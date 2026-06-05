World Environment Day: चालान काटते तो सबने देखा, इस बार जंगल में कचरा उठाती दिखीं हिमाचल की ये 'दंबग' महिला अफसर
हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले से विश्व पर्यावरण दिवस पर एक तस्वीर सामने आई है जो हजार शब्दों से ज्यादा असर छोड़ गई है.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : June 5, 2026 at 9:42 AM IST
सिरमौर: विश्व पर्यावरण दिवस पर हर साल की तरह इस बार भी पर्यावरण संरक्षण के बड़े-बड़े संदेश दिए जा रहे हैं. पौधारोपण, जागरूकता रैलियां और प्रकृति को बचाने की बड़ी-बड़ी बातें होंगी. लेकिन, हिमाचल प्रदेश के जिला सिरमौर में पर्यावरण दिवस पर सामने आई एक तस्वीर ने बिना कुछ कहे वह संदेश दे दिया, जिसे शब्दों में समझाना आसान नहीं.
हिमाचल के जिला सिरमौर में आर.टी.ओ. सोना चंदेल एक ऐसा नाम है, जिसे लोग उनके पद से ज्यादा उनके काम करने के अंदाज के लिए जानते हैं. यातायात नियमों को लेकर सख्त रवैये की वजह से वह अक्सर चर्चा में रहती हैं. यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ उनकी कार्रवाई के किस्से भी लोगों के बीच चर्चा का विषय बने रहते हैं. लेकिन, इस बार जिस वजह से वह चर्चा में हैं, उसका संबंध न तो किसी चालान से है और न ही किसी प्रशासनिक कार्रवाई से.
जंगलों में फेंके जा रहे भारी मात्रा में मलबे
नाहन के पास बनोग-धारक्यारी सड़क, जिसे भविष्य में शहर के लिए एक महत्वपूर्ण बाईपास मार्ग के रूप में देखा जा रहा है, पिछले कुछ समय से एक गंभीर समस्या का सामना कर रही है. सड़क किनारे जंगलों में बड़ी मात्रा में मलबे से भरे प्लास्टिक के कट्टे फेंके जा रहे हैं. कई स्थानों पर यह मलबा खुले तौर पर डंप किया गया है. इससे जहां वन संपदा को नुकसान पहुंच रहा है, वहीं प्लास्टिक के कट्टों के कारण पर्यावरण पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है. इसके अलावा शाम के समय सड़क किनारे छोड़ी जाने वाली प्लास्टिक की बोतलें और अन्य कचरा भी समस्या को और बढ़ा रहे हैं.
इन्हीं परिस्थितियों के बीच कुछ दिन पहले एक स्थानीय व्यक्ति कुलदीप की नजर जंगल में कचरा एकत्रित कर रही एक महिला पर पड़ी. साधारण घरेलू कपड़ों में वह महिला जंगल के बीच बिखरे पड़े प्लास्टिक के कट्टों और अन्य कचरे को उठाकर एक स्थान पर जमा कर रही थी. शुरुआत में किसी ने विशेष ध्यान नहीं दिया, लेकिन जब पहचान हुई तो लोग हैरान रह गए. वह महिला कोई और नहीं, बल्कि जिला सिरमौर की आरटीओ सोना चंदेल थीं.
'हम सबका फर्ज है कचरे का निपटान'
खास बात यह है कि यह किसी सरकारी कार्यक्रम, विशेष अभियान या फोटो खिंचवाने के उद्देश्य से नहीं किया जा रहा था. न वहां कोई मीडिया मौजूद थी और न ही किसी को इसकी जानकारी दी गई थी. यदि कुलदीप ने इस दृश्य को अपने कैमरे में कैद न करता, तो शायद यह पूरा घटनाक्रम कभी सार्वजनिक ही नहीं होता. जब इस संबंध में मीडिया ने आरटीओ सोना चंदेल से संपर्क किया तो उन्होंने पहले तो बड़ी सहजता से कहा, "अरे, यह भी कोई खबर है, यह तो हम सबका फर्ज है." हालांकि आग्रह करने पर उन्होंने बताया कि लंबे समय से सड़क किनारे जंगलों में फेंके जा रहे मलबे और प्लास्टिक के कट्टों को देखकर उन्हें काफी पीड़ा हो रही थी.
रोज रास्ते से गुजरने के दौरान मन में उठता था सवाल
सोना चंदेल ने बताया कि, बनोग-धारक्यारी सड़क पर आगे उनका निवास स्थान है और वह सुबह-शाम इसी मार्ग से होकर गुजरती हैं. पिछले काफी समय से उनकी नजर जंगलों में फेंके जा रहे मलबे और प्लास्टिक के कट्टों पर पड़ रही थी. कई जगह बड़ी मात्रा में यह कचरा जमा था. इसके अलावा सड़क किनारे फेंकी जा रही बोतलें और अन्य प्लास्टिक सामग्री भी उन्हें लगातार परेशान कर रही थी. उन्होंने कहा कि यह केवल गंदगी का मामला नहीं है. इससे पर्यावरण को नुकसान पहुंच रहा है और वन संपदा भी प्रभावित हो रही है. आखिरकार उन्होंने तय किया कि इस दिशा में खुद ही पहल करनी चाहिए, क्योंकि यह हम सबकी भी जिम्मेदारी है.
खुद उठाए प्लास्टिक के कट्टे, करवाया कचरे का निपटान
आरटीओ सोना चंदेल ने बताया कि, "हमने एक-दो लोगों की मदद लेकर जितना संभव हो सका, क्षेत्र की सफाई करवाई. इसके साथ ही स्वयं भी जंगल में जगह-जगह पड़े प्लास्टिक के कट्टों को उठाकर उनके उचित निपटान का प्रयास किया. यदि हर व्यक्ति अपने आसपास की थोड़ी-सी जिम्मेदारी भी निभाने लगे तो पर्यावरण को होने वाले नुकसान को काफी हद तक कम किया जा सकता है. समस्या केवल कचरा फेंकने वालों की नहीं, बल्कि उन लोगों की भी है जो इसे देखकर अनदेखा कर देते हैं."
पर्यावरण दिवस का असली अर्थ!
विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर लोगों को संदेश देते हुए सोना चंदेल ने कहा कि, पर्यावरण संरक्षण केवल एक दिन मनाने का विषय नहीं है. यदि हम सचमुच प्रकृति को बचाना चाहते हैं तो सबसे पहले हमें अपनी आदतों में बदलाव लाना होगा. उन्होंने लोगों से अपील की कि चाहे शहर हो या गांव, सड़क किनारा हो या जंगल, कहीं भी प्लास्टिक, मलबा या अन्य कचरा न फेंका जाए. पर्यावरण की रक्षा केवल सरकार या किसी विभाग की जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि यह हर नागरिक का कर्तव्य है. आने वाली पीढ़ियों को स्वच्छ और सुरक्षित वातावरण देना हम सभी की साझा जिम्मेदारी है.
विश्व पर्यावरण दिवस पर बड़ा संदेश
विश्व पर्यावरण दिवस की पूर्व संध्या पर सामने आई यह तस्वीर शायद इसलिए भी खास है क्योंकि इसमें कोई मंच नहीं, कोई भाषण नहीं और कोई औपचारिकता नहीं है. एक चर्चित महिला अधिकारी अपने पद से अलग एक जिम्मेदार नागरिक की भूमिका निभाती नजर आती है. शायद यही कारण है कि जंगल में चुपचाप उठाया गया एक प्लास्टिक का कट्टा, कई बार मंच से दिए गए लंबे भाषणों से कहीं बड़ा संदेश छोड़ जाता है.
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