ETV Bharat / state

डायबिटीज का छिपा खतरा: दवाओं से डर और घरेलू नुस्खे पड़ सकते हैं भारी, जानें बचाव के सही तरीके

14 नवम्बर विश्व डायबिटीज दिवस. ( ETV Bharat gfx )

जयपुर : 14 नवम्बर विश्व डायबिटीज के रूप मनाया जाता है ताकि इस बीमारी के प्रति लोगो को जागरूक किया जा सके. देश में डायबिटीज के बढ़ते मामले चिंता का विषय बनते जा रहे हैं, खास बात यह है कि वर्तमान में सामने आ रहे मरीजों की संख्या इस बीमारी की वास्तविक स्थिति का केवल एक छोटा हिस्सा है . बड़ी संख्या में ऐसे लोग हैं जिन्हें डायबिटीज होने के बावजूद इसकी जानकारी नहीं है. ग्रामीण क्षेत्रों में जागरूकता की कमी और समय पर जांच नहीं होने के कारण बीमारी का पता नहीं चल पाता. इंटरनेशनल डायबिटीज फेडरेशन की रिपोर्ट यह रिपोर्ट काफी चौंकाने वाली है इसके अनुसार भारत देश की कुल जनसंख्या में लगभग 5% लोग डायबिटीज़ के शिकार हो चुके हैं और आने वाले समय में यह आंकड़ा तेज़ी से बढ़ने का अनुमान जताया जा रहा है.