाया, वही आज इसे हरा-भरा बनाने में भागीदार हैं. रामकरण धगाल जैसे पर्यावरण प्रेमियों का कहना है कि अगर ग्रामीण एकजुट न होते तो यह जमीन या तो अतिक्रमण की भेंट चढ़ जाती या उपेक्षा का शिकार हो जाती. आज वही जमीन पर्यटकों के लिए आकर्षण और गांवों के लिए गर्व का विषय बन गई है.

पुल और बच्चों के लिए चिल्ड्रन पार्क बनाया गया
पुल और बच्चों के लिए चिल्ड्रन पार्क बनाया गया (फोटो ईटीवी भारत जयपुर)

ईको-टूरिज्म और भविष्य की उम्मीदें : डाबी रेंजर मनीष शर्मा बताते है कि आने वाले समय में यहां बोगनवेलिया और गुलमोहर का व्यापक पौधारोपण किया जाएगा. इसके अलावा कैक्टस और एलोवेरा गार्डन भी विकसित किए जा रहे हैं, जो पर्यटकों के लिए नया आकर्षण होंगे. उनका का मानना है कि यह क्षेत्र आने वाले वर्षों में राजस्थान के प्रमुख ईको-टूरिज्म स्थलों में शामिल हो सकता है. इससे न केवल पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा मिलेगा बल्कि स्थानीय रोजगार और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिलेगी.

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