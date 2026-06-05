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विश्व पर्यावरण दिवस: जलवायु संकट पर विशेषज्ञ ने दी चेतावनी, कहा- प्रकृति के साथ संतुलन ही भविष्य बचाने का एकमात्र रास्ता

जलवायु संकट आज की सबसे बड़ी समस्याओं में से एक है. इसपर ईटीवी भारत ने डीयू के हिमालय अध्ययन केंद्र के निदेशक से बातचीत की..

विश्व पर्यावरण दिवस 2026
विश्व पर्यावरण दिवस 2026 (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : June 5, 2026 at 7:00 AM IST

7 Min Read
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नई दिल्ली: विश्व पर्यावरण दिवस 2026 इस बार ऐसे समय में मनाया जा रहा है जब पूरी दुनिया जलवायु परिवर्तन के बढ़ते खतरे का सामना कर रही है. बढ़ता तापमान, अनियमित वर्षा, सूखा, बाढ़, जंगलों में आग और मौसम के बदलते स्वरूप ने पर्यावरण को लेकर नई चिंताएं पैदा कर दी हैं. इस वर्ष विश्व पर्यावरण दिवस की थीम 'प्रकृति से प्रेरित, जलवायु के लिए, हमारे भविष्य के लिए' रखी गई है.

इसे लेकर दिल्ली विश्वविद्यालय के हिमालय अध्ययन केंद्र के निदेशक प्रो. विंध्यवासिनी पांडेय ने जलवायु परिवर्तन और एल नीनो के बढ़ते खतरे को लेकर गंभीर चिंता जताई है. उनका कहना है कि प्रकृति के साथ लगातार हो रहे हस्तक्षेप का परिणाम अब पूरी दुनिया को भुगतना पड़ रहा है. उन्होंने चेतावनी दी कि अगर समय रहते मानव समाज नहीं संभला तो आने वाले वर्षों में जलवायु परिवर्तन का प्रभाव और अधिक विनाशकारी हो सकता है.

प्रो. विंध्यवासिनी पांडेय, निदेशक, हिमालय अध्ययन केंद्र DU (ETV Bharat)

प्रकृति से किया गया खिलवाड़ अब दिखाई देने लगा है: प्रो. विंध्यवासिनी पांडेय ने बताया कि प्रकृति पूरे पारिस्थितिकी तंत्र (इकोसिस्टम) को नियंत्रित करती है और अपने स्तर पर संतुलन बनाए रखने का प्रयास करती है. लेकिन पिछले कई दशकों में विकास और औद्योगीकरण की दौड़ में मानव ने प्रकृति पर अत्यधिक दबाव बनाया है. इसका परिणाम आज ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु परिवर्तन के रूप में सामने आ रहा है. पिछले सौ वर्षों में ग्रीनहाउस गैसों के उत्सर्जन में लगातार वृद्धि हुई है. कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य गैसों ने पृथ्वी के तापमान को तेजी से बढ़ाया है. वैज्ञानिक आंकड़े बताते हैं कि औद्योगिक क्रांति के बाद से पृथ्वी का औसत तापमान लगभग 1.5 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ चुका है. यही वजह है कि आज थोड़ी सी तापमान वृद्धि भी व्यापक संकट का कारण बन रही है. दुनिया के कई देशों में हीटवेव के कारण लोगों की मौतें हो रही हैं, जल स्रोत सूख रहे हैं और कृषि क्षेत्र प्रभावित हो रहा है.

यूरोप और इंग्लैंड तक गर्मी से बेहाल: उन्होंने बताया कि जलवायु परिवर्तन का प्रभाव अब केवल उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों तक सीमित नहीं है. यूरोप और इंग्लैंड जैसे ठंडे देशों में भी रिकॉर्ड स्तर की गर्मी दर्ज की जा रही है. कई स्थानों पर तापमान 35 से 40 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच चुका है. यह स्थिति इस बात का संकेत है कि पृथ्वी का जलवायु तंत्र तेजी से बदल रहा है. अगर तापमान वृद्धि पर नियंत्रण नहीं किया गया तो भविष्य में यह संकट और गंभीर रूप ले सकता है.

क्या है एल नीनो? जलवायु परिवर्तन के संदर्भ में प्रो. पांडेय ने एल नीनो को सबसे जरूरी चुनौतियों में से एक बताया. उन्होंने कहा कि एल नीनो प्रशांत महासागर में समुद्री जल के तापमान और वायुदाब में होने वाला बदलाव है, जिसका प्रभाव पूरी दुनिया के मौसम पर पड़ता है. सामान्य परिस्थितियों में प्रशांत महासागर का पूर्वी भाग, जो अमेरिका के तट के पास है, अपेक्षाकृत ठंडा रहता है जबकि पश्चिमी भाग, जो एशिया के पास है, गर्म रहता है. इस कारण पश्चिमी प्रशांत क्षेत्र में निम्न वायुदाब विकसित होता है, जो मानसून को मजबूत बनाने में सहायक होता है. लेकिन जब यह स्थिति उलट जाती है और अमेरिका के पास समुद्र का पानी गर्म हो जाता है, जबकि एशिया के पास पानी ठंडा हो जाता है, तब एल नीनो की स्थिति बनती है. इस दौरान एशियाई क्षेत्र में उच्च वायुदाब विकसित होने लगता है, जो मानसूनी गतिविधियों को कमजोर कर देता है.

सबसे बड़ा असर भारत के मानसून पर: उन्होंने बताया कि भारत की कृषि, जल संसाधन और ग्रामीण अर्थव्यवस्था काफी हद तक मानसून पर निर्भर हैं. अगर एल नीनो के कारण मानसून कमजोर पड़ता है तो इसका असर सीधे किसानों और खाद्य उत्पादन पर पड़ता है. वर्षा में कमी होने से फसल उत्पादन प्रभावित होता है, जलाशयों में पानी कम हो जाता है और पेयजल संकट की स्थिति भी उत्पन्न हो सकती है. इसके अलावा बिजली उत्पादन, उद्योग और अन्य आर्थिक गतिविधियां भी प्रभावित होती हैं. अगर मानसून तंत्र गंभीर रूप से प्रभावित हुआ तो इसका असर केवल पर्यावरण तक सीमित नहीं रहेगा बल्कि, राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था पर भी पड़ेगा.

दुनियाभर में बदल रहा मौसम का स्वरूप: प्रो. पांडेय ने कहा कि ग्लोबल वार्मिंग के कारण दुनिया के विभिन्न हिस्सों में मौसम का स्वरूप तेजी से बदल रहा है. अमेजन के जंगलों में सूखे और वनाग्नि की घटनाएं बढ़ रही हैं. ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका में भी बड़े पैमाने पर जंगलों में आग लगने की घटनाएं सामने आ रही हैं. दूसरी ओर ऐसे क्षेत्रों में भी असामान्य मौसम देखने को मिल रहा है, जहां पहले इसकी कल्पना भी नहीं की जाती थी. रेगिस्तानी देशों में बारिश और बर्फबारी जैसी घटनाएं जलवायु परिवर्तन के संकेत हैं. भारत में भी मौसम का पारंपरिक चक्र बदलता दिखाई दे रहा है. जहां पहले पूर्वी भारत अधिक वर्षा के लिए जाना जाता था, वहीं अब पश्चिमी भारत में भी अत्यधिक वर्षा की घटनाएं बढ़ी हैं. यह बदलाव जलवायु प्रणाली में हो रहे व्यापक परिवर्तन की ओर संकेत करता है.

जलवायु परिवर्तन केवल पर्यावरण नहीं, अस्तित्व का संकट: उन्होंने आगे बताया कि जलवायु परिवर्तन को केवल पर्यावरणीय समस्या मानना बड़ी भूल होगी. यह मानव अस्तित्व, आर्थिक विकास और सामाजिक स्थिरता से जुड़ा हुआ विषय है. उन्होंने बताया कि पृथ्वी पर उपलब्ध जल, जंगल और भूमि जैसे संसाधन सीमित हैं. अगर इनका संरक्षण नहीं किया गया तो आने वाली पीढ़ियों को गंभीर चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा. जलवायु शब्द स्वयं जल और वायु से मिलकर बना है. यही दोनों तत्व जीवन के आधार हैं. अगर जल और वायु प्रदूषित हो जाते हैं या उनकी उपलब्धता प्रभावित होती है तो मानव जीवन पर गंभीर संकट खड़ा हो सकता है.

अनुकूलन ही भविष्य का रास्ता: विश्व पर्यावरण दिवस 2026 की थीम पर चर्चा करते हुए प्रो. विंध्यवासिनी पांडेय ने बताया कि इस वर्ष का सबसे बड़ा संदेश प्रकृति के साथ अनुकूलन और सामंजस्य स्थापित करना है. मनुष्य को प्रकृति पर विजय प्राप्त करने की मानसिकता छोड़नी होगी. विकास जरूरी है, लेकिन ऐसा विकास जो पर्यावरण के साथ संतुलन बनाकर चले. प्रकृति विरोधी गतिविधियां अंततः मानव समाज के लिए ही नुकसानदायक साबित होती हैं.

वृक्षारोपण और जल संरक्षण को बनाना होगा जन-आंदोलन: जलवायु संकट से निपटने के उपायों पर जोर देते हुए प्रो. विंध्यवासिनी पांडेय ने बताया कि बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण की जरूरत है. साथ ही प्लास्टिक प्रदूषण को कम करना, कार्बन उत्सर्जन पर नियंत्रण लाना और नदियों, झीलों तथा मिट्टी को प्रदूषण मुक्त बनाना जरूरी है. जल संरक्षण, स्वच्छता और पर्यावरण संरक्षण को केवल सरकारी कार्यक्रम नहीं, बल्कि जनभागीदारी का आंदोलन बनाना होगा. प्रत्येक नागरिक को अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी. वर्तमान में मानव समाज उसी स्थिति में पहुंच गया है, जैसे कोई व्यक्ति जिस डाली पर बैठा हो, उसी को काटने लगे. पृथ्वी ही एकमात्र ऐसा ग्रह है, जहां जीवन संभव है और इसके संसाधनों का संरक्षण करना मानवता की साझा जिम्मेदारी है. अगर हम प्रकृति का संरक्षण करेंगे तो प्रकृति भी हमारा संरक्षण करेगी, लेकिन अगर हम प्रकृति का विनाश करेंगे तो उसका दुष्परिणाम अंततः मानव सभ्यता को ही भुगतना पड़ेगा.

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