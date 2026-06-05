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विश्व पर्यावरण दिवस 2026: CM भजनलाल ने शुरू किया 'एक पेड़ मां के नाम' अभियान, 10 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने शुक्रवार को झालाना वानिकी उद्यान में पौधारोपण करते हुए सभी प्रदेशवासियों को विश्व पर्यावरण दिवस की शुभकामनाएं दीं. उन्होंने कहा कि राजस्थान सरकार लगातार पर्यावरण संरक्षण के कार्यक्रम चला रही है. सभी लोग इसमें सक्रिय भागीदारी निभाएं. वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान भी इसी दिशा में चल रहा है. 'एक पेड़ मां के नाम' और 'हरियालो राजस्थान' अभियान शुरू हो गया है. सभी प्रदेशवासी इनमें बढ़-चढ़कर हिस्सा लें.

जयपुर: विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर "एक पेड़ मां के नाम" अभियान और हरियालो राजस्थान 2026 राज्य स्तरीय कार्यक्रम का मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने शुभारंभ किया. जयपुर के झालाना स्थित विश्व वानिकी वृक्ष उद्यान में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने बरगद का पौधा रोपकर कार्यक्रम का शुभारंभ किया. इस अवसर पर वन मंत्री संजय शर्मा, संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल और सांसद मंजू शर्मा ने भी पौधारोपण किया और पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया. मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रकृति संरक्षण और जल संवर्धन में आमजन अपनी भागीदारी निभाए. स्वच्छ पर्यावरण और हरित विकास के लिए सरकार पूरी प्रतिबद्धता से काम कर रही है.

10 करोड़ पौधे लगाने और संरक्षण का लक्ष्य: मुख्यमंत्री ने आमजन से वर्षा ऋतु में अधिक से अधिक पौधे लगाकर मिशन हरियालो राजस्थान में भागीदार बनने की अपील की. उन्होंने कहा कि स्वच्छ पर्यावरण और हरित विकास के संकल्प को पूरा करने के लिए राज्य सरकार प्रतिबद्ध है. प्रकृति संरक्षण, जल संवर्धन, वृक्षारोपण और पर्यावरण संतुलन के प्रति आमजन जिम्मेदारी निभाएं और नई पीढ़ी को सुरक्षित भविष्य दें. वर्ष 2026-27 के बजट में राजस्थान को हरित प्रदेश बनाने के लिए 10 करोड़ पौधे लगाने और संरक्षण का लक्ष्य रखा गया है.

पौधारोपण करते हुए वन मंत्री संजय शर्मा (ETV Bharat Jaipur)

पौधे लगाएं और उनको विकसित भी करें: संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मानना है कि हम जितना प्रकृति के नजदीक रहेंगे, उतना ही हमारा भविष्य सुरक्षित रहेगा. राजस्थान में लगातार हरियाली को बढ़ावा देने के लिए एक पेड़ मां के नाम अभियान चलाया जा रहा है. पहली पारी में 7 करोड़ और दूसरी पारी में 11 करोड़ पौधे लगाए गए. राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का मानना है कि हम केवल पौधे लगाएं नहीं, बल्कि उनको विकसित भी करें. उन्होंने कहा कि पर्यावरण संतुलित रहेगा, तो हमारा वंदे गंगा जल अभियान भी सफल होगा. प्रकृति सुरक्षित रहेगी, तो बरसात भी अच्छी होगी. बरसात होगी, तो जल होगा. जल है, तो कल है और जल है तो जीवन है.

पौधारोपण करते हुए मंत्री जोगाराम पटेल (ETV Bharat Jaipur)

जयपुर शहर सांसद मंजू शर्मा ने कहा कि बारिश का सीजन आने वाला है. इस समय जितना वृक्षारोपण हो, उतना अच्छा है. वृक्षों का महत्व सभी को पता है. ऑक्सीजन के बिना हम नहीं जी सकते. शुद्ध हवा और शुद्ध वातावरण के लिए वृक्षों का होना जरूरी है. आज मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के साथ मंत्री जोगाराम पटेल, वन मंत्री संजय शर्मा और हम सभी ने पौधारोपण किया है. प्रधानमंत्री की ओर से चलाए गए "एक पेड़ मां के नाम" अभियान में आप सभी सहभागी बने.

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