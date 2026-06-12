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बाल श्रम निषेध दिवस विशेष: जयपुर की 'सुमन दीदी' ने संवारा बच्चों का भविष्य, आंखों से डर छीनकर उन्हें दी मुस्कान

एक बच्चे की चुप्पी ने बदल दिया नजरिया: सुमन का यह सफर लगभग 20 साल पहले शुरू हुआ, जब वह अपने घर से निकलकर मार्केट जा रही थीं तो चौराहे पर कुछ बच्चों को भीख मांगते देखा. उन बच्चों की हालत दयनीय थी. पूछने पर पता लगा कि इन्हें जबरन भीख मांगने और कचरा बीनने का काम कराया जाता है. सुमन कहती हैं कि जिस उम्र में बच्चों के हाथों में खिलौने और किताबें होनी चाहिए, उस उम्र में भीख का कटोरा और कूड़े का थैला देखकर उनका मन पसीज गया. उसी दिन उन्होंने तय कर लिया कि अब अपना जीवन इन मासूम बच्चों की खुशियों के लिए समर्पित कर देंगी.

रेस्क्यू के बाद शुरू होती है असली लड़ाई: सुमन सिंह कहती हैं कि लोगों को लगता है कि किसी बच्चे को शोषण वाली जगह से छुड़ाकर सुरक्षित स्थान तक पहुंचा देना ही सबसे बड़ी सफलता है, जबकि वास्तविकता इससे कहीं अधिक कठिन है. उनके अनुसार, “सबसे मुश्किल काम बच्चे के मन में बैठे डर को बाहर निकालना होता है. कई बच्चे इतने भयभीत होते हैं कि वे बोल तक नहीं पाते. उन्हें यह भरोसा दिलाने में महीनों लग जाते हैं कि अब वे सुरक्षित हैं और कोई उनका नुकसान नहीं करेगा.” उन्होंने बताया कि रेस्क्यू किए गए बच्चों को बाल कल्याण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है. इसके बाद उन्हें शेल्टर होम में संरक्षण दिया जाता है, जहां मेडिकल जांच, काउंसलिंग, 164 के बयान, श्रम विभाग की कार्रवाई, बैंक खाते खुलवाने, सरकारी योजनाओं से जोड़ने और परिवार की पहचान जैसी लंबी कानूनी व पुनर्वास प्रक्रिया पूरी की जाती है.

साल 2005 से अब तक सुमन सिंह ने पुलिस, प्रशासन और विभिन्न सामाजिक संस्थाओं के सहयोग से करीब 4500 बच्चों को बाल श्रम, बाल तस्करी, यौन शोषण, घरेलू दासता और उत्पीड़न जैसी परिस्थितियों से मुक्त कराया है. इनमें अधिकांश बच्चे 7 से 15 वर्ष आयु वर्ग के रहे हैं, जिन्हें चूड़ी कारखानों, जरी-जरदोजी यूनिटों, पत्थर घिसाई, ढाबों, होटलों और घरेलू नौकर के रूप में काम करते हुए रेस्क्यू किया गया. सुमन के अथक प्रयासों से आज कई लोग जेल की सलाखों के पीछे हैं. इतना ही नहीं, 14 से अधिक लोगों को बाल श्रम जैसे गंभीर अपराध में आजीवन कारावास की सजा तक पहुंचाने में सुमन की भूमिका रही है.

12 जून को दुनिया भर में विश्व बाल श्रम निषेध दिवस मनाया जाता है. इस दिन का उद्देश्य बच्चों को मजदूरी, तस्करी, शोषण और हिंसा से मुक्त कर सुरक्षित बचपन सुनिश्चित करने के प्रति समाज को जागरूक करना है. राजस्थान में इस उद्देश्य को जमीन पर उतारने वालों में सुमन सिंह का नाम प्रमुखता से लिया जाता है.

जयपुर: जब कोई बच्चा पहली बार अपने साथ हुए अत्याचार की कहानी सुनाता है, तब उसके शब्दों से ज्यादा उसकी आंखें बोलती हैं. उनमें छिपा डर, दर्द, असुरक्षा और टूटता हुआ विश्वास समाज के सामने कई असहज सवाल खड़े कर देता है. ऐसे ही हजारों बच्चों के दर्द को सुनने, समझने और उन्हें नया जीवन देने का काम पिछले करीब दो दशकों से जयपुर की सामाजिक कार्यकर्ता सुमन सिंह कर रही हैं, जिन्हें लोग प्यार से "सुमन दीदी" कहते हैं.

4500 से अधिक बच्चों को बचाया: सुमन ने बताया कि इसके बाद बाल श्रम और भिक्षावृत्ति के खिलाफ सुमन का एक नया अध्याय शुरू हो गया. अलग-अलग संस्थानों में काम करते हुए उन्होंने करीब 4500 से अधिक बच्चों को बाल श्रम की काली कोठरी से बाहर निकाला. सुमन कहती हैं कि जब भी उन्होंने चूड़ी, आरी-तारी कारखानों जैसे ठिकानों पर छापेमारी की तो वहां बच्चों की हालत देख मन विचलित हो उठता था. 10x10 की छोटी कोठरी में 20-20 बच्चों को काम कराया जाता था. बच्चे बाहर की रोशनी देखने तक को तरस जाते थे.

राजस्थान में बाल श्रम की स्थिति (ETV Bharat GFX)

दोषियों को दिलवाई उम्रकैद: सुमन सिंह का कार्य केवल बाल श्रमिकों और शोषित बच्चों के रेस्क्यू तक सीमित नहीं रहा. उन्होंने अनेक मामलों में कानूनी लड़ाई लड़ते हुए पीड़ित बच्चों को न्याय दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है. बाल तस्करी, यौन शोषण और गंभीर उत्पीड़न के मामलों में उन्होंने पुलिस, प्रशासन और न्यायिक प्रक्रिया के साथ निरंतर समन्वय बनाकर काम किया.

उनके प्रयासों से अब तक 14 मामलों में दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई जा चुकी है। इसके अलावा कई बाल श्रम और बाल शोषण से जुड़े अपराधियों को जेल भेजा गया. सुमन सिंह का मानना है कि केवल बच्चों को शोषण से मुक्त कराना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि अपराधियों को कड़ी सजा दिलाना भी उतना ही जरूरी है। उनका कहना है कि जब दोषियों को सख्त दंड मिलता है, तभी समाज में कानून का भय पैदा होता है और भविष्य में ऐसे अपराधों पर प्रभावी रोक लगाई जा सकती है.

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समाज को भी निभानी होगी जिम्मेदारी: राजस्थान में बाल श्रम आज भी एक गंभीर सामाजिक चुनौती बना हुआ है. जयपुर, जोधपुर, अजमेर, भीलवाड़ा, पाली, अलवर, कोटा, उदयपुर, सीकर और बीकानेर जैसे जिले बाल श्रम के प्रमुख हॉटस्पॉट हैं. जरी-जरदोजी, चूड़ी उद्योग, वस्त्र उद्योग, ईंट भट्टों, होटल-ढाबों, घरेलू कामकाज और छोटे कारखानों में बच्चों से काम कराए जाने के मामले लगातार सामने आते हैं.

बाल श्रम खत्म कैसे होगा? (ETV Bharat GFX)

सुमन सिंह का कहना है कि सामने आने वाले आंकड़े केवल उन मामलों के हैं जिन पर कार्रवाई हो पाती है, जबकि वास्तविक संख्या इससे कहीं अधिक हो सकती है. उनका मानना है कि केवल कानून बनाकर बाल श्रम समाप्त नहीं किया जा सकता. इसके लिए समाज, प्रशासन और परिवारों को मिलकर काम करना होगा. उन्होंने अंतरराज्यीय चाइल्ड प्रोटेक्शन पॉलिसी, पंचायत स्तर पर बच्चों की निगरानी, किरायेदारों का अनिवार्य पुलिस सत्यापन और बाल संरक्षण इकाइयों को मजबूत करने की जरूरत बताई. हर बच्चे का अधिकार सुरक्षित, सम्मानजनक और खुशहाल बचपन है, जिसे सुनिश्चित करना पूरे समाज की सामूहिक जिम्मेदारी है.

कई बार जान पर भी बन आती है: बाल श्रम और बाल तस्करी के खिलाफ काम करना केवल सामाजिक सेवा नहीं, बल्कि कई बार जान जोखिम में डालने जैसा भी होता है. सुमन सिंह बताती हैं कि रेस्क्यू अभियान के दौरान कई बार ऐसी स्थिति बन जाती है जब उन्हें अपनी सुरक्षा की चिंता करनी पड़ती है. उन्होंने जयपुर की भट्टा बस्ती में एक चूड़ी कारखाने पर हुई छापेमारी का जिक्र करते हुए बताया कि सूचना मिलने पर टीम पहुंची तो मालिक पहले ही बच्चों को हटा चुके थे, जब सुमन जानकारी जुटाने लगीं तो कारखाने से जुड़े लोग उन पर हावी होने लगे. माहौल तनावपूर्ण हो गया. उन्होंने धैर्य से काम लिया और पुलिस को सूचित किया, जिससे वे सुरक्षित बाहर निकल सकीं. सुमन कहती हैं कि बच्चों को बचाने की इस लड़ाई में खतरे जरूर हैं, लेकिन किसी बच्चे का बचपन बचा लेना हर जोखिम से बड़ा है.

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राजस्थान में बाल श्रम अब भी बड़ी चुनौती: बाल श्रम निषेध दिवस केवल एक दिवस नहीं, बल्कि समाज के लिए आत्ममंथन का अवसर है। सवाल यह नहीं कि कितने बच्चों को बचाया गया, बल्कि यह है कि कितने बच्चे अब भी मदद का इंतजार कर रहे हैं. सुमन सिंह की कहानी बताती है कि एक व्यक्ति भी हजारों जिंदगियों में बदलाव ला सकता है, जिन बच्चों की आंखों में कभी डर था, उनमें आज सपने हैं। यही इस संघर्ष की सबसे बड़ी जीत है.

बाल श्रम निषेध के लिए लगातार चल रहे अभियानों और कानूनी प्रावधानों के बावजूद राजस्थान में यह समस्या पूरी तरह खत्म नहीं हो सकी है. गरीबी, अशिक्षा, बाल तस्करी और जागरूकता की कमी इसके प्रमुख कारण हैं. सुमन का कहना है कि सामने आने वाले मामले वास्तविक स्थिति का केवल एक हिस्सा हैं. कानून के साथ-साथ सामाजिक जागरूकता, पंचायत स्तर पर निगरानी और बच्चों की शिक्षा सुनिश्चित किए बिना इस समस्या का स्थायी समाधान संभव नहीं है. राज्य में सुरक्षित बचपन सुनिश्चित करना आज भी बड़ी सामाजिक चुनौती बना हुआ है.

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