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World Environment Day : 10 साल में 'बिग बी' का बरगद अमित वृक्ष बना, जयपुर वैक्स म्यूजियम की लाइफलाइन

जयपुर वैक्स म्यूजियम के फाउंडर अनूप श्रीवास्तव ने बताया कि एक दशक पहले नाहरगढ़ में हरियाली न के बराबर थी. इसी को महसूस कर हमने अपने वैक्स स्टैच्यूज को समर्पित करते हुए कई वृक्ष लगाए थे, जो आज पूरे क्षेत्र को हरा-भरा बनाए हुए हैं. म्यूजियम निर्माण के दौरान यहां एक 200 साल पुराना विशाल बरगद का पेड़ था.

जयपुर: पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूक करने के लिए 5 जून को दुनिया भर में विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है. विश्व पर्यावरण दिवस पर नाहरगढ़ फोर्ट स्थित जयपुर वैक्स म्यूजियम से एक प्रेरक कहानी सामने आई है. यहां 10 साल पहले महानायक अमिताभ बच्चन के नाम से लगाया गया बरगद का छोटा सा पौधा आज 25 फीट का विशाल वृक्ष बन चुका है. भीषण गर्मी में यह पेड़ नाहरगढ़ घूमने आने वाले पर्यटकों के लिए ठंडी छांव और सुकून की 'लाइफलाइन' साबित हो रहा है.

करीब 9 महीने तक उसकी छांव में बैठकर ही हमने इस म्यूजियम का निर्माण किया, तभी ख्याल आया कि किसी ने 200 साल पहले पेड़ लगाया और आज हम उसके नीचे भविष्य बना रहे हैं. बस यहीं से हरियाली की मुहिम शुरू हुई. इसके बाद डॉ. एपीजे कलाम, सचिन तेंदुलकर, राजमाता गायत्री देवी और अमिताभ बच्चन जैसी हस्तियों के नाम से पौधारोपण किया गया. आज 'बिग बी' के नाम का बरगद म्यूजियम की पहचान बन गया है.

आज भी इस मुहिम को जारी रखते हुए विश्व पर्यावरण दिवस पर 5 नए पौधे लगाए जा रहे हैं. अनूप श्रीवास्तव ने कहा- हमारा उद्देश्य सिर्फ पेड़ लगाना नहीं, बल्कि उन्हें बचाना और बड़ा करना होना चाहिए, वरना ग्लोबल वार्मिंग का जो असर आज दिख रहा है, वह आने वाले समय में विकराल रूप ले लेगा. ये पेड़ जो हमें मुफ्त में ऑक्सीजन दे रहे हैं, ये ईश्वर की सौगात हैं. इन्हें संभालना हम सबकी जिम्मेदारी है.

बढ़ते प्रदूषण और पेड़ों की कटाई जैसी चुनौतियों के बीच पर्यावरण दिवस का महत्व बढ़ गया है. सरकार के स्तर पर भी पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए कई सराहनीय कार्य किया जा रहे हैं. पर्यावरण संरक्षण में सभी को अपनी भागीदारी निभाई जरूरी है. सभी को अधिक से अधिक पेड़ पौधे लगाने चाहिए. पेड़ पौधे लगाने के साथ ही उनकी देखभाल भी सुनिश्चित की जानी चाहिए.