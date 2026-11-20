World Children's Day : 21वीं सदी में बदल गई बच्चों की पढ़ाई और परवरिश की दुनिया, किताबों से स्क्रीन तक पहुंचा सफर
आज के बचपन में ऐसा क्या बदल गया है, जिसका असर बच्चों के व्यवहार और मानसिक स्वास्थ्य पर पड़ रहा है. कपिल पारीक की रिपोर्ट...
Published : November 20, 2026 at 6:35 AM IST
उदयपुर: 21वीं सदी में बच्चों के बचपन की तस्वीर काफी बदल गई है. आज पढ़ाई स्मार्ट क्लास, लैपटॉप, टैबलेट और मोबाइल तक पहुंच गई है. बच्चों के पास जानकारी के असीमित साधन हैं, लेकिन सामूहिक रूप से बैठकर पढ़ने और दोस्तों के साथ समय बिताने के अवसर कम होते दिखाई दे रहे हैं. कई बच्चे घंटों अपने कमरे में अकेले पढ़ाई करते हैं और खाली समय में मोबाइल या ऑनलाइन दुनिया में व्यस्त रहते हैं.
इन सबके बीच सवाल यह है कि सुविधाएं और संसाधन बढ़ने के बावजूद बच्चों में अकेलापन, चिड़चिड़ापन, मानसिक तनाव और आक्रामकता क्यों दिखाई दे रही है ? विश्व बाल दिवस के अवसर पर ईटीवी भारत ने इस बदलाव को समझने के लिए अभिभावकों, शिक्षकों और उदयपुर के डॉक्टर से बातचीत की और आज के बच्चों में अहम बदलाव के बारे में जानने की कोशिश की.
समय के साथ बच्चों में क्यों आया विशेष बदलाव ? : पूर्व प्रधानाध्यापक ब्रह्मप्रकाश शर्मा ने बताया कि पहले संयुक्त परिवारों में बच्चों को पढ़ाई के लिए अलग से कई संसाधनों की जरूरत नहीं होती थी. घर में ही कोई बड़ा सदस्य उनकी मदद कर देता था. भाई-बहनों के बीच पढ़ाई होती थी और दोस्तों के साथ मिलकर स्कूल का काम पूरा करना भी आम बात थी. इस दौरान बच्चे एक-दूसरे से सवाल पूछना, अपनी बात रखना, गलतियों को स्वीकार करना और मिल जुलकर समस्याओं का हल निकालना सीखते थे.
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वहीं, अब एकल परिवारों का बढ़ता चलन, पढ़ाई का बढ़ता दबाव और बदलती जीवनशैली बच्चों को अधिक समय अकेले बिताने की ओर ले जा रही है. कई घरों में बच्चों के लिए अलग कमरा और पढ़ाई के आधुनिक साधन तो हैं, लेकिन उनके साथ बैठकर बातचीत करने और उनकी भावनाओं को समझने का समय कम होता जा रहा है.
अभिभावकों का मानना है कि आज बच्चों को बेहतर शिक्षा और सुविधाएं देने की कोशिश में परिवार की दिनचर्या भी बदल गई है. मोबाइल और इंटरनेट ने बच्चों को दुनिया से जोड़ा है, लेकिन कई बार वे अपने आसपास मौजूद लोगों से ही दूर होते जा रहे हैं.
छोटी-छोटी बातों पर गुस्सा और हिंसा क्यों ? : वरिष्ठ न्यूरोलॉजिस्ट तरुण रलोत का कहना है कि आज बच्चों में छोटी-छोटी बातों पर गुस्सा करना, बात-बात पर चिढ़ना, हार स्वीकार नहीं करना और अपनी बात मनवाने के लिए आक्रामक व्यवहार करना अभिभावकों के लिए चिंता का विषय बन रहा है. कई बार खेल में हारने, मोबाइल छीनने, मनचाही चीज नहीं मिलने या किसी बात पर टोकने से बच्चे नाराज हो जाते हैं.
बच्चों में धैर्य और आपसी तालमेल विकसित करना पहले की तुलना में अधिक चुनौतीपूर्ण हो गया है. समूह में खेलने और रहने से बच्चे समझौता करना, अपनी बारी का इंतजार करना और दूसरों की भावनाओं का सम्मान करना सीखते हैं. जब बच्चों का वास्तविक सामाजिक मेलजोल सीमित होता है तो इन कौशलों के विकास के अवसर भी कम हो सकते हैं.
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डिजिटल दौर में बदल रही बच्चों की जिंदगी : अभिभावक विपुल शर्मा ने बताया कि डिजिटल कंटेंट, ऑनलाइन गेमिंग, पढ़ाई का दबाव और परिवार में संवाद की कमी भी कुछ बच्चों के व्यवहार को प्रभावित कर सकती है.
डॉक्टर की नजर में बच्चों का मानसिक स्वास्थ्य : डॉ. तरुण के अनुसार, बच्चों में चिड़चिड़ापन, अकेलापन, आक्रामकता और आत्मविश्वास की कमी के पीछे कई मनोवैज्ञानिक और सामाजिक कारण हो सकते हैं. लगातार पढ़ाई का दबाव, पर्याप्त नींद नहीं लेना, स्क्रीन पर अधिक समय बिताना, दोस्तों से दूरी और अपनी भावनाओं को व्यक्त नहीं कर पाना बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकता है.
बच्चों में एकाग्रता की कमी, नींद की समस्या, एंग्जायटी और डिप्रेशन जैसे लक्षण भी देखने को मिल रहे हैं. अभिभावक बच्चों के व्यवहार में अचानक बदलाव, दोस्तों से दूरी और सामाजिक गतिविधियों में कम रूचि को लेकर विशेषज्ञों से सलाह ले रहे हैं. सवाल है कि बदलती जीवनशैली और शिक्षा व्यवस्था बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य को किस तरह प्रभावित कर रही है.
बच्चों की इन आदतों को नजरअंदाज ना करें : डॉक्टर का मानना है कि बच्चों के गुस्से को केवल जिद या बदतमीजी मानकर नजरअंदाज नहीं करना चाहिए. कई बार गुस्सा बच्चों की अंदरूनी परेशानी, असुरक्षा या तनाव व्यक्त करने का तरीका भी हो सकता है. यदि बच्चा लगातार अकेला रहने लगे, परिवार और दोस्तों से दूरी बनाए, छोटी-छोटी बातों पर हिंसक प्रतिक्रिया दे या उसके व्यवहार में अचानक बदलाव आए तो अभिभावकों को सतर्क होना चाहिए. जरूरत पड़ने पर विशेषज्ञ की सलाह लेना भी जरूरी है.
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बच्चों को सुविधाओं के साथ संवाद और अपनापन भी चाहिए : वरिष्ठ नागरिक मुनीश ने बताया कि स्कूलों में पढ़ाई के साथ बच्चों की सामाजिक और भावनात्मक क्षमताओं पर भी ध्यान देना जरूरी है. समूह में गतिविधियां, खेल, सांस्कृतिक कार्यक्रम और आपसी संवाद बच्चों में आत्मविश्वास और सहयोग की भावना विकसित करने में मदद करते हैं. अभिभावकों की जिम्मेदारी भी केवल बच्चों को अच्छे स्कूल में पढ़ाने और बेहतर अंक दिलाने तक सीमित नहीं है. उन्हें बच्चों के साथ समय बिताना, उनकी बातें सुनना और बिना तुलना किए उनकी प्रतिभा को प्रोत्साहित करना होगा.
रिश्तों में आया बदलाव : अभिभावक दिलखुश ने बताया कि एक समय था जब बच्चे शिक्षकों का सम्मान करते थे और उनसे अनुशासन का डर भी रहता था. परिवार भी बच्चों को यही समझाता था कि स्कूल में टीचर की बात माननी चाहिए. शिक्षक की डांट को बच्चे अपनी गलती सुधारने का हिस्सा मानते थे, लेकिन समय के साथ यह स्थिति बदल गई है. आज शिक्षक किसी बच्चे को टोकते हैं या अनुशासन बनाए रखने के लिए सवाल करते हैं तो कई बार अभिभावक ही स्कूल पहुंच कर शिक्षक पर दबाव बनाने लगते हैं. अभिभावकों के अनुसार, शिक्षक का अधिकार और सम्मान कमजोर होने से बच्चों में अनुशासन और सहनशीलता की चुनौती बढ़ रही है.