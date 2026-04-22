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विश्व पृथ्वी दिवस 2026: भूजल बचाने की जंग में गंदे पानी को सीधे धरती में इंजेक्ट करना बेहद खतरनाक

यदि जल रिचार्ज के नाम पर प्रदूषित पानी जमीन में डाला गया तो समाधान नहीं, बल्कि आने वाले समय के लिए नई समस्या बन जाएगा.

विश्व पृथ्वी दिवस 2026
विश्व पृथ्वी दिवस 2026 (Photo Credit : ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : April 22, 2026 at 10:43 AM IST

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लखनऊ : 22 अप्रैल को मनाया जाने वाला विश्व पृथ्वी दिवस इस बार केवल जागरूकता का प्रतीक नहीं, बल्कि एक गंभीर चेतावनी के रूप में सामने आ रहा है. तेजी से गिरता भूजल स्तर और उसे बचाने के नाम पर अपनाए जा रहे कुछ तरीकों ने नए खतरे खड़े कर दिए हैं. जल संरक्षण को लेकर सरकार बड़े स्तर पर योजनाएं चला रही है. वहीं विशेषज्ञ इन योजनाओं के क्रियान्वयन पर सवाल खड़े कर रहे हैं. पढ़ें ईटीवी भारत की खास खबर...

विश्व पृथ्वी दिवस पर ईटीवी भारत की खास रिपोर्ट. देखें खबर (Video Credit : ETV Bharat)

विशेषज्ञ बताते हैं कि भूजल दो प्रकार का होता है. एक वह जो वर्षा के पानी से रिचार्ज होकर ऊपरी सतह पर मौजूद रहता है और दूसरा वह जो सैकड़ों फीट नीचे, हजारों साल पुराने जल स्रोतों के रूप में मौजूद है. अगर गहरे जल स्रोतों का भी अत्यधिक दोहन जारी रहा तो भविष्य में पानी की उपलब्धता गंभीर संकट में पड़ सकती है. ऐसे में यह स्पष्ट है कि जल संरक्षण केवल योजनाओं से नहीं, बल्कि सही समझ और सावधानी से संभव होगा.

भूगर्भ में कोई भी पानी डालना हानिकारक.
भूगर्भ में कोई भी पानी डालना हानिकारक. (Photo Credit : ETV Bharat)

वैज्ञानिक आर.एस. सिन्हा का कहना है कि बोरवेल या वेल के माध्यम से गंदे पानी को सीधे धरती के अंदर इंजेक्ट करना बेहद खतरनाक साबित हो सकता है. अगर सड़क या जलभराव वाले इलाकों का प्रदूषित पानी 200 फीट नीचे भेजा जाता है तो यह साफ पानी के स्रोतों को भी दूषित कर देता है. यही पानी जब पीने के लिए निकाला जाता है तो यह लोगों के स्वास्थ्य के लिए बड़ा खतरा बन सकता है और बीमारियों का कारण बन सकता है.

भूजल के गिरते स्तर का रिकार्ड.
भूजल के गिरते स्तर का रिकार्ड. (Photo Credit : ETV Bharat)
भूगर्भ जल दोहन से समस्या.
भूगर्भ जल दोहन से समस्या. (Photo Credit : ETV Bharat)



वैज्ञानिक आर.एस. सिन्हा बताते हैं कि वाटर हार्वेस्टिंग का असली उद्देश्य केवल साफ और शुद्ध वर्षा जल को जमीन में पहुंचाना है. छतों से आने वाला बारिश का पानी, यदि वह प्रदूषित न हो तो उसे तय मानकों के तहत जमीन में भेजा जा सकता है, लेकिन शहरी इलाकों में कंक्रीट के बढ़ते दायरे ने जमीन की प्राकृतिक जल सोखने की क्षमता को लगभग खत्म कर दिया है. जल संरक्षण में नीतिगत स्तर पर भी विरोधाभास है. एक ओर सरकार वेल आधारित रिचार्ज सिस्टम को बढ़ावा दे रही है. वहीं दूसरी ओर नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल फैक्ट्री प्रदूषित पानी को जमीन में डालने पर करवाई करती है. इससे स्पष्ट है कि योजनाओं और उनके क्रियान्वयन के बीच तालमेल की कमी है.

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