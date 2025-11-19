ETV Bharat / state

विश्व सीओपीडी दिवस 2025; 'यूपी में COPD के एक करोड़ से ज्यादा मरीज', चिकित्सक बोले- 30 साल के युवा भी बीमारी की चपेट में

डॉ. वेद ने बताया कि सीओपीडी के लक्षण 30 वर्ष की उम्र के बाद दिखने शुरू होते हैं. सुबह खांसी आने के साथ इसकी शुरुआत होती है. इसके बाद साल भर खांसी और बलगम भी आने लगता है. बीमारी बढ़ने पर रोगी की सांस भी फूलने लगती है. सीओपीडी से फेफड़े के साथ ही दिल, गुर्दा व अन्य अंग भी प्रभावित होते हैं.

उन्होंने कहा कि चिकित्सक के परामर्श पर टीकाकरण कराएं. इसके अलावा अब नवीन प्रकार के इनहेलर आ रहे हैं, जो बहुत मददगार साबित हो रहे हैं. पहले के समय में जो इनहेलर मरीज को दिया जाता था, वह काफी कठिन होता था और दो से तीन इनहेलर उन्हें रखने पड़ते थे, लेकिन अब मरीज को अलग-अलग इनहेलर रखने की जरूरत नहीं है, एक ही इनहलेर में तीनों दवाएं होती हैं.

उन्होंने कहा कि सीओपीडी से बचाव के लिए अब वैक्सीन आती है, जिसको लगाने से व्यक्ति इस क्रॉनिक डिजीज से बच सकता है. यह वैक्सीन काफी असरदार साबित हो रही है. सीओपीडी के मरीजों के लिए दो टीकाकरण होते हैं. एक इन्फ्लूएंजा (फ्लू) टीका और दूसरा न्यूमोकोकल टीका. यह टीकाकरण बहुत असरदार साबित हो रहे हैं. फ्लू का टीका कभी भी लगाया जा सकता है. उन्होंने बताया कि छोटे बच्चों को भी लगाया जा सकता है, इसका कोई दुष्प्रभाव नहीं है.

क्रिटिकल केयर मेडिसिन विभाग के विभागाध्यक्ष प्रो. वेद प्रकाश ने बताया कि हर वर्ष विश्व सीओपीडी दिवस का थीम रखा जाता है. इस वर्ष के थीम का उद्देश्य सांस फूलने जैसे प्रारम्भिक संकेतों की अनदेखी न करने और समय पर जांच कराकर उचित उपचार अपनाने पर बल देना है. इसको लेकर समय-समय पर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं, ताकि लोग इसके बारे में जागरूक रहें और इसे हल्के में बिल्कुल भी न लें. उन्होंने कहा कि यूपी में COPD के एक करोड़ से ज्यादा मरीज हैं. उन्होंने कहा कि पहले यह बीमारी बुजुर्गों में देखने को मिलती थी लेकिन अब 30 साल के युवा भी इसकी चपेट में आ रहे हैं.

लखनऊ : विश्वभर में करोड़ों लोग क्रॉनिक ऑब्सट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज (सीओपीडी) से पीड़ित हैं. यह सांस फूलने, बलगम बनने और खांसी का कारण बनती है. इससे फेफड़े के कुछ हिस्से नष्ट हो सकते हैं. बलगम श्वास नली को अवरूद्ध कर सकता है. इसकी परत में जलन और सूजन हो सकती है. इसके इलाज में टीकाकरण काफी मददगार साबित हो रहा है. सही समय पर अगर टीकाकरण हो जाए तो यह काफी हद तक संक्रमण को रोका जा सकता है. इसके अलावा कई प्रकार के इनहेलर अब आ रहे हैं.

'इनहेलर से काबू में आ सकती है बीमारी' : केजीएमयू रेस्पिरेटरी मेडिसिन विभाग के पूर्व अध्यक्ष डॉ. आरएएस कुशवाहा ने कहा कि देश में करीब 5.5 करोड़ से अधिक लोग सीओपीडी से पीड़ित हैं. महिलाओं में बढ़ती धूम्रपान की प्रवृत्ति और चूल्हे में खाना पकाने की वजह से उनमें यह बीमारी बढ़ने की आशंका है. उन्होंने कहा कि इनहेलर इसका सबसे प्रभावी इलाज है. यह सीधे फेफड़े में पहुंचता है, जबकि बाकी दवाएं खून में जाती हैं, इसलिए इनहेलर के दुष्प्रभाव भी कम हैं.





केजीएमयू रेस्पिरेटरी मेडिसिन विभाग के पूर्व अध्यक्ष डॉ. आरएएस कुशवाहा (Photo credit: ETV Bharat)



प्रो. आरएएस कुशवाहा ने बताया कि पहले के समय में और अपने काफी बदलाव आया है. पहले जब लोगों को इनहेलर दिया जाता था तो वह इसका इस्तेमाल नहीं करते थे. मरीज खुद आकर हमें बताते थे कि गांव समाज के लोग उनका मजाक उड़ाते हैं और उन्हें हीन दृष्टि से देखते हैं. जिसकी वजह से वह इनहेलर नहीं लेते हैं और तबियत और बिगड़ रही है.

उन्होंने कहा कि टेलीविजन पर विज्ञापन के जरिए लोग जागरूक होते थे, जिसके बाद मरीज दोबारा आकर कहते थे कि अब हम इनहेलर लेंगे. उन्होंने आगे कहा कि सीओपीडी मुख्यत पर्यावरण में मौजूद प्रदूषण, धूम्रपान, धुआं जैसे विभिन्न कर्ण की वजह से होता है. मौजूदा समय में धूम्रपान बड़ी संख्या में लोग करते हैं. अब ज्यादातर मामले धूम्रपान वाले ही आते हैं. उन्होंने कहा कि जागरूकता हर स्तर से शुरू होने की जरूरत है.

मुख्य तथ्य और आंकड़े : एक अध्ययन के अनुसार, निम्न और मध्यम आय वाले देशों में विशेष रुप से महिलाओं में सीओपीडी की बीमारी का प्रकोप समय के साथ-साथ बढ़ने का अनुमान है. वैश्विक स्तर पर अनुमानत वर्ष 2023 तक लगभग 48 करोड़ लोग सीओपीडी से ग्रसित थे. सीओपीडी दुनिया भर में मृत्यु का तीसरा प्रमुख कारण है, जो गैर-संचारी रोगों होने वाली मृत्यु दर में महत्वपूर्ण योगदान देता है.

वर्ष 2030 तक बढ़ती आबादी, तंबाकू के बढ़ते उपयोग और पर्यावरण प्रदूषकों के संपर्क के कारण सीओपीडी वैश्विक स्तर पर मृत्यु का तीसरा प्रमुख कारण बने रहने की उम्मीद है. अनुमानत 2019 में सीओपीडी के कारण दुनिया भर में लगभग 32 लाख मौतें हुईं थीं. सीओपीडी सभी उम्र के व्यक्तियों को प्रभावित कर सकता है, परन्तु यह वृद्ध आबादी को अधिक रुप से प्रभावित करता है, विशेष रूप से 60 वर्ष और उससे अधिक उम्र के लोगों में यह बीमारी प्रभावित करती है.





अध्ययन के अनुसार, भारत में 5.5 करोड़ से अधिक लोग सीओपीडी से पीड़ित हैं. जोखिम कारकों में प्रमुखतः धूम्रपान शामिल है, जो भारत में लगभग 40 प्रतिशत मामलों के लिए जिम्मेदार है. खाना पकाने और हीटिंग के लिए बायोमास ईंधन का उपयोग सीओपीडी को बढ़ाता है, जैसे विशेष रूप से ग्रामीण घरों में इस्तेमाल होने वाले कंडे, उपलों से होने वाला इनडोर वायु प्रदूषण सीओपीडी को ग्रसित परिवेश में हाने वाली प्रमुख बीमारी बनाता है. दुनिया भर में सीओपीडी के लगभग एक-तिहाई मामले गैर-धूम्रपान करने वालों में होते हैं, जो अक्सर व्यावसायिक जोखिम जैसे वायु प्रदूषण और अन्य पर्यावरणीय कारकों से जुड़े होते हैं.

सीओपीडी पर वायु प्रदूषण का प्रभाव : पार्टिकुलेट मैटर (पीएम 2.5 और पीएम 10), नाइट्रोजन डाइऑक्साइड (एनओ2) और सल्फर डाइऑक्साइड (एसओ) जैसे वायु प्रदूषकों के लगातार संपर्क से फेफड़ों में सूजन और क्षति हो सकती है, जिससे इसका खतरा बढ़ जाता है.



- लक्षणों का बढ़ना : खराब वायु गुणवत्ता सीओपीडी के गंभीर रूप को बढ़ावा दे सकती है, जिससे सांस फूलना, खांसी और घरघराहट जैसे लक्षण बिगड़ सकते हैं और अस्पताल में भर्ती होने की संख्या बढ़ सकती है.



- रोग प्रगति : वायु प्रदूषकों के लंबे समय तक संपर्क में रहने से सीओपीडी रोगियों में फेफड़ों की कार्यक्षमता में तेजी से गिरावट आती है, जिससे समय के साथ रोग अधिक गंभीर हो जाता है.



- अध्ययनों से पता चला है कि महत्वपूर्ण वायु प्रदूषण वाले क्षेत्रों में सीओपीडी रोगियों के बीच मृत्यु दर अधिक है, विशेष रूप से स्मॉग के दौरान.



- मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करता है : वायु प्रदूषण श्वसन संबंधी लक्षणों को खराब करता है, शारीरिक गतिविधि को प्रतिबंधित करता है और मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करता है, जिससे सीओपीडी वाले व्यक्तियों के लिए जीवन की गुणवत्ता खराब हो जाती है.



- कई निम्न और मध्यम आय वाले देशों में, खाना पकाने और हीटिंग के लिए बायोमास ईंधन के उपयोग (जैसे, लकड़ी, लकड़ी का कोयला और गोबर) से घर के अंदर वायु प्रदूषण सीओपीडी के प्रसार में एक प्रमुख योगदानकर्ता है.







क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज (सीओपीडी) का प्रभाव



- पुरानी खांसी

- सांस लेने में तकलीफ

- घरघराहट

- सीने में जकड़न

- थकान

- बार-बार श्वसन संक्रमण होना

- अनपेक्षित वजन घटना

- दैनिक गतिविधियां करने में कठिनाई.





सीओपीडी का इलाज



ब्रोंकोडाईलेटर्स : श्वास नली के आस-पास की मांसपेशियों को आराम देने, वायु प्रवाह में सुधार करने और सीओपीडी के लक्षणों को कम करने में मदद करने के लिए ब्रोंकोडाईलेटर्स जैसी दवाएं निर्धारित की जाती हैं.



- इनहेल्ड कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स : कुछ मामलों में श्वास नली में सूजन को कम करने के लिए निर्धारित किया जा सकता है.



- पल्मोनरी पुनर्वास : एक व्यापक कार्यक्रम जिसमें व्यायाम प्रशिक्षण, शिक्षा और जीवनशैली में संशोधन शामिल है. पल्मोनरी पुनर्वास का उद्देश्य सीओपीडी वाले व्यक्तियों की समग्र भलाई और कार्यात्मक क्षमता में सुधार करना है.

- ऑक्सीजन थैरेपी : निम्न रक्त ऑक्सीजन स्तर वाले व्यक्तियों के लिए पूरक ऑक्सीजन निर्धारित की जा सकती है. यह हृदय और फेफड़ों पर कार्यभार को कम करने में मदद करती है.



- सर्जरी सीओपीडी के गंभीर मामलों में फेफड़े की कार्यप्रणाली और जीवन की गुणवत्ता में सुधार के लिए सर्जिकल हस्तक्षेप जैसे निष्क्रीय फेफड़े की मात्रा में कम करने की सर्जरी (एल.वी.आर.एस) या फेफड़े के प्रत्यारोपण पर विचार किया जा सकता है.





यह भी पढ़ें : दीपावली पर अस्थमा और COPD के पेशेंट ऐसे रखें अपना ख्याल, पटाखों का धुआं कर सकता है परेशान, अपनाएं ये टिप्स

यह भी पढ़ें : पुरुषों में बढ़ रही सांस लेने की समस्या, अस्पतालों की ओपीडी में बढ़े मरीज; ये लक्षण हैं तो हो जाएं सचेत