प्रवासी पक्षी अब भी नहीं लौटे: केवलादेव में अभी तक वेडर बर्ड्स की मौजूदगी, अल नीनो ने रोका वापसी का सफर
केवलादेव में प्रवासी पक्षी जून की शुरुआत में भी डेरा डाले हुए हैं. यह असामान्य स्थिति जलवायु परिवर्तन और अल नीनो का स्पष्ट संकेत है.
Published : June 4, 2026 at 5:40 PM IST
भरतपुर: एक ओर राजस्थान सहित पूरा उत्तर भारत भीषण गर्मी की चपेट में है, वहीं दूसरी ओर सामान्यतः अप्रैल तक अपने प्रजनन स्थलों की ओर लौट जाने वाले प्रवासी पक्षी जून की शुरुआत में भी उत्तर भारत के विभिन्न वेटलैंड्स में डेरा डाले हुए हैं. विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर सामने आए इस असामान्य घटनाक्रम ने वैज्ञानिकों और पर्यावरणविदों को चिंतित कर दिया है. विशेषज्ञ इसे जलवायु परिवर्तन और अल नीनो प्रभाव का साफ संकेत मान रहे हैं.
कई प्रवासी पक्षी अभी भी मौजूद: बायोडायवर्सिटी रिसर्च एंड डेवलपमेंट सोसाइटी के वरिष्ठ पक्षी विशेषज्ञ डॉ. के.पी. सिंह ने हालिया पक्षी सर्वेक्षणों का हवाला देते हुए बताया कि भरतपुर के केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, मथुरा के जोधपुर झाल वेटलैंड, आगरा के सूरसरोवर पक्षी विहार और धौलपुर के चंबल-यमुना नदी तटीय क्षेत्रों में कई ऐसी प्रवासी प्रजातियां अभी भी मौजूद हैं, जिन्हें मार्च-अप्रैल में ही वापस लौट जाना चाहिए था.
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सर्दियों में आती हैं वेडर बर्डस्: उन्होंने बताया कि इन प्रजातियों में ब्लैक-टेल्ड गॉडविट, कॉमन रेडशैंक, स्पॉटेड रेडशैंक, ग्रीनशैंक, रफ और विभिन्न स्टिंट प्रजातियां शामिल हैं. ये सभी वेडर बर्ड्स सर्दियों में भारत आती हैं और वसंत के आगमन के साथ सेन्ट्रल एशियन फ्लाईवे के रास्ते अपने प्रजनन स्थलों (मुख्यतः साइबेरिया और मध्य एशिया) की ओर प्रस्थान कर जाती हैं, लेकिन इस वर्ष मई के अंतिम सप्ताह तक भी इनकी उपस्थिति दर्ज की गई है, जो निश्चित रूप से चिंताजनक है.
अल नीनो ने बदली वायु धाराएं: डॉ. सिंह ने विस्तार से समझाया कि प्रवासी पक्षियों की हजारों किलोमीटर लंबी यात्रा पूरी तरह वायु धाराओं (विंड करंट) पर निर्भर करती है. उन्हें पीछे से बहने वाली अनुकूल हवाओं यानी टेलविंड की जरूरत होती है, जो कम ऊर्जा में लंबी उड़ान संभव बनाती हैं. इस बार अल नीनो की सक्रियता ने वैश्विक मौसम प्रणाली को प्रभावित किया है. कई क्षेत्रों में टेलविंड की जगह हेडविंड (विपरीत दिशा की हवा) विकसित हो गई है.
हेडविंड ने बढ़ाई परेशानी: पक्षी विशेषज्ञ ने बताया कि हेडविंड पक्षियों की उड़ान की दिशा के विपरीत चलती है, जिससे उनकी गति धीमी हो जाती है और ऊर्जा की खपत कई गुना बढ़ जाती है. डॉ. सिंह के अनुसार, बढ़ते तापमान और हेडविंड के संयुक्त प्रभाव ने छोटे आकार वाले प्रवासी पक्षियों के लिए यात्रा को अत्यंत कठिन बना दिया है. कई पक्षी ऊर्जा की कमी के कारण निर्धारित समय पर गंतव्य तक नहीं पहुंच पा रहे और बीच के वेटलैंड्स पर लंबे समय तक रुकने को मजबूर हैं.
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केवलादेव में दिख रहा असर: विश्व प्रसिद्ध केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान में इस बार स्पॉटेड रेडशैंक समेत कई अन्य प्रजातियां अपेक्षा से कहीं अधिक समय तक रुकी हुई हैं. उद्यान के अधिकारी और पर्यटक दोनों इस असामान्य दृश्य को देख रहे हैं. यदि भविष्य में भी ऐसे ही जलवायु पैटर्न बने रहे तो प्रवासी पक्षियों का पूरा प्रवास कैलेंडर प्रभावित हो सकता है. इससे न सिर्फ पक्षियों का प्रजनन चक्र बिगड़ सकता है, बल्कि पूरे पारिस्थितिकी तंत्र पर गहरा असर पड़ेगा.
जलवायु परिवर्तन का चेतावनी संकेत: डॉ. के.पी. सिंह ने जोर देकर कहा कि प्रवासी पक्षियों की यह देरी केवल पक्षी विज्ञान का मुद्दा नहीं है. पक्षियों को प्रकृति का सबसे संवेदनशील बैरोमीटर माना जाता है. उनके व्यवहार में हो रहे बदलाव बड़े पैमाने पर पर्यावरणीय असंतुलन की ओर इशारा करते हैं. वैज्ञानिकों का मानना है कि ग्लोबल वार्मिंग के कारण तापमान में वृद्धि, मौसम पैटर्न में अनियमितता और अल नीनो-ला नीना जैसी घटनाओं की तीव्रता बढ़ रही है. इन सबका सीधा प्रभाव प्रवासी पक्षियों के मार्ग, समय और उत्तरजीविता पर पड़ रहा है.
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