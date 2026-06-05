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बिहार का एक अनोखा पर्यावरण प्रेमी, सुबह की पहली किरण के साथ पौधे लगाने निकल जाते हैं नरेश अग्रवाल

पर्यावरणविद् नरेश अग्रवाल ( ETV Bharat )