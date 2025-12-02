वर्ल्ड कंप्यूटर लिटरेसी डे : डिजिटल इंडिया के दौर में 'स्किल' नहीं, जीवन का आधार बन चुकी है कंप्यूटर लिटरेसी
वर्ल्ड कंप्यूटर लिटरेसी डे पर जानिए क्यों भारत आज भी कंप्यूटर लिटरेसी में काफी पीछे है और कैसे इससे बढ़ाता जा सकता है...
Published : December 2, 2025 at 1:47 PM IST
जयपुर : डिजिटल इंडिया के युग में कंप्यूटर अब सिर्फ स्किल नहीं रहा, ये रोजमर्रा की जिंदगी का मूल आधार बन गया है. सुबह का अलार्म, मोबाइल बैंकिंग, ट्रैवल टिकट, नौकरी, स्वास्थ्य सेवा, सुरक्षा, शिक्षा यानी की जीवन का लगभग 90% हिस्सा कंप्यूटर, इंटरनेट और आईटी प्लेटफॉर्म्स पर निर्भर हो चुका है. ऐसे समय में जब दुनिया एआई और मशीन लर्निंग की ओर तेजी से बढ़ रही है, भारत में 18 से 25 वर्ष आयु वर्ग के युवाओं में कंप्यूटर लिटरेसी रेट मात्र 5% होना चिंता का विषय है. वर्ल्ड कंप्यूटर लिटरेसी डे के अवसर पर आईटी और साइबर एक्सपर्ट गजेंद्र आदित्य ने इस गंभीर अंतर, चुनौतियों और समाधान पर विस्तृत बातचीत की.
अब बिना कंप्यूटर स्किल के कोई नौकरी नहीं : साइबर एक्सपर्ट गजेंद्र आदित्य बताते हैं कि आज चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी से लेकर अधिकारी वर्ग तक हर काम कंप्यूटर आधारित है. प्राइवेट कंपनियों में एग्जीक्यूटिव से सीआईओ स्तर तक हर प्रोफेशन डिजिटल हो चुका है. कोविड-19 ने इस बदलाव को तेज किया. लोग अचानक डिजिटल पेमेंट, ऑनलाइन काम, वर्चुअल मीटिंग और ई-लर्निंग की ओर स्विच हुए. आज डॉक्टर, इंजीनियर, बस कंडक्टर, मेकेनिक हर फील्ड में कंप्यूटर ज्ञान के बिना काम संभव नहीं. यहां तक कि कारों की समस्या भी कंप्यूटर डायग्नोस्टिक सिस्टम से पता चलती है. टोल प्लाजा हो, डिजिटल सर्विलांस सिस्टम हो या बैंकिंग एक साधारण ऑपरेटर भी बिना कंप्यूटर नॉलेज के नौकरी शुरू नहीं कर सकता.
पढ़ें. स्कूल एजुकेशन में अब राजस्थान के छात्र सीखेंगे 'मतदान' का महत्व
भारत और दूसरे विकसित देशों के हाल : भारत में 18 से 25 वर्ष आयु वर्ग के युवाओं में कंप्यूटर लिटरेसी अभी भी 5% है, जबकि यूरोप में 70 से 90%, अमेरिका में 56 से 60% और साउथ कोरिया में 90% कंप्यूटर लिटरेसी रेट है. भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया में 5वें स्थान पर जरूर पहुंच चुकी है, लेकिन डिजिटल स्किल्स की कमजोरी इसे आगे बढ़ने से रोक सकती है. कंपटीशन के दौर में जरूरी है यहां कंप्यूटर लिटरेसी रेट बढ़े, यानी की युवा कंप्यूटर के प्रति जागरूक हो.
सरकारी स्कूलों में लैब तो बनी, पर स्किलिंग स्लो : राज्य और केंद्र सरकार ने स्कूलों में कंप्यूटर लैब और ICT योजनाएं तो शुरू कर दी हैं, लेकिन विशेषज्ञों का मानना है कि ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली और इंटरनेट बड़ी बाधा है. कंप्यूटर अनुदेशकों की कमी, पुरानी टेक्नोलॉजी और बच्चों में जागरूकता की कमी है. गजेंद्र आदित्य के अनुसार कंप्यूटर सीखना आज हिंदी-इंग्लिश-मैथ्स जितना ही जरूरी है. जब तक इसे प्राथमिक शिक्षा में मजबूती से शामिल नहीं किया जाएगा, डिजिटल इंडिया का सपना अधूरा रहेगा. हालांकि, सरकार ने बीते वर्षों में कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं.
पढ़ें. सेवर केंद्रीय कारागृह की अनूठी पहल, कैदियों के जीवन को रोशन कर रही शिक्षा की 'किरण', जेल में रहकर ITI की पढ़ाई
नई शिक्षा नीति और कौशल विकास योजनाएं :
नई शिक्षा नीति 2020 (NEP 2020)
- कक्षा 6 से 12 तक कोडिंग को अनिवार्य किया जा रहा है.
- स्कूल करिकुलम में डिजिटल स्किल्स, एआई, साइबर जागरूकता को शामिल किया गया है.
प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 5.0 :
- 1.10 करोड़ युवाओं को स्किल्ड करने का लक्ष्य
- एआई, एआर/वीआर, मशीन लर्निंग, ड्रोन टेक्नोलॉजी जैसे आधुनिक कौशल का प्रशिक्षण
डिजिटल इंडिया मिशन :
- गांव-गांव फाइबर इंटरनेट
- डिजिटल पेमेंट जागरूकता
- ग्रामीण स्तर पर ई-गवर्नेंस को बढ़ावा
री-स्किल और अप-स्किल प्रोग्राम : ड्रॉपआउट छात्रों के लिए विशेष डिजिटल प्रशिक्षण योजनाएं शुरू की जा रही हैं.
पढे़ं. आधुनिक युग में संस्कृत की नई उड़ान: युवमहोत्सव में ब्लॉग, खेलों की कमेंट्री ही नहीं, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग भी संस्कृत में
स्टूडेंट्स के लिए कंप्यूटर लैपटॉप हो टैक्स फ्री : गजेंद्र आदित्य का सुझाव है कि विकसित देशों की तरह भारत में भी लैपटॉप स्टूडेंट डिस्काउंट स्कीम लागू हो. कंप्यूटर खरीद पर टैक्स में रियायत मिले. कम कीमत पर स्टूडेंट्स को विशेष मॉडल उपलब्ध कराए जाएं. इससे मध्यम और निम्न वर्ग के छात्र भी डिजिटल शिक्षा से जुड़ सकेंगे.
साइबर सिक्योरिटी - सबसे बड़ी चुनौती : आज के दौर में जब 90 फीसदी काम डिजिटल हो रहे हैं, ऐसे में हर तीसरा भारतीय साइबर क्राइम का शिकार भी हो रहा है. साइबर एक्सपर्ट के तौर पर गजेंद्र आदित्य का मानना है कि भारत तेजी से डिजिटल हो रहा है, लेकिन साइबर सुरक्षा उतनी तेजी से नहीं बढ़ पा रही. हर तीसरा भारतीय साइबर फ्रॉड का शिकार हो रहा है. ऐसे में जब तक साइबर सिक्योरिटी पर मजबूत काम नहीं होगा, डिजिटल इंडिया सुरक्षित नहीं हो पाएगा. इसके लिए शिक्षक-छात्र दोनों को साइबर अवेयरनेस और डिजिटल हाइजीन की ट्रेनिंग जरूरी है.
पढ़ें. कंप्यूटर के प्रशिक्षण और मदद ने बदली जिंदगी, मुख्यधारा में शामिल हुए 1055 दिव्यांगजन
एआई के दौर में स्किल्स बदलेंगी : एआई को लेकर अक्सर डर जताया जाता है कि इससे नौकरियां खत्म हो जाएंगी. गजेंद्र आदित्य का कहना है कि एआई इंसानों को रिप्लेस नहीं करेगा, बल्कि कम स्किल वाली नौकरियों को बदल देगा. उच्च स्किल पर आधारित नई नौकरियां पैदा होंगी, इसलिए बेसिक कंप्यूटर नॉलेज हर स्टूडेंट हर युवा के लिए अनिवार्य है तभी वो एआई के युग में आगे बढ़ सकता है.
समृद्ध और डिजिटल बनेगा भारत : भारत यदि दुनिया की शीर्ष अर्थव्यवस्थाओं में शामिल रहना चाहता है तो उसे कंप्यूटर लिटरेसी को मूल शिक्षा का आधार बनाना होगा. इसी से रोजगार के साधन बढ़ेंगे. युवा आत्मनिर्भर होंगे, साइबर क्राइम कम होगा, डिजिटल इंडिया का निर्माण तेजी से होगा और भारत एआई, आईटी और मशीन लर्निंग के क्षेत्र में वैश्विक लीडरशिप पा सकेगा. वर्ल्ड कंप्यूटर लिटरेसी डे पर ये संकल्प लेना आवश्यक है कि जितना जरूरी भाषा और गणित का ज्ञान है, उतना ही जरूरी कंप्यूटर का ज्ञान भी है.