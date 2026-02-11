ETV Bharat / state

विश्व बीमार दिवस विशेषः साढ़े तीन दशक में कम्युनिकेबल डिजीज से नॉन कम्युनिकेबल डिजीज की ओर बढ़ा ट्रेंड

डॉ. सुशील ने बताया कि 1990 से पहले प्रेवेलेंस ऑफ डिजीज कम होता था. कम्युनिकेबल डिजीज जैसे निमोनिया, डायरिया हो जाता था, रेस्पिरेटरी इंफेक्शन हो जाते थे. दस्त और निमोनिया से भी बच्चे मर जाते थे. इसके पीछे एक मूल कारण होता है जब किसी देश या क्षेत्र में आपका आर्थिक विकास नहीं होता है, अच्छा पोषण नहीं मिलता है. आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है. अगर आपको साफ पानी नहीं मिलता है या पर्यावरण स्वच्छ नहीं होता है तो ऐसी जगहों पर कम्युनिकेबल डिजीज होती हैं. लेकिन, जैसे-जैसे आपका डेवलपमेंट होने लगता है. आपके पास साफ पानी पीने को मिलने लगता है. आपका पोषण अच्छा हो जाता है, आप साफ पर्यावरण में रहने लगते हैं तो फिर धीरे-धीरे नॉन कम्युनिकेबल डिजीज होने लगती हैं. पैसा आने के बाद आदमी की लाइफ स्टाइल बदल जाती है. बाहर का खाना पीना लोग खाने लगते हैं. इससे फिर नॉन कम्युनिकेबल डिजीज होने लगती हैं.

तीन तरह की होती हैं बीमारियां पिछले कई दशकों में अगर बीमारियों के ट्रेंड के बदलने की बात करें तो इसको लेकर पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट और इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ईस्ट दिल्ली शाखा के पूर्व उपाध्यक्ष डॉ. सुशील कुमार विमल का कहना है कि बीमारियां तीन तरह की होती हैं. पहली बीमारी की बात करें तो कम्युनिकेबल डिजीज (मैटरनल व न्यूनेटल), दूसरी नॉन कम्युनिकेबल डिजीज जिनके अंदर हाइपरटेंशन, डायबिटीज और कैंसर आते हैं. तीसरी बीमारी इंजुरीज होती हैं, जो एक्सीडेंट से भी हो सकती हैं, जिनसे डेथ भी होती है.

पोप ने 1991 में खुद में पार्किंसंस रोग के लक्षण देखे लेकिन इसकी पुष्टि नहीं हुई. पोप जॉन पॉल द्वितीय ने अपनी बीमारी के ठीक होने के एक वर्ष बाद विश्व बीमार दिवस की स्थापना करने का निर्णय लिया. पहला विश्व बीमार दिवस 11 फरवरी 1993 को मनाया गया. 2005 में विश्व बीमार दिवस का विशेष महत्व था. बीमार पोप की बाद में उसी वर्ष 2 अप्रैल को मृत्यु हो गई थी. 2013 में पोप बेनेडिक्ट 16वें ने विश्व बीमार दिवस के दिन अपने इस्तीफे की घोषणा की थी, जिसके पीछे उनके गिरते स्वास्थ्य को कारण बताया गया था.

नई दिल्लीः पूरा विश्व बीमारियों की चपेट में है. इन बीमारियों के प्रति लोगों को जागरुक करने के लिए हर साल 11 फरवरी को विश्व बीमारी दिवस मनाया जाता है. इस दिन बीमारी से पीड़ित लोगों को बीमारी से लड़ने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है. इस दिन की स्थापना 13 मई 1992 को पोप जॉन पॉल द्वितीय द्वारा की गई थी.

किस तरह से बदला है बीमारियों का ट्रेंड

पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट डॉ सुशील कुमार विमल ने बताया कि 1990 के दशक के बाद से कम्युनिकेबल डिजीज से नॉन कम्युनिकेबल डिजीज की ओर बढ़ने का ट्रेंड शुरू हुआ. अगर 1990 के दशक के आसपास कम्युनिकेबल डिजीज का आंकड़ा 53 प्रतिशत तक होता था. अब यह घटकर 27 प्रतिशत पर आ गया है. वहीं, अगर नॉन कम्युनिकेबल डिजीज हाइपरटेंशन, डायबिटीज और कैंसर जैसी बीमारियों की बात करें तो इनका आंकड़ा जो 1990 के दशक में 37 प्रतिशत होता था, जो आज बढ़कर 60 प्रतिशत तक हो गया है. इनमें भी हार्ट अटैक और कैंसर जैसी बीमारियों का वर्डन ज्यादा हो गया है.

सरकार ने नॉन कम्युनिकेबल डिजीज की रोकथाम के लिए चला रखे हैं नेशनल कार्यक्रम

डॉ. सुशील ने बताया कि सरकार ने नॉन कम्युनिकेबल डिजीज की रोकथाम के लिए बहुत सारे कार्यक्रम चला रखे हैं. इनमें हाइपरटेंशन, डायबिटीज, स्ट्रोक और कैंसर की भी स्क्रिनिंग होती है. इनमें प्रमुख रूप से ओरल कैंसर, सर्वाइकल कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर की कॉमन स्क्रीनिंग होती है. बीमारी का पता चलने पर इलाज की व्यवस्था भी सरकार की ओर से की गई है.

भारत है डायबिटिक कैपिटल ऑफ वर्ल्ड

अगर हम अपने देश की बात करें तो डॉ. सुशील ने बताया कि आज भारत डायबिटिक कैपिटल ऑफ वर्ल्ड बन चुका है. भारत में आज दुनिया के 100 मिलियन केस भारत में हैं. यह बहुत बड़ा एक एपिडमिक बनता जा रहा है. इसका मूल कारण यह है कि लोगों का जो लाइफ स्टाइल है. लो एक्टिविटी है. लोग फिजीकल एक्टिविटी नहीं करते हैं. एक्सरसाइज नहीं करते हैं. न्यूट्रिशन अच्छा नहीं है, लोग प्रोसेज्ड फूड ज्यादा खाते हैं. कार्बोहाइड्रेट ज्यादा खाते हैं, प्रोटीन कम लेते हैं. जंक फूड भी ज्यादा खाने का चलन बढ़ गया है, इसकी वजह से डायबिटीज और कैंसर जैसी बीमारियां ज्यादा बढ़ रही हैं. खानपान में मिलावट भी बीमारियां बढ़ने का एक मुख्य कारण है.

हार्ट रोग विशेषज्ञ बोले तेजी से बढ़ रही हैं कार्डियोवैस्कुलर डिजीज

हार्ट रोग विशेषज्ञ डॉ. तरुण ने कहा कि लोग अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरुक नहीं हैं इस वजह से कार्डियोवैस्कुलर डिजीज हार्ट की बीमारियां बढ़ रही हैं. हार्ट अटैक भी मौत का कारण बनकर उभरा है. बच्चों से लेकर यंग लोगों तक में हार्ट अटैक के मामलों की संख्या बढ़ी है. इसके अलावा कैंसर की बीमारी भी तेजी से बढ़ रही है. उन्होंने बताया कि ऐसे तो ये बीमारियां प्रिवेंटेबल डिजीज हैं. हम चाहें तो इनसे अपना बचाव कर सकते हैं. इन बीमारियों के फैक्टर्स को अगर हम कंट्रोल कर लें तो बचाव हो सकता है. फैक्टर्स की बात करें तो हम अपना वजन कम कर सकते हैं, हाइपरटेंशन और डायबिटीज को भी कंट्रोल कर सकते हैं. हम प्रदूषण को भी कंट्रोल कर सकते हैं. अपने खानपान को भी कंट्रोल कर सकते हैं. लेकिन, इन चीजों पर कंट्रोल नहीं हो रहा है, इसलिए यह लाइफस्टाइल डिजीज बढ़ती जा रही हैं.

पुराने और अभी के समय में काफी बदल गया है बीमारियों का ट्रेंड

दिल्ली मेडिकल एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष डॉ. अश्वनी गोयल ने कहा, ''पुराने समय में पोलियो, हेपेटाइटिस, खसरा, चेचक, टीबी जैसी बीमारियां भी काफी घातक मानी जाती थीं. लेकिन, धीरे-धीरे इनकी वैक्सीन बनी और फिर इन बीमारियों पर काबू पा लिया गया. अब ये बीमारियां बहुत ही आम बीमारियां मानी जाती हैं और न ही इनसे अब जान जाने का खतरा रहता है. जबकि पोलियो को भारत में जड़ से खत्म ही किया जा चुका है. हालांकि, आज के दौर में जिस तरह से कैंसर, एड्स और हार्ट अटैक के मामलों से जिस तरह से मौतों की संख्या बढ़ रही है, इन सबकी रोकथाम जागरूकता से ही हो सकती है. समय पर जांच और सही इलाज से कैंसर के भी काफी मरीज ठीक हो रहे हैं.''

