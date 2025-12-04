सजना तेरे प्यार में...डांस कर छा गई दिव्यांग लड़की, वायरल वीडियो की दुनिया में चर्चा
बुरहानपुर में दिव्यांग दिवस का आयोजन, कार्यक्रम में दिव्यांग लड़की ने स्टेज पर किया शानदार डांस, सोशल मीडिया पर वीडियो हुआ वायरल.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : December 4, 2025 at 4:37 PM IST
बुरहानपुर: कहते हैं कि हुनर की कोई सीमा नहीं होती. न ही परिस्थितियां हुनर को रोक पाती हैं और न ही मजबूरियां किसी प्रतिभा को थाम सकती हैं. मन में हौसला हो तो आप खुद की कमियों पर जीत हासिल कर सकते हैं. कुछ ऐसा की जज्बा दिखाया है बुरहानपुर में दिव्यांग लड़की ने. उसने अपनी दिव्यांगता को हुनर के आगे आड़े आने नहीं दिया. अपने डांस के शौक से सबका दिल जीत रही है. प्रतिभाशाली किशोरी ने दुनिया को चुनौती देते हुए सबको सोचने पर मजबूर कर दिया है.
17 साल की दिव्यांग लड़की ने लूटी वाहवाही
बुरहानपुर जिले के शासकीय सुभाष उत्कृष्ट विद्यालय में 3 दिसंबर को अंतरराष्ट्रीय दिव्यांग दिवस बड़े उत्साह और सम्मान के साथ मनाया गया. कार्यक्रम में कई दिव्यांग युवक-युवतियों ने भाग लिया, लेकिन सबका ध्यान 17 साल की एक दिव्यांग लड़की दुर्गा की ओर खिंच गया. मंच पर आते ही उसने अपने आत्मविश्वास और जोश से सभी को मंत्रमुग्ध कर दिया. दिव्यांगता को पीछे छोड़ते हुए उसने ऐसा बेहतरीन डांस किया कि तालियों से पूरा परिसर गूंज उठा. उसका डांस वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.
कक्षा 11वीं की छात्रा है दुर्गा
दिव्यांग लड़की का नाम दुर्गा हैं, वह सारोला गांव की रहने वाली है. बुरहानपुर के एक सरकारी स्कूल में कक्षा 11 वीं (कॉमर्स) में पढ़ती है, इसके माता पिता खेतों में मजदूरी करते हैं, परिवार की आर्थिक स्थिति नाजुक है. दुर्गा का वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर खूब सुर्खियां बटोर रहा है. दिव्यांग दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में उसने स्टेज पर शानदार डांस किया.
कार्यक्रम में दिव्यांग जनों का सम्मान किया गया, इस दौरान कार्यक्रम में उपस्थित लोगों ने संकल्प लिया कि समाज में समावेशन और समान अवसरों को बढ़ावा दिया जाएगा. यहां जैसे ही संगीत की शुरुआत हुई तो दुर्गा व्हीलचेयर के सहारे मंच पर आई. यह नजारा देखकर दर्शकों में सन्नाटा छा गया. लेकिन कुछ ही क्षणों में उसने अपनी अद्भुत प्रस्तुति से पूरा मंच जीवंत कर दिया.
हौसले की हर कोई कर रहा तारीफ
दिव्यांग किशोरी का डांस देखकर लोग हैरान रह गए. कार्यक्रम में मौजूद सब लोगों ने तालियां बजाकर उसका हौसला अफजाई की. उसका डांस केवल कला नहीं था, बल्कि एक संदेश था, कि सपनों को उड़ान देने के लिए पैरों की नहीं, हिम्मत की जरूरत होती है. उसकी मुस्कान और आत्मविश्वास देखकर दर्शक भावुक हो उठे. कार्यक्रम में उपस्थित लोगों ने कहा, ऐसी प्रतिभाएं समाज को यह याद दिलाती हैं कि दिव्यांगता किसी पहचान की मोहताज नहीं, बल्कि इस कमजोरी को ताकत बनाकर चुनोतियों को आसानी से पार किया जा सकता है.
जिला दिव्यांग पुनर्वास केंद्र के प्रशासनिक अधिकारी तुषार महाजन ने बताया कि, ''3 दिसंबर को दिव्यांग दिवस के मौके पर सरकारी और निजी स्कूलों के करीब 200 बच्चों ने हिस्सा लिया. यहां सारोला गांव की दुर्गा पिता सुरेश ने अद्भुत डांस किया. यह कार्यक्रम दिव्यांगों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से किया.''
सामाजिक न्याय विभाग के अधिकारी दुर्गेश गुप्ता ने बताया कि, ''इस कार्यक्रम में दिव्यांग जनों ने बड़े हर्षोल्लास से भाग लिया. यहां विभिन्न प्रकार के डांस, गायन, और निबंध प्रतियोगिता आयोजित की गई. साथ ही अधिकारियों ने दिव्यांग जनों को मोटिवेट भी किया है.''