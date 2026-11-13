डायबिटीज का छिपा खतरा: दवाओं से डर और घरेलू नुस्खे पड़ सकते हैं भारी, जानें बचाव के सही तरीके
भारत में जागरूकता की कमी और दवाओं को लेकर फैले भ्रम के कारण बड़ी आबादी डायबिटीज के समय पर इलाज से वंचित है.
Published : November 13, 2026 at 4:25 PM IST
जयपुर : 14 नवम्बर विश्व डायबिटीज के रूप मनाया जाता है ताकि इस बीमारी के प्रति लोगो को जागरूक किया जा सके. देश में डायबिटीज के बढ़ते मामले चिंता का विषय बनते जा रहे हैं, खास बात यह है कि वर्तमान में सामने आ रहे मरीजों की संख्या इस बीमारी की वास्तविक स्थिति का केवल एक छोटा हिस्सा है . बड़ी संख्या में ऐसे लोग हैं जिन्हें डायबिटीज होने के बावजूद इसकी जानकारी नहीं है. ग्रामीण क्षेत्रों में जागरूकता की कमी और समय पर जांच नहीं होने के कारण बीमारी का पता नहीं चल पाता. इंटरनेशनल डायबिटीज फेडरेशन की रिपोर्ट यह रिपोर्ट काफी चौंकाने वाली है इसके अनुसार भारत देश की कुल जनसंख्या में लगभग 5% लोग डायबिटीज़ के शिकार हो चुके हैं और आने वाले समय में यह आंकड़ा तेज़ी से बढ़ने का अनुमान जताया जा रहा है.
जयपुर के सवाई मानसिंह अस्पताल के अतिरिक्त अधीक्षक और डायबिटीज़ स्पेशलिस्ट डॉक्टर मनोज शर्मा का कहना है कि डायबिटीज के मामलों को 'टिप ऑफ द आइसबर्ग' यानी हिमखंड के पानी से ऊपर दिखाई देने वाले छोटे हिस्से की तरह समझा जा सकता है. पानी के नीचे मौजूद बर्फ की तरह बड़ी संख्या में ऐसे मरीज भी हो सकते है जिनमें बीमारी मौजूद है, लेकिन या तो उन्हें बीमारी का पता नहीं या फिर वे बीमारी को स्वीकार नहीं कर पा रहे.
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बड़ी आबादी जांच और इलाज से दूर : उन्होंने बताया कि भारत में डायबिटीज का खतरा तेजी से बढ़ रहा है. भविष्य में आबादी का 25 से 30 प्रतिशत हिस्सा इससे प्रभावित होने की आशंका है. अब यह बीमारी किसी एक आयु वर्ग तक सीमित नहीं रही. युवाओं, बच्चों और 60 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों में भी डायबिटीज के मामले सामने आ रहे हैं. हालांकि कुछ मामलो में विभिन्न माध्यम से बीमारी को लेकर जागरूकता बढ़ी है लेकिन अभी भी बड़ी आबादी जांच और इलाज से दूर है
HbA1c से तीन महीने की शुगर का पता : डॉ. शर्मा के अनुसार, डायबिटीज की पहचान के लिए HbA1c महत्वपूर्ण जांच है इससे पिछले करीब तीन महीने के औसत ब्लड शुगर का पता चलता है. HbA1c का स्तर 6.5 प्रतिशत या इससे अधिक होने पर डायबिटीज की श्रेणी में रखा जाता है, जबकि 5.8 से 6.4 प्रतिशत के बीच का स्तर प्री-डायबिटीज की स्थिति को दर्शाता है यह वह समय है जब व्यक्ति अपनी जीवनशैली में बदलाव करके भविष्य में डायबिटीज के खतरे को कम कर सकता है. इसके अलावा फास्टिंग ब्लड शुगर और भोजन के दो घंटे बाद की शुगर जांच भी महत्वपूर्ण है.
टाइप-1 और टाइप-2 डायबिटीज : डॉक्टरों के अनुसार डायबिटीज मुख्य रूप से दो प्रकार की होती है टाइप-1 और टाइप-2. टाइप-1 डायबिटीज आमतौर पर कम उम्र में होती है और इसमें शरीर पर्याप्त मात्रा में इंसुलिन नहीं बना पाता. ऐसे मरीजों को जीवनभर इंसुलिन लेना पड़ता है. वहीं टाइप-2 डायबिटीज सबसे अधिक पाई जाने वाली बीमारी है. इसमें शरीर इंसुलिन का सही तरीके से उपयोग नहीं कर पाता. यह बीमारी आमतौर पर मोटापा, शारीरिक गतिविधि की कमी, असंतुलित खानपान और आनुवांशिक कारणों से होती है.
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काउंसलिंग बेहद जरूरी : डॉ. मनोज शर्मा का कहना है कि डायबिटीज के इलाज में सबसे बड़ी बाधा बीमारी का समय पर पता नहीं चलना है. इसके बाद दूसरी बड़ी समस्या मरीजों का बीमारी को स्वीकार नहीं करना है. कई बार ब्लड शुगर 300 से 400 तक पहुंचने के बावजूद मरीज यह मानने को तैयार नहीं होते कि उन्हें डायबिटीज है. वे परिवार में किसी को बीमारी नहीं होने या खुद को कोई परेशानी महसूस नहीं होने का तर्क देकर इलाज टालते रहते हैं. उन्होंने बताया कि समाज में डायबिटीज की दवाइयों को लेकर कई तरह के मिथक भी प्रचलित हैं. कुछ लोग मानते हैं कि एक बार दवा शुरू करने के बाद उसे जिंदगी भर लेना पड़ेगा या डायबिटीज की दवाइयों से किडनी खराब हो जाती है. कई मरीज पड़ोसियों या परिचितों की सलाह पर घरेलू नुस्खे और चूर्ण लेने लगते हैं, जबकि अनियंत्रित डायबिटीज शरीर के कई अंगों को गंभीर नुकसान पहुंचा सकती है ऐसे में मरीजों की काउंसलिंग बेहद जरूरी है.
इलाज संभव : डॉ. शर्मा के अनुसार डायबिटीज के मरीजों में मुख्य रूप से दो तरह की स्थितियां देखने को मिलती हैं. पहली स्थिति में शरीर में इंसुलिन बनता है, लेकिन शरीर की कोशिकाएं उसके प्रति ठीक से प्रतिक्रिया नहीं देतीं इसे इंसुलिन रेजिस्टेंस कहा जाता है. ऐसी स्थिति में डॉक्टर मरीज की जरूरत के अनुसार ओरल एंटीडायबिटिक दवाइयां देते हैं, जो इंसुलिन की प्रभावशीलता बढ़ाने और ब्लड शुगर नियंत्रित करने में मदद करती हैं दूसरी स्थिति में पैंक्रियाज में इंसुलिन का उत्पादन बहुत कम हो जाता है या बंद हो जाता है ऐसी स्थिति में इंसुलिन लेना जरूरी हो सकता है मरीज की शारीरिक जरूरत और ब्लड शुगर के स्तर के अनुसार इंसुलिन की अलग-अलग प्रकार की डोज निर्धारित की जाती हैं.
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अन्य अंगों को खतरा : डॉक्टर्स का कहना है कि यदि किसी व्यक्ति को डायबिटीज़ है तो उसे अन्य बीमारियों का खतरा काफ़ी बढ़ जाता है जिसमें हृदय रोग और सांस से जुड़ी बीमारी प्रमुख है. डायबिटीज़ के कारण शरीर की इम्यूनिटी काफ़ी हद तक कम हो जाती है जिसके इंफेक्शन का ख़तरा काफ़ी हद तक बढ़ जाता है. डायबिटीज़ शरीर के रक्त वाहिकाओं और नसों को प्रभावित करती है यही प्रभाव फेफड़ों तक भी पहुंचता है जिसके कारण मरीजों में कई तरह के लक्षण दिखाई देते हैं.
डायबिटीज रिवर्सल पर रिसर्च : डायबिटीज को नियंत्रित करने के साथ अब इसके रिवर्सल को लेकर भी रिसर्च हो रही है. डॉ शर्मा के अनुसार देश और विदेश में इस विषय पर कई अध्ययन किए जा रहे हैं. कुछ चुनिंदा मरीजों में डायबिटीज रिवर्सल देखने को मिलता है, लेकिन इसे हर मरीज के लिए संभव मानना सही नहीं है. इसलिए मरीजों को रिवर्सल की उम्मीद में दवाइयां बंद नहीं करनी चाहिए और डॉक्टर की सलाह से ही इलाज जारी रखना चाहिए.
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