वर्ल्ड कंप्यूटर लिटरेसी डे : डिजिटल इंडिया के दौर में 'स्किल' नहीं, जीवन का आधार बन चुकी है कंप्यूटर लिटरेसी

जयपुर : डिजिटल इंडिया के युग में कंप्यूटर अब सिर्फ स्किल नहीं रहा, ये रोजमर्रा की जिंदगी का मूल आधार बन गया है. सुबह का अलार्म, मोबाइल बैंकिंग, ट्रैवल टिकट, नौकरी, स्वास्थ्य सेवा, सुरक्षा, शिक्षा यानी की जीवन का लगभग 90% हिस्सा कंप्यूटर, इंटरनेट और आईटी प्लेटफॉर्म्स पर निर्भर हो चुका है. ऐसे समय में जब दुनिया एआई और मशीन लर्निंग की ओर तेजी से बढ़ रही है, भारत में 18 से 25 वर्ष आयु वर्ग के युवाओं में कंप्यूटर लिटरेसी रेट मात्र 5% होना चिंता का विषय है. वर्ल्ड कंप्यूटर लिटरेसी डे के अवसर पर आईटी और साइबर एक्सपर्ट गजेंद्र आदित्य ने इस गंभीर अंतर, चुनौतियों और समाधान पर विस्तृत बातचीत की.

अब बिना कंप्यूटर स्किल के कोई नौकरी नहीं : साइबर एक्सपर्ट गजेंद्र आदित्य बताते हैं कि आज चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी से लेकर अधिकारी वर्ग तक हर काम कंप्यूटर आधारित है. प्राइवेट कंपनियों में एग्जीक्यूटिव से सीआईओ स्तर तक हर प्रोफेशन डिजिटल हो चुका है. कोविड-19 ने इस बदलाव को तेज किया. लोग अचानक डिजिटल पेमेंट, ऑनलाइन काम, वर्चुअल मीटिंग और ई-लर्निंग की ओर स्विच हुए. आज डॉक्टर, इंजीनियर, बस कंडक्टर, मेकेनिक हर फील्ड में कंप्यूटर ज्ञान के बिना काम संभव नहीं. यहां तक कि कारों की समस्या भी कंप्यूटर डायग्नोस्टिक सिस्टम से पता चलती है. टोल प्लाजा हो, डिजिटल सर्विलांस सिस्टम हो या बैंकिंग एक साधारण ऑपरेटर भी बिना कंप्यूटर नॉलेज के नौकरी शुरू नहीं कर सकता.

साइबर एक्सपर्ट गजेंद्र आदित्य से बातचीत (ETV Bharat Jaipur)

भारत और दूसरे विकसित देशों के हाल : भारत में 18 से 25 वर्ष आयु वर्ग के युवाओं में कंप्यूटर लिटरेसी अभी भी 5% है, जबकि यूरोप में 70 से 90%, अमेरिका में 56 से 60% और साउथ कोरिया में 90% कंप्यूटर लिटरेसी रेट है. भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया में 5वें स्थान पर जरूर पहुंच चुकी है, लेकिन डिजिटल स्किल्स की कमजोरी इसे आगे बढ़ने से रोक सकती है. कंपटीशन के दौर में जरूरी है यहां कंप्यूटर लिटरेसी रेट बढ़े, यानी की युवा कंप्यूटर के प्रति जागरूक हो.

भारत और अन्य देशों का हाल (ETV Bharat GFX)

सरकारी स्कूलों में लैब तो बनी, पर स्किलिंग स्लो : राज्य और केंद्र सरकार ने स्कूलों में कंप्यूटर लैब और ICT योजनाएं तो शुरू कर दी हैं, लेकिन विशेषज्ञों का मानना है कि ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली और इंटरनेट बड़ी बाधा है. कंप्यूटर अनुदेशकों की कमी, पुरानी टेक्नोलॉजी और बच्चों में जागरूकता की कमी है. गजेंद्र आदित्य के अनुसार कंप्यूटर सीखना आज हिंदी-इंग्लिश-मैथ्स जितना ही जरूरी है. जब तक इसे प्राथमिक शिक्षा में मजबूती से शामिल नहीं किया जाएगा, डिजिटल इंडिया का सपना अधूरा रहेगा. हालांकि, सरकार ने बीते वर्षों में कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं.

हर क्षेत्र में काम डिजिटलाइज (ETV Bharat)

