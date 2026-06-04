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विश्व पर्यावरण दिवस: अकेले के दम पर बदली तस्वीर, सुरेंद्र सेन ने बिना सरकारी मदद के लगाए एक लाख से ज्यादा पौधे

सुरेन्द्र सेन को पूरे क्षेत्र में 'ट्री मैन' के नाम से जानते हैं. उन्होंने अपना जीवन पर्यावरण संरक्षण के लिए समर्पित कर दिया है.

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सुरेंद्र सेन पर्यावरण रक्षक. (ETV Bharat gfx)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : June 4, 2026 at 7:56 PM IST

5 Min Read
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अलवर : पर्यावरण संरक्षण के लिए सरकार हर साल पौधरोपण पर लाखों रुपए खर्च करती है. वहीं खैरथल- तिजारा जिले के पेहल गांव में एक व्यक्ति ऐसे भी हैं जो लाइम लाइट से दूर रह हर साल दो हजार से ज्यादा पौधे लगाकर पर्यावरण सुधार में जुटे हैं. 53 वर्षीय सुरेन्द्र सेन ग्रेजुएशन करने के बाद पर्यावरण संरक्षण में जुटे हैं और दिहाड़ी मजदूरी कर घर चलाते हैं.

इतना ही नहीं सुरेन्द्र खुद पौधे तैयार करते हैं और रोड किनारे, सार्वजनिक स्थलों व सरकारी कार्यालय, स्कूल आदि में पौधे लगाते हैं और पेड़ बनने तक उसकी देखभाल भी करते हैं. यही कारण है कि सुरेन्द्र की ओर से लगाए गए पौधों में 80 फीसदी सुरक्षित हैं. इसका ताजा उदाहरण पेहल की हरी भरी पहाड़ी है. सुरेन्द्र अब तक करीब एक लाख पौधे लगा चुके हैं. सुरेन्द्र सेन पर्यावरण संरक्षण के लिए जिला प्रशासन एवं उपखंड अधिकारी स्तर सम्मानित भी हो चुके हैं.

सुरेंद्र सेन ने बिना सरकारी मदद के लगाए एक लाख से ज्यादा पौधे. (ETV Bharat alwar)

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विश्व इन दिनों ग्लोबल वार्मिंग की समस्या से जूझ रहा है. विश्व स्तर पर जलवायु संरक्षण को लेकर प्रयास किए जा रहे हैं. इस समस्या से निपटने के लिए सरकार स्तर भी 'हरियालो राजस्थान' सहित स्वयं सेवी संस्थाओं की ओर से पौधरोपण पर जोर दिया जा रहा है. पेहल गांव निवासी सुरेन्द्र सेन बिना किसी सरकारी मदद के पौधरोपण कर पर्यावरण संरक्षण कार्य में जुटे हैं.

पौधे में पानी डालते सुरेंद्र
पौधे में पानी डालते सुरेंद्र (फोटो ईटीवी भारत अलवर)

सुरेंद्र सेन की अनूठी पर्यावरण साधना : सुरेन्द्र सेन बताते हैं कि वे 10 साल की उम्र से पौधे लगाने का कार्य कर रहे हैं. उन्हें पौधरोपण की प्रेरणा उनके गुरू घीसादास महाराज से मिली. तभी से वे पौधरोपण के कार्य में जुट गए. उन्होंने बताया कि वे हर साल दो हजार से ज्यादा पौधे लगाते हैं और अब तक कई हजार पौधे लगा चुके हैं. सुरेन्द्र ने बताया कि उनका कार्य केवल पौधे लगाना ही नहीं है, बल्कि पौधे लगाने के बाद संरक्षण की जिम्मेदारी भी खुद ही निभाते हैं. इसके लिए पौधे को बचाने के लिए ट्री गार्ड लगाते हैं. कई बार जालीदार ट्री गार्ड नहीं मिलने पर वे पत्थरों को पौधे के चारो ओर लगाकर सुरक्षा कवच तैयार करते हैं. उन्होंने बताया कि वे रोड किनारे, सरकारी कार्यालय, स्कूल, पुलिस थाना, श्मसान स्थल, रेलवे स्टेशन एवं अन्य सार्वजनिक स्थलों पर पौधे लगाए हैं.

सिर पर मटका, कंधे पर फावड़ा और हाथ में बाल्टी : सुरेन्द्र सेन को पेहल गांव ही पूरे क्षेत्र में 'ट्री मैन' के नाम से जानते हैं. उनकी पहचान अब सिर पर मटका, कंधे पर फावड़ा और हाथ में बाल्टी के रूप में बन गई है. सुरेन्द्र में पौधरोपण के प्रति इस कदर जुनून है कि 53 साल की उम्र में पेहल की सीधी पहाड़ी पर सिर पर पानी से भरा मटका रखकर और कंधे पर फावड़ा व हाथ में बाल्टी लिए बिना डगमगाए चढ़ जाते हैं. उनके इस प्रयास का नतीजा है कि पेहल गांव की पहाड़ी आज पेड़ों से हरी भरी दिखाई पड़ती है.

पहाड़ी पर जाते सुरेंद्र
पहाड़ी पर जाते सुरेंद्र (फोटो ईटीवी भारत अलवर)

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दो-दो महीने तक घर नहीं आते : पेहल गांव निवासी जितेन्द्र खंडेलवाल ने बताया कि सुरेन्द्र उर्फ बंटी को वे बचपन से पौधे लगाते और उनका संरक्षण करते देख रहे हैं. उन्होंने बताया कि पेहल गांव के साथ ही अनेक स्थानों पर पौधे लगाकर उनका संरक्षण किया है. कई बार डेढ़ से दो महीने तक घर से दूर रहकर वे पौधों के संरक्षण में जुटे रहते हैं. उन्होंने बताया कि सुरेन्द्र खुद पौधे लगाकर उनका संरक्षण करने के साथ ही युवाओं को भी पर्यावरण संरक्षण कार्य से जोड़ते हैं, जिससे आगामी समय में प्रदूषण आदि समस्या से जूझना नहीं पड़े.

अगली पीढ़ी से आहृवान, एक पौधा जरूर लगाएं : सुरेन्द्र सेन ने बताया कि आज के समय में ज्यादातर लोग पौधे फोटो खिंचवाने के लिए लगाते हैं. पौधे लगाने के बाद वे इनके संरक्षण का ध्यान नहीं रखते, जिससे ज्यादातर पौधे खत्म हो जाते हैं. उन्होंने युवाओं से आहृवान किया कि वे पौधे केवल दिखावा करने के लिए नहीं लगाएं, बल्कि अपने जन्म दिन, परिजनों के जन्म दिन, शादी की साल गिरह एवं अन्य मौकों पर एक पौधा जरूर लगाएं और बड़ा होने तक उसका संरक्षण भी करें.

पौधे तैयार करते सुरेंद्र
पौधे तैयार करते सुरेंद्र (फोटो ईटीवी भारत अलवर)

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दिहाड़ी मजदूरी कर चलाते हैं घर खर्च : सुरेन्द्र सेन ग्रेजुएशन तक पढ़े हैं, लेकिन उन्होंने अपना पूरा जीवन पर्यावरण संरक्षण, पौधे लगाने व उनके संरक्षण के लिए समर्पित कर दिया. वे घर खर्च भी दिहाड़ी मजदूरी कर चलाते हैं. पौध रोपण या घर खर्च आदि के लिए किसी से सहायता भी नहीं लेते. सुरेन्द्र की खास बात यह कि वे अपनी ओर से पर्यावरण संरक्षण के किए कार्य का दूसरों के सामने बखान नहीं करते, बल्कि गांव व आसपास के लोग ही उनके इस नेक कार्य की प्रशंसा करते हैं.

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