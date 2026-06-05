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बिहार का एक अनोखा पर्यावरण प्रेमी, सुबह की पहली किरण के साथ पौधे लगाने निकल जाते हैं नरेश अग्रवाल

पटना के पर्यावरणविद् नरेश अग्रवाल सैकड़ों पौधे लगाते हैं, पक्षियों के लिए घोंसले और पशुओं की सेवा कर पर्यावरण संरक्षण का उदाहरण दे रहे हैं.

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पर्यावरणविद् नरेश अग्रवाल (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : June 5, 2026 at 8:27 AM IST

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पटना: पटना में जहां तेजी से शहरीकरण हो रहा है और बहुत तेजी से पेड़ काटे जा रहे हैं. पेड़ काटे जाने के वजह से जहां पर्यावरण संतुलन बिगड़ रहा है. वहीं नरेश अग्रवाल जैसे पर्यावरण प्रेमी हरियाली, पशु-पक्षियों के संरक्षण और जनजागरूकता के माध्यम से पर्यावरण सुरक्षा का गंभीर संदेश दे रहे हैं.उनकी पहल न केवल राजधानी पटना बल्कि पूरे बिहार के लिए प्रेरणा का स्रोत बन रही है.

पौधे लगाने से होती है दिनचर्या की शुरुआत: सुबह उठने के बाद आमतौर पर लोग अपने दिनचर्या की तैयारी में लग जाते हैं. कुछ लोग मॉर्निंग वाक्य योग करना पसंद करते हैं तो पटना के पर्यावरणविद नरेश अग्रवाल पेड़ पौधों की सेवा से दिनचर्या की शुरुआत करते हैं. नरेश अग्रवाल सुबह फ्रेश होने के बाद अपनी बाइक में पानी, खाद और पौधे लेकर पटना की सड़कों पर निकल जाते हैं जहां भी नरेश अग्रवाल को खाली जमीन मिलती है वहां पौधे लगाते हैं अगर कोई पौधा सूख गया हो तो उसकी जगह दूसरा पौधा वहां लगते हैं.

पर्यावरणविद् नरेश अग्रवाल (ETV Bharat)

पटना में प्रदूषण को कम करने की मुहिम: बढ़ते प्रदूषण, घटते हरित क्षेत्र और जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों ने नरेश अग्रवाल जैसे शख्स की चिंता बढा दी है. इन सब के बीच राजधानी पटना के पर्यावरणविद् नरेश अग्रवाल पर्यावरण संरक्षण की एक अनूठी मिसाल पेश कर रहे हैं. वर्षों से हरियाली बढ़ाने, पक्षियों के संरक्षण और आवारा पशुओं की देखभाल में जुटे नरेश अग्रवाल न केवल खुद पर्यावरण के लिए काम कर रहे हैं, बल्कि समाज को भी इस काम के लिए प्रेरित कर रहे हैं.

सैकड़ों पौधे लगाकर बढ़ाई हरियाली: नरेश अग्रवाल ने पटना और आसपास के क्षेत्रों में सैकड़ों पौधे लगा चुके हैं. उनकी कोशिश केवल पौधारोपण तक सीमित नहीं रहती, बल्कि वे पौधों के संरक्षण और नियमित देखभाल पर भी विशेष ध्यान देते हैं. उनका मानना है कि केवल पौधे लगाना पर्याप्त नहीं है, उन्हें पेड़ बनने तक सुरक्षित रखना भी उतना ही जरूरी है. जब तक पेड़ पौधा बड़ा नहीं हो जाता है तब तक नरेश उनकी देखभाल करते हैं.

environmentalist Naresh Agarwal
पौधे लगाने से होती है दिनचर्या की शुरुआत (ETV Bharat)

छत पर तैयार किया हरित उद्यान: शहरी क्षेत्रों में जमीन की कमी को देखते हुए नरेश अग्रवाल ने अपने घर की छत पर बड़ा ग्रीन गार्डन विकसित किया हुआ है.इस रूफटॉप गार्डन में विभिन्न प्रकार के पौधे, फूल और औषधीय प्रजातियां लगाई गई हैं. उनका यह मॉडल लोगों को यह संदेश देता है कि सीमित जगह में भी हरियाली बढ़ाई जा सकती है. नरेश अग्रवाल ने अपने घर में कई इन्डोर पौधे भी लगा रखी है.

environmentalist Naresh Agarwal
जनजागरूकता के माध्यम से पर्यावरण सुरक्षा (ETV Bharat)

पक्षियों के संरक्षण की अनोखी पहल: शहरों में पेड़ों की कटाई और कंक्रीट के विस्तार के कारण पक्षियों के प्राकृतिक आवास तेजी से खत्म हो रहे हैं. कई पश्चियन विलुप्त होने के कगार पर हैं. पक्षियों को संरक्षित करने के लिए नरेश अग्रवाल पेड़ पर आर्टिफिशियल घोसले लगते हैं और उनके दाना पानी का इंतजाम भी करते हैं. इसे देखते हुए नरेश अग्रवाल गर्मी के मौसम में पक्षियों के लिए पानी और दाना रखने के अभियान भी चलाते हैं. लोगों को भी नरेश इसके लिए प्रेरित करते हैं.

environmentalist Naresh Agarwal
पक्षियों के संरक्षण की अनोखी पहल (ETV Bharat)

आवारा पशुओं की सेवा भी मिशन का हिस्सा: नरेश अग्रवाल से जुड़ी हुई बड़ी दिलचस्प कहानी है. नरेश अग्रवाल एक बार अपने घर पर स्लम्स इलाके से गंदे सूअर को पालने के लिए घर पर ले आए इनके पिताजी बहुत नाराज हुए थे और जमकर पिटाई कर दी थी.

"पर्यावरण संरक्षण के साथ-साथ पशु संरक्षण भी जरूरी है. आवारा पशुओं की देखभाल करता हूं और लोगों को पशुओं के प्रति संवेदनशील बनने का संदेश भी देता हूं. पर्यावरण केवल पेड़-पौधों तक सीमित नहीं है, बल्कि पशु-पक्षियों का संरक्षण भी इसका महत्वपूर्ण हिस्सा है. कई बार आवारा कुत्तों को भी पाला है."-नरेश अग्रवाल, पर्यावरणविद्

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पर्यावरण संरक्षण का उदाहरण (ETV Bharat)

उपहार में लोगों को देते हैं घोसला: ईटीवी भारत से खास बातचीत के दौरान नरेश अग्रवाल ने कहा कि पक्षियों को संरक्षित करना भी बेहद जरूरी है बच्चों को संरक्षित करने के लिए हम आर्टिफिशियल घोंसला बनाते हैं और बेहद कम कीमत पर लोगों को उपलब्ध कराते हैं आर्टिफिशियल घोसला भी पक्षियों का आशियाना बनता है और वह उसमें आराम से रहते हैं. इसके अलावा नरेश खास नोटों पर लोगों को पौधे या फिर घोसला उपहार में देते हैं.

environmentalist Naresh Agarwal
सैकड़ों पौधे लगाकर बढ़ाई हरियाली (ETV Bharat)

कचरे से बनाते हैं खाद: नरेश अग्रवाल ने एक खास मिशन की शुरुआत की है. नरेश अग्रवाल से खाद बनाते हैं और इसका इस्तेमाल पेड़ पौधे लगाने के दौरान करते हैं. नरेश अग्रवाल ने बताया कि नगर निगम के साथ काम करते हुए मुझे ट्रिपल आर के बारे में ख्याल आया और उसके बाद से मैं खाद बनाने का काम शुरू किया. रीसाइकिल,रीयूज और रिड्यूस्ड का 3R का सिद्धांत काम करता है. नरेश अग्रवाल ने कहा कि मैं लोगों को कचरे से खाद बनाने के लिए प्रेरित नहीं करता हूं.

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