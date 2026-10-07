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Special: मौसम की मार और मिलों की कमी से अलवर में सिमट गई कपास की खेती, मुनाफे के लिए प्याज की तरफ बढ़े किसान

अलवर: जिले में कभी किसानों की समृद्धि का आधार रहा 'सफेद सोना' यानी कपास अब अपना वजूद खोता जा रहा है. बदलते मौसम, कीटों के भीषण प्रकोप और जिले में एक भी कॉटन जिनिंग फैक्ट्री न होने के कारण कपास का रकबा घट गया है. इस भारी नुकसान और बढ़ती लागत से परेशान होकर क्षेत्र के किसान अब कपास छोड़, ज्यादा मुनाफे वाली प्याज की खेती की ओर तेजी से रुख कर रहे हैं. पिछले आठ सालों में अलवर जिले में कपास की बुवाई का क्षेत्र 62 हजार हेक्टेयर से ज्यादा घट चुका है. इस खरीफ सीजन में जिले में मात्र 10,300 हेक्टेयर में ही कपास की बुवाई हुई है, जबकि वर्ष 2019 में किसानों ने 72 हजार 400 हेक्टेयर क्षेत्र में कपास की बुवाई की थी.

किसान बोले- अब कपास की फसल में बचत नहीं: मुंडियाल गांव से कपास लेकर मंडी पहुंचे दूसरे किसान आकाश ने बताया कि वे करीब 11 वर्षों से कपास की खेती कर रहे हैं, लेकिन अब इसमें पहले जैसी बचत नहीं रह गई है. उन्होंने बताया कि बारिश होने पर कपास में कीट और रोगों का प्रकोप बढ़ जाता है, जबकि बारिश नहीं होने पर पौधों के सूखने का खतरा रहता है. दोनों परिस्थितियों में उत्पादन और गुणवत्ता प्रभावित होती है. उन्होंने बताया कि इस साल एक बीघा में करीब तीन क्विंटल कपास का उत्पादन हुआ. इस साल उन्हें करीब 8,000 रुपये प्रति क्विंटल का भाव मिला. हालांकि, इस साल कपास का भाव करीब 9,000 रुपये प्रति क्विंटल तक पहुंचने की उम्मीद थी.

एक बीघा में तीन-चार क्विंटल तक उत्पादन: जिले के मुंडियाखेड़ा गांव से कपास बेचने अलवर मंडी पहुंचे किसान मुबीन खान ने बताया कि इस साल उन्होंने करीब 10 बीघा में कपास की फसल बोई है. वे लगभग 20 वर्षों से कपास की खेती कर रहे हैं, लेकिन इस बार फसल की गुणवत्ता कमजोर है. उन्होंने बताया कि एक बीघा में औसतन तीन से चार क्विंटल तक ही कपास की पैदावार मिल पाती है. उन्होंने बताया कि इस साल कपास के भाव पिछले वर्षों की तुलना में ठीक हैं और मंडी में करीब 8,100 से 8,400 रुपये प्रति क्विंटल तक भाव मिल रहा है, लेकिन कपास का उत्पादन कम होने से किसानों को अपेक्षित मुनाफा नहीं मिल पा रहा. उन्होंने बताया कि कपास की बुवाई सामान्य तौर पर अप्रैल-मई में की जाती है और फसल करीब छह महीने तक खेत में रहती है. इस दौरान निराई-गुड़ाई, सिंचाई और कीट नियंत्रण पर खर्च करना पड़ता है. मौसम में बदलाव के साथ कीटों का प्रकोप बढ़ने पर किसानों को बार-बार दवाइयों का छिड़काव करना पड़ता है. इससे खेती की लागत भी बढ़ जाती है.

कई कारणों से कपास की बुवाई में गिरावट: कृषि विभाग के अधिकारी पीसी मीणा ने बताया कि अलवर जिले में कपास का रकबा लगातार घटने के कई कारण हैं. इनमें फसल में कीटों का बढ़ता प्रकोप, मौसम में बदलाव, उत्पादन में गिरावट और किसानों को प्याज व अन्य फसलों से मिलने वाला तुलनात्मक रूप से ज्यादा मुनाफा प्रमुख हैं. उन्होंने बताया कि जिले में कॉटन जिनिंग और प्रोसेसिंग की पर्याप्त सुविधा नहीं होने के कारण स्थानीय स्तर पर कपास के लिए मजबूत बाजार विकसित नहीं हो सका है, इसलिए किसान अपनी कपास की उपज बेचने के लिए दूसरे क्षेत्रों के बाजारों पर निर्भर हैं.

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व्यापारी बोले- शुरुआत से ही कम दिखाई दे रही पैदावार: अलवर मंडी के व्यापारी सतपाल ने बताया कि इस बार मंडी में कपास की आवक शुरुआत से ही कम हो रही है. इसका कारण जिले में कपास की पैदावार कम होना है. उन्होंने बताया कि इन दिनों अलवर मंडी में प्रतिदिन 200 से 300 पोट कपास की आवक हो रही है. एक पोट में 40 किलोग्राम कपास होती है. उन्होंने बताया कि बारिश के कारण कपास की फसल में नुकसान की समस्या कई क्षेत्रों में आई है. लगातार बारिश होने से कई जगह कपास के पौधे खराब होने से फसल प्रभावित हुई. उन्होंने बताया कि जिले में कपास का उत्पादन धीरे-धीरे कम हो रहा है. उन्होंने बताया कि अलवर मंडी में कपास की आवक का सीजन जनवरी तक चलता है. मंडी में आने वाली कपास आगे पंजाब के अलावा भिवाड़ी, नीमराना, अहमदाबाद सहित अन्य क्षेत्रों में भेजी जाती है. उन्होंने बताया कि अलवर में पैदा होने के बाद भी कपास की आगे की प्रक्रिया और खपत के लिए दूसरे औद्योगिक केंद्रों पर निर्भर रहना पड़ता है.

प्याज का रुख. (ETV Bharat gfx)

अलवर में प्रोसेसिंग मिल नहीं, बाहर जा रही कपास: कपास फैक्ट्री संचालक मुकेश कुमार ने बताया कि कपास के घटते रकबे के साथ जिले में स्थानीय स्तर पर जिनिंग और प्रोसेसिंग मिल की कमी भी किसानों के लिए बड़ी समस्या है. उन्होंने बताया कि मंडी से कच्ची कपास खरीदी जाती है. जिनिंग प्रक्रिया में कपास से काकड़ा (बिनौला) और अन्य हिस्सों को अलग कर रुई निकाली जाती है. इसके बाद रुई को धागा तैयार करने के लिए भीलवाड़ा सहित अन्य क्षेत्रों में भेजा जाता है. उन्होंने बताया कि अलवर में कपास का उत्पादन होने के बाद भी उसकी प्रोसेसिंग का बड़ा हिस्सा जिले के बाहर होता है. उन्होंने बताया कि जिले में जिनिंग और आगे की प्रोसेसिंग की सुविधाएं विकसित की जाएं तो स्थानीय स्तर पर कपास की मांग बढ़ सकती है. इससे परिवहन पर होने वाला खर्च कम करने के साथ किसानों के लिए स्थानीय बाजार का विकल्प भी मजबूत हो सकता है.

मंडी में बिक्री के लिए पहुंची कपास (ETV Bharat Alwar)

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प्याज की फसल में मिल रहा ज्यादा मुनाफा: कृषि विभाग के अधिकारी पीसी मीणा ने बताया कि इस खरीफ सीजन में जिले में कपास का क्षेत्र करीब 10,300 हेक्टेयर रहा है. पिछले वर्षों की तुलना में कपास का क्षेत्र लगातार कम हुआ है. इसके पीछे मुख्य रूप से कीटों का अधिक प्रकोप और उत्पादन में आई गिरावट को कारण माना जा रहा है. उन्होंने बताया कि कृषि विभाग की ओर से किसानों को कीट प्रबंधन और फसल बचाने के उपायों की जानकारी दी जा रही है. इसके बाद भी कपास उत्पादन में गिरावट का असर किसानों के प्याज की फसल की ओर रुख करने के रूप में दिखाई दे रहा है. कृषि अधिकारी मीणा ने बताया कि अलवर जिले में कपास का रकबा कम होने से किसानों का आकर्षण प्याज की फसल की ओर बढ़ रहा है. उन्होंने बताया कि किसानों को प्याज की पैदावार से ज्यादा मुनाफा मिल रहा है, इसलिए किसान कपास की जगह प्याज की खेती को प्राथमिकता दे रहे हैं. उन्होंने बताया कि वर्तमान में अलवर जिले में करीब 12 हजार किसान कपास की खेती से जुड़े हैं.

मंडी में कपास लेकर पहुंचा किसान (ETV Bharat Alwar)

कपास उत्पादकता मिशन से रकबा बढ़ाने की कोशिश: कृषि विभाग के अधिकारी पीसी मीणा ने बताया कि कपास का रकबा दोबारा बढ़ाने के लिए कपास उत्पादकता मिशन के तहत प्रयास किए जा रहे हैं. किसानों को बेहतर उत्पादन तकनीक, कीट प्रबंधन और आधुनिक कृषि पद्धतियों की जानकारी दी जा रही है. विभाग का उद्देश्य उत्पादन बढ़ाना और किसानों के लिए कपास की खेती को दोबारा आर्थिक रूप से आकर्षक बनाना है. उन्होंने बताया कि किसानों की समस्या केवल उत्पादन तक सीमित नहीं है, बल्कि फसल की उत्पादकता बढ़ने पर उचित बाजार और प्रसंस्करण की व्यवस्था में सुधार जरूरी है.

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जिनिंग फैक्ट्री होती तो स्थानीय बाजार मिलता: कृषि अधिकारी पीसी मीणा ने बताया कि अलवर जिले में वर्तमान में कॉटन जिनिंग फैक्ट्री की सुविधा नहीं है. यह भी कपास की पैदावार बढ़ाने में बड़ी चुनौती है. उन्होंने बताया कि कपास सीजन में जब मंडियों में आवक बढ़ती है, तो स्थानीय स्तर पर प्रोसेसिंग सुविधा नहीं होने के कारण किसानों और व्यापारियों को बाहर के बाजारों पर निर्भर रहना पड़ता है. जिले में जिनिंग फैक्ट्री स्थापित होने से कपास की स्थानीय खपत और मांग बढ़ने की संभावना है. इससे किसानों को अपनी उपज बेचने के लिए नजदीकी बाजार मिलना संभव हो सकेगा.

मंडी में रोजाना करीब 10 हजार किलो कपास पहुंचती है (ETV Bharat Alwar)

गोविंदगढ़, रामगढ़ और उमरेण में कपास की खेती: अलवर जिले में मुख्य रूप से गोविंदगढ़, रामगढ़ और उमरेण क्षेत्र में कपास की खेती होती है. इन इलाकों में किसान लंबे समय से कपास की फसल लेते रहे हैं. हालांकि अब बदलते मौसम, कीटों के प्रकोप, घटती उत्पादकता और दूसरी फसलों से बेहतर आर्थिक लाभ मिलने के कारण किसान कपास का रकबा कम कर रहे हैं. कपास को कभी किसानों के लिए 'सफेद सोना' माना जाता था, लेकिन मौजूदा परिस्थितियों में किसानों के लिए कपास की फसल करना घाटे का सौदा बन रहा है.

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