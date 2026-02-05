ETV Bharat / state

भोपाल बनेगा देश का सबसे बड़ा AI हब, 3700 एकड़ में आकार लेगी वर्ल्ड क्लास नॉलेज सिटी

राजधानी भोपाल के भौंरी क्षेत्र में एयरपोर्ट के नजदीक विकसित होगी देश की अब तक की सबसे बड़ी नॉलेज एंड एआई सिटी.

प्रतीकात्मक तस्वीर (IANS)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : February 5, 2026 at 5:10 PM IST

भोपाल: राजधानी भोपाल देश के टेक-एजुकेशन के नक्शे पर बड़ी छलांग लगाने जा रहा है. भोपाल एयरपोर्ट के करीब भौंरी क्षेत्र में मध्य प्रदेश सरकार ने करीब 3700 एकड़ जमीन पर विश्व-स्तरीय नॉलेज एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिटी विकसित करने की तैयारी पूरी कर ली है. इसके तहत भोपाल विकास प्राधिकरण यानि बीडीए ने जमीन के डेवलपमेंट के लिए ईओआई प्रक्रिया भी पूरी कर ली है. विशेषज्ञों का कहना है कि यह प्रोजेक्ट मध्य प्रदेश को देश का बड़ा एआई हब बनाने की दिशा में मील का पत्थर साबित होगा.

भौंरी में विकसित होगी मेगा नॉलेज- एआई सिटी

बीडीए के सीईओ श्याम वीर ने बताया कि भोपाल के भौंरी क्षेत्र में एयरपोर्ट के नजदीक 3700 एकड़ (1500 हेक्टेयर) भूमि पर नॉलेज एंड एआई सिटी विकसित करने की योजना है. पहले यह परियोजना 2000 एकड़ में प्रस्तावित थी, लेकिन इसके बढ़ते दायरे और महत्व को देखते हुए अब इसे विस्तार देकर 3700 एकड़ कर दिया गया है. यह देश की अब तक की सबसे बड़ी एआई आधारित नॉलेज सिटी मानी जा रही है.

राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय एजेंसियों ने दिखाई रुचि

अधिकारियों ने बताया कि इस महत्वाकांक्षी परियोजना के लिए अर्बन प्लानिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर डिजाइन और डेवलपमेंट से जुड़ी 20 से अधिक राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय एजेंसियों ने एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट दाखिल किया है. डेवलपमेंट एजेंसी के चयन की प्रक्रिया अंतिम चरण में है. फरवरी के अंत तक एजेंसी तय होने की संभावना जताई जा रही है.

2026 तक धरातल पर उतारने का लक्ष्य

योजना है कि जल्द ही डेवलपमेंट एजेंसी की नियुक्ति कर दी जाए और साल 2026 तक नॉलेज- एआई सिटी को आंशिक रूप से धरातल पर उतार दिया जाए. इस सिटी में रिसर्च पार्क, स्टार्टअप इन्क्यूबेशन सेंटर और देश-विदेश के प्रतिष्ठित उच्च शिक्षा संस्थान स्थापित किए जाएंगे. मैनिट, आईसर, एनआईएफटी, एम्स और आईआईएफएम के बाद यह भोपाल को मिलने वाला एक और राष्ट्रीय स्तर का बड़ा प्रोजेक्ट होगा.

डेवलपमेंट एजेंसी तैयार करेगी मास्टर प्लान

अधिकारियों ने बताया कि बीडीए द्वारा चयनित डेवलपमेंट एजेंसी पूरे प्रोजेक्ट का मास्टर प्लान तैयार करेगी. यह प्लान आधुनिक शहरी विकास मॉडल पर आधारित होगा. कैंपस में ईवी, सीएनजी और हाइड्रोजन आधारित स्मार्ट और ग्रीन ट्रांसपोर्ट सिस्टम विकसित किया जाएगा. नॉलेज-एआई सिटी को ग्रीन बिल्डिंग कांसेप्ट पर विकसित किया जाएगा. परियोजना का बड़ा हिस्सा हरियाली और ओपन स्पेस के लिए आरक्षित रहेगा. विकास के लिए पीपीपी मॉडल, जाइंट वेंचर और इंटीग्रेटेड पार्टनरशिप जैसे विकल्प अपनाए जाएंगे.

क्या है नॉलेज एंड एआई सिटी

बता दें कि नॉलेज एंड एआई सिटी एक आधुनिक स्मार्ट सिटी होती है, जिसे शिक्षा, अनुसंधान और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित नवाचार के लिए विकसित किया जाता है. इसमें विश्वस्तरीय संस्थान, स्टार्टअप्स और रिसर्च सेंटर एक साथ काम करते हैं, जिससे तकनीक, ज्ञान और उद्योग के बीच मजबूत तालमेल बनता है.

देश के कई राज्यों में नॉलेज एंड एआई सिटी की दिशा में काम चल रहा है. तेलंगाना के हैदराबाद में 200 एकड़, तमिलनाडु के चेन्नई के तिरुवल्लूर में 1424 एकड़ और उत्तर प्रदेश के लखनऊ में ऐसी सिटी प्रस्तावित हैं. इन सभी में भोपाल की नॉलेज एंड एआई सिटी सबसे बड़ी मानी जा रही है.

8 सदस्यीय कमेटी करेगी निगरानी

इस परियोजना के लिए 8 सदस्यीय कोर कमेटी का गठन किया गया है. कमिटी के कन्वीनर प्रो. सौरभ दत्ता हैं, जबकि सुपरविजन आईसर डायरेक्टर गोवर्धन दास कर रहे हैं. बीडीए सीईओ श्यामवीर सिंह के अनुसार देश-विदेश की 20 से ज्यादा एजेंसियों ने इसमें रुचि दिखाई है. बता दें कि मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने इसी महीने इंदौर में आयोजित टेक कॉन्क्लेव में भोपाल में नॉलेज एंड एआई सटी विकसित करने की घोषणा की थी. इसके बाद से ही इस महत्वाकांक्षी परियोजना को लेकर तैयारियां तेज कर दी गई हैं.

