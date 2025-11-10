दर्शक दीर्घा से एक थ्रो में स्टंप उड़ाने वाली विश्वविजेता बिटिया दीप्ति शर्मा इस दिन लौटेंगी आगरा, चमकाया जा रहा घर, परिजन-प्रशंसक बेताब
विश्वकप में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट चुनी गईं थीं दीप्ति शर्मा, आगरा में स्वागत के लिए हो रहीं तैयारियां.
आगरा: साल 2005 की बात है. एक 8 साल की बच्ची क्रिकेट मैच देखने के लिए दर्शक दीर्घा में बैठी हुई थी. इस बीच अचानक एक गेंद उसके पास आकर गिरी. इस बच्ची ने वह गेंद उठाकर वहीं से स्टंप पर सटीक निशान लगाकर थ्रो कर दी. गेंद ने स्टंप उड़ा दिया. यह नजारा देखकर वहां मौजूद एक इंटरनेशनल क्रिकेटर हैरत में पड़ गई और उनके मुंह से अनायास निकल आया कि 'ये बढ़िया क्रिकेटर बनेगी'. समय का पहिया घूमता है. उस वाकये के 20 साल बाद इस वर्ष भारतीय महिला टीम ने साउथ अफ्रीका की टीम को हराकर ट्रॉफी जीत ली. भारतीय टीम की एक महिला खिलाड़ी प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट चुनी गई. ये खिलाड़ी कोई और नहीं ये बच्ची ही थी. इस बच्ची का नाम है दीप्ति शर्मा. अब इसे संयोग कहें कि या कुछ और जो महिला क्रिक्रेटर की कही बात आखिर सच हो गई. अब यह बच्ची विश्वविजेता बनने के बाद आगरा में अपने घर लौट रही. उसके स्वागत के लिए परिजनों से लेकर प्रशंसक तक बेताब है.
साउथ अफ्रीका को हराने में अहम योगदान दिया: बता दें कि भारत की क्रिकेटर बिटिया ने दो नवंबर 2025 को वन डे विश्वकप के फाइनल में साउथ अफ्रीका की टीम को हराकर विश्व विजेता बनीं थीं. विश्व विजेता बनी भारतीय क्रिकेट टीम में ताजनगरी अपनी बेटी क्रिकेटर दीप्ति शर्मा भी शामिल थी. दीप्ति शर्मा ने विश्व कप फाइनल मुकबाले में पांच विकेट और 58 रन की महत्वपूर्ण पारी खेली थी. विश्व कप में शानदार प्रदर्शन के चलते ही प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट भी रहीं. तभी से ताजनगरी की बेटी दीप्ति शर्मा के आगरा आने का इंतजार हो रहा है. शहर में विश्व विजेता महिला क्रिकेट टीम में शामिल रहीं और प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट रही दीप्ति के शानदार स्वागत की प्लानिंग हो रही है.
घर पर बधाइयों का तांता: यूपी सरकार में कैबिनेट मंत्री बेबी रानी मौर्य रविवार देर शाम क्रिकेटर दीप्ति शर्मा के अवधपुरी स्थित आवास पहुंचीं. उन्होंने दीप्ति के माता-पिता श्रीभगवान शर्मा और सुशीला शर्मा सहित परिवारीजन से भेंट की और शुभकामनाएं दीं. इसके साथ ही दीप्ति शर्मा के घर डीसीएए के पदाधिकारी बधाई देने पहुंचे. इसमें डीसीएए के अध्यक्ष व यूपीसीए की एपेक्स काउंसिल के मेंबर सुनील जोशन, यूपीसीए की क्रिकेट डेवलपमेंट कमेटी के मेंबर अनीस राजपूत, डीसीएए के उपाध्यक्ष राजेश सहगल, डीसीएए के सदस्य राजीव वासन शामिल रहे.
कब घर आ रहीं दीप्ति: क्रिकेटर दीप्ति शर्मा के भाई सुमित शर्मा ने बताया कि बहन दीप्ति शर्मा 13 नवंबर को आगरा पहुंचेंगी. रविवार को दीप्ति उज्जैन में थी. अब सोमवार को नोएडा पहुंचेगी. नोएडा से 13 नवंबर की सुबह सीधे आगरा आएंगी. बहन दीप्ति के आने से पहले घर में पुताई और सफाई का काम किया जा रहा है. दीप्ति के सम्मान में पूरा घर रंग-बिरंगी रोशनी से जगमग किया जाएगा.
क्या है तैयारी: डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ आगरा (डीसीएए) के अध्यक्ष सुनील जोशन ने बताया कि दीप्ति शर्मा के सम्मान में शहर में डीसीएए रोड शो निकालेगा. रोड शो व सम्मान समारोह को लेकर दीप्ति शर्मा के परिवार, जिला प्रशासन, पुलिस कमिश्नरेट से बात हुई है. डीसीएए में बीसीसीआई की तर्ज पर भव्य रोड शो निकालेगा. 13 नवंबर को रोड शो में प्रशासनिक-पुलिस अधिकारी, खेल हस्तियां, सामाजिक संस्थाएं, खिलाड़ी व खेल प्रेमी शामिल होंगे. जिला प्रशासन से रोड शो के रूट को लेकर वार्ता चल रही है. एमजी रोड पर मेट्रो की बेरिकेटिंग है. जिससे वहां पर रोड शो संभव नहीं है. ऐसे में होटल भावना क्लार्क इन से रोड शो को शुरू करके दीप्ति शर्मा के घर तक ले जाने का प्रस्ताव है. आज रोड शो के रूट पर मुहर लगेगी. रोड शो में करीब 40 गाड़ियां होंगी.
खुली जीप में परिवार संग दीप्ति आएंगी नजर: डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ आगरा (डीसीएए) के अध्यक्ष सुनील जोशन ने बताया कि रोड शो में दीप्ति की सुरक्षा को लेकर पुलिस के साथ बात की है. रोड शो में कई थानों की फोर्स रहेगी. इसमें महिला पुलिसकर्मी तैनाती होगी. खुली जीप में दीप्ति शर्मा सवार होंगी. उनके साथ परिजन के अलावा कोई नहीं रहेगा.
