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विश्व मानव तस्करी विरोधी दिवस : राजस्थान में कागजों पर घटे मामले, जमीनी हकीकत आज भी गंभीर

​राजस्थान में मानव तस्करी के आंकड़े भले घटे हों, लेकिन बाल श्रम, शोषण और पुनर्वास की चुनौती अभी बरकरार है. पढ़िए जसवंत सिंह की रिपोर्ट...

विश्व मानव तस्करी विरोधी दिवस
विश्व मानव तस्करी विरोधी दिवस (प्रतिकात्मक फोटो)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : July 30, 2026 at 5:00 PM IST

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जयपुर : प्रदेश में मानव तस्करी केवल कानून और व्यवस्था से जुड़ा एक सामान्य पुलिसिया मामला भर नहीं रह गया है. यह गरीबी, अवसरों के अभाव, तेजी से होते पलायन, बाल विवाह, भयानक बेरोजगारी और हमारे समाज में फैली गहरी असमानता से जुड़ी एक अत्यंत विकट मानवीय त्रासदी का रूप ले चुकी है. प्रदेश के रेगिस्तानी आंचल से लेकर आदिवासी बहुल और ग्रामीण इलाकों तक, स्थिति बेहद चिंताजनक है. राज्य के दर्जनों जिलों से हर साल महिलाओं, किशोरियों और मासूम बच्चों को अच्छी नौकरी, शादी, बेहतर भविष्य या पढ़ाई-लिखाई का झूठा झांसा देकर दूसरे राज्यों में ले जाया जाता है. वहां उनसे अमानवीय परिस्थितियों में बाल श्रम कराया जाता है, जबरन विवाह के मंडप में ढकेल दिया जाता है या फिर यौन शोषण की अंधेरी गलियों में ढकेल दिया जाता है.

समय-समय पर पुलिस और प्रशासन की कार्रवाई से ऐसे मामलों का भंडाफोड़ तो होता है, लेकिन यह समस्या का एक बहुत छोटा हिस्सा है. पुलिस और प्रशासन की कार्रवाई के बावजूद विशेषज्ञ मानते हैं कि दर्ज होने वाले मामले वास्तविक स्थिति का केवल एक हिस्सा है, क्योंकि अधिकांश पीड़ित सामाजिक डर, आर्थिक मजबूरी और जागरूकता के अभाव में सामने ही नहीं आ पाते. 30 जुलाई को मनाए जाने वाले विश्व मानव तस्करी विरोधी दिवस के अवसर पर राजस्थान की तस्वीर कई सवाल खड़े करती है. मानव तस्करी के खिलाफ काम कर रहीं सामाजिक कार्यकर्ता मानते हैं कि रेस्क्यू नहीं, पुनर्वास सबसे बड़ी चुनौती. किसी पीड़ित को बचा लेना सफलता नहीं, बल्कि उसे सुरक्षित पुनर्वास, शिक्षा, रोजगार और सम्मानजनक जीवन दिलाना ही इस लड़ाई की असली जीत है.

समाजिक कार्यकर्ता विजय गोयल से खास बातचीत (वीडियो ईटीवी भारत जयपुर)

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तस्करी हुई, लेकिन स्वरूप बदलते रहे : ​30 जुलाई को हर साल दुनिया भर में 'विश्व मानव तस्करी विरोधी दिवस' (World Day Against Trafficking in Persons) मनाया जाता है. संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा साल 2013 में इस विशेष दिवस की घोषणा की गई थी. इसका मूल ध्येय संगठित अपराध के इस वैश्विक जाल के प्रति दुनिया को जागरूक करना, पीड़ितों के मानवाधिकारों की रक्षा करना और सरकारों को कड़े कानूनी व सामाजिक कदम उठाने के लिए प्रेरित करना है. मानव तस्करी केवल कानून-व्यवस्था का मुद्दा नहीं, बल्कि मानवाधिकारों का गंभीर उल्लंघन है. मानव तस्करी पर काम कर रहे विजय गोयल कहते हैं कि देश भर में मानव तस्करी का स्वरूप लगातार बदल रहा है. नौकरी, शादी, बेहतर भविष्य, शिक्षा और आर्थिक मदद का झांसा देकर महिलाओं, बच्चों और गरीब परिवारों को शिकार बनाया जाता है.

फिर भी दांव पर मासूमों का बचपन
फिर भी दांव पर मासूमों का बचपन (फोटो ईटीवी भारत GFX)

राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (NCRB) के अनुसार वर्ष 2022 में देशभर में 2,250 मानव तस्करी के मामले दर्ज किए गए, जिनमें 6,036 पीड़ितों की पहचान हुई. इसी तरह से वर्ष 2023 में देशभर में 2,183 मानव तस्करी के मामले दर्ज किए गए, जिनमें 6,288 पीड़ितों की पहचान हुई. वर्ष 2024 में देशभर में 2,135 मानव तस्करी के मामले दर्ज किए गए, जिनमें 6,018 पीड़ितों की पहचान हुई. विजय गोयल कहते हैं कि इसमें अगर 18 साल से कम उम्र के बच्चों की बात करें तो आंकड़े डराने वाले हैं. 2022 में कुल 2,889 पीड़ित बच्चों की पहचान हुई, जिसमे 1830 लड़के और 1059 लड़कियां शामिल हैं. इसी प्रकार 2023 में कुल 2,687 पीड़ित बच्चों की पहचान हुई, जिसमे 1674 लड़के और 1013 लड़कियां शामिल हैं. वहीं 2024 में कुल 2,002 पीड़ित बच्चों की पहचान हुई, जिसमे 1175 लड़के और 827 लड़कियां शामिल हैं.

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रेस्क्यू नहीं, पुनर्वास सबसे बड़ी चुनौती : ​मानव तस्करी के खिलाफ काम करने वाले सामाजिक कार्यकर्ताओं का मानना है कि किसी पीड़ित बच्चे या महिला को तस्करों के चंगुल से छुड़ा लेना यानी 'रेस्क्यू' कर लेना इस लड़ाई का अंतिम पड़ाव नहीं है. असली चुनौती तो रेस्क्यू के बाद शुरू होती है. ​विजय गोयल का कहना है कि किसी पीड़ित को बचा लेना हमारी सफलता नहीं है, बल्कि उसे समाज में सम्मानजनक स्थान दिलाना, उसकी खोई हुई पढ़ाई वापस शुरू कराना, मानसिक आघात से बाहर निकालना और उसे आत्मनिर्भर बनाना ही इस पूरी लड़ाई की असली जीत है.

​राजस्थान में घट रहे मानव तस्करी के आंकड़े
आंकड़े घटे लेकिन रेस्क्यू नहीं, पुनर्वास सबसे बड़ी चुनौती (फोटो ईटीवी भारत GFX)

गोयल कहते हैं कई बार परिवार उसे स्वीकार नहीं करता, शिक्षा छूट जाती है और मानसिक आघात जीवन भर साथ रहता है. ऐसे में पुनर्वास, सामाजिक परामर्श और आर्थिक सशक्तिकरण पर समान रूप से काम करना जरूरी है. विजय गोयल का कहना है कि ग्रामीण और आर्थिक रूप से कमजोर परिवार सबसे अधिक जोखिम में होते हैं. रोजगार, शादी या शहर में अच्छी नौकरी का लालच देकर तस्कर लोगों को अपने जाल में फंसाते हैं. जागरूकता की कमी और गरीबी इस अपराध को बढ़ावा देने वाले प्रमुख कारण हैं.

राजस्थान की तस्वीर : विजय गोयल कहते हैं कि NCRB के उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार मानव तस्करी के मामलों में पुलिस की चार्जशीट दर लगभग 90.9 प्रतिशत है, लेकिन दोषसिद्धि दर करीब 10.5 प्रतिशत ही हैं. इसका मतलब यह है कि जांच पूरी होने के बावजूद अदालतों में बहुत कम मामलों में अंतिम सजा हो पाती है. उन्होंने कहा कि इसके पीछे कई कारण हैं. जैसे गवाहों का मुकर जाना, पीड़ितों का सामाजिक दबाव में बयान बदलना, लंबी न्यायिक प्रक्रिया और पुनर्वास व्यवस्था की कमजोरियां.

रेस्क्यू तो केवल शुरुआत है, असली जंग पुनर्वास की है
रेस्क्यू तो केवल शुरुआत है, असली जंग पुनर्वास की है (फोटो ईटीवी भारत GFX)

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राजस्थान के आंकड़ों पर बात करते हुए विजय गोयल कहते हैं कि राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (NCRB) के अनुसार वर्ष 2022 में राजस्थान में 117 मानव तस्करी के मामले दर्ज किए गए, जिनमें 461 पीड़ितों की पहचान हुई. इसी तरह से वर्ष 2023 में राजस्थान में 81 मानव तस्करी के मामले दर्ज किए गए, जिनमें 353 पीड़ितों की पहचान हुई. वर्ष 2024 में राजस्थान में 75 मानव तस्करी के मामले दर्ज किए गए, जिनमें 333 पीड़ितों की पहचान हुई. विजय गोयल कहते हैं कि इसमें अगर 18 साल से कम उम्र के बच्चों की बात करें आंकड़े डराने वाले हैं. 2022 में कुल 443 पीड़ित बच्चों की पहचान हुई, जिसमे 438 लड़के और 15 लड़कियां शामिल हैं. इसी प्रकार 2023 में कुल 358 पीड़ित बच्चों की पहचान हुई, जिसमे 343 लड़के और 15 लड़कियां शामिल हैं. वहीं 2024 में कुल 290 पीड़ित बच्चों की पहचान हुई, जिसमे 271 लड़के और 19 लड़कियां शामिल हैं.

​राजस्थान में घट रहे मानव तस्करी के आंकड़े
​राजस्थान में घट रहे मानव तस्करी के आंकड़े (फोटो ईटीवी भारत GFX)

मानव तस्करी केवल अपराध नहीं, बल्कि गंभीर सामाजिक त्रासदी: विजय गोयल के अनुसार वर्ष 2022 से 2024 के बीच मानव तस्करी के दर्ज मामलों में कमी आई है. कुल पीड़ितों की संख्या 461 से घटकर 333 और 18 वर्ष से कम आयु के पीड़ित बच्चों की संख्या 443 से घटकर 290 हुई है. इसके बावजूद यह स्थिति गंभीर चिंता का विषय है, क्योंकि तीनों वर्षों में बाल पीड़ितों में लड़कों की संख्या लड़कियों की तुलना में अधिक रही. गोयल का कहना है कि मानव तस्करी केवल यौन शोषण तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें जबरन मजदूरी, बाल श्रम, भीख मंगवाना, घरेलू काम और जबरन विवाह जैसे अनेक प्रकार के शोषण शामिल हैं. बचाए गए बच्चों के सामने शिक्षा में वापसी और सामान्य जीवन शुरू करने की चुनौती होती है, जबकि महिलाओं को सामाजिक कलंक और आर्थिक असुरक्षा का सामना करना पड़ता है. उन्होंने कहा कि पंचायत, स्कूल, आंगनबाड़ी, स्वयं सहायता समूह और ग्राम सभाओं के माध्यम से नियमित जागरूकता अभियान चलाकर कई मामलों को शुरुआती स्तर पर रोका जा सकता है. साथ ही, पुलिस, बाल कल्याण समितियों और सामाजिक संगठनों के बेहतर समन्वय से गुमशुदा बच्चों की शीघ्र तलाश और संभावित मानव तस्करी की समय रहते पहचान सुनिश्चित की जा सकती है.

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क्या किया जाना चाहिए : विजय गोयल के अनुसार मानव तस्करी पर प्रभावी नियंत्रण के लिए केवल कानून बनाना पर्याप्त नहीं है, बल्कि उनके सख्त और त्वरित क्रियान्वयन की भी आवश्यकता है. उनका कहना है कि रोजगार के अवसर बढ़ाए जाएं, गरीब परिवारों तक सामाजिक सुरक्षा योजनाओं की प्रभावी पहुंच सुनिश्चित हो इसके साथ स्कूल छोड़ने वाले बच्चों की नियमित निगरानी की जाए. डिजिटल प्लेटफॉर्म और सोशल मीडिया के माध्यम से होने वाली तस्करी पर साइबर निगरानी मजबूत की जाए और रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड और सीमावर्ती क्षेत्रों में विशेष सतर्कता बरती जाए. गोयल का सुझाव है कि प्रत्येक जिले में एंटी-ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट को संसाधनों और प्रशिक्षित कर्मियों से सशक्त बनाया जाए. पंचायतों, स्कूलों, आंगनबाड़ी केंद्रों और स्वयं सहायता समूहों को संदिग्ध गतिविधियों की सूचना देने के लिए प्रशिक्षित किया जाए .बचाए गए पीड़ितों के पुनर्वास, शिक्षा, कौशल विकास और रोजगार को प्राथमिकता दी जाए ताकि वे दोबारा तस्करी का शिकार न हों. उनका मानना है कि जब समाज पीड़ितों को सम्मान और स्वीकार्यता देगा, तभी मानव तस्करी के खिलाफ लड़ाई वास्तव में सफल हो सकेगी.

समाधान का रोडमैप: क्या किया जाना चाहिए?

  • कानूनों का सख्त क्रियान्वयन: मानव तस्करी से जुड़े मामलों में त्वरित जांच, शीघ्र सुनवाई और दोषियों को कड़ी सजा सुनिश्चित की जाए.
  • रोजगार एवं सामाजिक सुरक्षा: गरीब और कमजोर परिवारों तक रोजगार के अवसर तथा सरकारी सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का प्रभावी लाभ पहुंचाया जाए.
  • स्कूल छोड़ने वाले बच्चों की निगरानी: ड्रॉप आउट बच्चों की पहचान कर उन्हें दोबारा शिक्षा से जोड़ा जाए, ताकि वे तस्करों के निशाने पर न आएं.
  • साइबर निगरानी मजबूत हो: सोशल मीडिया, ऑनलाइन जॉब पोर्टल और डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से होने वाली मानव तस्करी पर विशेष निगरानी रखी जाए.
  • संवेदनशील क्षेत्रों में सतर्कता: रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, सीमावर्ती क्षेत्रों और अन्य संवेदनशील स्थानों पर नियमित निगरानी और विशेष अभियान चलाए जाएं.
  • एंटी-ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट को सशक्त बनाया जाए: प्रत्येक जिले में प्रशिक्षित कर्मियों, आधुनिक संसाधनों और बेहतर समन्वय के साथ विशेष इकाइयों को मजबूत किया जाए.
  • जागरूकता और सामुदायिक भागीदारी: पंचायतों, स्कूलों, आंगनबाड़ी केंद्रों, स्वयं सहायता समूहों और ग्राम सभाओं को जागरूक कर संदिग्ध गतिविधियों की सूचना देने के लिए प्रशिक्षित किया जाए.
  • पीड़ितों का समग्र पुनर्वास: बचाए गए बच्चों के लिए मुफ्त आवासीय शिक्षा, कौशल विकास (Skill Development) और महिलाओं के लिए रोजगार या स्वरोजगार के अवसरों का निर्माण किया जाए. इसके साथ ही उन्हें मनोसामाजिक परामर्श (Psychosocial Counseling) दिया जाए ताकि वे सम्मान के साथ सिर उठाकर जी सकें.

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