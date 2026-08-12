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विश्व हाथी दिवस : लेमरु हाथी रिजर्व के कारण कम हुआ मानव हाथी संघर्ष, जानिए 11 वनपरिक्षेत्रों में कैसे हो रही प्लानिंग

लेमरु हाथी रिजर्व के कारण कम हुए मानव हाथी संघर्ष ( Etv Bharat )

लेमरु हाथी रिजर्व के कारण कम हुआ मानव हाथी संघर्ष (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

लेमरू हाथी रिजर्व के अस्तित्व में आने के पहले वर्ष 2020-21 में जहां 9 जनहानि के मामले सामने आए थे. वहीं 2025-26 में यह संख्या घटकर 3 रह गई है. इसी तरह वर्ष 2024-25 और 2025-26 में मानव घायल होने के मामले शून्य दर्ज किए गए हैं. समय पर अलर्ट, सतत निगरानी, हाथी मित्र दलों की सक्रियता से कुछ सकारात्मक परिणाम मिले हैं. साल 2020-21 में 513 मकानों को हाथियों ने क्षति पहुंचई थी. जबकि 2025-26 में यह संख्या घटकर 33 रह गई है.

केंद्र और राज्य सरकार ने करोड़ों रुपए की राशि खर्च की है,ताकि जंगल के भीतर ही हाथियों के लिए उपयुक्त वातावरण निर्मित किया जा सके. ऐसे फल के पेड़ लगाए जाएं, जो हाथियों को पसंद हैं. तालाब विकसित किए जाएं, जिससे हाथी को पर्याप्त मात्रा में पानी मिल सके. जंगल के अंदर ही उन्हें रोका जा सके. ताकि वह खाना और पानी के लिए रिहायशी इलाकों के करीब ना जाएं. हालांकि बहुत सारे काम अभी किए जाने शेष हैं. कार्यों के अधूरे रहने के कारण ही कई बार हाथी इलाकों के करीब पहुंच जाते हैं. वह किसानों की फसल बर्बाद करते हैं.

कोरबा जिले का लेमरू हाथी रिजर्व लगभग 1 लाख 99 हजार 548 हेक्टेयर क्षेत्र में फैला हुआ है. जिसमें कटघोरा, कोरबा, धरमजयगढ़ और सरगुजा वनमंडलों के 11 वन परिक्षेत्र शामिल हैं. इस विशाल क्षेत्र में हाथियों के प्राकृतिक आवास, पारंपरिक विचरण मार्गों सहित संवेदनशील क्षेत्रों की वैज्ञानिक पहचान कर उनके संरक्षण के लिए कार्य हो रहे हैं. लेमरू हाथी रिजर्व को मिलाकर, पूरे प्रदेश में स्थाई तौर पर निवास करने वाले हाथियों की संख्या लगभग 400 है. इन इलाकों में निवासरत ग्रामीणों को हाथियों की वास्तविक समय की जानकारी पहुंचाई जाती है. जिससे लोग समय रहते सुरक्षित स्थानों पर पहुंच सकें और संभावित दुर्घटनाओं से बचा जा सके.

वन विभाग को थोड़ा और मुस्तैद होना होगा, तो लोगों को भी हाथियों के प्राकृतिक रहवास में घुसकर हस्तक्षेप करने से बचना होगा. पिछले कुछ सालों में लोगों ने अपनी दिनचर्या में बदलाव किया है. लेमरू हाथी रिजर्व के बन जाने के बाद से हाथियों का प्रबंधन व्यवस्थित तरीके से किया जा रहा है. जानकारों की माने तो काफी प्रयास किए गए हैं, किया जा रहे हैं. लेकिन बहुत से प्रयास अभी किए जाने बाकी हैं.

इस साल भी कोरबा और कटघोरा वन मंडल में हाथी के हमले से लोगों की दर्दनाक मौतें हुई हैं. मकान और फसलों को नुकसान पहुंचा है. इस तथ्य से इनकार नहीं किया जा सकता कि लेमरू हाथी रिजर्व के अस्तित्व में आ जाने के बाद हाथियों के जनहानि, फसल नुकसान और लोगों को घायल किए जाने वाले मामलों में कमी दर्ज की गई है. लेकिन अब भी हाथियों और मनुष्यों के बीच का द्वंद जारी है. खासतौर पर तब, जब खेतों में फसल खड़ी हो और किसान इसे बचाने के लिए जी तोड़ प्रयास कर रहे हैं.

कोरबा : छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले में देश का पहला हाथी रिजर्व 'लेमरु हाथी रिजर्व' का केंद्र है. घने और बड़े वन हाथियों को अपनी ओर दशकों से आकर्षित कर रहे हैं. प्रशासन का दावा है कि लेमरू हाथी रिजर्व के अस्तित्व में आ जाने के बाद हाथी और मानवों के बीच का संघर्ष थम रहा है, कोरबा जिले के हाथी मानव द्वंद्व को रोकने के मॉडल की चर्चा हो रही है. हालांकि इस तथ्य पूरी तरह से स्थापित होने में अभी काफी समय लगेगा.

वन क्षेत्रों में आजीविका भी हो रही मजबूत

वन विभाग ने हाथी प्रभावित क्षेत्रों के लोगों की आजीविका को मजबूत बनाने की दिशा में भी उल्लेखनीय काम किया है. किसान वृक्ष मित्र योजना, लाख उत्पादन, दोना-पत्तल निर्माण, महुआ एवं कोदो प्रसंस्करण, अगरबत्ती निर्माण, सिलाई कार्य और इको-टूरिज्म जैसी गतिविधियों को बढ़ावा देकर ग्रामीणों के लिए आय के नए अवसर तैयार किए जा रहे हैं. इससे वन संरक्षण के प्रति लोगों की भागीदारी भी बढ़ रही है और वनों पर निर्भरता का स्वरूप अधिक टिकाऊ बन रहा है.

हाथी मानव द्वंद पर विराम लगाना सर्वोच्च प्राथमिकता

मानव-हाथी द्वंद से प्रभावित लोगों को समय पर राहत उपलब्ध कराना भी जिला प्रशासन की प्राथमिकताओं में शामिल है. कोरबा वनमंडल के एसडीओ सूर्यकांत सोनी का कहना है कि कोरबा कटघोरा दोनों हाथी रहते हैं. हालांकि कोरबा में अभी मूवमेंट अपेक्षाकृत कम है. नए तरीकों के साथ पुराने परंपरागत का तरीकों को भी अपनाया जा रहा है. हाथियों की मॉनिटरिंग के लिए हाथी मित्र दल कम कर रहे हैं. रेडियो में हमर हाथी हमर गोठ, हाथी हमारे साथी. इस तरह के कार्यक्रम का प्रसारण किया जा रहा है. हाथियों का विचरण किस क्षेत्र में है, लोगों को पहले से इसके जानकारी दी जाती है.

कैसे हो रही है हाथियों की मॉनिटरिंग ?

एसडीओ के मुताबिक किन क्षेत्रों में हाथी मौजूद हैं वहां लगातार प्रशासन की ओर से मुनादी और सायरन के माध्यम से जानकारी दी जाती है. गजसंकेतक का उपयोग किया जा रहा है. हमारे बीट गार्ड लगातार निगरानी करते हैं. वन प्रबंधन समितियां भी सक्रिय हैं. हम अपील भी करते हैं कि हाथियों से दूरी बनाकर रखें. यदि किसी प्रकार की क्षति हो रही है, जनहानि, मकान आदि का प्रकरण तैयार किया जाता है. लोगों को मुआवजा राशि का वितरण किया जाता है. लेमरू हाथी रिजर्व के अंतर्गत कोरबा के कई इलाके आते हैं. जहां हाथियों के प्रबंधन के लिए पानी की आवश्यकता, उनके भोजन की आवश्यकता पूरी की जाती है. चारागाह का विकास किया जा रहा है. एलीफेंट पेट्रोल कैंप बनाए गए हैं. वॉच टावर का भी निर्माण किया जा रहा है.

विश्व हाथी दिवस (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

5 वर्ष में 30 से अधिक मौतें

कोरबा जिले दो वनमंडल को मिलाकर पिछले 5 वर्ष (2021 से 2026 के बीच) में हाथियों के हमले से कुल 30 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है. वन विभाग के अनुसार हर साल औसतन 5 से 8 मौतें दर्ज की गई हैं. लेकिन पिछले 2 साल में इस औसत में गिरावट दर्ज की गई है. यह औसत 3 से 5 के मध्य रुक गई है. वर्ष 2025-26 में दोनों वनमंडल में हाथी के हमले से मौत की संख्या 3 दर्ज हुई है.

हर नुकसान के लिए तय है मुआवजा राशि

0 मानव मृत्यु (जनहानि) होने पर घटना के तुरंत बाद परिवार को 25 हजार की तात्कालिक सहायता दी जाती है. बाकी के ₹5,75,000 कागजी औपचारिकताएं पूरी होने के बाद बैंक खाते में ट्रांसफर किए जाते हैं.

0 घायल होने पर ₹20,000 से ₹2,00,000 तक चोट की गंभीरता और अस्पताल के इलाज के खर्च के आधार पर तय होती है.

0 मकान टूटने पर ₹20,000 से ₹1,00,000 तक पक्के या कच्चे मकान के नुकसान के मूल्यांकन के आधार पर प्रदान किया जाता है.

0 फसल का नुकसान होने पर प्रति हेक्टेयर लगभग 22000 रुपये की दर से मुआवजा दिया जाता है. प्रति एकड़ के हिसाब से यह राशि लगभग 9,000 रुपये प्रति एकड़ है. किसान संगठनों के अनुसार यह राशि बहुत कम है.

धान फसल के मुकाबले मुआवजा काफी कम

छत्तीसगढ़ में धान का समर्थन मूल्य 3,100 रुपए प्रति क्विंटल है. एक एकड़ में औसतन 21 क्विंटल धान का उत्पादन होता है. जिसकी कीमत 65 हजार 100 रुपए तक है. इसके मुकाबले वन विभाग द्वारा दिया जाने वाला 9 हजार रुपए प्रति एकड़ का मुआवजा नुकसान की तुलना में काफी कम है. एक जानकारी के अनुसार, छत्तीसगढ़ में हाथियों द्वारा फसल नुकसानी के औसतन 14,000 मामले प्रतिवर्ष दर्ज होते हैं.

हाथी प्रबंधन के लिए तकनीक और उपाय

0 सितंबर 2023 से जून 2026 तक गजसंकेत ऐप पर 1,097 हाथी मूवमेंट दर्ज हुई. इस दौरान 2,68,782 अलर्ट हाथी प्रभावित गांवों के लोगों तक भेजे गए.

0एआई (आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस) : वन विभाग द्वारा जीआईएस आधारित योजना, डिजिटल मैपिंग और वैज्ञानिक विश्लेषण के माध्यम से हाथियों के कॉरिडोर की निगरानी की जा रही है. ताकि हाथियों का प्राकृतिक आवागमन सुरक्षित बना रहे और उनका रिहायशी क्षेत्रों की ओर रुख कम हो.

0 गजसंकेत मोबाइल ऐप : इसके जरिए ग्रामीणों को हाथियों की रीयल-टाइम लोकेशन और मूवमेंट की सूचना दी जाती है. एप्प के जरिए अलर्ट भेजा जाता है, इस तरह के हाईटेक साधन प्रयोग किया जा रहे हैं.

0 ड्रोन से निगरानी: घने जंगलों और रिहायशी इलाकों के पास हाथियों के झुंड पर नजर रखने के लिए ड्रोन कैमरों का इस्तेमाल हो रहा है. हालांकि कई बार जंगल घने होने के कारण हाथी दिखाई नहीं देते इससे परेशानी भी आती है.

024 घंटा नियंत्रण केंद्र : कटघोरा वनमंडल में 24X7 हाथी नियंत्रण केंद्र, टोल-फ्री हेल्पलाइन, थर्मल ड्रोन, सीसीटीवी निगरानी सहित प्रशिक्षित हाथी मित्र दलों के माध्यम से हाथियों की गतिविधियों पर लगातार नजर रखी जा रही है.

0 मुनादी और अलर्ट: गांवों में ढोल बजाकर या लाउडस्पीकर से हाथियों की मौजूदगी की चेतावनी दी जाती है ताकि लोग रात में बाहर न निकलें. यह वन विभाग का सबसे पुराना परंपरागत साधन है.

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