वर्ल्ड डायबिटीज डे : क्या 'डायबेसिटी' को लेकर आप भी हैं जागरूक? शहरों में दिख रहा ज्यादा असर

वर्ल्ड डायबिटीज डे पर सीनियर कंसल्टेंट और डायबिटोलॉजिस्ट डॉक्टर अशोक गर्ग ने ईटीवी भारत के साथ विशेष बातचीत की.

वर्ल्ड डायबिटीज डे पर विशेष
वर्ल्ड डायबिटीज डे पर विशेष
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : November 14, 2025 at 10:22 AM IST

जयपुर : शुगर यानी मधुमेह के प्रसार को रोकने और उसके निदान के लिए हर साल 14 नवंबर को वर्ल्ड डायबिटीज डे मनाया जाता है. यह दिन सर फ्रेडरिक बैंटिंग के जन्मदिन के मौके पर चुना गया था, जिन्होंने 1922 में चार्ल्स बेस्ट के साथ मिलकर इंसुलिन की खोज की थी. अब इस दिन को मनाने का मकसद मधुमेह को लेकर शहरों से गांवों तक जागरूकता को बढ़ाना है. डॉक्टर अशोक गर्ग के मुताबिक कुछ लोग इस समस्या को बीमारी नहीं मानते तो कुछ लोगों को पता ही नहीं है कि वे इस बीमारी से पीड़ित हैं. ऐसे में हर साल नई थीम के साथ इस दिन को मनाया जाता है.

कार्यस्थल पर डायबिटीज कंट्रोल : डॉ. अशोक गर्ग ने बताया कि इस साल की थीम डायबिटीज एंड वेल बीइंग स्पेशली फोकस ऑन द वर्क प्लेस रखी गई है, यानी कार्यस्थल पर मधुमेह के मरीज की देखभाल कैसे हो? कार्यस्थल पर मेंटल सपोर्ट कैसे मिले? साथ ही डायबिटीज को मैनेज करने के लिए माहौल तैयार करने पर जोर रखा गया है. जैसे कि डायबिटीज पेशेंट के लिए इंसुलिन रखने के लिए ठंडे स्थान की व्यवस्था हो. साथी कामगारों को इस बीमारी के प्रति जागरूक किया जाए. इसके अलावा डायबिटिक पेशेंट के लिए इमोशनल सपोर्ट वाला माहौल तैयार किया जाए, न कि तनाव वाला वातावरण बने. तनाव के कारण डायबिटीज बढ़ती है.

इसके अलावा कैंटीन में भी लो कार्बोहाइड्रेट वाले फूड होने चाहिए ताकि डायबिटीज को कंट्रोल करने में मदद मिल सके. इसके अलावा कार्यस्थल पर समय-समय पर सेहत की जांच होनी चाहिए. इन सब बातों के साथ ही डायबिटीज के प्रति लगातार जागरूक करते रहना चाहिए. डॉक्टर गर्ग कहते हैं कि कई बार मधुमेह का शिकार मरीज को हाइपोग्लाइसीमिया होने का खतरा रहता है, जिसमें अचानक शुगर का लेवल कम हो जाता है. ऐसी स्थिति में लोगों को जागरूक रहकर इसकी पहचान करनी चाहिए. डॉक्टर घर के मुताबिक इस तरह के मरीज को अचानक कंपकपी छूटने लगती है और हाथ पैर कांपने लगते हैं. इसके अलावा पसीना आता है और ब्लड शुगर का लेवल 70 से नीचे चला जाता है.

लैंसेट रिपोर्ट
वर्कप्लेस फॉर डायबिटीज कंट्रोल

  1. डायबीटिक पेशेंट की सुविधा का ध्यान रखें
  2. इंसुलिन वाले पेशेंट के लिए दवा के लिए ठंडा वातावरण
  3. वर्कप्लेस पर डायबिटीज को लेकर जागरूकता
  4. तनाव कम करने वाला माहौल
  5. कैंटीन में लो कार्बोहाइड्रेट वाले खाद्य पदार्थ
  6. वर्कप्लेस पर समय-समय पर डायबिटीज की स्क्रीनिंग
  7. हाइपोग्लाइसीमिया की पहचान हो.

भारत बन गया है डायबिटीज कैपिटल : दुनिया भर में हुई केस स्टडीज के आधार पर डॉक्टर अशोक गर्ग बताते हैं कि भारत में अत्यधिक मामले होने के कारण इसे दुनिया की डायबिटीज कैपिटल के रूप में जाना जाता है. यहां 11% के ऊपर मधुमेह के शिकार लोग हैं तो 15 फीसदी लोगों में प्री डायबिटिक लक्षण देखने को मिलते हैं. डॉक्टर गर्ग ने साल 2023 की मेडिकल के प्रतिष्ठित जर्नल लैंसेट की स्टडी का जिक्र भी किया. उन्होंने कहा कि लैसेट में पब्लिश आईसीएमआर की रिपोर्ट के मुताबिक भारत की एक चौथाई आबादी यानी करीब 25 प्रतिशत लोग इस बीमारी की जद में हैं. इस दौरान 1,13,043 लोगों को रिसर्च स्टडी में शामिल किया गया, जिसमें 31 राज्यों और देश के सभी केंद्र शासित प्रदेशों में सर्वे किया गया. मद्रास डायबिटीज रिसर्च फाउंडेशन (एमडीआरएफ) ने आईसीएमआर के साथ मिलकर स्टडी की थी.

ब्लड शुगर से लगाएं पता
इस रिपोर्ट के मुताबिक भारत में 2017 में करीब 7.5 परसेंट लोगों में डायबिटीज की समस्या थी. इसका मतलब यह संख्या 50 परसेंट से ज्यादा बढ़ गई है. स्टेट्स की बात करें तो डायबिटीज के पेशेंट में से आधे लोगों को अपनी बीमारी का ज्ञान नहीं है, जबकि एक चौथाई हिस्से के मरीज इस बीमारी पर नियंत्रण नहीं रख पा रहे हैं. इस प्रकार से महज 12 से 13 फीसदी लोग ही ऐसे हैं जिनका डायबिटीज लेवल कंट्रोल में होता है. इस दौरान यह भी ज्ञात हुआ कि ग्रामीण परिवेश के लोगों की अपेक्षा शहरों में इस बीमारी का ज्यादा असर देखा जा रहा है.

कोविड के बाद डायबिटीज के मामले : कोरोना महामारी के बाद डायबिटीज के मामले बढ़ने की चर्चा को लेकर डॉक्टर अशोक गर्ग ने कहा कि कुछ हद तक ऐसे मामले सामने आए हैं, लेकिन किसी निर्णय पर पहुंचना फिलहाल जल्दबाजी होगी. इस बीमारी का शिकार लोगों को दिए गए स्टेरॉयड के कारण कुछ मामलों का प्रतिशत बढ़ा है. डॉ. अशोक गर्ग कहते हैं कि डायबिटीज के साथ डायबेसिटी के मामले भी आ रहे हैं, यानी कि ऐसे मरीज जो मोटापे के कारण मधुमेह बीमारी का शिकार हो गए हैं. कि इस शब्द का निर्माण ओबेसिटी और डायबिटीज को मिलाकर हुआ है. जाहिर है कि मोटापे के कारण कई तरह की बीमारियां शरीर में अपना घर कर लेती हैं. राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम में भी मोटापे को कम करने का लक्ष्य रखा गया है, ताकि डायबिटीज के मामलों पर नियंत्रण किया जा सके.

सीनियर कंसल्टेंट और डायबिटोलॉजिस्ट डॉक्टर अशोक गर्ग
इस तरह समझें प्री डायबिटीज को : डॉ. अशोक गर्ग कहते हैं कि प्री डायबिटीज को आसानी से इस तरह समझा जा सकता है कि, वह मामले जो अभी मधुमेह की घोषित नहीं हुए हैं, लेकिन यह सामान्य भी नहीं होते हैं. इस तरह के मामलों में खाली पेट शरीर में ब्लड शुगर का लेवल 100 से 125 की मात्रा के मध्य होता है, जबकि 70 से 99 के बीच शुगर की मात्रा को सामान्य माना जाता है.

डॉ. अशोक गर्ग ने बताया कि बीते एक महीने से 3 महीने तक रक्त में शर्करा की स्तर को जांचने के लिए HbA1c नाम की जांच होती है. इस जांच के जरिए ग्लाइकोसिलेटेड हीमोग्लोबिन की मात्रा का पता किया जाता है. खून में 5.7 से 6.4 के मध्य प्री डायबिटिक रेंज होती है, जबकि 6.5 के ऊपर वाले मरीज इस बीमारी का शिकार होते हैं. उन्होंने कहा कि ऐसे लोगों का प्रतिशत देश में 15 फ़ीसदी के आसपास है, जिन्हें स्वयं को जागरूक रखते हुए सावधानी बरतनी चाहिए. डॉ अशोक गर्ग के मुताबिक जो लोग डायबिटीज के मुहाने पर खड़े हैं, वह अपने खान-पान और दैनिक दिनचर्या की आदत को बदलकर इस बीमारी से दूरी रख सकते हैं.

