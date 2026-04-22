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विश्व पृथ्वी दिवस 2026: भूजल बचाने की जंग में गंदे पानी को सीधे धरती में इंजेक्ट करना बेहद खतरनाक

विश्व पृथ्वी दिवस 2026 ( Photo Credit : ETV Bharat )