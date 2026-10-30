बिहार म्यूजियम का दुनिया में डंका, आनंद महिंद्रा ने स्वीकारा CM सम्राट का न्योता
दुनिया के टॉप-10 संग्रहालयों में बिहार म्यूजियम. एशिया में बना नंबर-1, आनंद महिंद्रा बोले- यह भारत के म्यूजियम के लिए गेम चेंजर. रिपोर्ट- धर्मेन्द्र सिन्हा
Published : October 30, 2026 at 4:47 PM IST
पटना : बिहार की ऐतिहासिक और सांस्कृतिक विरासत ने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर एक नई पहचान बनाई है. राजधानी पटना स्थित बिहार म्यूजियम ने दुनिया के 100 सर्वश्रेष्ठ संग्रहालयों की 2026 की सूची में नौवां स्थान हासिल किया है. जर्मनी के म्यूनिख से प्रकाशित अंतरराष्ट्रीय ट्रैवल मैगजीन 'वर्थ अ जर्नी' की इस रैंकिंग में बिहार म्यूजियम एशिया का नंबर-1 संग्रहालय बना है. खास बात यह है कि इस सूची में जगह बनाने वाला यह भारत का एकमात्र संग्रहालय है.
लूव्र और मेट जैसे दिग्गजों को छोड़ा पीछे
इस उपलब्धि ने बिहार को वैश्विक सांस्कृतिक मानचित्र पर नई पहचान दिलाई है. रैंकिंग में पटना के बिहार म्यूजियम ने न्यूयॉर्क के प्रसिद्ध मेट्रोपॉलिटन म्यूजियम ऑफ आर्ट को पीछे छोड़ दिया है, जिसे 10वां स्थान मिला है. वहीं, पेरिस का मशहूर लूव्र संग्रहालय 31वें पायदान पर है. इस सूची में बिहार म्यूजियम का नौवें स्थान पर पहुंचना राज्य के लिए बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है.
आनंद महिंद्रा ने बताया गेम चेंजर
बिहार म्यूजियम की इस अंतरराष्ट्रीय उपलब्धि पर महिंद्रा ग्रुप के चेयरमैन और उद्योगपति आनंद महिंद्रा ने भी खुशी जाहिर की है. सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर उन्होंने इसे भारतीय संग्रहालयों के लिए ऐतिहासिक उपलब्धि और गेम चेंजर बताया. उनका कहना है कि बिहार म्यूजियम की यह सफलता देश के मौजूदा और भविष्य में बनने वाले संग्रहालयों के लिए एक नया मानक तय करेगी. उन्होंने उम्मीद जताई कि यह उपलब्धि भारत में संग्रहालयों के प्रति लोगों की सोच और अनुभव को बदलने की शुरुआत बनेगी.
माननीय मुख्यमंत्री जी, आपके इतने स्नेह भरे और उत्साहपूर्ण जवाब ने सचमुच दिल छू लिया। बिहार संग्रहालय को लेकर आपका गर्व और लगाव भी बहुत अच्छा लगा। जब भी बिहार आने का अवसर मिलेगा, आपके निमंत्रण का लाभ ज़रूर उठाऊँगा। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद! 🙏— anand mahindra (@anandmahindra) October 29, 2026
नीतीश कुमार के विजन और बिहार सरकार की सराहना
आनंद महिंद्रा ने इस उपलब्धि के पीछे पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के विजन, बिहार सरकार के प्रयासों और अधिकारियों की प्रतिबद्धता की सराहना की. उन्होंने इसे बेहतर सोच, प्रशासनिक इच्छाशक्ति और विश्वस्तरीय रचनात्मक सहयोग का शानदार उदाहरण बताया. उनके मुताबिक, इस उपलब्धि का सबसे बड़ा लाभ देश के आम लोगों को मिलेगा, जिन्हें अब अंतरराष्ट्रीय स्तर के संग्रहालय का अनुभव अपने ही देश में मिल सकेगा.
सीएम सम्राट ने दिया हाई टी का न्योता
आनंद महिंद्रा की तारीफ के बाद मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने एक्स पर उनका आभार जताया. मुख्यमंत्री ने कहा कि ''बिहार की गौरवशाली विरासत हमारी पहचान है और उज्ज्वल भविष्य हमारा साझा संकल्प है.'' इसी के साथ उन्होंने आनंद महिंद्रा को पटना आकर बिहार म्यूजियम देखने और उनके साथ हाई टी पर बैठकर बातचीत करने का न्योता दिया.
उद्योग और निवेश में साझेदारी की अपील
मुख्यमंत्री ने केवल संग्रहालय भ्रमण तक ही निमंत्रण सीमित नहीं रखा, बल्कि बिहार में उद्योग, कृषि, तकनीक और पर्यटन के क्षेत्र में साझेदारी की संभावनाओं पर भी चर्चा का प्रस्ताव रखा. उन्होंने निवेश, रोजगार सृजन और स्टार्टअप के माध्यम से राज्य के युवाओं के लिए नए अवसर तैयार करने की अपील की. इस पहल को बिहार में औद्योगिक निवेश और विकास की संभावनाओं से जोड़कर देखा जा रहा है.
आनंद महिंद्रा ने जताई सहमति
मुख्यमंत्री के निमंत्रण पर आनंद महिंद्रा ने भी गर्मजोशी से प्रतिक्रिया दी. उन्होंने एक्स पर लिखा कि ''मुख्यमंत्री का स्नेहपूर्ण और उत्साह से भरा जवाब सचमुच दिल छू लेने वाला है.'' बिहार म्यूजियम के प्रति मुख्यमंत्री के लगाव की भी उन्होंने सराहना की. साथ ही कहा कि जब भी उन्हें बिहार आने का अवसर मिलेगा, वे मुख्यमंत्री के इस निमंत्रण का लाभ जरूर उठाएंगे. हालांकि, उनके बिहार दौरे की अभी कोई निश्चित तारीख सामने नहीं आई है.
दीदारगंज यक्षी से लेकर आधुनिक वास्तुकला तक खास पहचान
बिहार म्यूजियम की खासियत सिर्फ इसकी इमारत नहीं, बल्कि यहां संरक्षित ऐतिहासिक विरासत भी है. करीब 13.9 एकड़ में फैले इस संग्रहालय को विश्वप्रसिद्ध जापानी वास्तुकार और प्रित्जकर पुरस्कार विजेता फुमिहिको माकी ने डिजाइन किया है. यहां मौर्यकालीन प्रसिद्ध दीदारगंज यक्षी की प्रतिमा, प्राचीन मूर्तियां, दुर्लभ सिक्के, पांडुलिपियां और लोककला से जुड़ी अनेक कलाकृतियां प्रदर्शित हैं. संग्रहालय में पाषाण काल से आधुनिक दौर तक बिहार के इतिहास और सभ्यता की झलक देखने को मिलती है.
The Bihar Museum has been ranked No. 1 in Asia and among the world’s best! This is a proud moment for Bharat, bringing its glorious civilisational legacy into the global spotlight. True to Hon’ble Prime Minister Shri @narendramodi Ji’s vision of ‘Vikas bhi, Virasat bhi’, Bihar is embracing modern development while rekindling pride in its rich heritage and cultural identity.— Nitin Nabin (@NitinNabin) October 29, 2026
बिहार के पर्यटन को मिल सकती है नई पहचान
बिहार म्यूजियम की वैश्विक रैंकिंग से राज्य के पर्यटन क्षेत्र को भी नई गति मिलने की उम्मीद है. अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मिली इस पहचान से देश-विदेश के पर्यटकों का ध्यान पटना और बिहार की ऐतिहासिक विरासत की ओर आकर्षित हो सकता है. वहीं, मुख्यमंत्री और आनंद महिंद्रा के बीच हुई बातचीत ने निवेश और औद्योगिक साझेदारी की संभावनाओं को भी चर्चा में ला दिया है. अब सबकी नजर इस बात पर रहेगी कि यह संवाद भविष्य में बिहार के लिए निवेश, पर्यटन और रोजगार के नए अवसरों में कितना बदल पाता है.
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