ETV Bharat / state

हाड़ौती के 'मिनी गोवा' में ग्रामीणों की जिद से आई हरियाली, भूमाफियाओं से बचाकर ऐसे खड़ी कर दी 'लव कुश वाटिका'

बूंदी : जिले के तालेड़ा उपखंड का बरधा डैम क्षेत्र आज सिर्फ एक जल संरचना नहीं रह गया है. बल्कि यह पर्यावरण संरक्षण की एक अनूठी और जीवंत मिसाल बन चुका है. विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर देव डूंगरी गांव में विकसित हो रही 'लव कुश वाटिका' की चर्चा चारों तरफ है. यह जगह अब केवल एक आम पर्यटन स्थल नहीं है, बल्कि ग्रामीण संघर्ष, प्रकृति के प्रति अगाध प्रेम और सरकारी योजनाओं के बेहतरीन तालमेल की एक बेहद प्रेरक कहानी है. यह वही खूबसूरत इलाका है, जिसे स्थानीय लोग और सैलानी बड़े चाव से “हाड़ौती का मिनी गोवा” भी कहते हैं.

ग्रामीणों की जिद से शुरू हुआ हरियाली का आंदोलन : इस परिवर्तन की असली कहानी किसी सरकारी योजना से नहीं, बल्कि स्थानीय ग्रामीणों की जागरूकता और संघर्ष से शुरू होती है. पर्यावरण प्रेमी रामकरण धगाल बताते हैं बरधा डैम और देव डूंगरी क्षेत्र की सैकड़ों बीघा भूमि पर वर्षों तक भूमाफियाओं की नजर रही. कई बार अतिक्रमण की कोशिशें हुईं, लेकिन ग्रामीणों ने एकजुट होकर हर बार इस भूमि को बचाया. पर्यावरण प्रेमी धगाल बताते हैं कि वर्ष 2007, 2014 और 2018 में अतिक्रमण के गंभीर प्रयास हुए, लेकिन ग्रामीणों की सामूहिक ताकत ने हर बार इन्हें विफल कर दिया. यह सिर्फ जमीन बचाने की लड़ाई नहीं थी, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रकृति को सुरक्षित रखने का संकल्प था. इसी संकल्प ने आगे चलकर एक बड़े वृक्षारोपण आंदोलन का रूप लिया, जिसने बंजर भूमि को धीरे-धीरे हरियाली में बदलना शुरू किया.

इसे भी पढ़ें: World Environment Day : 10 साल में 'बिग बी' का बरगद अमित वृक्ष बना, जयपुर वैक्स म्यूजियम की लाइफलाइन

लव कुश वाटिका ईको-टूरिज्म की नई प्रयोगशाला : सहायक वन संरक्षक नितिन सैनी ने बताया कि मुख्यमंत्री की बजट घोषणा के तहत जिले में दो लव कुश वाटिकाएं विकसित करने का निर्णय लिया गया था. इसी क्रम में बरधा डैम क्षेत्र को उसकी प्राकृतिक जैव विविधता और प्रवासी पक्षियों की मौजूदगी के कारण चुना गया. लव कुश वाटिका का विकास अब चरणबद्ध तरीके से किया जा रहा है. सहायक वन संरक्षक नितिन सैनी के अनुसार यह परियोजना जल्द ही पक्षी प्रेमियों, पर्यटकों और शोधकर्ताओं के लिए एक बड़ा केंद्र बनने जा रही है. सैनी ने बताया कि यहां सर्दियों में सैकड़ों प्रजातियों के हजारों प्रवासी पक्षी पहुंचते हैं, जो इस क्षेत्र को प्राकृतिक बर्ड सेंचुरी जैसा अनुभव प्रदान करते हैं. इसी को देखते हुए इसे ईको-टूरिज्म हब के रूप में विकसित किया जा रहा है.