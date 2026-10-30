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बिहार म्यूजियम का दुनिया में डंका, आनंद महिंद्रा ने स्वीकारा CM सम्राट का न्योता

आनंद महिंद्रा सम्राट चौधरी ( ETV Bharat )

पटना : बिहार की ऐतिहासिक और सांस्कृतिक विरासत ने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर एक नई पहचान बनाई है. राजधानी पटना स्थित बिहार म्यूजियम ने दुनिया के 100 सर्वश्रेष्ठ संग्रहालयों की 2026 की सूची में नौवां स्थान हासिल किया है. जर्मनी के म्यूनिख से प्रकाशित अंतरराष्ट्रीय ट्रैवल मैगजीन 'वर्थ अ जर्नी' की इस रैंकिंग में बिहार म्यूजियम एशिया का नंबर-1 संग्रहालय बना है. खास बात यह है कि इस सूची में जगह बनाने वाला यह भारत का एकमात्र संग्रहालय है.

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