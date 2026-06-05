World environment Day: शिमला के रिज से स्वच्छ पर्यावरण के साथ चिट्टा-मुक्त हिमाचल का संदेश, मैराथन में शामिल हुए हजारों लोग
विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर शिमला में विशाल मैराथन के माध्यम से प्रदेशवासियों को 'चिट्टा मुक्त हिमाचल' का संदेश दिया गया.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : June 5, 2026 at 1:35 PM IST
शिमला: विश्व पर्यावरण दिवस पर राजधानी शिमला के ऐतिहासिक रिज मैदान पर 'मिनी मैराथन– रन फॉर क्लीन एनवायरनमेंट एंड चिट्टा-फ्री लाइफ' का आयोजन किया गया. हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल कवींद्र गुप्ता ने हरी झंडी दिखाकर मैराथन की शुरुआत की. इस कार्यक्रम का संयुक्त आयोजन हिमाचल प्रदेश पुलिस और पर्यावरण, विज्ञान, प्रौद्योगिकी एवं जलवायु परिवर्तन विभाग ने किया. कार्यक्रम के समापन अवसर पर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू भी मौजूद रहे.
मैराथन के माध्यम से चिट्टा-मुक्त हिमाचल प्रदेश का संदेश
इस दौरान राज्यपाल कवींद्र गुप्ता ने कहा कि, "मिनी मैराथन का उद्देश्य युवाओं और आम जनता को नशामुक्त समाज के साथ स्वच्छ पर्यावरण के प्रति जागरूक करना है. कार्यक्रम के तहत प्रतिभागी स्वच्छ, हरित और चिट्टा-मुक्त हिमाचल प्रदेश का संदेश दिया जा रहा है. कार्यक्रम के सफल आयोजन के लिए पुलिस विभाग के साथ पर्यावरण विभाग को बधाई दी. समाज की बेहतरी के लिए सभी वर्ग के लोग निकालकर सामने आ रहे हैं. यह बेहतर समाज बनाने के लिए आवश्यक है."
डॉ. सुशील कुमार सिंगला ने कहा कि विश्व पर्यावरण दिवस प्रकृति संरक्षण सहित जलवायु परिवर्तन से निपटने और सतत विकास के प्रति सामूहिक संकल्प का अवसर है. वर्तमान में पर्यावरण के प्रति देश व प्रदेश में लोगों में जागरूकता बढ़ रही है और पहले के मुकाबले अब शहर और अन्य स्थान काफी साथ सुथरे हैं. हिमाचल की आवोहवा अन्य शहरों की तुलना में शुद्ध है. राज्य में स्वच्छता को लेकर कड़े कदम उठाए जा रहे हैं. राज्य में बद्दी सहित अन्य बडे उद्योगों को पर्यावरण संरक्षण को लेकर कड़े निर्देश दिए गए हैं.उद्योगों में समय पूर्वक कचरा प्रबंधन पूरी पारदर्शिता के साथ उसका निपटान किया जाए इसको लेकर कड़ी निगरानी रखी जा रही है.
प्रकृति का संरक्षण सामूहिक जिम्मेदारी
सीएम सुक्खू ने कहा कि, "प्रदेश के घने वन, स्वच्छ नदियां, हिमाच्छादित पर्वत और समृद्ध जैव विविधता इसकी विशिष्ट पहचान हैं. इन प्राकृतिक धरोहरों का संरक्षण करना हम सभी की सामूहिक जिम्मेदारी है और इसके लिए समाज के हर वर्ग को आगे आना होगा. प्रदेशवासियों से अपील है कि अधिक से अधिक पेड़ लगाए और पर्यावरण संरक्षण के अभियान में सक्रिय भागीदारी निभाएं. एक पौधा लगाना केवल पर्यावरण की रक्षा करना नहीं है, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के सुरक्षित और स्वस्थ भविष्य की नींव रखना है. यदि हर व्यक्ति पर्यावरण संरक्षण को अपना व्यक्तिगत दायित्व समझकर कार्य करे, तो आने वाले समय में हिमाचल अपनी प्राकृतिक संपदा को और अधिक समृद्ध तथा सुरक्षित रखने में सफल होगा."
'पर्यावरण संरक्षण संस्कृति और जीवनशैली का हिस्सा'
कार्यक्रम के समापन अवसर पर पहुंचे सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि, हिमाचल में स्वच्छ हवा, निर्मल जल, हरे-भरे जंगल और जैव विविधता हमारे अस्तित्व का आधार हैं. आज के दौर में पूरा विश्व जलवायु परिवर्तन, प्रदूषण और प्राकृतिक संसाधनों के दोहन जैसी गंभीर चुनौतियों का सामना कर रहा है, ऐसे समय में विश्व पर्यावरण दिवस हमें प्रकृति के प्रति अपने दायित्वों को याद कराने का महत्वपूर्ण अवसर प्रदान करता है. छोटे पहाड़ी राज्य हिमाचल जैसे प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर प्रदेश के लिए यह दिन और अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है, यहां पर्यावरण संरक्षण संस्कृति और जीवनशैली का हिस्सा है.
इसी अवसर पर हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह ने प्रदेशवासियों को विश्व पर्यावरण दिवस की शुभकामनाएं दी और पर्यावरण संरक्षण के प्रति अपनी जिम्मेदारियों का ईमानदारी से निर्वहन करने का आह्वान किया. उन्होंने कहा कि, विश्व पर्यावरण दिवस हमें प्रकृति के प्रति अपने दायित्वों को याद दिलाने का एक महत्वपूर्ण अवसर प्रदान करता है. प्रदेश को प्रकृति ने अनमोल उपहारों से नवाजा है.
मैराथन में हजारों लोग हुए शामिल
विश्व पर्यावरण दिवस पर शुक्रवार, 5 जून को राजधानी शिमला में 'स्वस्थ पर्यावरण और चिट्टा मुक्त हिमाचल' विषय पर एक विशाल मैराथन का आयोजन किया गया. पर्यावरण, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग और पुलिस विभाग के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित इस मैराथन में करीब 5 हजार प्रतिभागी शामिल हुए. पर्यावरण, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के सचिव तथा भारतीय वन सेवा के वरिष्ठ अधिकारी डॉ. सुशील कुमार सिंगला ने कहा कि, "मैराथन का उद्देश्य लोगों को पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूक करने के साथ-साथ नशा मुक्त समाज का संदेश देना है. इस कार्यक्रम का शुभारंभ प्रदेश के राज्यपाल कविंद्र गुप्ता हरी झंडी दिखाकर की. मैराथन में विभिन्न आयु वर्गों और श्रेणियों के विजेताओं को आकर्षक पुरस्कार भी दिए गए."
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