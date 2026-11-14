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World Diabetes Day 2026 : खामोश महामारी बन रही डायबिटीज, राजस्थान में 16.21 लाख लोग बीमारी की चपेट में

अंतरराष्ट्रीय मधुमेह दिवस. ( ETV bharat gfx )

जयपुर : बदलती जीवनशैली, असंतुलित खानपान, मोटापा और शारीरिक गतिविधियों में कमी के बीच डायबिटीज यानी मधुमेह तेजी से गंभीर स्वास्थ्य चुनौती बनती जा रही है. यह बीमारी अब सिर्फ बुजुर्गों तक सीमित नहीं रही, बल्कि कम उम्र के युवा भी इसकी चपेट में आ रहे हैं. सबसे चिंताजनक बात यह है कि टाइप-2 डायबिटीज की शुरुआती अवस्था में अक्सर साफ लक्षण दिखाई नहीं देते. ऐसे में बड़ी तादाद में लोगों को लंबे समय तक अपनी बीमारी का पता ही नहीं चलता और जब तक जांच होती है, तब तक आंखों, किडनी, हृदय और नसों पर इसका असर पड़ने की आशंका बढ़ जाती है.