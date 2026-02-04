ETV Bharat / state

विश्व कैंसर दिवस : छत्तीसगढ़ में चौंकाने वाले आंकड़े, समय पर हो पहचान और निदान, तो नहीं जाएगी जान

विश्व कैंसर दिवस पर छत्तीसगढ़ के आंकड़ें चौंकाने वाले हैं. प्रदेश में साल दर साल कैंसर मरीजों का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है.

cancer treatment
विश्व कैंसर दिवस में जानिए बीमारी की पहचान और निदान (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
author img

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : February 4, 2026 at 2:12 PM IST

|

Updated : February 4, 2026 at 4:04 PM IST

8 Min Read
Choose ETV Bharat

रितेश तंबोली,रायपुर

रायपुर : कैंसर आज सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि पूरे विश्व की सबसे बड़ी समस्या बनता जा रहा है. रोजाना कैंसर से लड़ने के लिए कई तरह के शोध हो रहे हैं.इसके बाद भी कैंसर घटने के बजाय बढ़ता जा रहा है. बात यदि छत्तीसगढ़ की करें तो यहां भी कैंसर के मरीज साल दर साल बढ़ रहे हैं.4 फरवरी का दिन विश्व कैंसर दिवस के तौर पर मनाया जाता है.इस बार भी कैंसर से लड़ने के लिए नई थीम रखी गई है. विश्व कैंसर दिवस पर इस बार UNITED BY UNIQUE थीम रखी गई है. जिसका मतलब कैंसर का हर अनुभव अनूठा है. विश्व कैंसर दिवस को पर ईटीवी भारत ने मेकाहारा स्थित कैंसर डिपार्टमेंट के HOD मंजुला बेक से बात की. आईए जानते हैं उन्होंने कैंसर को लेकर क्या कुछ कहा किस स्टेज में कैंसर खतरनाक हो सकता है. किस स्टेज तक कैंसर का इलाज संभव है.


वक्त पर मिला इलाज तो नहीं जाएगी जान

रायपुर के मेकाहारा स्थित कैंसर डिपार्टमेंट के HOD मंजुला बेक ने बताया कि हर साल 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है. इस बार विश्व कैंसर दिवस का थीम united by unique कैंसर के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है. कैंसर से बचाव कैसे करें. कैंसर की शुरुआती लक्षण को कैसे पता करें. कैंसर पीड़ित मरीजों का अच्छा इलाज हो सके और वह स्वस्थ हो सके इस उद्देश्य को लेकर विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है.

'बीमारी में कोशिकाएं अनियंत्रित होकर बढ़ती हैं'

कैंसर डिपार्टमेंट की HOD मंजुला बेक के मुताबिक कैंसर एक ऐसा रोग है, जिसमें कोशिकाएं अनियंत्रित होकर बढ़ती चली जाती है. नॉर्मल कोशिकाओं को नष्ट कर देती है, जिसकी वजह से पूरा एक अंग खत्म हो जाता है. इसमें दो तरह के कैंसर होते हैं एक फैलने वाला और दूसरा शरीर के दूसरे हिस्से में नहीं फैलता है. कैंसर एक ऐसी बीमारी है जिसमें हमें पूरी तरह से सचेत रहना पड़ता है. अगर हमें कैंसर हुआ है तो हम जल्द ही इसका परीक्षण या जांच करवा ले. जिससे कैंसर का इलाज शुरू किया जा सके और उसे रोका जा सके.

How to identify cancer
कैसे करें कैंसर की पहचान (ETV BHARAT CHHATTISGARH)





कैंसर के कितने स्टेज होते हैं ?

मंजुला बेक के मुताबिक कैंसर के चार स्टेज होते हैं जिसमें स्टेज वन, स्टेज टू, स्टेज 3 और स्टेज 4 होता है. जिसमें सबसे ज्यादा घातक और खतरनाक स्टेज 4 को माना जाता है. जिसमें इलाज के बाद भी मरीज की मौत हो सकती है. स्टेज वन और स्टेज 2 में जितना जल्दी लक्षण पता चल जाए. इसका इलाज संभव है और मरीज की जान बचाई जा सकती है.

how dangerous is cancer
कैंसर कितना खतरनाक (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

कैंसर के शुरुआती लक्षण की जांच हो जाए उतना ही अच्छा है. छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा मुंह का कैंसर देखने को मिलता है. नए मरीजों की बात करें तो साल में 3 से 4 हजार मरीज आ जाते हैं. फॉलोअप में देखें तो लगभग ढाई लाख मरीज आज तक का देखा गया है. इलाज कराने और फॉलोअप में आ रहे हैं. कैंसर पीड़ित मरीज के लिए सरकार ने आयुष्मान कार्ड के माध्यम से निशुल्क इलाज की व्यवस्था की है, जिसमें कैंसर से संबंधित सभी तरह के इलाज कैंसर डिपार्टमेंट में निशुल्क हो रहा है- मंजुला बेक, HOD कैंसर डिपार्टमेंट

Cancer treatment at right time
सही समय पर इलाज मिले तो बच जाएगी जान (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
छत्तीसगढ़ में कैंसर के चौंकाने वाले आंकड़े (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
सालपुराने मरीजनए मरीजसालपुराने मरीजनए मरीजसालपुराने मरीजनए मरीज
2003528416012013290523402 2023404743683
20041123620572014306603637 2024638093943
20051402422992015345003979 202553386 3596
2006166632540201643343 4881
2007187262648 2017458065296
2008217212719 2018565915778
200924353 28682019554504986
201028000 3139202037437 3732
20112850030322021454453153
201229176 31682022488833431
cancer treatment
कैंसर नहीं है लाइलाज, समय पर इलाज संभव (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

साल दर साल बढ़ रहे मरीज

यदि हम कैंसर आंकड़ों की बात करें तो वर्ष 2003 में नए मरीजों की संख्या 1601 थी, 2025 में बढ़कर लगभग 2 से 3 गुना, 35 सौ से 4 हजार तक हो गयी है. जहां 2003 में मात्र 3500 मरीज फ़ॉलोअप के लिए आते थे, अब लगभग ढाई लाख से 3 लाख मरीज आते हैं.आंकड़ों को देखे तो पता चलता है कि साल 2003 में कैंसर के पुराने और नए मरीज की संख्या 5284 थी, जो साल 2023 में 40474 हो गई. साल 2024 में आंकड़ा बढ़कर 63809 हुआ और साल 2025 में घटकर 53386 हो गई.



रेडियोथेरेपी में कितने मरीज ?

साल 2003 में रेडियोथैरेपी शून्य था. साल 2023 में 25617 मरीजों का रेडियोथैरेपी हुआ. साल 2024 में 23729 मरीज और साल 2025 में 24313 मरीजों का रेडियोथैरेपी से इलाज हुआ.


मरीजों को दवा वितरण और फॉलोअप
साल 2003 में 1312 कैंसर मरीजों को मॉर्फिन वितरण हुआ था. दस साल बाद 2023 में 37539, 2024 में 42836 मरीज और साल 2025 में 19839 मरीजों को दवा बांटी गई. साल 2003 में कैंसर मरीज का फॉलोअप हुआ जिसमें 9879 मरीज थे. साल 2023 में 223115 मरीज, 2024 में 253022 मरीज और साल 2025 में 240517 मरीज थे.

अत्याधुनिक मशीनों से हो रहा है इलाज

पहले मेकाहारा के कैंसर विभाग में कैंसर सिकाई के लिए मात्र टेलीकोबाल्ट एवं ब्रेकीथेरेपी की सुविधा भर थी, आज अत्याधुनिक मशीन एवं तकनीक जैसे IMRT, IGRT, VMAT की सुविधा उपलब्ध है जिससे कैंसर की PINPOINT सिकाई की जाती है. इसमें शरीर की सामान्य ऊतकों का अधिक से अधिक सुरक्षा कर पाना संभव है.अभी कैंसर सिकाई के लिए आने वाले मरीजों की संख्या 475 प्रतिवर्ष से बढ़कर 25000 है. यह छत्तीसगढ़ का एकमात्र संस्थान है जहां इंटरस्टियल इम्प्लांट के माध्यम से ब्रेकीथेरेपी (BRACHYTHERAPY) की जाती है जिनमें मुख एवं गले का कैंसर, पेनिल कैंसर (PENILE CANCER), सारकोमा हैं.

कई तरह से किया जाता है कैंसर का इलाज

मंजुला बेक की माने तो कैंसर में अधिकांश मरीज एडवांस अथवा अंतिम अवस्था में पहुंचते हैं, जिसमें कीमोथेरेपी अनिवार्य हो जाता है. संस्थान में 1 हजार से लेकर लाखों की कीमोथेरेपी, इम्यूनोथेरेपी, हार्मोनल थेरेपी, टारगेटेड थेरेपी निःशुल्क उपलब्ध कराई जाती है. इसमें सामान्य कीमोथेरेपी से लेकर, पॉलीमर बाउंड, नैनोपार्टिकल, पेगीलटेड फॉर्म सम्मिलित हैं.साल 2003 में कीमोथेरेपी लेने वालों की संख्या मात्र 2055 थीं जो 2025 में बढ़कर लगभग 24000 प्रतिवर्ष हो गई है. इसके अलावा मरीजों को जरुरत के अनुरूप इम्यूनोथेरेपी, हार्मोनल थेरेपी, टारगेटेड थेरेपी भी दी जाती हैं.इसके अलावा भी आज के समय में नए तरह के इलाज भी कैंसर के लिए अपनाएं जा रहे हैं.

what ways is cancer treated
किन तरीकों से होता है कैंसर का इलाज (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

कैंसर के इलाज में आया बड़ा बदलाव

करीब 10 साल पहले (लगभग 2015) कैंसर को लेकर सार्वजनिक जागरूकता सीमित थी. लोग इस विषय पर खुलकर बात करने से डरते थे और समाज में इससे जुड़ी भ्रांतियां अधिक थी. उस समय कैंसर जांच (स्क्रीनिंग) के बारे में जानकारी कम थी, जिसके कारण जांच कराने वालों की संख्या भी सीमित रहती थी. जानकारी के मुख्य स्रोत डॉक्टर, टीवी और पोस्टर हुआ करते थे. इलाज को लेकर आम धारणा यह थी कि कैंसर का मतलब सिर्फ कीमोथेरेपी या रेडिएशन है. रोकथाम को ज्यादा महत्व नहीं दिया जाता था. सही और विस्तृत जानकारी का भी अभाव था.

Different treatments for cancer
कैंसर का अलग-अलग ट्रीटमेंट (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

इसके विपरीत आज की स्थिति में कैंसर को लेकर खुली चर्चा हो रही है. अब जल्दी पहचान और स्क्रीनिंग पर विशेष जोर दिया जा रहा है, जानकारी के स्रोतों में बड़ा बदलाव आया है. आज इंटरनेट और सोशल मीडिया प्रमुख माध्यम बन चुके हैं. इलाज के क्षेत्र में भी व्यापक प्रगति हुई है, जहां अब इम्यूनोथेरेपी और टारगेटेड थेरेपी जैसे आधुनिक विकल्प उपलब्ध हैं. रोकथाम को महत्वपूर्ण माना जाने लगा है, विशेष रूप से HPV वैक्सीनेशन और स्वस्थ जीवनशैली पर जोर है. हालांकि जानकारी की उपलब्धता बढ़ी है, लेकिन इसके साथ ही गलत जानकारी और अफवाहें भी बढ़ी हैं, जो एक नई चुनौती के रूप में सामने आई हैं.

HPV वैक्सीनेशन: 2015 में इसके बारे में जानकारी न के बराबर थी, लेकिन आज यह गर्भाशय ग्रीवा के कैंसर (Cervical Cancer) से बचाव के लिए एक सशक्त माध्यम बन चुका है.

टेलीमेडिसिन और ऐप्सः मेटास्टेटिक कैंसर जैसी स्थितियों के लिए मरीज घर बेठे विशेषज्ञों से राय ले सकते हैं, जो 10 साल पहले संभव नहीं था.

जीनोमिक टेस्टिंग: अब इलाज सिर्फ वन साइज फिट्स ऑल' नहीं रहा. पर्सनलाइज्ड मेडिसिन के जरिए मरीज के जेनेटिक प्रोफाइल के आधार पर सटीक इलाज किया जा रहा है.

गलत जानकारी (Infodemic): जहां इंटरनेट ने जागरूक किया है, वहीं चमत्कारी घरेलू नुस्खों जैसे भ्रामक दावों ने जोखिम भी बढ़ाया है. हमेशा विश्वसनीय संस्थाओं की जानकारी पर ही भरोसा करना चाहिए.


बालोद जिला साहू संघ का शपथ ग्रहण समारोह, डिप्टी सीएम अरुण साव बोले समाज के हर व्यक्ति को बराबर समझें


बलौदाबाजार में औद्योगिक सुरक्षा पर कलेक्टर दीपक सोनी सख्त, जिले के सभी कारखानों में सेफ्टी ऑडिट अनिवार्य

माघी पुन्नी मेला में मर्डर, 20 साल के युवक की गई जान, दो आरोपी गिरफ्तार

Last Updated : February 4, 2026 at 4:04 PM IST

TAGGED:

DETECTION AND DIAGNOSIS OF CANCER
CANCER TREATMENT IN RAIPUR
विश्व कैंसर दिवस
कैंसर मरीजों का आंकड़ा
WORLD CANCER DAY

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.