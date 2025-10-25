ETV Bharat / state

बनारस में बन रहा वर्ल्ड क्लास वॉकिंग ट्रैक; दिसंबर के आखिर तक बनारसियों को मिलेगा तोहफा

वाराणसी के सिगरा स्थित सम्पूर्णानन्द स्पोर्ट्स स्टेडियम में बन रहे इस ट्रैक की सुविधा विश्व स्तरीय होगी, जो बनारस का पहला होगा.

बनारस में बन रहे वर्ल्ड क्लास वॉकिंग ट्रैक का मॉडल फोटो. (Photo Credit; Smart City PR Cell)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : October 25, 2025

वाराणसी: मॉर्निंग वॉकर की सुविधा के लिए बनारस में वर्ल्ड क्लास सिंथेटिक वॉकिंग ट्रैक बनाया जा रहा है, जहां हर दिन बच्चे-बुजुर्ग और जवान सुबह टहल सकेंगे. यह सिंथेटिक वॉकिंग ट्रैक है, जो बुजुर्गों की सेहत का ख्याल रखेगा.

बड़ी बात यह है कि इस ट्रैक की सुविधा विश्व स्तरीय होगी और यह बनारस का पहला आधुनिक सुविधाओं से लैस वॉकिंग ट्रैक होगा. जो दिसंबर 2025 के अंत तक बनारस के लोगों को मिल जाएगा. वाराणसी के सिगरा स्थित सम्पूर्णानन्द स्पोर्ट्स स्टेडियम में विश्व स्तरीय सिंथेटिक वॉकिंग ट्रैक बनाया जा रहा हैं.

मॉर्निंग वॉकर्स के लिए वाराणसी में अंतरराष्ट्रीय लेवल का ये पहला वॉकिंग ट्रैक होगा, जो घुटनों का भी ख्याल रखेगा. सिंथेटिक वॉकिंग ट्रैक का निर्माण आईएएएफ इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ एथलेटिक्स फेडरेशन के मानक के अनुसार हो रहा है. इसकी फ्लोरिंग खास मैटेरिययल एथिलीन प्रोपिलीन डायन मोनोमर और स्टाइरीन ब्यूटाडाइन रबर क्रम्ब रबर से निर्मित होगी.

डेढ़ करोड़ की लागत से तैयार हो रहा ट्रैक: ट्रैक के किनारे दर्शक दीर्घा में बैठने और आराम करने के लिए सीढ़ीनुमा स्थान का भी निर्माण हो रहा है. प्रोजेक्ट की लागत करीब 1.05 करोड़ है. स्मार्ट सिटी के मुख्य महाप्रबंधक अमरेंद्र तिवारी ने बताया कि सिंथेटिक वॉकिंग ट्रैक की लम्बाई लगभग 660 मीटर रहेगी, चौड़ाई लगभग 3 मीटर होगी, सिंथेटिक की मोटाई 15 एमएम के साथ-साथ ईपीडीएम एथिलीन प्रोपिलीन डायन मोनोमर फ्लोरिंग होगा.

जिसमें 9एमएम एसबीआर (स्टाइरीन ब्यूटाडाइन रबर क्रम्ब रबर) और टॉप लेयर 6 एमएम का कलर ईपीडीएम् ग्रैनुलर का होगा. सिंथेटिक वॉकिंग ट्रैक का निर्माण आईएएएफ के मानकों के अनुरूप हो हो रहा है. ट्रैक के निर्माण के उपरांत इसकी देखरेख का जिम्मा अनुबंधित संस्था के पास रहेगा, जो आगामी तीन वर्षों तक इसका नियमित रख रखाव करेगी. 15 दिसंबर तक कार्य पूर्ण होना प्रस्तावित है.

अंतरराष्ट्रीय स्तर का होगा ट्रैक: सिगरा स्थित डॉ.सम्पूर्णानन्द स्पोर्ट्स स्टेडियम का पुनर्विकास करके मल्टी स्पोर्ट्स मल्टीलेवल आधुनिक इनडोर स्टेडियम, नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का निर्माण पहले ही हो चुका है. यहां खिलाड़ियों के लिए अन्तरराष्ट्रीय स्तर की सुविधाएं हैं. इस स्टेडियम में 20 से अधिक खेलों के खिलाड़ी अंतरराष्ट्रीय प्लेटफार्म पर खेलने के लिए अपनी प्रतिभा निखार रहे हैं.

