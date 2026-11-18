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World COPD Day : बिगड़ता AQI फेफड़ों पर डाल रहा भारी असर, COPD के नए मामलों में राजस्थान देश में नंबर 1

बढ़ रहे सांस संबंधित बीमारियों के मामले ( ETV Bharat GFX )

जयपुर: राजधानी जयपुर सहित राजस्थान में बिगड़ती वायु गुणवत्ता (AQI) अब लोगों की सांसों पर भारी पड़ रही है. जयपुर के सवाईमान सिंह अस्पताल में इन दिनों सांस संबंधित बीमारियों के मामले लगातार बढ़ रहे हैं. हवा में बढ़ते प्रदूषण, धूल और जहरीले कणों का सीधा असर फेफड़ों की सेहत पर पड़ रहा है. लगातार प्रदूषित हवा के संपर्क में रहने से सांस संबंधी बीमारियों का खतरा बढ़ता है, इनमें क्रॉनिक ऑब्सट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज (COPD) सबसे गंभीर बीमारियों में शामिल है.

राजस्थान के लिए चिंता की बात यह है कि ग्लोबल बर्डन ऑफ डिजीज आधारित अध्ययन में COPD के नए मामलों की दर देश में सबसे अधिक दर्ज की गई है. हर साल नवंबर के तीसरे बुधवार को विश्व COPD दिवस मनाया जाता है. इसका उद्देश्य फेफड़ों की इस गंभीर बीमारी के प्रति जागरूकता बढ़ाना और समय पर जांच व उपचार के लिए लोगों को प्रेरित करना है.