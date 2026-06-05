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विश्व पर्यावरण दिवस : ऐसा 'जुनून' कि 12 साल से नहीं ली एक भी छुट्टी, जयपुर की यह 'ट्री एंबुलेंस' बचा रही है दम तोड़ते पेड़ों की जान

सुशील अग्रवाल ने 'ट्री एंबुलेंस टीम 10' के जरिए 12 वर्षों में 1.65 लाख पौधे लगाकर विद्याधर नगर को हरा-भरा और स्वच्छ बना दिया है.

जयपुर में चल रही 'ट्री एंबुलेंस'
जयपुर में चल रही 'ट्री एंबुलेंस' (फोटो ईटीवी भारत जयपुर)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : June 5, 2026 at 11:22 AM IST

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जयपुर : कहते हैं कि अगर किसी काम को करने का सच्चा जुनून दिल में हो, तो रास्ते अपने आप बनते चले जाते हैं. कुछ ऐसा ही कर दिखाया है जयपुर के विद्याधर नगर के रहने वाले सुशील कुमार अग्रवाल ने. सड़कों के किनारे दम तोड़ते पेड़-पौधे और जगह-जगह फैली गंदगी को देखकर सुशील कुमार के मन में एक ऐसी टीस उठी, जिसने 'ट्री एंबुलेंस टीम 10' की नींव रख दी. आज यह ट्री एंबुलेंस न केवल नए पौधे लगा रही है, बल्कि उन्हें अपने परिवार का सदस्य मानकर उनकी परवरिश भी कर रही है. पिछले 12 सालों से बिना एक भी दिन की छुट्टी लिए यह टीम लगातार पर्यावरण संरक्षण के काम में जुटी हुई है.

​ऐसे हुआ 'ट्री एंबुलेंस' का जन्म : ​ट्री एम्बुलेंस टीम 10 के संस्थापक सुशील कुमार अग्रवाल बताते हैं कि करीब 12 साल पहले वह अपने दोस्तों के साथ घूमने निकले थे. उस दौरान उन्होंने देखा कि विद्याधर नगर इलाके में पेड़ों की हालत बेहद दयनीय थी. कहीं ट्री गार्ड पेड़ों को नुकसान पहुंचा रहे थे, तो कहीं सूखे और टेढ़े-मेढ़े पेड़ उपेक्षा का शिकार थे. पेड़ों की जड़ों में खाद के बजाय कचरा जमा था. क्षेत्र में हरियाली कम और गंदगी ज्यादा थी.

​जयपुर के सुशील कुमार अग्रवाल का अनोखा संकल्प (वीडियो ईटीवी भारत जयपुर)

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12 साल से जारी है ट्री एंबुलेंस का सफर
12 साल से जारी है ट्री एंबुलेंस का सफर (फोटो ईटीवी भारत जयपुर)

क्षेत्र में गंदगी ज्यादा थी और हरियाली कम तो उससे मुझे प्रेरणा मिली कि क्यों ना एक ऐसा वाहन तैयार किया जाए जिसमें पेड़ों की देखभाल और साफ सफाई से संबंधित सभी उपकरण शामिल हो और इस तरह से हमने ट्री एंबुलेंस टीम 10 की शुरुआत की. पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने 5 जुलाई 2014 को हरी झंडी दिखाकर ट्री एंबुलेंस की शुरुआत की. लगभग 12 साल से ट्री एंबुलेंस लगातार पेड़ पौधों को जीवनदान देने का काम कर रही है.

साफ-सफाई और पेड़ों की देखभाल
साफ-सफाई और पेड़ों की देखभाल (फोटो ईटीवी भारत जयपुर)

सुशील अग्रवाल ने बताया कि अब तक वह हजारों पेड़ों को ट्री एम्बुलेंस के जरिए जीवनदान दे चुके हैं और उसी का नतीजा है कि आज विद्याधर नगर क्षेत्र में सबसे अधिक हरियाली देखी जा सकती है. उन्होंने दावा किया की यह ट्री एम्बुलेंस इंडिया की पहली ट्री एम्बुलेंस है. सुशील अग्रवाल ने कहा कि हमें 12 साल होने को आए हैं और हमारी टीम ने अभी तक एक भी छुट्टी नहीं की है चाहे सर्दी हो या गर्मी, बारिश हो या अन्य कोई मौसम, ट्री एंबुलेंस का काम इसी तरह से जारी रहता है. यदि मैं बाहर भी होता हूं तो भी हमारी टीम के अन्य सदस्य कमान संभालते हैं और पेड़ों की देखभाल का कार्य उसी तरह से किया जाता है.

अब तक 1.65 लाख पौधे लगा चुकी है टीम
अब तक 1.65 लाख पौधे लगा चुकी है टीम (फोटो ईटीवी भारत जयपुर)

सुशील अग्रवाल ने कहा कि ट्री एंबुलेंस के संचालन के लिए हमने ट्री एंबुलेंस टीम 10 समिति बनाई हुई है. इसमें चार सदस्य शामिल है. रामानंद मोदी इसके अध्यक्ष हैं. इसके अलावा मैं स्वयं, योगेश गोयल और अशोक अग्रवाल भी शामिल है. सुशील अग्रवाल ने बताया कि हम प्रतिदिन मजदूरों को बुलाकर पेड़ पौधों की देखभाल करते हैं, नए पेड़ भी लगाते है. साथ ही यदि सड़क पर गंदगी होती है तो उसे भी साफ किया जाता है. हमारी टीम के सदस्य भी मजदूरों के साथ मिलकर साफ-सफाई और पेड़ों की देखभाल का कार्य करते हैं. उन्होंने कहा कि हर महीने पांच लाख का खर्चा आता है और यह हमारी सोसायटी की ओर से ही वहन किया जाता है. इसके अलावा कुछ भामाशाह भी हमारी मदद करते हैं. सरकार की ओर से कोई मदद आज तक नहीं ली गयी है.

ट्री एंबुलेंस टीम 10
ट्री एंबुलेंस टीम 10 (फोटो ईटीवी भारत जयपुर)

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राजनीतिक उद्देश्य नहीं है : ट्री एंबुलेंस टीम 10 के संस्थापक सुशील अग्रवाल का कहना है कि इस कार्य के पीछे उसका कोई भी राजनीतिक उद्देश्य नहीं है. वे नि:स्वार्थ भाव से समाज की सेवा करते है और पर्यावरण संरक्षण जैसे महत्वपूर्ण काम में अपना योगदान दे रहे हैं.

एक चलती-फिरती 'फर्स्ट एड किट' है यह ट्री एंबुलेंस : ​यह ट्री एंबुलेंस किसी अस्पताल की एंबुलेंस से कम नहीं है, जिसमें पौधों के इलाज और रख-रखाव के सारे पुख्ता इंतजाम हैं. इसमें परात, फावड़ा, कैंची, दंताली, साबल, हथौड़ा, पानी के डिब्बे, स्प्रे मशीन, खाद, दीमक की दवा, कुदाल, रस्सी, वायर कटर, आरी और कुल्हाड़ी जैसे तमाम उपकरण हमेशा तैयार रहते हैं.

जयपुर ग्रीन मिशन
जयपुर ग्रीन मिशन (फोटो ईटीवी भारत जयपुर)

अब तक 1.65 लाख पौधे लगा चुकी है टीम : सुशील अग्रवाल ने बताया कि ट्री एम्बुलेंस टीम 10 की ओर से 12 सालों में अब तक 1 लाख 65 हजार पेड़ लगाए जा चुके हैं. उन्होंने दावा किया कि इनमें से करीब 90 फीसदी पेड़ जीवित अवस्था में है. उन्होंने बताया कि शेत्र में रोज 15 टैंकर पानी पेड़ पौधों में डाला जाता है, चाहे पेड़ किसी ने भी लगाए हो. हमारा उद्देश्य है कि कोई भी पेड़ बिना पानी के नहीं मरना चाहिए.

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पेड़-पौधों की देखभाल
पेड़-पौधों की देखभाल (फोटो ईटीवी भारत जयपुर)

​आम जनता से जुड़ने की अपील : ​टीम के सक्रिय सदस्य योगेश अग्रवाल, जो पिछले 11 महीनों से इस मुहिम से जुड़े हैं, बताते हैं कि वह सुशील जी के समर्पण को देखकर इस टीम में शामिल हुए थे। उन्होंने कहा कि 5 जून को 'विश्व पर्यावरण दिवस' है. पेड़-पौधे ही हमारी असली ऑक्सीजन हैं. इसलिए आम जनता को भी आगे आना चाहिए और इस मुहिम का हिस्सा बनकर पर्यावरण संरक्षण में अपना योगदान देना चाहिए.

ट्री एम्बुलेंस टीम 10 की ओर से यह काम किए जाते है :-

  • विद्याधर नगर क्षेत्र में पेड़ पौधों की सार संभाल की जाती है
  • समय समय पर पेड़ लगाए जाते हैं और उन्हें जीवित रखने का प्रयास किया जाता है
  • प्रतिदिन पेड़ पौधों में टैंकरों से पानी डाला जाता है
  • सड़क पर साफ सफाई की जाती है
  • सड़क से गंदगी और कचरा उठाया जाता है
  • रीसाइकिल होने वाली कचरे और प्लास्टिक को अलग से एकत्र किया जाता है
  • जगह जगह कचरा पात्र भी लगाए जाते हैं
  • क्षेत्र के पार्कों की सफाई की जाती है
  • पार्कों की कुर्सियों पर रंग रोगन किया जाता है
  • सड़क के किनारों पर लगे ट्री गार्ड्स पर हरा पेंट किया जाता है
  • सड़क के किनारों पर फुटपाथों पर भी पेंट किया जाता है
  • सड़क के गड्डों को भरा जाता है और फुटपाथ की मरम्मत की जाती है
  • ट्री एंबुलेंस में रखे हुए डिब्बों से भी सूखे हुए पौधों में पानी डाला जाता है

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