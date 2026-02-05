ETV Bharat / state

भोपाल बनेगा देश का सबसे बड़ा AI हब, 3700 एकड़ में आकार लेगी वर्ल्ड क्लास नॉलेज सिटी

प्रतीकात्मक तस्वीर ( IANS )

भोपाल: राजधानी भोपाल देश के टेक-एजुकेशन के नक्शे पर बड़ी छलांग लगाने जा रहा है. भोपाल एयरपोर्ट के करीब भौंरी क्षेत्र में मध्य प्रदेश सरकार ने करीब 3700 एकड़ जमीन पर विश्व-स्तरीय नॉलेज एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिटी विकसित करने की तैयारी पूरी कर ली है. इसके तहत भोपाल विकास प्राधिकरण यानि बीडीए ने जमीन के डेवलपमेंट के लिए ईओआई प्रक्रिया भी पूरी कर ली है. विशेषज्ञों का कहना है कि यह प्रोजेक्ट मध्य प्रदेश को देश का बड़ा एआई हब बनाने की दिशा में मील का पत्थर साबित होगा. भौंरी में विकसित होगी मेगा नॉलेज- एआई सिटी बीडीए के सीईओ श्याम वीर ने बताया कि भोपाल के भौंरी क्षेत्र में एयरपोर्ट के नजदीक 3700 एकड़ (1500 हेक्टेयर) भूमि पर नॉलेज एंड एआई सिटी विकसित करने की योजना है. पहले यह परियोजना 2000 एकड़ में प्रस्तावित थी, लेकिन इसके बढ़ते दायरे और महत्व को देखते हुए अब इसे विस्तार देकर 3700 एकड़ कर दिया गया है. यह देश की अब तक की सबसे बड़ी एआई आधारित नॉलेज सिटी मानी जा रही है. राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय एजेंसियों ने दिखाई रुचि अधिकारियों ने बताया कि इस महत्वाकांक्षी परियोजना के लिए अर्बन प्लानिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर डिजाइन और डेवलपमेंट से जुड़ी 20 से अधिक राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय एजेंसियों ने एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट दाखिल किया है. डेवलपमेंट एजेंसी के चयन की प्रक्रिया अंतिम चरण में है. फरवरी के अंत तक एजेंसी तय होने की संभावना जताई जा रही है. 2026 तक धरातल पर उतारने का लक्ष्य योजना है कि जल्द ही डेवलपमेंट एजेंसी की नियुक्ति कर दी जाए और साल 2026 तक नॉलेज- एआई सिटी को आंशिक रूप से धरातल पर उतार दिया जाए. इस सिटी में रिसर्च पार्क, स्टार्टअप इन्क्यूबेशन सेंटर और देश-विदेश के प्रतिष्ठित उच्च शिक्षा संस्थान स्थापित किए जाएंगे. मैनिट, आईसर, एनआईएफटी, एम्स और आईआईएफएम के बाद यह भोपाल को मिलने वाला एक और राष्ट्रीय स्तर का बड़ा प्रोजेक्ट होगा.