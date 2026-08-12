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विश्व हाथी दिवस 2026; दुधवा टाइगर रिजर्व में गजराजों की दावत, परोसे गए पसंदीदा फल और सब्जियां

निदेशक डॉ. एच. राजामोहन ने बताया कि दुधवा में हाथियों के संरक्षण पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है.

विश्व हाथी दिवस 2026
विश्व हाथी दिवस 2026 (Photo credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : August 12, 2026 at 6:58 PM IST

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लखीमपुर खीरी : जिले के दुधवा टाइगर रिजर्व में बुधवार को 'विश्व हाथी दिवस' बेहद खास अंदाज में मनाया गया. सलूकापुर हाथी कैंप में हाथियों ने दावत का खूब लुफ्त उठाया. गन्ने, लौकी, कद्दू, कटहल, मक्का, खीरा, ककड़ी, केला, गुड़ और चने जैसे पसंदीदा व्यंजनों से हाथियों की मेहमान नवाजी की गई. अधिकारियों की मौजूदगी में हाथियों ने जमकर दावत उड़ाई तो यह नजारा पर्यटकों और वनकर्मियों के लिए भी आकर्षण का केंद्र बन गया.

विश्व हाथी दिवस 2026 (Video credit: ETV Bharat)

'विश्व हाथी दिवस' के अवसर पर मंगलवार को दुधवा टाइगर रिजर्व के विभिन्न वन क्षेत्रों में हाथियों के लिए विशेष आयोजन किए गए. मुख्य कार्यक्रम दक्षिण सोनारीपुर रेंज के सलूकापुर हाथी कैंप में हुआ, जहां दुधवा के सबसे अधिक राजकीय हाथी रहते हैं. इस दौरान मुख्य वन संरक्षक एवं फील्ड निदेशक डॉ. एच. राजामोहन की मौजूदगी में हाथियों को उनकी पसंद के फल, सब्जियां और अन्य पसंदीदा व्यंजन परोसी गई.

दुधवा टाइगर रिजर्व में गजराजों की दावत
दुधवा टाइगर रिजर्व में गजराजों की दावत (Photo credit: ETV Bharat)

दुधवा टाइगर रिजर्व के मुख्य वन संरक्षक एवं फील्ड निदेशक डॉ. एच. राजामोहन ने बताया कि विश्व हाथी दिवस हमारे लिए केवल उत्सव का दिन नहीं, बल्कि हाथियों के संरक्षण और उनके प्रति संवेदनशीलता का संदेश देने का अवसर है. दुधवा में राजकीय और जंगली, दोनों तरह के हाथियों के संरक्षण पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है. हाथियों की यह दावत उनके स्वास्थ्य और देखभाल के साथ-साथ उनके प्रति वन विभाग और समाज के जुड़ाव को दर्शाती है.

विश्व हाथी दिवस 2026
विश्व हाथी दिवस 2026 (Photo credit: ETV Bharat)


दुधवा टाइगर रिजर्व में वर्तमान में कुल 25 राजकीय हाथी हैं, इनमें वन विभाग के कार्यों में सहयोग करने वाले हाथियों के साथ पर्यटकों के बीच आकर्षण का केंद्र रहने वाली लाडली, मशक्कली, भवानी और दुर्गा जैसे हाथी भी शामिल हैं. इनके अलावा दुधवा के जंगलों में 125 से अधिक जंगली हाथियों के विचरण करने की बात वन विभाग ने बताई है.

दुधवा टाइगर रिजर्व में गजराजों की दावत
दुधवा टाइगर रिजर्व में गजराजों की दावत (Photo credit: ETV Bharat)


हाथियों की दावत के लिए गन्ना, लौकी, कद्दू, कटहल, मक्का, खीरा, ककड़ी, केला, गुड़ और चना समेत कई पसंदीदा खाद्य पदार्थ जुटाए गए. हाथियों को एक साथ इन व्यंजनों का आनंद लेते देख सलूकापुर कैंप का माहौल उत्सव जैसा नजर आया. दुधवा में हाथियों का संरक्षण केवल वन्यजीव संरक्षण का हिस्सा नहीं, बल्कि जंगल के पारिस्थितिकी तंत्र को संतुलित रखने की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है.

विश्व हाथी दिवस के माध्यम से वन विभाग ने हाथियों के संरक्षण, उनके महत्व और मानव-वन्यजीव सह-अस्तित्व का संदेश भी दिया. कार्यक्रम में वन्यजीव प्रतिपालक महावीर सिंह, उप प्रभागीय वनाधिकारी बेलरायां दीपक कुमार पाण्डेय, क्षेत्रीय वन अधिकारी दक्षिण सोनारीपुर अखिलेश कुमार शर्मा, उप क्षेत्रीय वन अधिकारी एवं गैंडा मॉनिटरिंग प्रभारी सुरेंद्र कुमार, पशु चिकित्सक डॉ. मोहम्मद तलहा, सुशांत सिंह, संदीप कुमार, विश्व प्रकृति निधि के वरिष्ठ परियोजना अधिकारी रोहित रवि समेत अन्य अधिकारी-कर्मचारी मौजूद रहे.



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