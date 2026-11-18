World COPD Day : बिगड़ता AQI फेफड़ों पर डाल रहा भारी असर, COPD के नए मामलों में राजस्थान देश में नंबर 1
प्रदेश में 11.4 प्रतिशत लोग बीड़ी का सेवन करते हैं, जबकि सिगरेट पीने वालों की दर करीब 2.8 प्रतिशत है. आदित्य अत्रे की रिपोर्ट...
Published : November 18, 2026 at 6:33 AM IST
जयपुर: राजधानी जयपुर सहित राजस्थान में बिगड़ती वायु गुणवत्ता (AQI) अब लोगों की सांसों पर भारी पड़ रही है. जयपुर के सवाईमान सिंह अस्पताल में इन दिनों सांस संबंधित बीमारियों के मामले लगातार बढ़ रहे हैं. हवा में बढ़ते प्रदूषण, धूल और जहरीले कणों का सीधा असर फेफड़ों की सेहत पर पड़ रहा है. लगातार प्रदूषित हवा के संपर्क में रहने से सांस संबंधी बीमारियों का खतरा बढ़ता है, इनमें क्रॉनिक ऑब्सट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज (COPD) सबसे गंभीर बीमारियों में शामिल है.
राजस्थान के लिए चिंता की बात यह है कि ग्लोबल बर्डन ऑफ डिजीज आधारित अध्ययन में COPD के नए मामलों की दर देश में सबसे अधिक दर्ज की गई है. हर साल नवंबर के तीसरे बुधवार को विश्व COPD दिवस मनाया जाता है. इसका उद्देश्य फेफड़ों की इस गंभीर बीमारी के प्रति जागरूकता बढ़ाना और समय पर जांच व उपचार के लिए लोगों को प्रेरित करना है.
फेफड़ों की गंभीर बीमारी से दुनिया में हर साल लाखों मौतें होती हैं और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गनाइजेशन के आंकड़े भी चौंकाने वाले हैं. सवाईमान सिंह अस्पताल के अतिरिक्त अधीक्षक डॉ. मनोज शर्मा का कहना है कि COPD एक गंभीर बीमारी है और जैसे ही AQI बिगड़ता है तो इस बीमारी से पीड़ित मरीजों की परेशानी लगातार बढ़ती रहती है.
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प्रदेश की स्थिति गंभीर : फेफड़ों को नुकसान पहुंचाने वाली क्रॉनिक ऑब्सट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज दुनिया की गंभीर स्वास्थ्य चुनौतियों में शामिल है. यह बीमारी अब केवल धूम्रपान करने वालों तक सीमित नहीं रह गई है, बल्कि वायु प्रदूषण, धूल-मिट्टी, धुएं और जहरीली हवा के संपर्क में रहने वाले लोग भी इसकी चपेट में आ रहे हैं. राजस्थान के लिए चिंता की बात यह है कि ग्लोबल बर्डन ऑफ डिजीज आधारित अध्ययन के अनुसार राज्य में COPD के नए मामलों की दर प्रति एक लाख आबादी पर 306.28 है जो देश के राज्यों में सबसे अधिक बताई गई है.
- एक रिपोर्ट के अनुसार राजस्थान में हर एक लाख लोगों पर COPD के 306.28 नए मामले सामने आए.
- COPD के नए मामलों के मामले में राजस्थान देश के सभी राज्यों में पहले स्थान पर रहा.
- COPD से होने वाली मौतों की दर उत्तराखंड में सबसे अधिक 227.19 प्रति लाख दर्ज की गई.
- रिपोर्ट के अनुसार राजस्थान और उत्तराखंड में COPD का खतरा अधिक पाया गया.
- वायु प्रदूषण और तंबाकू का सेवन इस बीमारी के प्रमुख जोखिम कारकों के रूप में सामने आए.
गंभीर बीमारी : COPD ऐसी बीमारी है, जिसमें फेफड़ों की वायु नलियां सिकुड़ने लगती हैं और सांस लेने-छोड़ने की प्रक्रिया प्रभावित होती है. बीमारी धीरे-धीरे बढ़ती है और शुरुआती लक्षणों को अक्सर सामान्य खांसी या उम्र बढ़ने का असर समझकर नजरअंदाज कर दिया जाता है और समय के साथ फेफड़ों की कार्यक्षमता कम होने लगती है. इस बीमारी में मुख्य रूप से दो स्थितियां देखने को मिलती हैं.
क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस: सांस की नलियों में लंबे समय तक सूजन और बलगम बनने की समस्या रहती है. मरीज को लगातार खांसी और कफ की शिकायत होती है.
एम्फायसीमा: फेफड़ों की छोटी-छोटी वायु थैलियों (एल्वियोली) को नुकसान पहुंचता है. इससे फेफड़ों की ऑक्सीजन लेने और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालने की क्षमता प्रभावित होती है.
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हर साल 34 लाख मौतें : वहीं, दुनियाभर में बड़ी संख्या में मरीजों की मौत का कारण भी COPD है. विश्व स्वास्थ्य संगठन की मानें तो वर्ष 2023 में दुनियाभर में इस बीमारी के कारण करीब 34 लाख लोगों की मौत हुई. यह दुनिया में मृत्यु का तीसरा सबसे बड़ा कारण है.
बीड़ी-सिगरेट का सेवन अधिक : COPD बीमारी का प्रमुख कारण बीड़ी-सिगरेट का सेवन अधिक है. राजस्थान के आंकड़ों की बात करें तो ग्रामीण इलाकों में 26.8 प्रतिशत वयस्क तंबाकू का सेवन करते हैं, जबकि शहरी क्षेत्रों में यह आंकड़ा 19.1 प्रतिशत है. राजस्थान में तंबाकू सेवन के तरीकों पर नजर डालें तो बीड़ी का इस्तेमाल सिगरेट की तुलना में काफी ज्यादा है. GATS-2 के अनुसार, प्रदेश में 11.4 प्रतिशत लोग बीड़ी का सेवन करते हैं, जबकि सिगरेट पीने वालों की दर करीब 2.8 प्रतिशत दर्ज की गई.
बीमारी को किया जा सकता है नियंत्रित : COPD फेफड़ों की एक ऐसी बीमारी है, जिसमें समय के साथ फेफड़ों की कार्यक्षमता प्रभावित होने लगती है. इस बीमारी में फेफड़ों को हुआ नुकसान सामान्यत पूरी तरह ठीक नहीं हो पाता, लेकिन समय पर पहचान और नियमित उपचार से बीमारी को नियंत्रित किया जा सकता है. डॉक्टरों के अनुसार COPD के मरीजों के लिए सबसे जरूरी है कि वे धूम्रपान और तंबाकू का सेवन पूरी तरह बंद करें. इसके अलावा डॉक्टर की सलाह से दवाओं का इस्तेमाल करना चाहिए.