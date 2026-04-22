World Earth Day: जलवायु संकट के बीच हिमालय के भविष्य पर दिल्ली में गंभीर चर्चा, श्वेत पत्र जारी
विश्व पृथ्वी दिवस पर पृथ्वी को प्राकृतिक आपदाओं से बचाने पर मंथन किया जाता है. इस साल हिमालय के संरक्षण पर गंभीर विमर्श किया जाएगा.
Published : April 22, 2026 at 6:58 AM IST
नई दिल्ली: हर साल 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है. इस दिन पृथ्वी पर पर्यावरण संतुलन बरकरार रखने को लेकर लोगों को जागरुक किया जाता है. इसी क्रम में इंटरनेशनल सेंटर में 'द फ्यूचर ऑफ हिमालयाज: रिथिंकिंग डेवलपमेंट एंड रिसाइलेंस' शीर्षक पर एक महत्वपूर्ण श्वेत पत्र का विमोचन किया गया. इस अवसर पर मुख्य अतिथि के तौर पर अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू और भारत में अल्बानिया के राजदूत एवं सीपी कुकरेजा उपस्थित रहे. उन्होंने जलवायु संकट के बीच पर्वतीय राज्यों में विकास पर जोर दिया.
पर्वतीय राज्यों में विकास के लिए संतुलित दृष्टिकोण जरूरी: पेमा खांडू
इस अवसर पर अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने कहा कि पर्वतीय राज्यों में विकास के लिए संतुलित दृष्टिकोण बेहद जरूरी है, जहां पर्यावरण संरक्षण और आर्थिक प्रगति साथ-साथ आगे बढ़ें. उन्होंने आगे कहा कि विकास और प्रकृति दोनों साथ-साथ चलें, तभी सही संतुलन बन सकता है. उन्होंने चेतावनी दी कि हिमालय खतरे में है और अब समय आ गया है कि हम सोच-समझकर विकास करें. उन्होंने कहा कि हिमालय के विकास के लिए वैज्ञानिक तरीके, सही योजना, मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर और लोगों की भागीदारी जरूरी है. साथ ही, नीति आयोग और अन्य संस्थाओं को मिलकर काम करना होगा ताकि विकास लंबे समय तक टिकाऊ हो। उन्होंने कहा कि जलवायु संकट के बीच यह रिपोर्ट हिमालय में प्रचलित विकास मॉडल पर पुनर्विचार की आवश्यकता को रेखांकित करती है.
बढ़ रहा है खतरा
रिपोर्ट में बताया गया है कि 1950 के बाद से हिमालयी इलाकों में भारी बारिश की घटनाएं 15–20% तक बढ़ गई हैं. इससे भूस्खलन (लैंडस्लाइड) का खतरा बढ़ा है और सड़कों व इमारतों पर भी दबाव पड़ रहा है. रिपोर्ट इन समस्याओं को अलग-अलग नहीं, बल्कि विकास और पर्यावरण के बीच संरचनात्मक असंतुलन का परिणाम मानती है. विशेषज्ञों ने कहा कि हिमालय में विकास के लिए नया मॉडल अपनाना जरूरी है, जो पर्यावरण के अनुकूल हो, स्थानीय परिस्थितियों को समझे और लंबे समय तक टिकाऊ हो. रिपोर्ट हिमालय को केवल एक भौगोलिक क्षेत्र नहीं बल्कि एक आपस में जुड़ी हुई प्रणाली के रूप में प्रस्तुत करती है जिसका प्रभाव दक्षिण एशिया के लगभग 1.3 से 1.5 अरब लोगों के जीवन पर पड़ता है.
नए मॉडल की जरूरत
श्वेत पत्र हिमालयी विकास के दृष्टिकोण में बुनियादी परिवर्तन की आवश्यकता बताता है.श्वेत पत्र पर बोलते हुए भारत में अल्बानिया के राजदूत एवं सीपी कुकरेजा फाउंडेशन के निदेशक दीक्षु सी. कुकरेजा ने कहा कि हिमालय में विकास को खंडित परियोजनाओं से आगे बढ़ाकर एक समग्र, संवेदनशील और दीर्घकालिक दृष्टिकोण में बदलना होगा.उन्होंने कहा कि भौगोलिक परिस्थितियों, डेटा और स्थायित्व के अनुरूप विकास अब विकल्प नहीं बल्कि अनिवार्यता है.
क्या कहती है रिपोर्ट
- श्वेत पत्र में कहा गया है कि अब छोटे-छोटे प्रोजेक्ट की बजाय एक बड़ी और समग्र योजना बनानी होगी.
- विकास ऐसा होना चाहिए जो प्रकृति के अनुसार हो और पर्यावरण को नुकसान न पहुंचाए.
- हिमालय सिर्फ एक क्षेत्र नहीं, बल्कि एक जुड़ी हुई प्रणाली है, जिसका असर करोड़ों लोगों पर पड़ता है.
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