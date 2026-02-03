ETV Bharat / state

कैंसर की ओर धकेल रहा खराब खानपान और तनावपूर्ण जीवन शैली, World Cancer Day विशेष

सर्जिकल ऑन्कोलॉजिस्ट डॉ. प्रतिक्षा पवार बतातीं हैं, " वर्तमान दौर में खराब और तनावपूर्ण जीवन शैली, फास्ट फूड, तंबाकू, सिगरेट और शराब की लत लोगों को कैंसर की बीमारी की तरफ धकेल रही है. हर साल पाए जाने वाले कैंसर के कुल मरीजों में से 30 प्रतिशत मरीज को कैंसर होने का यही कारण रहता है. इसलिए देशभर में पिछले 5 सालों में कैंसर के मरीजों की संख्या आश्चर्यजनक रूप से बढ़ चुकी है."

इंदौर: कैंसर का नाम सुनते ही लोगों के मन में खौफ आ जाता है लेकिन आज इस बीमारी से लड़ने के प्रयास भी हो रहे हैं. आज तकनीक की मदद से कई मामलों में कैंसर के मरीज तीसरी और चौथी स्टेज में भी बचाए जा रहे हैं. कैंसर को लेकर गलत धारणाओं को दूर करने और लोगों को इसके लक्षण और बचाव के प्रति जागरूक करने सहित समय पर इलाज के लिए प्रेरित करने 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है.

थर्ड और फोर्थ स्टेज में भी कैंसर को मरीज दे रहे हैं मात (ETV Bharat)

थर्ड और फोर्थ स्टेज कैंसर का इलाज संभव

दुनिया भर में कैंसर पर नियंत्रण के लिए वैक्सीन तैयार करने के अलावा वर्तमान मैं मौजूद इलाज की तमाम टेक्निक को भी अपग्रेड किया गया है. इसके अलावा अब एलोपैथिक इलाज में भी मेडिकल और सर्जिकल ऑन्कोलॉजी के क्षेत्र में इलाज की नई-नई तरह की प्रभावी दवाइयों के अलावा इम्यूनोथेरेपी, रेडिएशन टेक्निक टारगेटेड थेरेपी, कर्टिसेल थेरेपी, रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी मरीज को थर्ड स्टेज से लेकर फोर्थ स्टेज कैंसर में भी बचा पाने का माध्यम बन रही हैं.

कैंसर के इलाज में मेडिकल साइंस हो रहा अपग्रेड

इंदौर की सर्जिकल ऑंकोलॉजिस्ट डॉ प्रतिक्षा पवार आगे कहती हैं, " कैंसर के इलाज के लिए बीते एक दशक में मेडिकल से लेकर तकनीकी आधार पर पूरा इलाज अपग्रेड हुआ है. जिससे मध्य प्रदेश में भी 60% मरीजों का सफल इलाज हो रहा है. शेष 40% ऐसे मरीज होते हैं, जिन्हें इम्यूनोथेरेपी के जरिए उनकी लाइफ को इलाज के दौरान काफी समय तक बढ़ाए जाने की उम्मीद बंधी है, लेकिन समय पर इलाज शुरू करना जरूरी है.

जैसे-जैसे कीमोथेरेपी और टारगेटेड थेरेपी आधारित दवाइयां अपग्रेड हो रही हैं, वैसे-वैसे मरीजों पर उनके द्वारा होने वाले साइड इफेक्ट भी काम हो रहे हैं. इसके अलावा अब सर्जरी के दौरान पूरे अंग को हटाने के स्थान पर कैंसर सेल को बढ़ने से रोकने के लिए तमाम तरह की थेरेपी कारगर है.

कम साइड इफेक्ट वाल इलाज हो रहा उपलब्ध

इंदौर के रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट डॉ. अशीष मालवीय ने कहा, " समय के साथ अब कैंसर को लेकर मरीज की धारणा भी बदली है. जिससे अब हर मरीज कैंसर से लड़ने के लिए आधुनिक इलाज की तमाम थेरेपी का उपयोग करने में सक्षम है. अब आधुनिक रेडिएशन की तकनीक आने से पहले की तुलना में कैंसर का सटीक और सुरक्षित सहित काम साइड इफेक्ट वाला इलाज उपलब्ध हो पा रहा है. इसके अलावा सर्वाइकल कैंसर की रोकथाम के लिए एचपीवी वैक्सीन का भी उपयोग तेजी से बढ़ रहा है."