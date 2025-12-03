ETV Bharat / state

'दिव्य हौसलों' वाले नरेंद्र डिसेबल्ड क्रिकेट के बने सिरमौर, भारत के लिए खेलने का सपना किया साकार

बेटा और बेटियों को भी खिला रहे हैं क्रिकेट : भारतीय डिसेबल्ड टीम के कप्तान नरेंद्र शर्मा 40 साल के हैं और कोटा शहर में ही पले बढ़े हैं. वो कोटा में अपने परिवार के साथ बोरखेड़ा इलाके में रहते हैं. उनके परिवार में पिता महावीर प्रसाद शर्मा ट्रांसपोर्ट का छोटा-मोटा व्यापार करते हैं और मां विमला शर्मा और पत्नी पूजा शर्मा ग्रहणी हैं. नरेंद्र के तीन बच्चे, बेटा आरव, बेटी साक्षी और पद्माक्षी शर्मा हैं. तीनों बच्चे भी बचपन से ही क्रिकेट खेल रहे हैं.

नरेंद्र दिव्यांग होने के बाद भी सामान्य लोगों की तरह से ही क्रिकेट खेलते रहे. अच्छी बल्लेबाजी के बदौलत कई प्रतियोगिताओं में अच्छा परफॉर्म भी किया और टूर्नामेंट भी जीते. इस बीच किसी ने उन्हें डिसेबल्ड क्रिकेट टीम से जुड़ने की जानकारी दी, जिसके बाद शर्मा ने कभी मुड़कर नहीं देखा. अपनी अथक मेहनत से वो केवल 7 साल में ही इंडियन डिसेबल्ड क्रिकेट टीम के कप्तान बन गए. उन्होंने अपनी टीम को विजेता भी बनया है.

कोटा : कहते हैं 'मन के हारे हार है, मन के जीते जीत'. इस कथन को चरितार्थ किया है नरेंद्र शर्मा ने, जिन्होंने अपनी दिव्यांगता को अपने सपनों के बीच आड़े नहीं आने दिया. आज वो इंडियन डिसेबल्ड क्रिकेट टीम के कप्तान हैं. नरेंद्र को क्रिकेट का जुनून बचपन से ही था. वो गांगुली और राहुल द्रविड़ की तरह भारतीय टीम में खेलना चाहते थे. दिव्यांगता के चलते यह संभव नहीं हो रहा था, लेकिन नरेंद्र शर्मा ने इसी को हथियार बना लिया.

8 साल की उम्र के बाद बदली जिंदगी : नरेंद्र शर्मा का कहना है कि जन्म से वो सामान्य बच्चों की तरह ही थे. करीब 8 साल की उम्र में वो कक्षा चार में पढ़ रहे थे, तब उन्हें बाएं पैर में एक बीमारी ने जकड़ लिया. चिकित्सकों ने इसे पोलियो बताया. उनकी मां ने चंडीगढ़, हिसार व दिल्ली से लेकर कई जगह पर उपचार करवाया, लेकिन सब जगह हताशा मिली. डॉक्टर्स ने कहा कि अब इसी के साथ जीना पड़ेगा.

अपनी कप्तानी में नेपाल को सीरीज में हराया (सौजन्य - नरेंद्र शर्मा)

साल 2018 से शुरू हुआ डिसेबल्ड क्रिकेट का सफर : नरेंद्र शर्मा का कहना है कि अपनी टीम और क्लब की तरफ से वो सामान्य क्रिकेट ही खेलते थे, लेकिन दिव्यांग होने के कारण वो स्टेट लेवल या लीग मैच नहीं खेल पाते. इसके बाद साल 2018 में नरेंद्र पहले कोटा डिसेबल्ड टीम का हिस्सा बने और इसके बाद राजस्थान से खेलने लगे. साल 2021 में राजस्थान के कप्तान बने. यहां से चयनकर्ताओं ने उन्हें राजस्थान डिसेबल्ड क्रिकेट टीम में जोड़ दिया. आगे मौका मिलने पर भारतीय डिसेबल्ड क्रिकेट टीम का भी हिस्सा बन गए.

नरेंद्र शर्मा का करियर (ETV Bharat GFX)

फिटनेस का ध्यान रखते हैं : उन्होंने वहां भी अच्छी बल्लेबाजी की साथियों के साथ व्यवहार को देखते हुए साल 2025 में उन्हें भारतीय डिसेबल्ड टीम की कप्तानी सौंप दी गई. वर्तमान में वह भारतीय डिसेबल्ड क्रिकेट टीम के कप्तान भी हैं. नरेंद्र ने क्रिकेट के जुनून के साथ-साथ पढ़ाई भी जारी रखी. अंग्रेजी में एमए व एमबीए भी कर लिया. बाद में उन्होंने वकालत की और कोटा कोर्ट में ही प्रैक्टिस भी कर रहे हैं, लेकिन क्रिकेट के लिए जुनून ऐसा है कि वह सुबह शाम प्रैक्टिस करते हैं. अपनी फिटनेस के लिए जिम और एक्सरसाइज लगातार जारी है. मैदान पर भी सुबह-शाम घंटों पसीना बहाते हैं और शेष काम में अपने रोजगार में जुटे रहते हैं.

कई मैच में बने मैन ऑफ दी मैच (सौजन्य - नरेंद्र शर्मा)

देश के लिए खेलने पर गर्व : यूनाइटेड क्रिकेट अकादमी के हेड कोच रघु राजावत का कहना है कि उनके साथ ही नरेंद्र क्रिकेट खेलते थे, लेकिन उन्हें तब भी नहीं लगता था कि वह डिसेबल्ड की तरह खेल रहे हैं, काफी अच्छी बल्लेबाजी वे करते थे. हम कई बार आलस कर जाते थे, लेकिन नरेंद्र ऐसा कभी नहीं करते थे. शर्मा का कहना है कि डिसेबल्ड क्रिकेट टीम में खेलने पर उन्हें बहुत ज्यादा पैसा तो नहीं मिलता है, लेकिन देश के लिए खेलना काफी सुखद लगता है. भारतीय क्रिकेट टीम की नीली जर्सी और टोपी पहनकर उन्हें गर्व महसूस होता है.

इंडियन डिसेबल्ड क्रिकेट टीम (सौजन्य - नरेंद्र शर्मा)

अंतरराष्ट्रीय घरेलू क्रिकेट में बना चुके हैं हजारों रन : नरेंद्र शर्मा भारतीय टीम में बतौर बल्लेबाज 21 मैच खेल चुके हैं और अभी उनका काफी करियर बाकी है. भारतीय टीम के सदस्य के रूप में बांग्लादेश, नेपाल और श्रीलंका जा चुके हैं, जबकि घरेलू क्रिकेट में राजस्थान की तरफ से 102 मैच अब तक खेल चुके हैं. अंतरराष्ट्रीय और घरेलू क्रिकेट की बात की जाए तो अब तक वो हजारों रन बना चुके हैं.

