शरीर में इन लक्षणों को भूलकर भी न करें नजरअंदाज, हो सकता है डायबिटीज का खतरा!
क्या जीवनशैली में बदलाव से रिवर्स हो सकती है डायबिटीज? डॉक्टर ने बताया इन बातों का रखना होगा खास ख्याल.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : November 14, 2026 at 2:27 PM IST
शिमला: आज विश्वभर में वर्ल्ड डायबिटीज डे मनाया जा रहा है. हिमाचल प्रदेश के तेनजिन हॉस्पिटल शिमला के चिकित्सा अधीक्षक (MS) डॉ. रमेश चंद ने बताया कि डायबिटीज (Diabetes) एक आजीवन रहने वाली बीमारी है. ये एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है, जिसके तहत शरीर में ब्लड में ग्लूकोज का स्तर बहुत ज्यादा होता है. जब, व्यक्ति के शरीर में पर्याप्त मात्रा में इंसुलिन (Insulin) नहीं बन पाता है और शरीर की कोशिकाएं इंसुलिन के प्रति ठीक से प्रतिक्रिया नहीं कर पाती हैं, तो डायबिटीज होती है.
"इंसुलिन का बनना शरीर के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह रक्त से शरीर की कोशिकाओं में ग्लूकोज का संचार करता है. इसलिए, जब इंसुलिन सही मात्रा में नहीं बन पाता तो पीड़ित व्यक्ति के बॉडी मेटाबॉलिज्म पर भी इसका प्रभाव पड़ता है." - डॉ. रमेश चंद, MS, तेनजिन अस्पताल शिमला
क्यों जरूरी है इंसुलिन ?
डॉ. रमेश चंद ने बताया कि हम जो भोजन करते हैं उससे, शरीर को ग्लूकोज प्राप्त होता है, जिसे कोशिकाएं शरीर को ऊर्जा प्रदान करने में उपयोग करती हैं. अगर शरीर में इंसुलिन मौजूद नहीं होगा तो वे सही तरह से अपना काम नहीं कर पाएंगी और ब्लड से कोशिकाओं को ग्लूकोज नहीं पहुंचा पाती हैं. जिसके कारण ग्लूकोज ब्लड में ही इकट्ठा हो जाता है और ब्लड में एक्स्ट्रा ग्लूकोज नुकसानदायक साबित हो सकता है.
डायबिटीज के प्रकार
आमतौर पर डायबिटीज के 3 प्रकार होते हैं-
- टाइप-1 डायबिटीज
- टाइप-2 डायबिटीज
- जेस्टेशनल डायबिटीज (प्रेगनेंसी के दौरान होने वाली हाई ब्लड शुगर की समस्या)
डायबिटीज के कारण क्या हैं ?
डॉ. रमेश चंद ने बताया कि जब शरीर सही तरीके से रक्त में मौजूद ग्लूकोज या शुगर का उपयोग नहीं कर पाता, तब डायबिटीज की समस्या हो जाती है. ये कुछ कारक डायबिटीज के मुख्य कारण हो सकते हैं-
- इंसुलिन की कमी
- परिवार में किसी व्यक्ति को डायबिटीज होना
- बढ़ती उम्र
- हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल
- एक्सरसाइज ना करने की आदत
- हार्मोन्स का असंतुलन
- हाई ब्लड प्रेशर
- खान-पान की गलत आदतें
डायबिटीज के लक्षण
डॉ. रमेश चंद ने बताया कि पीड़ित व्यक्ति के शरीर में बढ़े हुए ब्लड शुगर के अनुसार उसमें डायबिटीज के कुछ लक्षण दिखाई देते हैं. ज्यादातर मामलों में अगर व्यक्ति प्री डायबिटीज या टाइप-2 डायबिटीज से पीड़ित हो तो, समस्या की शुरुआत में लक्षण दिखाई नहीं पड़ते, लेकिन टाइप-1 डायबिटीज के मरीजों में डायबिटीज लक्षण बहुत तेजी से प्रकट होते हैं और ये काफी गंभीर भी होते हैं.
टाइप-1 और टाइप-2 डायबिटीज के मुख्य लक्षण ये हैं-
- बहुत अधिक प्यास लगना (Polydipsia)
- बार-बार पेशाब आना (Polyurea)
- भूख बहुत अधिक लगना (Polyphagia)
डायबिटीज के अन्य लक्षण
- अचानक शरीर का वजन कम होना या बढ़ना
- थकान
- चिड़चिड़ापन
- आंखों के आगे धुंधलापन
- घाव भरने में बहुत ज्यादा समय लगना
- स्किन इंफेक्शन
- ओरल इंफेक्शन
- वजाइनल इंफेक्शन
डायबिटीज के लक्षण दिखने पर क्या करें ?
डॉ. रमेश चंद ने बताया कि डायबिटीज या मधुमेह के लक्षण दिखने पर डॉक्टर से संपर्क करें. डायबिटीज के निदान (Diagnosis) के लिए ए1सी टेस्ट (A1C test or glycohemoglobin test) करवाना चाहिए. ये टेस्ट टाइप 2 डायबिटीज के लिए किया जाता है. जिसमें मरीज को हर 3 महीने में एक बार ब्लड टेस्ट कराना होता है और उसका एवरेज ब्लड ग्लूकोज लेवल जांचा जाता है. ए1सी टेस्ट में 5 से 10 तक के अंकों में ब्लड में ग्लूकोज का स्तर मापा जाता है. अगर टेस्ट रिपोर्ट में 5.7 से नीचे का आंकड़ा दिखाया जाता है तो वह नॉर्मल होता है, लेकिन अगर किसी का ए1सी लेवल 6.5% से अधिक होता है तो वह डायबिटीज कहलाता है.
वहीं, फास्टिंग प्लाज्मा ग्लूकोज टेस्ट हाई ब्लड शुगर की स्थिति को समझने के लिए सबसे आम ब्लड टेस्ट है. इस टेस्ट के लिए व्यक्ति को खाली पेट रहते हुए ब्लड सैंपल देना पड़ता है. जिसके लिए 10-12 घंटों तक भूखे रहने के लिए कहा जाता है. उसके बाद फास्टिंग प्लाज्मा ग्लूकोज टेस्ट किया जाता है. यह टेस्ट डायबिटीज या प्रीडायबिटीज का पता लगाने के लिए किया जाता है.
डायबिटीज का इलाज क्या है ?
- टाइप-1 डायबिटीज का कोई स्थायी उपचार नहीं है इसलिए व्यक्ति को पूरी जिंदगी टाइप-1 डायबिटीज का मरीज बनकर रहना पड़ता है. ऐसे लोगों को इंसुलिन लेना पड़ता है, जिसकी मदद से वे अपनी स्थिति को नियंत्रित करने की कोशिश करते हैं.
- टाइप-2 डायबिटीज के लक्षणों से बिना किसी दवा के प्रतिदिन एक्सरसाइज, संतुलित भोजन, समय पर नाश्ता और वजन को नियंत्रित करके छुटकारा पाया जा सकता है. सही डाइट की मदद से टाइप-2 डायबिटीज को कंट्रोल किया जा सकता है. इसके अलावा कुछ ओरल दवाएं टाइप-2 डायबिटीज को बढ़ने से रोकने में मदद करती हैं.
डायबिटीज से बचाव के उपाय
डॉ. रमेश चंद ने बताया कि डायबिटीज एक गंभीर बीमारी है जिससे व्यक्ति को आजीवन परेशानियां हो सकती हैं. डायबिटीज से पीड़ित व्यक्ति को स्वास्थ्य से जुड़ी कई तरह की परेशानियां झेलनी पड़ सकती हैं, लेकिन कुछ सावधानियां बरतकर डायबिटीज की बीमारी से बचा जा सकता है.
- मीठा कम खाएं.
- शक्कर से भरा और रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट वाला भोजन करने से बचें.
- एक्सरसाइज करें, सुबह-शाम टहलने जाएं.
- पानी ज्यादा पीएं.
- मीठे शरबत और सोडा वाले ड्रिंक पीने से बचें.
- आइसक्रीम, कैंडी खाने से भी परहेज करें.
- वजन घटाएं और नियंत्रण में रखें.
- स्मोकिंग और अल्कोहल लेने से परहेज करें.
- हाई फाइबर डाइट खाएं.
- प्रोटीन का सेवन भी अधिक मात्रा में करें.
डायबिटीज होने पर क्या करें ?
- दवाई डॉक्टर की सलाह पर ही दर्शाई गई उचित मात्रा में ही लें.
- समय-समय पर टेस्ट करवाते रहें.
- अपनी सेहत के प्रति जागरूक रहें, सतर्क रहें सावधान रहें.
- स्वस्थ जीवनशैली अपनाएं.
- खाने-पीने में हर पल सावधानी बरतें.
डायबिटीज के प्रति लापरवाही के परिणाम अत्यंत गम्भीर होते हैं. शरीर का ऐसा कोई अंग (ब्रेन, किडनी, आंखें) नहीं है जो शुगर के बढ़ने या घटने से प्रभावित नहीं होता.