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शरीर में इन लक्षणों को भूलकर भी न करें नजरअंदाज, हो सकता है डायबिटीज का खतरा!

वर्ल्ड डायबिटीज डे 2026 ( GETTY IMAGES )

शिमला: आज विश्वभर में वर्ल्ड डायबिटीज डे मनाया जा रहा है. हिमाचल प्रदेश के तेनजिन हॉस्पिटल शिमला के चिकित्सा अधीक्षक (MS) डॉ. रमेश चंद ने बताया कि डायबिटीज (Diabetes) एक आजीवन रहने वाली बीमारी है. ये एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है, जिसके तहत शरीर में ब्लड में ग्लूकोज का स्तर बहुत ज्यादा होता है. जब, व्यक्ति के शरीर में पर्याप्त मात्रा में इंसुलिन (Insulin) नहीं बन पाता है और शरीर की कोशिकाएं इंसुलिन के प्रति ठीक से प्रतिक्रिया नहीं कर पाती हैं, तो डायबिटीज होती है.

"इंसुलिन का बनना शरीर के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह रक्त से शरीर की कोशिकाओं में ग्लूकोज का संचार करता है. इसलिए, जब इंसुलिन सही मात्रा में नहीं बन पाता तो पीड़ित व्यक्ति के बॉडी मेटाबॉलिज्म पर भी इसका प्रभाव पड़ता है." - डॉ. रमेश चंद, MS, तेनजिन अस्पताल शिमला