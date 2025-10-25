ETV Bharat / state

बनारस में बन रहा वर्ल्ड क्लास वॉकिंग ट्रैक; दिसंबर के आखिर तक बनारसियों को मिलेगा तोहफा

बनारस में बन रहे वर्ल्ड क्लास वॉकिंग ट्रैक का मॉडल फोटो. ( Photo Credit; Smart City PR Cell )

वाराणसी: मॉर्निंग वॉकर की सुविधा के लिए बनारस में वर्ल्ड क्लास सिंथेटिक वॉकिंग ट्रैक बनाया जा रहा है, जहां हर दिन बच्चे-बुजुर्ग और जवान सुबह टहल सकेंगे. यह सिंथेटिक वॉकिंग ट्रैक है, जो बुजुर्गों की सेहत का ख्याल रखेगा.

बड़ी बात यह है कि इस ट्रैक की सुविधा विश्व स्तरीय होगी और यह बनारस का पहला आधुनिक सुविधाओं से लैस वॉकिंग ट्रैक होगा. जो दिसंबर 2025 के अंत तक बनारस के लोगों को मिल जाएगा. वाराणसी के सिगरा स्थित सम्पूर्णानन्द स्पोर्ट्स स्टेडियम में विश्व स्तरीय सिंथेटिक वॉकिंग ट्रैक बनाया जा रहा हैं.

मॉर्निंग वॉकर्स के लिए वाराणसी में अंतरराष्ट्रीय लेवल का ये पहला वॉकिंग ट्रैक होगा, जो घुटनों का भी ख्याल रखेगा. सिंथेटिक वॉकिंग ट्रैक का निर्माण आईएएएफ इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ एथलेटिक्स फेडरेशन के मानक के अनुसार हो रहा है. इसकी फ्लोरिंग खास मैटेरिययल एथिलीन प्रोपिलीन डायन मोनोमर और स्टाइरीन ब्यूटाडाइन रबर क्रम्ब रबर से निर्मित होगी.

डेढ़ करोड़ की लागत से तैयार हो रहा ट्रैक: ट्रैक के किनारे दर्शक दीर्घा में बैठने और आराम करने के लिए सीढ़ीनुमा स्थान का भी निर्माण हो रहा है. प्रोजेक्ट की लागत करीब 1.05 करोड़ है. स्मार्ट सिटी के मुख्य महाप्रबंधक अमरेंद्र तिवारी ने बताया कि सिंथेटिक वॉकिंग ट्रैक की लम्बाई लगभग 660 मीटर रहेगी, चौड़ाई लगभग 3 मीटर होगी, सिंथेटिक की मोटाई 15 एमएम के साथ-साथ ईपीडीएम एथिलीन प्रोपिलीन डायन मोनोमर फ्लोरिंग होगा.