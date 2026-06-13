विश्व बाल श्रमिक निषेध दिवस; 1 लाख गांवों को बाल श्रम मुक्त बनाने का लक्ष्य : भुवन ऋभु
भुवन ऋभु बाल तस्करी, बाल श्रम और बाल विवाह के खिलाफ दो दशक से रहे अथक प्रयास.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : June 13, 2026 at 11:15 AM IST
लखनऊ : विश्व बाल श्रमिक निषेध दिवस के अवसर पर बच्चों के अधिकारों के लिए अधिवक्ता और बाल अधिकार कार्यकर्ता भुवन ऋभु पिछले दो दशकों से संघर्ष कर रहे हैं. उनकी इस यात्रा की शुरुआत वर्ष 2004 में हुई थी. शुरुआती संघर्ष में बच्चों को छुड़ाने के प्रयास में बाल तस्करों ने मुझ पर हमला किया, पिटाई भी की, लेकिन मैंने हार नहीं मानी. उन बच्चों को मुक्त कराने के बाद उन्होंने बच्चों के अधिकारों के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया है. पढ़ें ईटीवी भारत से विशेष बातचीत के अंश...
भुवन ऋभु बताते हैं कि उनके इस सफर की शुरुआत वर्ष 2004 में हुई थी. 2004 में उत्तर प्रदेश के कर्नलगंज में नेपाल के रास्ते कुछ बच्चियों को राजस्थान ले जाकर बेचने की जानकारी मिली थी. हमने उन बच्चों को छुड़ाने का प्रयास किया. इस दौरान बाल तस्करों ने मुझ पर हमला किया और मेरी पिटाई भी की, लेकिन मैंने हार नहीं मानी. आखिरकार उन बच्चों को मुक्त कराया गया. उसी घटना ने मुझे बच्चों के अधिकारों के लिए जीवन समर्पित करने की प्रेरणा दी.
भुवन ऋभु ने बताया कि वर्ष 2007 से 2010 के बीच उन्होंने देशभर में लापता बच्चों पर व्यापक अध्ययन किया. इस दौरान 392 जिलों में करीब 1.92 लाख बच्चों के गायब होने के मामले सामने आए. 2013 में एक लाख 60 हजार बच्चे गायब हुए थे, लेकिन केवल 25 हजार एफआईआर दर्ज हुई थीं. हमने सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दायर की. जिसके बाद ऐतिहासिक फैसला आया और लापता बच्चों की शिकायत दर्ज करना अनिवार्य हुआ.
भुवन ऋभु ने बच्चों के ऑनलाइन यौन शोषण के मामलों का भी उल्लेख किया. उन्होंने बताया कि चेन्नई के एक व्यक्ति ने दो बच्चियों के दुष्कर्म का वीडियो डाउनलोड किया था. प्रारंभ में मद्रास हाईकोर्ट ने उसे यह कहते हुए बरी कर दिया कि केवल वीडियो डाउनलोड करना अपराध नहीं है. इसके खिलाफ सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी गई. जिसके बाद शीर्ष अदालत ने स्पष्ट किया कि ऐसे वीडियो डाउनलोड करना भी अपराध है. इसके लिए दंड का प्रावधान लागू होगा.
उत्तर प्रदेश में बाल तस्करी के नेटवर्क पर बाल अधिकार कार्यकर्ता भुवन ऋभु ने कहा कि नेपाल सीमा से लेकर पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन (पूर्व में मुगलसराय) तक बाल तस्करी का एक संगठित तंत्र सक्रिय है. बाल तस्करी केवल एक व्यक्ति का अपराध नहीं, बल्कि पूरी शृंखला का हिस्सा है. अब चुनौती एफआईआर दर्ज कराने की नहीं, बल्कि प्रभावी जांच और समयबद्ध चार्जशीट दाखिल कराने की है. पहले बच्चे गायब होते थे और रिपोर्ट भी नहीं होती थी. अब रिपोर्ट दर्ज हो रही है, बच्चे बरामद भी हो रहे हैं, लेकिन कई मामलों में चार्जशीट दाखिल नहीं हो पा रही है.
बाल विवाह के खिलाफ वैश्विक अभियान : भुवन ऋभु ने बाल विवाह को बच्चों के खिलाफ यौन अपराध के रूप में स्थापित करने की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है. उनकी विकसित 'पिकेट रणनीति' को देश के 439 जिलों में लागू किया जा रहा है. इसी अभियान के परिणामस्वरूप केंद्र सरकार ने नवंबर 2024 में ‘बाल विवाह मुक्त भारत अभियान’ शुरू किया. यह अभियान अब 30 देशों तक पहुंच चुका है और 25 करोड़ से अधिक लोग इससे जुड़ चुके हैं.
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