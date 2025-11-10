ETV Bharat / state

दर्शक दीर्घा से एक थ्रो में स्टंप उड़ाने वाली विश्वविजेता बिटिया दीप्ति शर्मा इस दिन लौटेंगी आगरा, चमकाया जा रहा घर, परिजन-प्रशंसक बेताब

आगरा: साल 2005 की बात है. एक 8 साल की बच्ची क्रिकेट मैच देखने के लिए दर्शक दीर्घा में बैठी हुई थी. इस बीच अचानक एक गेंद उसके पास आकर गिरी. इस बच्ची ने वह गेंद उठाकर वहीं से स्टंप पर सटीक निशान लगाकर थ्रो कर दी. गेंद ने स्टंप उड़ा दिया. यह नजारा देखकर वहां मौजूद एक इंटरनेशनल क्रिकेटर हैरत में पड़ गई और उनके मुंह से अनायास निकल आया कि 'ये बढ़िया क्रिकेटर बनेगी'. समय का पहिया घूमता है. उस वाकये के 20 साल बाद इस वर्ष भारतीय महिला टीम ने साउथ अफ्रीका की टीम को हराकर ट्रॉफी जीत ली. भारतीय टीम की एक महिला खिलाड़ी प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट चुनी गई. ये खिलाड़ी कोई और नहीं ये बच्ची ही थी. इस बच्ची का नाम है दीप्ति शर्मा. अब इसे संयोग कहें कि या कुछ और जो महिला क्रिक्रेटर की कही बात आखिर सच हो गई. अब यह बच्ची विश्वविजेता बनने के बाद आगरा में अपने घर लौट रही. उसके स्वागत के लिए परिजनों से लेकर प्रशंसक तक बेताब है.

साउथ अफ्रीका को हराने में अहम योगदान दिया: बता दें कि भारत की क्रिकेटर बिटिया ने दो नवंबर 2025 को वन डे विश्वकप के फाइनल में साउथ अफ्रीका की टीम को हराकर विश्व विजेता बनीं थीं. विश्व विजेता बनी भारतीय क्रिकेट टीम में ताजनगरी अपनी बेटी क्रिकेटर दीप्ति शर्मा भी शामिल थी. दीप्ति शर्मा ने विश्व कप फाइनल मुकबाले में पांच विकेट और 58 रन की महत्वपूर्ण पारी खेली थी. विश्व कप में शानदार प्रदर्शन के चलते ही प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट भी रहीं. तभी से ताजनगरी की बेटी दीप्ति शर्मा के आगरा आने का इंतजार हो रहा है. शहर में विश्व विजेता महिला क्रिकेट टीम में शामिल रहीं और प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट रही दीप्ति के शानदार स्वागत की प्लानिंग हो रही है.