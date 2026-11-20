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World Children's Day : 21वीं सदी में बदल गई बच्चों की पढ़ाई और परवरिश की दुनिया, किताबों से स्क्रीन तक पहुंचा सफर

विश्व बाल दिवस ( ETV Bharat GFX )

उदयपुर: 21वीं सदी में बच्चों के बचपन की तस्वीर काफी बदल गई है. आज पढ़ाई स्मार्ट क्लास, लैपटॉप, टैबलेट और मोबाइल तक पहुंच गई है. बच्चों के पास जानकारी के असीमित साधन हैं, लेकिन सामूहिक रूप से बैठकर पढ़ने और दोस्तों के साथ समय बिताने के अवसर कम होते दिखाई दे रहे हैं. कई बच्चे घंटों अपने कमरे में अकेले पढ़ाई करते हैं और खाली समय में मोबाइल या ऑनलाइन दुनिया में व्यस्त रहते हैं.

इन सबके बीच सवाल यह है कि सुविधाएं और संसाधन बढ़ने के बावजूद बच्चों में अकेलापन, चिड़चिड़ापन, मानसिक तनाव और आक्रामकता क्यों दिखाई दे रही है ? विश्व बाल दिवस के अवसर पर ईटीवी भारत ने इस बदलाव को समझने के लिए अभिभावकों, शिक्षकों और उदयपुर के डॉक्टर से बातचीत की और आज के बच्चों में अहम बदलाव के बारे में जानने की कोशिश की.