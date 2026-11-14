World Diabetes Day 2026 : खामोश महामारी बन रही डायबिटीज, राजस्थान में 16.21 लाख लोग बीमारी की चपेट में
साल 2026-27 के लिए अंतरराष्ट्रीय मधुमेह महासंघ की थीम 'Early Action on Diabetes' रखी गई है. पेश है अश्वनी पारीक की रिपोर्ट.
Published : November 14, 2026 at 8:16 AM IST|
Updated : November 14, 2026 at 8:26 AM IST
जयपुर : बदलती जीवनशैली, असंतुलित खानपान, मोटापा और शारीरिक गतिविधियों में कमी के बीच डायबिटीज यानी मधुमेह तेजी से गंभीर स्वास्थ्य चुनौती बनती जा रही है. यह बीमारी अब सिर्फ बुजुर्गों तक सीमित नहीं रही, बल्कि कम उम्र के युवा भी इसकी चपेट में आ रहे हैं. सबसे चिंताजनक बात यह है कि टाइप-2 डायबिटीज की शुरुआती अवस्था में अक्सर साफ लक्षण दिखाई नहीं देते. ऐसे में बड़ी तादाद में लोगों को लंबे समय तक अपनी बीमारी का पता ही नहीं चलता और जब तक जांच होती है, तब तक आंखों, किडनी, हृदय और नसों पर इसका असर पड़ने की आशंका बढ़ जाती है.
इसी गंभीर चुनौती के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए हर साल 14 नवंबर को विश्व मधुमेह दिवस मनाया जाता है. साल 2026-27 के लिए अंतरराष्ट्रीय मधुमेह महासंघ (IDF) की थीम 'Early Action on Diabetes' यानी 'मधुमेह पर शुरुआती कदम' रखी गई है. इस मुहिम का अहम पैगाम है कि बीमारी के लक्षण सामने आने का इंतजार करने के बजाय वक्त रहते जांच करवाई जाए, जोखिम की पहचान की जाए और जरूरत पड़ने पर इलाज शुरू किया जाए. शुरुआती पहचान और सही देखभाल से डायबिटीज से जुड़ी गंभीर जटिलताओं के खतरे को काफी हद तक कम किया जा सकता है.
इसे भी पढ़ें: मानसून की उमस में डायबिटीज मरीजों के लिए खानपान सबसे बड़ी दवा , जानिए सुबह से रात तक कैसी हो डाइट ?
राजस्थान में 16.21 लाख लोग डायबिटीज की चपेट में : राजस्थान में भी मधुमेह के बढ़ते मामले चिंता का मुद्दा हैं. आंकड़ों के अनुसार प्रदेश में करीब 16.21 लाख लोग डायबिटीज से प्रभावित हैं, जबकि 1.25 करोड़ से अधिक लोगों की स्क्रीनिंग की जा चुकी है. इन आंकड़ों से स्पष्ट है कि बीमारी की पहचान और बचाव के लिए बड़े स्तर पर जागरूकता और नियमित जांच की जरूरत है. विशेष रूप से युवाओं में बढ़ता मोटापा, जंक फूड का सेवन, शारीरिक निष्क्रियता और तनाव टाइप-2 डायबिटीज के जोखिम को बढ़ा रहे हैं.
पहले डायबिटीज को उम्र बढ़ने के साथ होने वाली बीमारी माना जाता था, लेकिन अब कम उम्र में भी इसके मामले सामने आ रहे हैं. लंबे समय तक बैठकर काम करना, मोबाइल और डिजिटल स्क्रीन पर अधिक समय बिताना, फास्ट फूड और अधिक कैलोरी वाले भोजन का सेवन तथा नियमित व्यायाम नहीं करना इसके प्रमुख कारणों में शामिल हैं. इसके अलावा परिवार में पहले से डायबिटीज का इतिहास होने पर भी व्यक्ति को अधिक सतर्क रहने की जरूरत होती है.
दुनिया में हर 9 में से एक वयस्क डायबिटीज से प्रभावित : डायबिटीज की चुनौती केवल भारत या राजस्थान तक सीमित नहीं है, बल्कि यह वैश्विक स्वास्थ्य समस्या बन चुकी है. अंतरराष्ट्रीय मधुमेह महासंघ की 2025 की डायबिटीज एटलस रिपोर्ट के अनुसार दुनिया में 20 से 79 वर्ष की आयु के करीब 58.9 करोड़ वयस्क डायबिटीज से प्रभावित हैं. यानी हर 9 में से एक वयस्क इस बीमारी के साथ जीवन जी रहा है. इनमें लगभग 25.2 करोड़ लोगों को अपनी बीमारी की जानकारी तक नहीं है. इस रिपोर्ट के मुताबिक साल 2050 तक दुनिया में डायबिटीज से प्रभावित वयस्कों की संख्या बढ़कर करीब 85.3 करोड़ होने का अनुमान है. ये आंकड़े बताते हैं कि डायबिटीज अब केवल व्यक्तिगत स्वास्थ्य की समस्या नहीं रह गई है, बल्कि स्वास्थ्य सेवाओं और सार्वजनिक स्वास्थ्य व्यवस्था के सामने भी बड़ी चुनौती बनती जा रही है.
भारत में 10.1 करोड़ डायबिटीज और 13.6 करोड़ प्री-डायबिटीज से प्रभावित : भारत में डायबिटीज और प्री-डायबिटीज के बढ़ते मामलों को समझने के लिए ICMR-INDIAB का राष्ट्रीय अध्ययन महत्वपूर्ण है. साल 2023 में प्रतिष्ठित मेडिकल जर्नल 'द लैंसेट डायबिटीज एंड एंडोक्राइनोलॉजी' में प्रकाशित इस अध्ययन के अनुसार भारत में करीब 10.1 करोड़ लोग डायबिटीज से प्रभावित थे, जबकि लगभग 13.6 करोड़ लोग प्री-डायबिटीज की स्थिति में थे. प्री-डायबिटीज ऐसी अवस्था है, जिसमें व्यक्ति का ब्लड शुगर सामान्य से अधिक हो जाता है, लेकिन वह अभी डायबिटीज की निर्धारित सीमा तक नहीं पहुंचता. यह शरीर की ओर से मिलने वाली एक शुरुआती चेतावनी है. इस अवस्था में खानपान में सुधार, वजन नियंत्रित रखने और नियमित शारीरिक गतिविधि के जरिए टाइप-2 डायबिटीज के खतरे को कम किया जा सकता है. इसलिए प्री-डायबिटीज को नजरअंदाज करना भविष्य में गंभीर परेशानी का कारण बन सकता है.
इसे भी पढ़ें: रगों में घुलता 'खामोश जहर', आधुनिक जीवनशैली की ये गलतियां लोगों को बना रही डायबिटीज का शिकार
शुरुआती अवस्था में लक्षण नहीं दिखना सबसे बड़ी चुनौती : डायबिटीज को खामोश बीमारी इसलिए कहा जाता है, क्योंकि टाइप-2 डायबिटीज धीरे-धीरे विकसित होती है और शुरुआती दौर में कई बार इसके स्पष्ट लक्षण दिखाई नहीं देते. व्यक्ति सामान्य दिनचर्या जारी रखता है, जबकि शरीर में ब्लड शुगर का स्तर लगातार बढ़ता रहता है. बीमारी का पता देर से चलने पर आंखों की रोशनी, किडनी की कार्यक्षमता, हृदय और नसों से जुड़ी समस्याओं का खतरा बढ़ सकता है.
विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार अत्यधिक प्यास लगना, बार-बार पेशाब आना, लगातार थकान महसूस होना और धुंधला दिखाई देना डायबिटीज के सामान्य लक्षण हैं. कुछ लोगों में बिना किसी स्पष्ट लक्षण के भी ब्लड शुगर बढ़ा हुआ मिल सकता है. इसलिए केवल लक्षणों के आधार पर बीमारी का पता लगाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए. जोखिम वाले लोगों के लिए नियमित जांच बेहद जरूरी है.
प्री-डायबिटीज को नजरअंदाज न करें, समय रहते संभलने का मौका : जयपुर के सीनियर डायबेटोलॉजिस्ट डॉ. अशोक गर्ग के मुताबिक, डायबिटीज की रोकथाम के लिए प्री-डायबिटीज की अवस्था को समझना बेहद जरूरी है. उन्होंने बताया कि इस स्थिति में ब्लड शुगर सामान्य से अधिक होने लगता है, लेकिन समय रहते जीवनशैली में बदलाव करके बीमारी को आगे बढ़ने से रोका या टाला जा सकता है. डॉ. गर्ग ने कहा कि जिन लोगों के परिवार में माता-पिता या अन्य करीबी सदस्यों को डायबिटीज है, उन्हें विशेष रूप से सतर्क रहने की जरूरत है. ऐसे लोगों में भविष्य में टाइप-2 डायबिटीज विकसित होने का जोखिम अधिक हो सकता है. इसके अलावा मोटापा, शारीरिक निष्क्रियता और असंतुलित खानपान भी जोखिम बढ़ाते हैं. इसलिए बीमारी का इंतजार करने के बजाय समय-समय पर ब्लड शुगर की जांच करवाना और स्वस्थ जीवनशैली अपनाना जरूरी है.
इन तीन जांचों से हो सकती है प्री-डायबिटीज की पहचान : डायबिटीज की शुरुआती पहचान के लिए डॉ. अशोक गर्ग ने नियमित ब्लड शुगर जांच को महत्वपूर्ण बताया. उन्होंने विशेष रूप से फास्टिंग ब्लड शुगर, खाने के बाद दो घंटे की ब्लड शुगर जांच और HbA1c टेस्ट का उल्लेख किया. इन जांचों से शरीर में शुगर के स्तर और पिछले कुछ महीनों के औसत ब्लड ग्लूकोज का आकलन करने में मदद मिलती है. मेडिकल मानकों के अनुसार प्री-डायबिटीज की पहचान के लिए फास्टिंग ब्लड शुगर 100 से 125 mg/dL, HbA1c 5.7 से 6.4 प्रतिशत और 75 ग्राम ग्लूकोज वाले ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट (OGTT) के दो घंटे बाद शुगर 140 से 199 mg/dL के बीच होना महत्वपूर्ण है.
इसे भी पढ़ें: Health Tips: हाथ-पैरों में बार-बार होने वाली झनझनाहट को हल्के में न लें, हो सकती है गंभीर बीमारी, जानें कारण
वहीं फास्टिंग ब्लड शुगर 126 mg/dL या इससे अधिक, HbA1c 6.5 प्रतिशत या अधिक अथवा OGTT के दो घंटे बाद 200 mg/dL या अधिक होने पर डायबिटीज की आशंका होती है. बिना स्पष्ट लक्षणों के आमतौर पर दोबारा जांच के जरिए इसकी पुष्टि की जाती है. डॉक्टर की सलाह के अनुसार जांच करवाना और रिपोर्ट का चिकित्सकीय मूल्यांकन कराना जरूरी है.
युवाओं में मोटापा बढ़ा रहा इंसुलिन रेजिस्टेंस का खतरा : डायबिटीज के बढ़ते मामलों के बीच युवाओं में मोटापा और जंक फूड का बढ़ता चलन भी चिंता का विषय है. डॉ. अशोक गर्ग के मुताबिक, मोटापा टाइप-2 डायबिटीज के प्रमुख जोखिम कारकों में से एक है. शरीर में अतिरिक्त चर्बी बढ़ने से इंसुलिन रेजिस्टेंस की समस्या विकसित हो सकती है. इस स्थिति में शरीर की कोशिकाएं इंसुलिन के प्रति पहले की तरह प्रतिक्रिया नहीं देतीं और इंसुलिन ब्लड शुगर को प्रभावी ढंग से नियंत्रित नहीं कर पाता.
धीरे-धीरे ब्लड शुगर का स्तर बढ़ने लगता है और टाइप-2 डायबिटीज का खतरा पैदा हो सकता है. उन्होंने युवाओं को रोजाना 30 से 40 मिनट वॉकिंग या अन्य शारीरिक गतिविधि करने की सलाह दी. साथ ही जंक फूड, अत्यधिक कैलोरी वाले भोजन और मीठे पेय पदार्थों का सेवन सीमित करने पर जोर दिया. उनके अनुसार वजन को नियंत्रित रखना और नियमित व्यायाम करना डायबिटीज से बचाव के महत्वपूर्ण उपाय हैं.
शोध में साबित, जीवनशैली बदलने से 58 प्रतिशत तक कम हो सकता है खतरा : डायबिटीज की रोकथाम को लेकर दुनिया के कई बड़े वैज्ञानिक शोध जीवनशैली में बदलाव की अहमियत साबित कर चुके हैं. साल 2002 में प्रतिष्ठित मेडिकल जर्नल 'न्यू इंग्लैंड जर्नल ऑफ मेडिसिन' में प्रकाशित Diabetes Prevention Program के अध्ययन में पाया गया कि नियमित शारीरिक गतिविधि, वजन में कमी और संतुलित जीवनशैली अपनाने से अधिक जोखिम वाले लोगों में टाइप-2 डायबिटीज विकसित होने की आशंका 58 प्रतिशत तक कम की जा सकती है. वहीं भारतीय लोगों पर किए गए Indian Diabetes Prevention Programme (IDPP-1) के अध्ययन में भी जीवनशैली में बदलाव के कारण डायबिटीज का खतरा 28.5 प्रतिशत तक कम पाया गया. यह अध्ययन साल 2006 में मेडिकल जर्नल Diabetologia में प्रकाशित हुआ था. इन अध्ययनों से स्पष्ट होता है कि डायबिटीज के जोखिम को कम करने के लिए समय पर कदम उठाना और रोजमर्रा की आदतों में सुधार करना बेहद प्रभावी हो सकता है.
इसे भी पढ़ें: Diabetes Special : लाइफस्टाइल बीमारी में खानपान की भूमिका महत्वपूर्ण, मिक्स ग्रेन आटा स्वस्थ विकल्प
इंसुलिन शुरू होने का मतलब जिंदगीभर इंजेक्शन लेना नहीं : डायबिटीज के मरीजों में इंसुलिन को लेकर कई तरह की गलत धारणाएं भी हैं. आमतौर पर कुछ लोग मानते हैं कि एक बार इंसुलिन शुरू होने के बाद पूरी जिंदगी इंजेक्शन लेना पड़ता है. डॉ. अशोक गर्ग ने इस धारणा को गलत बताते हुए कहा कि इंसुलिन शुरू करने का निर्णय मरीज की बीमारी की अवस्था, ब्लड शुगर के स्तर और चिकित्सकीय जरूरत के आधार पर लिया जाता है. उन्होंने बताया कि कुछ मरीजों में शुरुआती दौर में ब्लड शुगर को तेजी से नियंत्रित करने के लिए इंसुलिन दिया जा सकता है. बाद में स्थिति में सुधार होने पर डॉक्टर की निगरानी में इसकी खुराक कम की जा सकती है या कुछ मरीजों में इसे बंद करके अन्य दवाओं से उपचार जारी रखा जा सकता है. हालांकि, यह निर्णय पूरी तरह मरीज की स्वास्थ्य स्थिति और डॉक्टर की सलाह पर निर्भर करता है. मरीजों को सुई के डर या गलत धारणाओं के कारण जरूरी उपचार से बचना नहीं चाहिए और बिना चिकित्सकीय सलाह इंसुलिन बंद नहीं करना चाहिए.
आधुनिक दवाओं के साथ जीवनशैली में सुधार भी जरूरी : डॉ. गर्ग के अनुसार डायबिटीज और मोटापे के प्रबंधन के लिए अब आधुनिक दवाएं भी उपलब्ध हैं, जो कुछ मरीजों में ब्लड शुगर नियंत्रित करने के साथ वजन कम करने में मदद कर सकती हैं. हालांकि, दवाओं को जीवनशैली में सुधार का विकल्प नहीं माना जाना चाहिए. संतुलित खानपान, नियमित व्यायाम और वजन नियंत्रण उपचार का महत्वपूर्ण हिस्सा हैं. मरीजों को अपनी स्थिति के अनुसार डॉक्टर से उचित दवा और इलाज की जानकारी लेनी चाहिए.
डायबिटीज से बचाव के लिए दैनिक जीवन में छोटे-छोटे बदलाव महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं. भोजन में हरी सब्जियां, साबुत अनाज, दालें, फाइबर युक्त खाद्य पदार्थ और उचित मात्रा में प्रोटीन शामिल करना चाहिए. इसके साथ ही अत्यधिक चीनी, मीठे पेय पदार्थ, फास्ट फूड और अल्ट्रा-प्रोसेस्ड खाद्य पदार्थों का सेवन सीमित करना जरूरी है. नियमित पैदल चलना, भोजन के बाद थोड़ी देर टहलना, रोजाना शारीरिक गतिविधि करना, पर्याप्त नींद लेना और वजन नियंत्रित रखना भी फायदेमंद है. जिन लोगों में डायबिटीज का पारिवारिक इतिहास है या जो मोटापे और निष्क्रिय जीवनशैली से प्रभावित हैं, उन्हें चिकित्सकीय सलाह के अनुसार नियमित जांच करवानी चाहिए.
इसे भी पढ़ें:तेजी से बढ़ रहे डायबिटीज के मामले, शहर से गांव तक फैलता खतरा : डायबिटोलॉजिस्ट डॉ. राकेश पारिख