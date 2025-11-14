ETV Bharat / state

डायबिटीज को कंट्रोल करेगी नोजल स्प्रे, लाइफस्टाइल और डाइट बना रही बीमार, एक्सपर्ट से जानें- पेशेंट बनने से कैसे बचें

डायबिटीज एक ऐसी बीमारी है, जिसमें मरीज के ब्लड में शर्करा (ग्लूकोज) का स्तर बहुत अधिक हो जाता है. यह तब होता है जब आपका अग्न्याशय (पैंक्रियास) पर्याप्त इंसुलिन नहीं बनाता या शरीर इंसुलिन का ठीक से उपयोग नहीं कर पाता है. इंसुलिन एक हार्मोन है, जो ग्लूकोज को कोशिकाओं में ले जाने में मदद करता है. ताकि उसका उपयोग ऊर्जा के लिए किया जा सके. इंसुलिन की कमी या उसके अप्रभावी होने पर ग्लूकोज रक्त में ही रह जाता है और रक्त शर्करा का स्तर बढ़ जाता है.

समय पर कराएं जांच : स्वास्थ्य विभाग की ओर से हर अस्पताल, स्कूल एवं क्षेत्र में जाकर स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी लोगों को जागरूक करते हैं. ताकि लोग समय पर अपनी जांच कराएं, यदि रिपोर्ट में डायबिटीज आता है, तो डॉक्टर से कंसल्ट जरूर करें. उन्होंने बताया, वर्तमान में बहुत से लोग डायबिटीज की चपेट में आ रहे हैं. खास बात यह है कि बहुत से ऐसे लोग हैं, जिन्होंने कभी अपनी कोई जांच नहीं कराई और उन्हें पता भी नहीं कि उन्हें डायबिटीज है.

सिविल अस्पताल के फिजिशियन एवं डायबिटीज एक्सपर्ट डॉ. कुलदीप वर्मा ने कहा कि हर साल विश्व डायबिटीज दिवस के मौके पर एक थीम निर्धारित किया जाता है. इस बार 'मधुमेह और कल्याण' थीम रखा गया है. इसका उद्देश्य है मधुमेह से लोगों को बचाना और लोगों को जागरूक करना. उन्होंने कहा कि हर साल इस दिवस को एक जागरूकता अभियान के तौर पर मनाया जाता है.

लखनऊ : डायबिटीज लाइफस्टाइल से जुड़ी सबसे बड़ी बीमारियों में से एक है. उत्तर प्रदेश में लगभग 4.8 फीसदी लोग मधुमेह (डायबिटीज) से पीड़ित हैं, और 18 फीसदी आबादी को प्री-डायबिटीज है. मतलब इन्हें डायबिटीज होने का खतरा है. हालांकि, उत्तर प्रदेश की आबादी की तुलना में डायबिटीज के मरीजों का प्रतिशत कम है. डॉक्टर्स के मुताबिक, प्री-डायबिटीज मरीजों का ग्राफ बढ़ रहा है. इन्हें रोकने की जरूरत है. मेडिकल सेक्टर में डायबिटीज को लेकर रिसर्च भी हो रहे हैं. शुगर को कंट्रोल करने के लिए नोजल स्प्रे डेवलप किया जा रहा है. जिंक ऑक्साइड नैनोपार्टिकल जैसी नई उपचार पद्धतियों पर भी काम हो रहा है.

क्या होना चाहिए डायबिटीज का स्तर : उन्होंने बताया कि एक हेल्दी व्यक्ति में खाली पेट डायबिटीज का स्तर 70-99 mg/dL (3.9-5.5 mmol/L) के बीच होना चाहिए और भोजन के दो घंटे बाद यह 140 mg/dL से कम होना चाहिए. उन्होंने कहा कि बहुत से लोगों को इस बात की जानकारी नहीं होती है कि उनका डायबिटीज बढ़ा हुआ है. ऐसे में वह बिना परहेज किया ही अपना डाइट रखते हैं, जो की सेहत के लिए खतरनाक साबित होता है.

दो तरह की होती है डायबिटिज. (Photo Credit; ETV Bharat)

उन्होंने कहा, आज के समय में लाइफस्टाइल बदल रही है. खान-पान में बदलाव हुआ है. यही कारण है कि डायबिटिक मरीजों की संख्या बढ़ रही है. इससे बचाव के लिए जरूरी है कि लोग एक स्वस्थ जीवन शैली की शुरुआत करें. एक संतुलित आहार लें. बाहर की बनी चीजों को नजरअंदाज करें. शुगर, नमक, चावल इत्यादि को अपनी डाइट में कम मात्रा में लें. यदि आप डायबीटीज के मरीज हैं तो इसे अपनी डाइट में शामिल न करें.

डायबिटीज बढ़ने पर हो सकती है ये प्रॉब्लम. (Photo Credit; ETV Bharat)

बढ़ रहे प्री डायबिटिक मरीज : उन्होंने कहा, वर्तमान में प्री डायबिटीज के मरीज अधिक आ रहे हैं. जिन्हें भविष्य में डायबिटीज होने वाली है, उन्हें अपने स्वास्थ्य का अधिक ख्याल रखने की जरूरत है. दिन-ब-दिन प्री डायबिटिक मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है. इसके लिए जागरूकता ही एकमात्र विकल्प है. जिसके जरिए आम जनमानस को जागरूक किया जा सकता है. डायबिटीज होने का कारण ही यह है कि आप अपनी डाइट ठीक नहीं कर रहे हैं. जीवन शैली ठीक नहीं है. एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं. योग नहीं कर रहे हैं. स्वस्थ आहार नहीं ले रहे हैं.

कुछ भी नहीं होता शुगर फ्री : उन्होंने कहा कि बाजार में बहुत सारे ऐसे शुगर फ्री मिठाई या सामग्री उपलब्ध है, जो यह दावा करते हैं कि यह शुगर फ्री है. इसमें किसी तरीके का कोई भी शुगर नहीं है, लेकिन यह लोगों को भ्रमित और मार्केटिंग करने का तरीका है. बाजार में मिलने वाले शुगर फ्री प्रोडक्ट का सेवन न करें. यह सेहत के लिए नुकसानदायक होता है.

डायबिटीज में ऐसे डाइट से बचना चाहिए. (Photo Credit; ETV Bharat)

जानिए क्या होता है एचबीए1सी ? : उन्होंने बताया कि एचबीए1सी (HbA1c) एक रक्त परीक्षण है, जो पिछले दो से तीन महीनों में आपके औसत रक्त शर्करा (ग्लूकोज) के स्तर को मापता है. यह आपके हीमोग्लोबिन से जुड़े ग्लूकोज की मात्रा को दर्शाता है, जो एक प्रोटीन है और लाल रक्त कोशिकाओं में ऑक्सीजन ले जाता है. यह परीक्षण, मधुमेह के निदान और रक्त शर्करा के स्तर की निगरानी के लिए महत्वपूर्ण है.

उन्होंने कहा कि एक स्वस्थ व्यक्ति में HbA1c का स्तर 5.7% से कम होना चाहिए. यह सीमा सामान्य रक्त शर्करा स्तर को दर्शाता है, जिसका अर्थ है कि मधुमेह का कोई जोखिम नहीं है. अगर यह स्तर 5.7% और 6.4% के बीच है, तो यह प्री-डायबिटीज का संकेत हो सकता है, और यदि यह 6.5% या उससे अधिक है, तो यह मधुमेह का संकेत हो सकता है.

डायबिटीज में ये खाना चाहिए. (Photo Credit; ETV Bharat)

चल रही हैं काफी रिसर्च : उन्होंने कहा कि मेडिकल सेक्टर में हमेशा रिसर्च होते रहते हैं. नोजल स्प्रे विकसित हो रहे हैं जो डायबिटीज को कंट्रोल करेंगे. इसके अलावा बहुत सारी दवाएं भी नहीं आई हैं. इसके अलावा मुख्य रूप से टाइप 1 डायबिटीज के लिए इम्यूनोथेरेपी और सेल थेरेपी पर शोध, टाइप 2 डायबिटीज के लिए वज़न प्रबंधन के नए तरीके और स्मार्ट इंसुलिन जैसे नए प्रकार के इंसुलिन डेवलप करना शामिल है. शोधकर्ता जिंक ऑक्साइड नैनोपार्टिकल जैसी नई उपचार पद्धतियों की भी जांच कर रहे हैं.

अस्पताल पहुंचे एक मरीज ने बताया, डायबिटीज से बचाव के लिए थोड़ा खान-पान में परहेज करते हैं. चीनी, मैदा, मीठे फल, यहां तक गुड़, गेहूं का आटा, चावल इत्यादि को नजरअंदाज करते हैं. या फिर कम मात्रा में इसका सेवन करते हैं. उन्होंने कहा कि सरकारी अस्पताल में डायबिटीज की अच्छी दवाई मिलती है. डायबिटीज क्लिनिक उपलब्ध है. इसलिए यहां से इलाज करने में कोई भी दिक्कत नहीं होती है. सरकारी अस्पताल में पर्चा बनवाते हैं. डायबिटीज क्लिनिक में दिखाते हैं और दवा लेते हैं यहां की दवाएं असर करती हैं.







