वर्ल्ड डायबिटीज डे : डाइट सबसे प्रभावी दवा, खान-पान में मामूली बदलाव से कंट्रोल होगा शुगर

14 नवंबर को वर्ल्ड डायबिटीज डे मनाया जाता है. इस मौके पर फूड डाइट एक्सपर्ट नेहा यदुवंशी ने बताया कैसे खानपान का रखें ध्यान.

Published : November 13, 2025 at 3:21 PM IST

जयपुर : दुनिया भर में बढ़ती डायबिटीज की समस्या के प्रति जागरूकता बढ़ाने के मकसद से हर साल 14 नवंबर को वर्ल्ड डायबिटीज डे मनाया जाता है. भारत में लगातार बढ़ते मामलों के बाद इसे दुनिया की डायबिटीज कैपिटल के रूप में पहचाना जाता है. ऐसे में एक डाइटिशियन के नजरिए से कैसे इस मौके पर लाइफ स्टाइल को रीसेट किया जा सकता है, ईटीवी भारत के साथ खास बातचीत करते हुए फूड डाइट एक्सपर्ट नेहा यदुवंशी ने तमाम सवालों के जवाब दिए.

इस तरह रखें ख्याल : फूड डाइट एक्सपर्ट नेहा यदुवंशी का मानना है कि डायबिटीज में डाइट सबसे प्रभावी दवा है. लोग अक्सर खान-पान छोड़ देने को डाइटिंग मानते हैं, जबकि इसका सही मतलब यह है कि संतुलित मात्रा में पोषक तत्वों का सेवन किया जाना चाहिए. डायबिटीज पेशेंट या सामान्य व्यक्ति को रोजाना समय पर नाश्ता करना चाहिए. इस ब्रेक फास्ट में प्रोटीन की प्रचुर मात्रा होनी चाहिए. इसके अलावा लंच के समय मिलेट्स यानी मोटे अनाज की रोटी का इस्तेमाल किया जाना चाहिए. इस डाइट में प्रोटीन और फाइबर की मात्रा संतुलित होनी चाहिए, जिसके लिए सलाद और साथ ही फलों का सेवन भी किया जा सकता है. रात को मखाना और रोस्टेड चने भी लिए जा सकते हैं, लेकिन डिनर का समय शाम को सात से आठ बजे के बीच होना चाहिए, जो दिनभर के खाने की मात्रा की तुलना में हल्का होना चाहिए.

शुगर फ्री और फलों के सेवन पर यह राय : डाइटीशियन के रूप में नेहा यदुवंशी का कहना है कि वे कभी भी शुगर फ्री प्रोडक्ट्स के सेवन की सलाह नहीं देतीं हैं. ऐसे पदार्थ मसलन बिस्किट या ड्रिंक्स के पैकेट पर तैयार किए जाने वाले पदार्थों की जानकारी ली जानी चाहिए. इनमें से कई हमारी सेहत पर दुष्प्रभाव डालते हैं. इसी तरह शुगर फ्री खाद्य पदार्थों में भी हाई ग्लूटेन की मात्रा होती है. इनमें मौजूद सप्लीमेंट भी सेहत पर दुष्प्रभाव डालते हैं, लिहाजा वे इनके सेवन से बचने की सलाह देतीं हैं.

क्या नहीं खाएं
नेहा यदुवंशी ने बताया कि आम तौर पर मधुमेह का शिकार लोग फलों का सेवन ना के बराबर करते हैं या फिर नहीं करते हैं, जबकि ऐसा किया जाना सेहत के लिहाज से सही नहीं होता है. उन्होंने कहा कि सभी लोगों को इस बात ध्यान रखना चाहिए कि फलों के रस की अपेक्षा में फल अधिक लाभदायक होते हैं, जो हमारे शरीर को पर्याप्त मात्रा में फाइबर देते हैं. उनका कहना है कि सर्दियों में अमरूद जैसे फल लाभदायक हैं, तो जामुन, अनार और बेरीज भी डायबिटिक पेशेंट की सेहत के लिहाज से अच्छे हैं. उन्होंने कहा की नियमित और संतुलित मात्रा में फलों का सेवन शरीर के लिए असरकारक होता है.

मिथक बनाम सच्चाई : डायबिटीज में लोगों में मिथक है कि डायबिटीज वाले लोग फल नहीं खा सकते, लेकिन सच ये है कि सही फल सीमित मात्रा में खाए जा सकते हैं. डायबिटीज सिर्फ बुजुर्गों की बीमारी नहीं रही, अब युवा और बच्चे भी तेजी से प्रभावित हो रहे हैं. लोगों में ये भी डर है कि दवा शुरू कर दी तो जिंदगीभर लेनी पड़ेगी, लेकिन कई मामलों में लाइफस्टाइल बदलाव से दवा कम या बंद भी की जा सकती है. लोगों में मानान है कि चीनी की जगह गुड़ या शहद बेहतर है, लेकिन दोनों में भी ग्लूकोज होता है, सीमित मात्रा में ही लें.

यह सुपरफूड भी है असरदार : नेहा यदुवंशी के मुताबिक शुगर की बीमारी का शिकार लोगों के लिए मेथीदाना का सेवन वरदान है. इसे खाने के अलावा एक चम्मच रात को भिगोकर रखने के बाद सुबह उबालकर मेथी के पानी का सेवन करने के कई फायदे हैं. यह पेट की सेहत के साथ ही शुगर के स्तर को शरीर में नियंत्रित करता है. मीठा नीम यानी कड़ी पत्ता और कड़वा नीम का पत्ता भी शरीर में इंसुलिन की मात्रा को काबू में रखता है. पंसारी की दुकान पर मिलने वाले पनीर के फूल को भी रात को भिगोकर सुबह उसका पानी पीने पर यह लाभदायक होता है.

क्या खाएं
उनका कहना है कि संतुलित खान-पान और जीवनशैली की मदद से डायबिटीज के असर को खत्म या कम किया जा सकता है. इसके अलावा दालचीनी के पानी के साथ दिन की शुरुआत भी बेहतर विकल्प है. साथ ही करेले का जूस और जामुन की गुठली के चूर्ण को भिगोकर लिया गया पानी भी काफी असरकारक होता है. उन्होंने बताया कि टाइप-टू डायबिटीज 100 फीसदी खत्म की जा सकती है, बशर्ते आपकी जीवनशैली काफी अनुशासित है.

डाइटिशियन की सलाह : नेहा यदुवंशी बताती हैं कि हर तीन महीने में शुगर लेवल, HbA1C और कोलेस्ट्रॉल टेस्ट करवाना जरूरी है. डायबिटीज को बीमारी नहीं, बल्कि लाइफस्टाइल का असंतुलन माना जाना चाहिए और इसे सुधारना आपके ही हाथ में है. उन्होंने सलाह दी कि डाइट के साथ-साथ फिजिकल एक्टिविटी, तनाव नियंत्रण और नींद भी डायबिटीज मैनेजमेंट में उतनी ही जरूरी है. नेहा ने बताया कि रोजाना 30 मिनट की वॉक या योग, ब्लड शुगर को नियंत्रित करता है. 7-8 घंटे की नींद हार्मोनल बैलेंस बनाए रखती है. उन्होंने कहा कि तनाव को कम करने के लिए ध्यान या श्वास अभ्यास जरूरी है, क्योंकि तनाव से भी शुगर लेवल बढ़ता है.

फूड डाइट एक्सपर्ट नेहा यदुवंशी के अनुसार जिन लोगों के परिवार में डायबिटीज की हिस्ट्री रही है, ऐसे लोग आनुवंशिकता के कारण रिस्क जोन में होते हैं. साथ ही अत्यधिक वजन, बिगड़ी जीवनशैली और खान-पान वाले लोग के अलावा लगातार पैक्ड और फास्ट फूड पर निर्भर रहने वाले लोगों का डायबिटीज का खतरा ज्यादा होता है.

