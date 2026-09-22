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वर्ल्ड कार फ्री-डे; सार्वजनिक पहिवहन के ज्यादा इस्तेमाल और कार पूलिंग से घटेगा कार्बन उत्सर्जन, ईधन की बचत

2050 तक जी-20 देशों के यात्री परिवहन उत्सर्जन में 41.1 करोड़ टन तक की सालाना कमी भी संभव, मुकेश पांडेय की रिपोर्ट...

प्रदूषण पर इन उपायों से रोक संभव
प्रदूषण पर इन उपायों से रोक संभव (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : September 22, 2026 at 1:56 PM IST

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Updated : September 22, 2026 at 2:41 PM IST

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गोरखपुर: ग्लोबल वार्मिंग आज पूरी दुनिया के लिए चिंता का विषय बन चुकी है. बढ़ते प्रदूषण और वाहनों के ज्यादा इस्तेमाल को लेकर पर्यावरणविद् पहले ही कई बार आगाह कर चुके हैं, हालांकि बढ़ती आबादी के साथ वाहनों की बढ़ती संख्या में इजाफा ही हुआ है. 22 सितंबर को पूरे विश्व में वर्ल्ड कार फ्री-डे मनाया जाता है. इसका उद्देश्य ही है कि वाहनों के इस्तेमाल को कम किया जाए. इसके साथ ही सार्वजनिक साधनों के ज्यादा उपयोग से लोगों को जोड़ा जाए.

वर्ल्ड कार फ्री-डे (Video Credit; ETV Bharat)

क्या कहती है रिपोर्ट

"काउंसिल ऑन एनर्जी एनवायरनमेंट एंड वॉटर" की नई रिपोर्ट नजर डालें तो जी-20 देशों में लोग अधिक कार पूलिंग करें, बसों पर निर्भरता बढ़ाएं और सप्ताह के कुछ दिन घर से काम करें तो 2050 तक यात्री परिवहन से होने वाले कार्बन उत्सर्जन में हर साल 53.5 करोड़ टन तक की कमी लाई जा सकती है. इसमें कार पुलिंग सबसे प्रभावी उपाय माना गया है. इस उपाय से 2050 तक जी-20 देशों के यात्री परिवहन उत्सर्जन में 41.1 करोड़ टन तक की सालाना कमी भी संभव है. इस बचत का करीब 92% हिस्सा विकसित देशों और चीन से आने का अनुमान है. क्योंकि इन देशों में औसत कारों की संख्या ज्यादा है, जबकि यात्री कम होते हैं.

क्या है वर्ल्ड कार फ्री-डे
क्या है वर्ल्ड कार फ्री-डे (Photo Credit; ETV Bharat)

यह कहना है ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के गवर्निंग बॉडी के मेंबर पर्यावरणविद् प्रोफेसर गोविंद पांडेय का. बताया कि जलवायु परिवर्तन से लड़ाई हमेशा किसी बड़ी तकनीकी छलांग से ही नहीं जीती जाएगी, कभी-कभी बदलाव इतना सरल भी हो सकता है कि रोज घर से निकलते समय कार में अकेले बैठने के बजाय किसी के साथ सफर किया जाए. बस चुनी जाए या सप्ताह में एक-दो दिन घर से काम किया जाए तो बड़ा परिवर्तन देखने को मिल सकता है.

कितनी तरह का प्रदूषण
कितनी तरह का प्रदूषण (Photo Credit; ETV Bharat)

चौंकाते आंकड़े

प्रोफेसर गोविंद पांडेय कहते हैं कि सुबह हर घर से लेकर हर चौराहे और सड़क पर वाहनों की आपाधापी ही दिखाई देती है. वाहनों से निकलने वाला धुआं न सिर्फ एक शहर बल्कि दुनिया भर के देशों में परेशानी बन चुका है. इससे ईंधन खर्च के साथ पर्यावरण प्रदूषण बढ़ रहा है. नतीजा है कि इलेक्ट्रिक वाहनों की संख्या बढ़ रही है. बताया कि काउंसिल ऑन एनर्जी एनवायरनमेंट एंड वॉटर द्वारा जो रिपोर्ट जारी की गई है, उसके मुताबिक 2050 तक परिवहन क्षेत्र में बदलाव लाकर 271.5 करोड़ टन तेल की खपत को रोका जा सकता है. तेल बचत का जो आंकड़ा है, वह काफी चौंकाने वाला है. यह वर्ष 2024 में दुनिया की कुल सालाना तेल मांग के करीब 59% के बराबर है. अप्रैल 2026 में तेल मूल्य के आधार पर इस बजट की कुल आर्थिक कीमत करीब 2.3 ट्रिलियन डॉलर आंकी गई है.

क्या है फायदा
क्या है फायदा (Photo Credit; ETV Bharat)

उपाय जो हर तरह से फायदेमंद

कहा कि इसका विकल्प कार पूलिंग से लेकर कई साधन हैं. अगर शहरों में अच्छी भरोसेमंद और सस्ती बस सेवाएं उपलब्ध हो जाएं, साझा परिवहन को बढ़ावा मिले और कामकाज के ऐसे मॉडल विकसित हों, जिसमें हर दिन ऑफिस जाना जरूरी न हो तो बढ़ती आबादी और शहरीकरण के साथ निजी वाहनों की निर्भरता को काफी हद तक रोका जा सकता है. यानी कार पूलिंग, सार्वजनिक परिवहन और हाइब्रिड वर्क जैसी छोटी-छोटी आदतों का असर सिर्फ पर्यावरण पर नहीं, बल्कि देश की अर्थव्यवस्था और तेल आयात पर भी पड़ सकता है. ऐसे देश काफी लाभान्वित होंगे, जो अंतरराष्ट्रीय कीमतों में उतार-चढ़ाव से प्रभावित होते हैं. बताया कि तेल की खपत कम करना ऊर्जा सुरक्षा के लिहाज से भी एक मजबूत सुरक्षा कवच बन सकता है.

सड़कों पर कम वाहनों से मिलेगी प्रदूषण से निजात
सड़कों पर कम वाहनों से मिलेगी प्रदूषण से निजात (Photo Credit; ETV Bharat)

एक नजर गोरखपुर पर

बात गोरखपुर की करें तो स्वच्छ भारत सर्वेक्षण अभियान में गोरखपुर नगर निगम क्षेत्र फिसड्डी साबित हुआ है. इसे तीन कैटेगरी में जीरो नंबर मिला है. जिससे महापौर से लेकर नगर निगम के प्रशासनिक अफसर काफी परेशान हैं. समझा जा सकता है कि बड़े शहरों की क्या हालत होगी. इस संबंध में गोरखपुर की सड़कों पर यात्रा करने वाले कार चालकों से बात की गई तो सुदीप श्रीवास्तव ने कहा कि यह पहल अच्छी है, लेकिन किसी अनजान को गाड़ी में बिठाना संभव नहीं. यदि कोई परिचित है, हम उसे जानते हैं तो साथ में लेकर चलें. अकेले जा रहे हैं और कोई रास्ते में खड़ा होकर गाड़ी का इंतजार कर रहा है तो उसे पूछ कर बिठाना भी खतरनाक है. कहा कि हर चीज के दो पहलू हैं, अच्छे और बुरे. इसी प्रकार एडवोकेट बीपी दुबे ने कहा कि सरकार को इस माध्यम को प्रोत्साहित करना चाहिए. सुरक्षा और सुविधा का ख्याल भी देना चाहिए. जब सड़क पर कारें घटेंगी तो निश्चित रूप से पर्यावरण भी दुरुस्त होगा और ईंधन की खपत भी कम होगी.

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Last Updated : September 22, 2026 at 2:41 PM IST

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