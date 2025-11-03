ETV Bharat / state

भारतीय महिला टीम ने जीता विश्वकप: आगरा की दीप्ति ने झटके 5 विकेट, घर में जश्न शुरू; माता-पिता बोले-'बिटिया तुम पर गर्व है'

दीप्ति ने किया आलराउंड प्रदर्शन: बता दें कि आईसीसी महिला वनडे विश्व कप के फाइनल मुकाबले में रविवार को साउथ अफ्रीका की टीम ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया. इस पर भारतीय महिला टीम ने दमदार बल्लेबाजी करके 50 ओवर में 298 रन का लक्ष्य खड़ा किया. टीम की ओर से बल्लेबाजी करने उतरीं. आगरा की बेटी दीप्ति शर्मा ने ऑलराउंडर खेल का प्रदर्शन करके टीम के लिए 58 गेंदों पर 58 रन बनाए. इसमें तीन चौके और एक छक्का शामिल रहे. दीप्ति की इस अहम पारी से टीम इंडिया मजबूत स्थिति में पहुंची.

आगरा: मुंबई में भारतीय महिला टीम ने दक्षिण अफ्रीका को 52 रनों से हराकर आईसीसी महिला वनडे विश्व कप 2025 का खिताब जीत लिया है. इस जीत में आगरा की दीप्ति शर्मा का अहम योगदान रहा. दीप्ति शर्मा ने ऑलराउंडर खेल का प्रदर्शन किया. पहले बल्लेबाजी में दीप्ति शर्मा ने 58 रन बनाए और घातक गेंदबाजी करके 9.3 ओवर में मात्र 39 रन देकर 5 विकेट झटके. दीप्ति शर्मा 'प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट' रहीं. उन्होंने 'प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट' की ट्रॉफी माता-पिता को समर्पित की. वहीं, आगरा में दीप्ति के पिता भगवान शर्मा और मां सुशीला शर्मा ने कहा कि उन्हें बेटी पर गर्व है. बेटियों की मेहनत रंग लाई. बेटियों ने दुनिया में देश का सिर गर्व से ऊंचा कर दिया. वहीं भारतीय महिला टीम की जीत पर आगरा में जमकर आतिशबाजी हुई. लोगों ने भारत माता के जय के नारे लगाए.

वहीं, दीप्ति की फिरकी के आगे साउथ अफ्रीकी बल्लेबाज टिक नहीं सके. ओपनर लौरा वालवरडिट को दीप्ति ने अपनी शानदार गेंद पर कैच आउट कराया. इसके बाद ही मैच का रुख पलट गया. दीप्ति शर्मा ने घातक गेंदबाजी करके 9.3 ओवर में मात्र 39 रन देकर 5 विकेट झटके. दीप्ति का इकोनॉमी रेट 4.10 रहा. जिससे साउथ अफ्रीकी बल्लेबाज 45.3 ओवर में 246 रन पर सिमट गए.

यूं पलटी दीप्ति ने बाजी: भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कप्तान हरमन ने जब 42 ओवर में दीप्ति शर्मा को गेंद सौंपी तो दीप्ति ने उसी ओवर में मैच भारत की झोली में जीत डाल दी. दीप्ति शर्मा ने शतक लगा चुकीं कप्तान वोल्वार्ट को ओवर की पहली ही गेंद पर कैच कराया. वोल्वार्ट 101 रन पर आउट हुईं. दीप्ति ने फिर ओवर की चौथी गेंद पर क्लो ट्रायोन को भी लौटाया और 246 रन पर टीम धराशायी हो गई.

आगरा में दीप्ति के घर पहुंचे केंद्रीय राज्यमंत्री बघेल. (etv bharat)

दीप्ति के घर पर जश्न शुरू: दीप्ति शर्मा के अवधपुरी स्थित आवास पर रविवार दोपहर से ही परिचित का पहुंचना शुरू हो गया था. केंद्रीय राज्यमंत्री प्रो. एसपी सिंह बघेल अपनी पत्नी मधु बघेल और बेटे डाॅ. पार्थ बघेल के साथ दीप्ति शर्मा के घर पहुंचे. उन्होंने परिवार के साथ वहां पर ही मैच देखा. इस दौरान केंद्रीय राज्यमंत्री ने दीप्ति शर्मा के माता-पिता से बात की. परिवार का उत्साहवर्धन किया. भारतीय महिला क्रिकेट टीम की जीत के बाद दीप्ति के घर पर जश्न मना. केंद्रीय मंत्री प्रो. एसपी सिंह बघेल ने भारतीय महिला क्रिकेट टीम की जीत में दीप्ति के योगदान को महत्वपूर्ण बताया.

आगरा में आतिशबाजी और भारत माता की जय के नारे गूंजे. (etv bharat)

दीप्ति की उपलब्धि और भारतीय महिला क्रिकेट टीम की जीत पर आगरा में जगह जगह जश्न मना. दीप्ति शर्मा के घर पर बधाइयों का तांता लग गया. पिता भगवान शर्मा ने खुशी जाहिर की. कहा कि बेटी ने मेहनत से कभी पीछे नहीं हटाई, आज उसी का फल पूरे देश को मिला है. दीप्ति की मां सुशीला शर्मा ने कहा कि उन्हें बेटी पर गर्व है. मुम्बई में मैच देखने गए दीप्ति के भाई और कोच सुमित शर्मा ने कहा कि मुझे अपनी बहन पर गर्व है. भारतीय महिला टीम के विश्व कप जीतने पर मिष्ठान वितरण किया गया. क्रिकेट प्रेमियों ने कहा कि देश की बेटियों ने दिखा दिया कि जज्बा अगर हो तो हर मुकाम संभव है.

आगरा में आतिशबाजी. (etv bharat)

विश्वकप में ऑलराउंडर प्रदर्शन से दीप्ति शर्मा ने 'प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट' की ट्रॉफी को नाम की. जिसे माता-पिता को समर्पित किया. दीप्ति ने कहा कि फाइनल के लिए बहुत मेहनत की थी. एकाग्रता से लक्ष्य तय करने के कारण ही आज बैटिंग और बॉलिंग दोनों में बड़ी कामयाबी मिली. दीप्ति ने टूर्नामेंट में 22 विकेट लिए और 200 से अधिक रन बनाए हैं. जो एक रिकॉर्ड है.

आगरा में आतिशबाजी. (etv bharat)

आखिरी ओवरों में ही टीम इंडिया की जीत साफ नजर आ रही थी. जैसे ही आखिरी विकेट गिरा क्रिकेट प्रेमी खुशी से चिल्ला उठे. आतिशबाजी शुरू हो गई. भारतीय बेटियां विश्व चैंपियन बने पर आगरा में जीत की खुशी का जश्न दो गुना हो गया. टीवी स्क्रीन, मोबाइल पर नजरें जमाए क्रिकेट प्रेमी सड़कों पर निकल आए. जमकर पटाखे चले. मोहल्लों में बच्चे-बूढ़े, युवा और महिलाओं ने भारत का तिरंगा लेकर जश्न मनाया. लोगों ने एक-दूसरे का मिठाई से मुंह मीठा कराया. अवधपुरी निवासी दीप्ति शर्मा के घर में मां सुशीला शर्मा ने बेटियों के विश्व विजेता बनने के लिए पूजा-पाठ किया था.

भारत की जीत के साथ ही सोशल मीडिया पर जीत की खुशी का इजहार करने वालों की बाढ़ आ गई. एक्स, इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्स ऐप जैसे सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर लोग जीत के वीडियो, फोटो और सेल्फी अपलोड की गईं. सोशल मीडिया प्लेटफार्म्स पर भारत की जीत के मीम्स बनने लगे. लोग जीत के मीम्स को एक-दूसरे से शेयर किया. सोशल मीडिया प्लेटफार्म्स पर मैच के क्लिप भी लगातार शेयर कीं. कुछ लोगों ने रात को ही भारत की विश्व विजेता ट्राफी लेने की तस्वीरें अपनी व्हाट्सऐप डीपी और स्टेटस पर लगाईं हैं.















