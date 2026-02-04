ETV Bharat / state

World Cancer Day: कैंसर से जूझने वाली डॉ. उर्वशी प्रसाद और स्नेहा राऊत की प्रेरणादायक कहानी, उनकी जुबानी

वर्ल्ड कैंसर डे पर दिल्ली की दो कैंसर से जंग लड़नेवाली दो महिलाओं की कहानी,जो समाज और कैंसर के मरीजों के लिए है मिसाल

दिल्ली की दो कैंसर से जंग लड़नेवाली दो महिलाओं की प्रेरणादायक कहानी
दिल्ली की दो कैंसर से जंग लड़नेवाली दो महिलाओं की प्रेरणादायक कहानी (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Delhi Team

Published : February 4, 2026 at 12:38 PM IST

7 Min Read
Choose ETV Bharat

नई दिल्ली: कैंसर देश और दुनिया के लिए एक ऐसी घातक बीमारी बन चुकी है जो विकराल रूप लेती जा रही है. हर साल 4 फरवरी का दिन वर्ल्ड कैंसर डे के रूप में मनाया जाता है. इस दिन कैंसर के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए तमाम कार्यक्रम किए जाते हैं और साथ ही कैंसर सरवाइवर भी अपना अनुभव साझा करके लोगों को कैंसर से लड़ने के लिए प्रेरित करते हैं. ऐसे ही बहादुर कैंसर सरवाइवर में से एक डॉक्टर उर्वशी प्रसाद से ईटीवी भारत ने विशेष बातचीत की.

डॉ. उर्वशी कैंसर से जंग लड़ने वाली योद्धा

साउथ दिल्ली में रहने वाली डॉ उर्वशी ने बताया कि अप्रैल 2022 में मुझे अपने कैंसर का पता चला. मुझे नॉन स्मोकर को होने वाला फोर्थ स्टेज का लंग कैंसर डायग्नोज हुआ. उसके बाद मैंने डॉक्टर की सलाह ली और फिर अपना ट्रीटमेंट शुरू कराया. पिछले 4 साल से लगातार मेरा ट्रीटमेंट चल रहा है. मैं एक टारगेटेड थेरेपी वाली दवाई ले रही हूं. यह दवाई मुझे डेली लेनी होती है. उससे मुझे काफी आराम है और मैं सामान्य जिंदगी ही जी रही हूं. बस थोड़ी सी सावधानियां ज्यादा बरतनी होती हैं.

दिल्ली की दो कैंसर से जंग लड़नेवाली दो महिलाओं की कहानी (ETV Bharat)

फोर्थ स्टेज के कैंसर से लड़कर पेश की मिसाल

आमतौर पर लंग कैंसर का पता फोर्थ स्टेज में ही चलता है. इस तरह मेरे कैंसर का भी पता फोर्थ स्टेज में चला. उस समय मेरी उम्र 35 साल थी. लेकिन मैंने हिम्मत रखी और हिम्मत के साथ आज भी कैंसर से मजबूती से लड़ रही हूं. अपने सभी कामकाज को दैनिक रूप से करती हूं. मैं पहले नीति आयोग में काम करती थी. अब इंडियन कैंसर सोसायटी के साथ जुड़कर, पहले इंडिया फाउंडेशन सहित कई ऐसी कैंसर के मरीजों के लिए काम करने वाली संस्थाओं के साथ जुड़ी हुई हूं और उनके साथ तमाम सेमिनार कॉन्फ्रेंस पब्लिक हेल्थ पॉलिसी जैसे तमाम विषयों पर में काम करती हूं.

कैंसर का पता चलने पर घबराएं नहीं इलाज कराएं -डॉ. उर्वशी
कैंसर का पता चलने पर घबराएं नहीं इलाज कराएं -डॉ. उर्वशी (ETV Bharat)

कैंसर का पता चलने पर घबराएं नहीं इलाज कराएं -डॉ. उर्वशी

नए कैंसर के मरीजों को मैं यही संदेश देना चाहती हूं कैंसर का पता चलने पर घबराएं नहीं. अपने आप को कमजोर न होने दें. हर तरह के कैंसर का इलाज उपलब्ध है. हर स्टेज के कैंसर का इलाज हो सकता है. बस कैंसर का पता चलने पर इलाज की नई-नई थेरेपी और नई-नई दवाइयां जो आ रही हैं उनके बारे में जानकारी लेनी चाहिए और उपलब्ध नए ट्रीटमेंट लेने चाहिए जो काफी कारगर हैं, उनसे कैंसर को हराया जा सकता है. उन्होंने कहा कि महिलाओं में ब्रेस्ट कैंसर के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं. महिलाओं को अपना ध्यान खुद रखना चाहिए. अपने परिवार के साथ अपनी सेहत पर भी महिलाओं को ध्यान देना चाहिए.

कैंसर से लड़ने वाली दूसरी योद्दा स्नेहा राऊत राय
कैंसर से लड़ने वाली दूसरी योद्दा स्नेहा राऊत राय (ETV Bharat)

डॉ. उर्वशी प्रख्यात जन स्वास्थ्य और नीति विशेषज्ञ हैं

बता दें कि डॉ. उर्वशी प्रसाद भारत की एक प्रख्यात जन स्वास्थ्य और नीति विशेषज्ञ हैं, जो नीति आयोग में अपने कार्यों के लिए जानी जाती हैं. उन्होंने भारत की कोविड-19 से लड़ने की तैयारी और सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने में भी योगदान दिया है. अब वह स्वतंत्र रूप से परामर्श देते हुए रोगी-केंद्रित देखभाल की वकालत कर रही हैं. वे अपने व्यक्तिगत अनुभव का उपयोग स्वास्थ्य समानता और जागरूकता बढ़ाने के लिए कर रही हैं. डॉक्टर उर्वशी यूके की पूर्व छात्र राजदूत हैं और स्वास्थ्य क्षेत्र में अपने नेतृत्व के लिए वैश्विक स्तर पर मान्यता प्राप्त भी हैं.

कैंसर से लड़ने वाली दूसरी योद्दा स्नेहा राऊत राय

कैंसर से जंग लड़ने वाली ऐसी ही एक और योद्धा हैं दिल्ली से सटे वैशाली की रहने वाली स्नेहा राऊत राय . वो पेशे से आर्किटेक्ट और इंटीरियर डिज़ाइनर हैं. उन्होंने बताया कि साल 2014 तक जिंदगी सामान्य थी, तभी एक दिन पार्लर में दाहिने स्तन में गांठ महसूस हुई. कोई दर्द नहीं था, कोई लक्षण नहीं थे, लेकिन गांठ को नजर अंदाज नहीं किया गया. उन्होंने बताया कि तुरंत डॉक्टर से संपर्क किया गया और बायोप्सी कराई गई. रिपोर्ट में ब्रेस्ट कार्सिनोमा कैंसर का पता चला.

32 साल की उम्र में कैंसर का सामना
स्नेहा ने बताया कि महज 32 साल की उम्र में कैंसर का पता चलना किसी के लिए भी आसान नहीं होता हैं. बीमारी को स्वीकार करना और उससे लड़ने का फैसला लेना मानसिक रूप से बेहद कठिन था. उन्होंने बताया कि तीन चरणों में करीब तीन साल तक इलाज चला, जिसमें कीमोथेरेपी, रेडिएशन थेरेपी और हर्सेप्टिन थेरेपी हुई. उन्होंने बताया कि यह दौर सिर्फ शारीरिक दर्द का नहीं, बल्कि भावनात्मक और सामाजिक संघर्ष का भी था.


‘हौसला’ मिशन की शुरुआत
स्नेहा ने बताया कि इसी सोच ने “हौसला-फाइट अगेंस्ट कैंसर” मिशन को जन्म दिया. इसके तहत बना "हौसला कैंसर सपोर्ट ग्रुप ऑफ इंडिया, जिसमें आज कैंसर पीड़ित, केयरगिवर, डॉक्टर, टेक्नीशियन और काउंसलर सब एक मंच पर जुड़े हुए हैं. उन्होंने बताया कि इस समूह का मकसद कैंसर से जूझ रहे लोगों को मानसिक और नैतिक सहारा देना और उन्हें यह भरोसा दिलाना कि कैंसर के बाद भी ज़िंदगी है.

नि:शुल्क कैंसर स्क्रीनिंग कैंप
हौसला मिशन के अंतर्गत हर दो महीने में देश के अलग-अलग हिस्सों में फ्री कैंसर स्क्रीनिंग कैंप लगाए जाते हैं. इन कैंपों में ब्रेस्ट कैंसर, सर्वाइकल कैंसर सहित अन्य जरूरी जांचें पूरी तरह मुफ्त की जाती हैं. अगर किसी में कैंसर की आशंका पाई जाती है तो उसे आगे के इलाज, अस्पताल और डॉक्टरों से जोड़ने तक पूरी काउंसलिंग दी जाती है.

फैशन शो से बदली सोच
स्नेहा राऊत राय ने बताया कि समाज में यह संदेश देने के लिए कि “कैंसर मौत का फैसला नहीं है” हौसला फैशन शो
एक अनोखी पहल शुरू की. उन्होंने बताया कि इस शो की सबसे खास बात यह है कि इसमें रैंप पर उतरने वाली महिलाएं खुद कैंसर सर्वाइवर होती हैं. वह पूरे आत्मविश्वास के साथ यह दिखाती हैं कि कैंसर को हराकर ज़िंदगी कैसे जिया जा सकता है. स्नेहा ने बताया कि इन आयोजन के जरिए फंड रेज किया जाता है, जिससे गरीब और जरूरतमंद कैंसर मरीज़ों की मदद की जाती है.

अब तक हजारों ज़िंदगियों से जुड़ाव
स्नेहा ने बताया कि दिल्ली-एनसीआर में अब तक 20 हजार कैंसर पीड़ित और सर्वाइवर हौसला से जुड़े हैं. फंड रेज़िंग के जरिए अब तक 15 बीपीएल कार्ड धारकों का पूरा इलाज कराया जा चुका है. उन्होंने बताया कि इसके अलावा कई मरीज़ों को कीमोथेरेपी, फूड सप्लीमेंट और अन्य जरूरी सहायता भी दी गई है.

झारखंड में मोबाइल कैंसर वैन परियोजना
स्नेहा ने बताया कि जल्द ही झारखंड के माइंस एरिया से मोबाइल कैंसर स्क्रीनिंग परियोजना शुरू होने जा रही है. इस परियोजना के तहत मोबाइल वैन, डॉक्टरों और टेक्नीशियन की टीम के साथ दूरदराज इलाकों में जाकर कैंसर जांच और काउंसलिंग की जाएगी.

समाज के नाम संदेश
स्नेहा राऊत राय ने बताया कि

“महिलाएं समाज की नींव हैं. परिवार और बच्चों की देखभाल से पहले उन्हें अपनी सेहत-शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए. सही खानपान, समय पर जांच और सकारात्मक सोच से ही स्वस्थ परिवार और स्वस्थ समाज बन सकता है.”

ये भी पढ़ें :

देश में नए कैंसर मामलों की संख्या 2045 तक बढ़कर 24.5 लाख सालाना होने का अनुमान, समय पर जांच से ही बचेंगी जिंदगियां

ब्रेस्ट कैंसर से बचने के लिए आपको क्या खाना चाहिए और क्या नहीं? जानें यहां

TAGGED:

DELHI CANCER SURVIVOR
DOCTOR DR URWASHI PRASAD
WORLD CANCER DAY 4TH FEBRUARY
CANCER SURVIVOR SNEHA ROUT RAI
WORLD CANCER DAY 2026

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.