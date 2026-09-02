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हींग को दुनिया मानती है स्वाद का जादू, जिसे कभी अंग्रेजों ने कहा था 'डेविल्स डंग'

हींग को दुनिया मानती है स्वाद का जादू ( Photo Credit; ETV Bharat )

देश-विदेश में हाथरस हींग की धूम (Photo Credit; ETV Bharat)

यह महज ₹100 करोड़ का सालाना कारोबार नहीं है, बल्कि उत्तर प्रदेश की उस 'ओडीओपी' (ODOP) ताकत की कहानी है, जो भारत को आत्मनिर्भर बनाने में जुटी है. उन गुमनाम कारीगरों के पसीने की कहानी है, जो दिन-रात तीखी गंध के बीच काम कर देश भर के करोड़ों घरों तक स्वाद पहुंचाते हैं. 'डेविल्स डंग' से लेकर देश की रसोई का राजा बनने तक का ये सफर आखिर कैसा है? आज हमारी ग्राउंड रिपोर्ट देखिए सीधे हाथरस से, जहां परंपरा और तकनीक मिलकर लिख रहे हैं स्वाद का नया अध्याय".

हींग भारतीय रसोई का चमत्कारी मसाला (VIDEO Credit; ETV Bharat)

दाल में हींग का तड़का न हो, तो भारतीय रसोई अधूरी लगती है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि जिस हींग की खुशबू आपकी भूख बढ़ा देती है, उत्तर प्रदेश का एक छोटा सा जिला हाथरस है. इस जिले की हवाओं में पिछले 150 सालों से हींग की महक घुली हुई है. यहां की गलियों में कदम रखते ही हींग की तीखी खुशबू आपका स्वागत करती है. हींग की कहानी सिर्फ एक मसाले तक सीमित नहीं है, बल्कि अफगानिस्तान, कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान के दुर्गम पहाड़ों से आकर हाथरस के कारखानों में रिफाइन होने वाले ₹100 करोड़ के उस कारोबार की है, जिससे हजारों परिवारों का चूल्हा जलता है.

हाथरस: हींग को भारतीय रसोई का 'चमत्कारी मसाला' कहा जाता है, जो न केवल खाने का स्वाद बढ़ाता है, बल्कि सेहत के लिए भी बेहद फायदेमंद है. अंग्रेजों ने जिस हींग को डेविल्स डंग कहा था, उसी हींग को हाथरस के उद्यमियों ने जाना-पहचाना और उसके औषधि गुणों से खाने के फार्मूले तैयार किए, जिसे आज देश-विदेश में हाथरस हींग के नाम से जाना जाता है. हींग का कारोबार अकेले हाथरस में करीब 100 करोड़ का है. हींग का 150 साल पुराना इतिहास:

पुराने उद्यमियों की माने तो हाथरस में इस करोबार की जड़ जमाने में अफगानिस्तान के अड़ू का बड़ा किरदार है, जो अफगानिस्तान से हाथरस आकर बसे थे, जब वह हाथरस आए, तब यहां हींग का कारोबार नहीं था. अड़ू खान ने इस कारोबार की शुरुआत की और हाथरस के लोगों को कारोबार से जोड़ा.

हींग के प्रकार (Photo Credit; ETV Bharat)

प्राचीन आयुर्वेदिक ग्रंथ में हींग का उल्लेख मिलता है:

अंग्रेजों को हींग की तेज गंध और उसके औषधि गुणों की जानकारी न होने से, उसने हींग को शैतान का गोबर कहा था. लेकिन भारतीयों को हींग की जानकारी थी. प्राचीन आयुर्वेदिक ग्रंथ चरक संहिता तथा सुश्रुत संहिता में हींग के औषधीय गुणों का उल्लेख मिलता है.

प्राचीन आयुर्वेदिक ग्रंथ में हींग का उल्लेख मिलता है (Photo Credit; ETV Bharat)

हाथरस में हींग लैबोरेट्री की डिमांड:

उद्यमी बताते हैं कि सरकार उद्योगों को लेकर संवेदनशील है. हींग को एक जिला एक उत्पाद में रखा है, जिससे हींग कारोबारियों को काफी लाभ मिला है और हींग लैबोरेट्री की डिमांड भी पूरी होने जा रही है.

हींग स्वाद का जादू (Photo Credit; ETV Bharat)

सालों से इस कारोबार से जुड़े कारीगर वेद प्रकाश ने बताया कि शुरू में जब वह इस कारोबार से जुड़ा, तब उनकी आंखों में हींग लगा करती थी, लेकिन अब नहीं लगती है, मजदूरी भी घर खर्चे लायक मिल जाती है, वहीं सीनियर कारीगर सत्यप्रकाश ने बताया कि प्योर हींग में मैदा, गोंद मिलाकर खाने लायक बनाया जाता है.

हींग सेहत के लिए लाभदायक (Photo Credit; ETV Bharat)

हाथरस में छोटी-बड़ी करीब 100 फैक्ट्रियां हैं. यहां 'बंधानी हींग' और 'दाना हींग' तैयार की जाती है, यह हुनर पीढ़ी-दर-पीढ़ी ट्रांसफर होता आ रहा है, हाथरस की हींग को जीआई टैग भी मिल चुका है, लेकिन सिंथेटिक हींग की मिलावट और कच्चे माल की आसमान छूती कीमतों ने असली कारोबारियों के सामने संकट खड़ा कर दिया है.

अधिक सेवन नुकसानदायक (Photo Credit; ETV Bharat)

भारत में हींग की सालाना खपत कितनीः एक अनुमान के मुताबिक देश में हींग की सालाना खपत 1500 टन की है. इसकी कीमत करीब 940 करोड़ रुपए के आसपास बैठती है. भारत में 90 फीसदी हींग अफगानिस्तान से आती है. इसके बाद उज्बेकिस्तान और ईरान से आयात किया जाता है.

हाथरस में करीब 100 करोड़ का कारोबार (Photo Credit; ETV Bharat)



हींग की कीमत: बता दें कि विश्व के बाजार में हींग की कीमत 35 से 40 हजार रुपए प्रति किलो तक है. हींग के एक पौधे से करीब आधा किलो दूध मिलता है. इसे प्रोसेस कर हींग तैयार की जाती है. भारत में हींग का उत्पादन हिमाचल में किया जा रहा है. हींग का एक पौधा तैयार होने में 4 से 5 साल लगते हैं.

हाथरस में हींग का 150 साल पुराना इतिहास (Photo Credit; ETV Bharat)

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