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World Day Against Child Labour: जाने क्या है रोकथाम के लिए जरूरी प्रक्रिया, कानून, पुनर्वास और बचाव

नई दिल्ली: गरीबी और मजबूरी के कारण कई बच्चे काम करने को मजबूर हो जाते हैं. इसके चलते वह शिक्षा और सामाजिक विकास से वंचित रह जाते हैं. इससे उनके मानसिक और शारीरिक विकास को भी हानि पहुंचती है. बच्चों को बाल श्रम से बचाने और शिक्षा की ओर अग्रसर करने के लिए हर साल 12 जून को विश्व बाल श्रम निषेध दिवस/विश्व बाल श्रम उन्मूलन दिवस मनाया जाता है.

ज्यादातर मामलों में पाया जाता है कि बच्चों की तस्करी कर जबरन मजदूरी करवाई जाती है. वहीं जिन बच्चों के माता पिता मजदूरी के लिए पलायन करते हैं वह बच्चों को साथ ले जाते हैं और अपने साथ मजदूरी करवाते हैं.

रविकांत, नेशनल कन्वेनर, जस्ट राइट्स फॉर चिल्ड्रेन (ETV Bharat)

दुनियाभर में बाल मजदूरी एक अपराध है. भारत में भी बाल मजदूरी के लिए कई कानून बनाए गए हैं. बाल मजदूरी कई रूप में करवाई जाती है. इस बाबत कई तरह के नियम कानून बनाए गए हैं. सरकार भी बाल मजदूरी की रोकथाम के लिए कानूनी ढांचे और कल्याणकारी योजनाएं चला रही है. इसके अलावा देश में कई गैर सरकारी संगठन बाल मजदूरी जैसे अपराधों को खत्म करने में अपना योगदान दे रहे हैं. लेकिन बाल मजदूरी को लेकर समाज में कई तरह के मिथ हैं, जिनको समझना जरूरी हैं. इस बाबत ईटीवी भारत ने जस्ट राइट्स फॉर चिल्ड्रेन नामक संगठन के नेशनल कन्वेनर और सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट रविकांत से विशेष बातचीत की.

बच्चों से मजदूरी या गलत काम करना एक संगठित अपराधरविकांत बताते हैं कि बच्चों से मजदूरी या गलत काम करना एक संगठित अपराध है. बाल मजदूरी के जरिए लोग पैसे कमाते है, जिसमें बच्चों का शोषण भी किया जाता है. तो इसको केवल बाल मजदूरी के तौर पर नहीं देखना चाहिए बल्कि यह समझने की जरूरत है कि बच्चों की तस्करी कर उनसे कई तरह के गैर कानूनी काम करवाएं जाते हैं. बाल मजदूरी के क्षेत्र में कोई बच्चा अपने मन से नहीं जाता बल्कि उनसे काम करवाया जाता है. ऐसे बच्चों के बचाव और सर्वांगीण विकास के लिए जस्ट राइट्स फॉर चिल्ड्रेन (JRC) देश के 450 से अधिक जिलों में 250 से अधिक गैर सरकारी संगठनों के साथ काम कर रही है.

रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स का साथ

इनके सहायक संगठन के जरिये JRC को जानकारी मिलती है कि बच्चों को ट्रेनों और बच्चों से अलग अलग शहरों से लाया जा रहा है. इनमें के ज्यादातर बच्चों को राजधानी दिल्ली लाया जाता है. इसमें पूरी राज्यों के बच्चों की संख्या अधिक होती है. जैसे बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा, असम और पश्चिमबंगाल के बच्चे होते हैं. जिन बच्चों को ट्रेन से लाया जाता है, उनके बचाव के लिए JRC के एक संगठन एसोसिएशन फॉर वॉलेंटरी एक्शन (AWA) ने रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स(RPF) के साथ समझौता ज्ञापन(MOU) किया हुआ है. इसके तहत जब भी बच्चों को रेल के मध्य से लाया जाता है तो संस्था का प्रयास होता है कि उनको मूवमेंट के दौरान छुड़ा लिया जाए.

संगठन से जुड़े लोग जगह जगह रेलवे स्टेशन पर निरीक्षण करते रहते हैं. जैसे ही सूचना मिलती है कि बच्चों को दिल्ली भेजा जा रहा है तत्काल आर पी एफ के साथ मिल कर उनको मुक्त करा लिया जाता है. वहीं कई बार ऐसे भी होता है कि बच्चे दिल्ली पहुंच गए हैं और उनसे मजदूरी या अन्य काम करवाए जा रहे हैं तो इसके लिए संगठन से जुड़े लोकल इनफॉर्मर इसकी जानकारी दे देते हैं. इसके अलावा जिन बच्चों को संस्था ने बाल मजदूरी से मुक्त कराया था, वह भी जानकारियां भेजते रहते हैं. वहीं JRC को हेल्पलाइन नंबर 1098 के माध्यम से भी बाल मजदूरी में फंसे बच्चों की जानकारियां मिलती हैं. साथ ही JRC के सहयोगी संगठन टास्क फोर्स के सदस्य हैं, जो लेबर डिपार्मेंट के साथ मिल कर बच्चों को रेस्क्यू करने का काम करते हैं.

रेस्क्यू के बाद की प्रक्रिया

बाल मजदूरी में फंसे बच्चों को रेस्क्यू करने के बाद जुवेनाइल जस्टिस एक्ट और चाइल्ड लेबर एक्ट के तहत कई प्रक्रियाएं की जाती हैं. इसमें रेस्क्यू बच्चों पर केस दर्ज किया जाता है और चाइल्ड लेबर कमेटी में पेश किया जाता है. इसमें बच्चों को फर्स्ट एड दिया जाता है, उनकी मेडिकल जांच की जाती. इसके साथ ही उन लोगों पर केस किया जाता है, जो बच्चों की ट्रैफिकिंग करते हुए पकड़े गए. रवि का मानना है कि बच्चों को बचाना हमारी प्राथमिकता है लेकिन जो ट्रैफिकर है और बच्चों की तस्करी रहते हैं उनकी पहचान करना भी बहुत जरूरी है. ऐसे लोगों पर केस किया जाता है.

बाल मजदूरी के प्रकार

JRC के नेशनल कन्वेनर बताते हैं कि बाल मजदूरी के तरह का फोर्सड लेबर है. इसमें बच्चों से फैक्ट्री, फैशन इंडस्ट्री, लोहे के कारखाने, घरेलू कामगार, बंधुआ मजदूर, ईंट भट्टों में और कहा जाए कि हर क्षेत्र में बच्चों से काम करवाया जाता है. दरअसल, बड़ों की तुलना में बच्चों में काम करने की क्षमता अधिक होती है. वह बिना किसी सवाल के काम करते रहते हैं. इस तरह से उनका शोषण किया जाता है. इसके अलावा भारत भी बाल श्रम के सबसे बुरे रूपों पर कन्वेंशन (Worst Forms of Child Labour Convention) अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (ILO) का हस्ताक्षरकर्ता है इसके तहत लड़कियों के शारीरिक शोषण को बाल मजदूरी का सबसे बुरे रूप माना गया है. अतः बाल मजदूरी में यौन शोषण, शारीरिक शोषण और मानसिक शोषण किया जाता है.

कम दाम में ज्यादा काम